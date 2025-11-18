Reuters: Тръмп е готов да подпише законопроекта за затягане на санкциите срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подпише законопроект за затягане на санкциите срещу Русия, ако окончателното решение за това остане негова отговорност.

Това заяви високопоставен служител на Белия дом пред Reuters в понеделник.

„Винаги е било важно за Белия дом и президента пакетът със санкции да съдържа гаранции, че окончателното вземане на решения относно санкциите е на президента. Така че, ако това е включено в законопроекта, мисля, че президентът би обмислил подписването му“, каза източникът.

„Той би го подписал“, повтори служителят на Белия дом, визирайки законопроекта. „Той сигнализира това снощи“, допълни служителят, намеквайки, че Тръмп на практика е одобрил законодателната инициатива.

В същото време източникът подчерта, че преговорите между Русия и Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна продължават. „Определено все още работим по него. Просто не е бил на преден план, защото имаме толкова много работа“, отбеляза той.

Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните вносители бяха сенаторите Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина) и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса в Съединените щати от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.