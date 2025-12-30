Новини
Калифорния заведе над 50 дела срещу Тръмп за една година

30 Декември, 2025 12:26 572 4

Местните власти успяха да спестят 168 милиарда долара

Калифорния заведе над 50 дела срещу Тръмп за една година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Калифорнийските власти заведоха 52 дела срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за една година и успяха да спестят 168 млрд. USD чрез съдебни спорове, съобщи San Francisco Chronicle.

Федералните съдии блокираха няколко ключови решения на Белия дом въз основа на дела, заведени от главния прокурор на Калифорния Роб Бонта. По-конкретно, те успяха да спрат разполагането на войски от Националната гвардия в Лос Анджелис. Освен това щатът не се присъедини към мерките за борба с незаконната имиграция и запази милиарди долари федерални средства за изграждане на магистрали и летища, както и за сигурност.

Както Бонта каза пред изданието, съдилищата са се произнесли в полза на щата в приблизително 80% от случаите, а администрацията на Тръмп или е оттеглила възраженията си, или е постигнала споразумение. „Няма да се обърнем към съд по политически причини, идеологически и политически различия. Осемдесет процента от победите не са свързани с политика. Това са победи, основани на закона и фактите“, каза главният прокурор.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    7 2 Отговор
    знае ли ? Че както се държи , май НЕ !

    12:27 30.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, узкоглаз

    2 4 Отговор
    Тръмп може да е всякъв, но поне не толкоз узкоглаз като руския си колега 😆

    Коментиран от #3, #4

    12:37 30.12.2025

  • 3 узкоглаз,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, узкоглаз":

    Как дела?! Днес пак си военен , пилот , миролюб , но не и джуджи , а то ти приличаше най-много .

    12:46 30.12.2025

  • 4 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, узкоглаз":

    Малко са те били русначетата като малък , можело е още , но явно си успял да се покриеш за дълго време , докато станеш миролюб войнов (злобният джуджак ) .

    12:49 30.12.2025