Reuters: Тръмп е готов да подпише законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подпише законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, ако окончателното решение за това остане негова отговорност.
Това заяви високопоставен служител на Белия дом пред Reuters в понеделник.
„Винаги е било важно за Белия дом и президента пакетът със санкции да съдържа гаранции, че окончателното вземане на решения относно санкциите е на президента. Така че, ако това е включено в законопроекта, мисля, че президентът би обмислил подписването му“, каза източникът.
„Той би го подписал“, повтори служителят на Белия дом, визирайки законопроекта. „Той сигнализира това снощи“, допълни служителят, намеквайки, че Тръмп на практика е одобрил законодателната инициатива.
В същото време източникът подчерта, че преговорите между Русия и Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна продължават. „Определено все още работим по него. Просто не е бил на преден план, защото имаме толкова много работа“, отбеляза той.
Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните вносители бяха сенаторите Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина) и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса в Съединените щати от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заплашват
04:27 18.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #12
04:29 18.11.2025
3 имеператора на света
Коментиран от #4
04:34 18.11.2025
4 Има ли какво да мести педофила?
До коментар #3 от "имеператора на света":Скоро ще виси обесен в някой бункер.
04:37 18.11.2025
5 Гориил
04:44 18.11.2025
6 Ха-ха-ха
04:57 18.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай той Толстой
Коментиран от #9
05:17 18.11.2025
9 Гориил
До коментар #8 от "Бай той Толстой":Руски транспортни самолети летят ежедневно до Венецуела. Шестнадесетият Ил-76 току-що излетя и се насочи към Каракас.
05:27 18.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Владко Кузов /последния софиянец/
05:41 18.11.2025
12 АУУУУУ
До коментар #2 от "Гориил":ПАНИКА ЛИ ВИЖДАМ? ДНЕС РУСКИЯ ПЕТРОЛ ПАДНА ДО 36 ДОЛАРА ЗА БАРЕЛ ПРИ РАЗХОД ОТ СТРАНА НА РУСИЯ 45-47 ДОЛАРА . КРЕМЪЛ ВЕЧЕ ОБЯВИ ОФИЦИАЛНО ....... РУСИЯ ВЛЕЗЕ В РЕЦЕСИЯ 🤣🤣🤣🤣
06:23 18.11.2025