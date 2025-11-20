Косово рискува да загуби 200 милиона евро от споразуменията си с ЕС и Световната банка

Косово рискува да загуби 200 милиона евро от споразуменията си с Европейския съюз и Световната банка вследствие на провалилите се опити за съставяне на правителство и вероятността за провеждане на предсрочни избори без да са ратифицирани международни споразумения, съобщи вестник "Коха диторе", предаде БТА.

Страната изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като нито една от партиите не разполага с мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент. След дълъг институционален блокаж вчера се провали вторият и последен опит за съставяне на правителство, след който страната трябва да отиде на предсрочни парламентарни избори. Според косовската конституция президентът на страната трябва да насрочи избори, които трябва да бъдат организирани в рамките на 40 дни от деня на обявяването им.

Директорът на института GAP Бленди Хасай заяви, че поради забавянето при стартирането на усвояването на заемите по международните споразумения съществува сериозен риск Косово да ги загуби, особено ако има забавяне във съставянето на косовските институции и след предсрочните избори, които е възможно да се проведат през декември.

Според Хасай без ратифициране на споразуменията с ЕС по Плана за растеж е невъзможно изплащането на първата вноска за мерките по силата на това споразумение. Той подчерта, че това е "загуба на важна възможност за възстановяване на доверието на Европейския съюз и гражданите в ангажимента на институциите на страната към процеса по европейска интеграция".

Косово също така се очаква да започне 2026 г. без одобрен бюджет, отбелязва "Коха диторе". В случай че предсрочните парламентарни избори бъдат проведени през декември обаче съгласно закона за управление на публичните финанси може да бъде удължено действието на тазгодишния бюджет за първите два месеца на новата фискална година.

Удължаването може да стане единствено след одобрение от парламента. Преподавателят по икономика Берим Рамосай подчерта, че парламентът би могъл да избегне финансов и икономически колапс.

Сега зависи от президента на Косово Вьоса Османи дали ще поиска от депутатите да одобрят удължаване на бюджета за първите три месеца на следващата година преди разпускането на парламента, отбелязва "Коха диторе".

Днес преди обяд се очаква Османи да се срещне с лидерите на политическите сили в Косово.

Ако новите институции на страната не бъдат създадени до март, държавната хазна ще бъде блокирана, което ще застраши заплатите на държавните служители, пенсиите на пенсионерите, детските надбавки, социалното подпомагане, снабдяването с лекарства и функционирането на органите на реда и сигурността, пише още вестникът.