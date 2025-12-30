Два танкера се сблъскаха в Мраморно море край Истанбул

Два петролни танкера изпратиха сигнали за бедствие в Мраморно море край Истанбул. Спасителни лодки са изпратени на помощ, съобщи TRT Haber.

Според канала сигналите са дошли от кораби под флага на Азербайджан и Турция и се намират в района на Флория.

Турското министерство на транспорта съобщи, че 141-метровият танкер Kalbajar и 115-метровият танкер Alatepe са се сблъскали близо до котвеното пристанище Кючюкмедже. Спасителни екипи и влекач са били спешно изпратени в района, съобщава TRT Haber, позовавайки се на министерството.

Властите в Истанбул преди това издадоха предупреждение за буря поради силни ветрове в Мраморно море.