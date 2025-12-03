Косовската ЦИК не допусна "Сръбска листа" за участие в парламентарния вот

Косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) допусна 22 от общо 24 политически субекта за участие в предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 28 декември, предаде новинарската агенция "Економия онлайн", цитирана от БТА.
Най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" не е в списъка с допуснатите субекти, тъй като не е получила достатъчен брой гласове от членовете на ЦИК на вчерашното заседание на Комисията.
Партията на косовските сърби, която се ползва с подкрепата на официален Белград, първоначално не беше допусната от ЦИК както на редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 г., така и на местните избори на 12 октомври т.г. И при двата случая обаче косовската Изборна служба за жалби и оплаквания (PZAP) нареди на ЦИК да допусне "Сръбска листа" в изборната надпревара.
Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и продължава да го възприема като част от териториите си.
Службата на Европейския съюз в Прищина изрази съжаление по повод вчерашното решение на ЦИК да не допусне "Сръбска листа" до предсрочните избори в края на декември, информира вестник "Коха диторе".
В изявление, публикувано снощи в социалните мрежи, от Службата на ЕС заявиха, че "Политизирането на ЦИК от страна на (управляващото в Косово) Движение "Самоопределение" (LVV) и други политически партии е в ущърб на приобщаващия избирателен процес в съответствие с международните стандарти и доклада на мисията на ЕС за наблюдение на изборите".
