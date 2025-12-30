Калифорния заведе над 50 дела срещу Тръмп за една година

Калифорнийските власти заведоха 52 дела срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за една година и успяха да спестят 168 млрд. USD чрез съдебни спорове, съобщи San Francisco Chronicle.

Федералните съдии блокираха няколко ключови решения на Белия дом въз основа на дела, заведени от главния прокурор на Калифорния Роб Бонта. По-конкретно, те успяха да спрат разполагането на войски от Националната гвардия в Лос Анджелис. Освен това щатът не се присъедини към мерките за борба с незаконната имиграция и запази милиарди долари федерални средства за изграждане на магистрали и летища, както и за сигурност.

Както Бонта каза пред изданието, съдилищата са се произнесли в полза на щата в приблизително 80% от случаите, а администрацията на Тръмп или е оттеглила възраженията си, или е постигнала споразумение. „Няма да се обърнем към съд по политически причини, идеологически и политически различия. Осемдесет процента от победите не са свързани с политика. Това са победи, основани на закона и фактите“, каза главният прокурор.