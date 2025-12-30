Новини
Сръбски военен експерт: Киев е против мира
  Тема: Украйна

Сръбски военен експерт: Киев е против мира

30 Декември, 2025 14:21 2 197 54

Този ​​режим използва терористични методи, твърди Митар Ковач

Сръбски военен експерт: Киев е против мира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С терористичната атака срещу руската президентска резиденция украинските власти демонстрираха несъгласието си с мирен договор, който изисква смяна на режима в Киев, заяви пред РИА Новости сръбският военен експерт Митар Ковач.

Този ​​режим използва терористични методи. Наскоро станахме свидетели на убийствата на политически и военни лидери, цивилни, известни в Русия, и сплашването на обикновени граждани. Сега виждаме, че те дори не се колебаят да извършат терористични атаки срещу руското ръководство... Що се отнася до Русия, смятам, че това е поредното доказателство, че е невъзможно да се постигне решение чрез преговори с настоящото украинско ръководство“, каза Ковач.

Още новини от Украйна

Той добави, че Киев се управлява от „дълбоко вкоренен профашистки режим“, включващ не само Володимир Зеленски и неговите сътрудници, но и цялата организационна структура, службите за сигурност и армията.

Според експерта случилото се подкопава мирните инициативи, тъй като е невъзможно да се доверим на извършителите на терористичните атаки.

„Убеден съм, че в името на международната общност Москва ще продължи участието си в преговорния процес, но също така съм уверен, че Русия няма да си прави илюзии относно постигането на решение с режима в Киев. За да царува мир, украинското ръководство трябва да бъде сменено и настоящият наратив на Украйна трябва да бъде напълно променен“, отбеляза военният експерт.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    42 18 Отговор
    Точно така !!! Киев !!! Не украинците !!! Киев вече няма нищо общо с народа на Украйна !!!

    Коментиран от #17, #40

    14:24 30.12.2025

  • 3 честен ционист

    22 7 Отговор
    Всеки мир – дори най-лошият – е по-добър и от най-справедливата война.

    14:24 30.12.2025

  • 4 абе

    21 39 Отговор
    За какво ни занимавате нас европейците с тази руска пропаганда?

    Коментиран от #10

    14:24 30.12.2025

  • 5 Сатана Z

    31 17 Отговор
    След Нова година Русия ще обяви началото на антитерористична операция за заличаване на Украинска държава подобно на Ислямска

    Коментиран от #42

    14:24 30.12.2025

  • 6 Вашето мнение

    25 11 Отговор
    Като не искаш мира, нати секира е казал народа. Жълтопаветното ще е в делириум още два - три дни както след великите победи при курск и контранаступа и после пак ще риве.

    Коментиран от #31

    14:25 30.12.2025

  • 7 Бай Ставри

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    От леля ти ли моето момче.

    14:25 30.12.2025

  • 8 всъщност

    25 14 Отговор
    Зелената гни..да си вкара автогол и това ще му е лебедовата песен на трагикомика .....

    14:25 30.12.2025

  • 9 Като не искат мира

    27 8 Отговор
    ще ядат секира. ДОБРОЗОРНО ще дадат и Одеса и Николаев
    Ако не бяха слушали Рошавия ингилиз сега Донбас щеше да е под украинска юрисдикция.

    ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ДОНБАСКИТЕ ДЕЦА!

    14:26 30.12.2025

  • 10 Европа Ена запад от Калотина

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "абе":

    А БГто си е турски кенеф

    Коментиран от #15

    14:26 30.12.2025

  • 11 койдазнай

    14 23 Отговор
    Какъв мир може да има с нацистките захватчици?!? Сталин защо не е сключил мир с Хитлер?
    Украйна води Велика Отечествена Война, която решава съдбата и! А руските нацисти ще воюват, докато бъдат унищожени.

    14:28 30.12.2025

  • 12 Сатана Z

    20 12 Отговор
    Зеленият Киевски терорист ще свърши като Осама Бин Ладен,че и по—зле.

    Коментиран от #25

    14:28 30.12.2025

  • 13 ти да видиш

    19 10 Отговор
    Корумпираният режим на зеленияпор няма никакъв интерес печатницата им за пари т. е. войната да спира!

    14:28 30.12.2025

  • 14 604

    15 9 Отговор
    Думкай бандерите и да не ти дреме...кой кот си надроби туй сърба

    14:29 30.12.2025

  • 15 село мое ,

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Европа Ена запад от Калотина":

    Ти някога излизал ли си от селото , или случайно да знаеш къде се намира Кулата ?! Смешник .

    14:29 30.12.2025

  • 16 Хайде, холан

    15 10 Отговор
    Няма нужда точно сръбски военни експерти да ни обясняват какво е тероризъм.

    Коментиран от #28

    14:30 30.12.2025

  • 17 Българин

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А Киев ли стои в окопите по една година, без почивка, без да щади живота си или украинския народ, който се бори за своето съществуване и за своята родина?!?

    14:31 30.12.2025

  • 18 Швейк

    6 5 Отговор
    Точно в Кремъл са най-големите борци за мир

    14:31 30.12.2025

  • 19 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    11 9 Отговор
    Толкова русофилски рев за някаква унищожена резиденция е музика за нашите уши.
    Явно е имало нещо много важно и секретно в тази узкоглаза резиденция. Вероятно са провеждани нечовешки опити с деца без родители 😁

    14:31 30.12.2025

  • 20 бройте евро

    9 6 Отговор
    копейки

    14:31 30.12.2025

  • 21 Анджо

    11 8 Отговор
    Тая защо не напише как се отвличат украински деца и искат да ги убедят че са руснаци. Защо не написа колко морни граждани избиха руснаците и накрая защо предизвикаха тази война. Толкова е нагла ,че когато разбера ,че е пукнала ще се напия като казак.

    14:31 30.12.2025

  • 22 az СВО Победа 80

    8 8 Отговор
    Накратко:

    1. Отдавна го твърдя, колкото повече губят възможност за водене на бойни действия, толкова повече ще залагат на терорисгичните актове.

    2. Това е начинът на воюване на спонсорите на Киев.

    14:31 30.12.2025

  • 23 Киев е против мира

    5 4 Отговор
    верно ли русофоби

    я културно изяснете вашата позиция
    веднъж без хейт и обиди и копейки

    Коментиран от #27

    14:32 30.12.2025

  • 24 Сърбинът

    8 3 Отговор
    да си гледа Сърбията .

    14:33 30.12.2025

  • 25 Това го слушаме

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Вече 4 години хахаха😂🤣😅😅😆😁

    14:33 30.12.2025

  • 26 И аз съм против

    7 8 Отговор
    Нашите украински ,, приятели славно ,, се движат на запад. Защо трябва да прекратяват войната.
    Зеленият корумпиран тип си прибира голяма сума от това че неговите хора умират в окопите и разпределя и на европейските ястреби тлъсти суми.
    Днес акциите на Рейнметал са паднали само от факта че се водят преговори и нещата се движат към спиране на конфликта. Мислите ли че на собствениците и притежатели на акции това им харесва. А българските оръжейни предприятия които в момента бълват оръжие за Украйна....... Какво ще стане с тях и освен големите печалби за собствениците заплатите на работниците. Мислите ли че самите работници искат конфликта да спре.
    Икономиката на Европейския съюз в момента се крепи само на производството на оръжия всичко останало е в застой и надолу. Сещате ли се какво ще стане.

    Коментиран от #34

    14:33 30.12.2025

  • 27 поърво виж

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Киев е против мира":

    коя подлога го е написала.

    14:33 30.12.2025

  • 28 Всъщност

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде, холан":

    Точно сърбите най-добре знаят ! Щото бяха иазправени и срещу католически (хърватски) , и срещу ислямски (босненски и косовски ) тероризъм .

    14:37 30.12.2025

  • 30 Аз съм веган

    10 4 Отговор
    Сърбин може да бъде експерт само за плескавици.

    Коментиран от #50

    14:38 30.12.2025

  • 32 Герги

    16 5 Отговор
    Този сръбски охлюв,сигурен ли е че е имало атака а не е партенка на Кремъл,че чак и се изказва...ето за това Сърбия дълго време ще подсмърча..

    14:39 30.12.2025

  • 33 аз съм хетеросексуален русофил

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "иван костов":

    ама харесвам мъже, защото съм изначално сбъркан

    14:39 30.12.2025

  • 34 Летописец

    6 10 Отговор

    До коментар #26 от "И аз съм против":

    Ако ЕС и България не бяха тръгнали срещу Русия , създавайки Майданския преврат и нацистката вълна , сега икономиката им щеше да тича . А сега само инфлацията в тях галопира !

    Коментиран от #45

    14:40 30.12.2025

  • 35 Голия

    10 4 Отговор
    колко плитко и сръбско вмирисано

    14:41 30.12.2025

  • 36 Оракула от Делфи

    8 2 Отговор
    На Сръбски Военен експерт ли да вярваме бе , да ви е.м....???...???
    Свършиха ли се българските журналисти и военни експерти ,
    или така ... ни е по удобно???
    Външния ни министър отдавна е "запразнил", а пресата е прочистена
    от различно мислещи от Пеевски и Борисов???
    Русия и Путин са едно зло, което никога не трябва да бъде допуснато
    да управлява мира и свободата на хората, не зависимо в коя държава
    се намира!!!

    14:44 30.12.2025

  • 37 През

    6 3 Отговор
    Киев и Украйна са нападнати, льольо

    14:45 30.12.2025

  • 38 Ху Фан

    6 2 Отговор
    Точно сръбско мекере ли има мнение по този въпрос .То по същата логика и Сърбия иска война на Балканите

    14:46 30.12.2025

  • 39 и тоя бил специалист по рашмахта

    7 3 Отговор
    Сръбски военен експерт: Киев е против мира
    -;-
    Мани-мани!
    къде са учили тези пропутлеристи!!!!!!!!!

    14:48 30.12.2025

  • 41 Я пък тоя

    3 6 Отговор
    Русофоби, празници идват, не си ги разваляйте като четете тук.
    Примирете се, че Зеленски губи, направете си салата с кисело зеле, сипете си една ракия и живейте спокойно.
    Нищо не може да промените.

    14:50 30.12.2025

  • 42 Ху Фан

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Дали няма НАТО да обяви унищожаване на РФ ,което е едно и също с IDIL?Много е вероятно ,НАТО има тези възможности и ще бъде справедливо и разумно решение .

    14:52 30.12.2025

  • 43 оня с коня

    3 2 Отговор
    Според Сърбина Мирът в Украйна изисква Смяна на режима.Според Украинският Народ и ЕВРОПА Мирът в Украйна СЪЩО се нуждае от Смяна на Режима в Русия.И що за Експерт е тоя Сръбски Екземпляр,след като не разглежда въпроса МНОГОСТРАННО И В ДЪЛБОЧИНА?Атделно че се определя като "Военен" Експерт,а се тика в Политически води защото Смяна на режим е Политически акт.

    14:56 30.12.2025

  • 44 ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, дървар":

    После завтра - укрията нет ! Зеля - тоже ! Карличе , джуджи или какъвто и да си - голям си олиго ........френ...д !

    14:57 30.12.2025

  • 45 Да но колко

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Летописец":

    от стадото го осъзнават.

    15:03 30.12.2025

  • 46 Селена

    2 3 Отговор
    Ударете Киев и Лвов с ядрени боеприпаси, за да има мир! Одеса, Харков и Херсон са руски градове и руснаците ще си ги приберат!

    15:07 30.12.2025

  • 47 Само да кажа:

    3 2 Отговор
    когато ватенките убиват невинни деца,жени и мъже е ок,а като пуснат бомбите срещу Руснака не е ок.Вие сте нещо ненормални….

    Коментиран от #48

    15:09 30.12.2025

  • 48 Виждам

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Само да кажа:":

    ..само убийството на тати синчето само. Ако Русия не пазише цивилните, отдавна да бе приключила войната и да няма осрайна. Всички подобни убийства са дело на пву на осрайна или пантоними.

    15:17 30.12.2025

  • 49 Иво

    2 0 Отговор
    Екакъв МИР искате ?? Русия нападна Украйна не обратното ! и още е там.

    15:19 30.12.2025

  • 50 Швейк

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Аз съм веган":

    И сливовица.

    15:28 30.12.2025

  • 51 Едно мнение

    0 0 Отговор
    Което няма никаква стойност, тъй като идва от хора на Путинските слагачи.Те едва ли могат да имат някакво, каквото и да е мнение различно от това на “вожда“!

    15:36 30.12.2025

  • 52 Име

    0 1 Отговор
    Защо давате трибуна на подобни индивиди? Уж сте сайт, който е демократично настроен! Не може да давате поле за изява на всяка маймуна, било то и "експерт". Всички ги знаем комунистическите експерти, забъркани до шия в лайа!!!

    15:39 30.12.2025

  • 53 натовец

    3 0 Отговор
    Кремълската ,долнопpoбна пропаганда е храна предимно за индивиди с критично ниско ниво на обща култура,морал и интелект .

    15:41 30.12.2025

  • 54 Мюмюн Димитров

    2 0 Отговор
    Хора ,хора ! Разберете хора ! Ние , българите , може да спасим братска Украйна и световния мир ! НЕЗАБАВНО трябва да започне изграждане на 100 (СТО) метров паметник на г-н Зеленски на връх ,,Ботев,, със знамената на ЕС и САЩ във двете ръце ! Освен това да се приеме иаучаване на Украински език във всички училища ( и във Висшите) ! Украинска телевизия и музика по всички радиа ! Тогава целият свят ще се впечатли и г- н Тръмп ще омекне и ще подкрепи братска Украйна и победата е неизбежна и Русия ще капитулира ! Де-мо - кра - ци- я !!! Ура !!!

    16:08 30.12.2025

