Новини
Свят »
Косово »
Косовската ЦИК не допусна "Сръбска листа" за участие в парламентарния вот

Косовската ЦИК не допусна "Сръбска листа" за участие в парламентарния вот

3 Декември, 2025 10:20 406 8

  • косово-
  • сръбска листа-
  • сърбия

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и продължава да го възприема като част от териториите си

Косовската ЦИК не допусна "Сръбска листа" за участие в парламентарния вот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) допусна 22 от общо 24 политически субекта за участие в предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 28 декември, предаде новинарската агенция "Економия онлайн", цитирана от БТА.

Най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" не е в списъка с допуснатите субекти, тъй като не е получила достатъчен брой гласове от членовете на ЦИК на вчерашното заседание на Комисията.

Партията на косовските сърби, която се ползва с подкрепата на официален Белград, първоначално не беше допусната от ЦИК както на редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 г., така и на местните избори на 12 октомври т.г. И при двата случая обаче косовската Изборна служба за жалби и оплаквания (PZAP) нареди на ЦИК да допусне "Сръбска листа" в изборната надпревара.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и продължава да го възприема като част от териториите си.

Службата на Европейския съюз в Прищина изрази съжаление по повод вчерашното решение на ЦИК да не допусне "Сръбска листа" до предсрочните избори в края на декември, информира вестник "Коха диторе".

В изявление, публикувано снощи в социалните мрежи, от Службата на ЕС заявиха, че "Политизирането на ЦИК от страна на (управляващото в Косово) Движение "Самоопределение" (LVV) и други политически партии е в ущърб на приобщаващия избирателен процес в съответствие с международните стандарти и доклада на мисията на ЕС за наблюдение на изборите".


Косово
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле - леле ! 😟

    3 3 Отговор
    Косоварите - окупирали сръбска земя , че и нагли : не допускат сърбите да гласуват !

    Коментиран от #4

    10:24 03.12.2025

  • 2 кеферето трезаха вучич

    0 0 Отговор
    от оправлението на помашешкото косово . 1 провокация и започва разместването на армиите .

    10:27 03.12.2025

  • 3 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Агресорите САЩ и НАТО нападнаха Сърбия и създадоха Ислямистко Косово което ни заради от запад

    10:30 03.12.2025

  • 4 Леле

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Леле - леле ! 😟":

    Москалите, окупирали украинска земя, че искат да се бият и с Европа.

    Коментиран от #7

    10:30 03.12.2025

  • 5 Демокрация в действие

    1 0 Отговор
    Румъния беше примера и всички се учат как демократично да са недемократични.

    10:33 03.12.2025

  • 6 Всъщност

    0 0 Отговор
    Косово е припознато от 110 държави от общо 195 в света, т.е. поне 85 държави все още не признават Косово. Така че..

    10:39 03.12.2025

  • 7 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Леле":

    Световните войни винаги почват от Европа, която се има за най-напредничавия континент в света

    10:41 03.12.2025

  • 8 Ванче Михайлов

    0 0 Отговор
    Правилно! Сърбите са най-големите националисти в света! Не са признали Косово, но сега искат да ги допуснат да гласуват. Долу сърбоманията!

    10:42 03.12.2025