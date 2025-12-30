Новини
Свят »
Турция »
Два танкера се сблъскаха в Мраморно море край Истанбул

30 Декември, 2025 13:21 1 273 11

Те са под флаговете на Азербайджан и Турция

Два танкера се сблъскаха в Мраморно море край Истанбул - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Два петролни танкера изпратиха сигнали за бедствие в Мраморно море край Истанбул. Спасителни лодки са изпратени на помощ, съобщи TRT Haber.

Според канала сигналите са дошли от кораби под флага на Азербайджан и Турция и се намират в района на Флория.

Турското министерство на транспорта съобщи, че 141-метровият танкер Kalbajar и 115-метровият танкер Alatepe са се сблъскали близо до котвеното пристанище Кючюкмедже. Спасителни екипи и влекач са били спешно изпратени в района, съобщава TRT Haber, позовавайки се на министерството.

Властите в Истанбул преди това издадоха предупреждение за буря поради силни ветрове в Мраморно море.


Турция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не,че нещо,ама...

    14 0 Отговор
    Много инциденти взеха да стават напоследък, край бреговете на Турция.

    Коментиран от #5, #6

    13:23 30.12.2025

  • 2 Див селянин

    26 0 Отговор
    Ейся ше ги домъкнат до Созопол па

    Коментиран от #4, #10

    13:24 30.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ЯВНО ВЕЧЕ МОРСКИ ДАРОВЕ НЯМА ДА СЕ ЯДАТ!ЩЕ СА МНОГО ПОЖАРО И ВЗРИВООПАСНИ!😠

    13:25 30.12.2025

  • 4 Дерогация

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Див селянин":

    Щяха да ги домъкнат, ако бяха празни.

    Коментиран от #8

    13:26 30.12.2025

  • 5 така де

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":

    там са тръбите за пренос и на газ и петрол, иначе казано релето е претоварено, и от време на време дава повреди

    13:27 30.12.2025

  • 6 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":

    Понеже е тесен протокът. Вова само да не предприеме действия разрешение?

    13:28 30.12.2025

  • 7 Pyccкий узкоглаз

    2 11 Отговор
    Руската нефт на никой не е донесла щастие !!!

    Коментиран от #9

    13:28 30.12.2025

  • 8 Див селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дерогация":

    Те са ги изпразнили предварително 🤣

    13:33 30.12.2025

  • 9 карлик ,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий узкоглаз":

    Как дела ?!

    13:38 30.12.2025

  • 10 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Див селянин":

    и оня сополл ТАГАРЕНСКО пак ще пита турция как са се озовали тия повредени танкери до созопол

    па турция ще му каже да си таковаМАЙКЯТА тагаренко ха ха ха

    13:55 30.12.2025

  • 11 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    Много "важно", че два танкера, турски и азерски са си одрали калниците......ама никой не пише, че ужким хусите с високо технологични морски дронове са тряснали едновременно четири ингилизки танкера намиращи сае на стотици мили един от друг...........

    14:06 30.12.2025

