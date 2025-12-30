Два танкера се сблъскаха в Мраморно море край Истанбул

Два петролни танкера изпратиха сигнали за бедствие в Мраморно море край Истанбул. Спасителни лодки са изпратени на помощ, съобщи TRT Haber.
Според канала сигналите са дошли от кораби под флага на Азербайджан и Турция и се намират в района на Флория.
Турското министерство на транспорта съобщи, че 141-метровият танкер Kalbajar и 115-метровият танкер Alatepe са се сблъскали близо до котвеното пристанище Кючюкмедже. Спасителни екипи и влекач са били спешно изпратени в района, съобщава TRT Haber, позовавайки се на министерството.
Властите в Истанбул преди това издадоха предупреждение за буря поради силни ветрове в Мраморно море.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #5, #6
13:23 30.12.2025
2 Див селянин
Коментиран от #4, #10
13:24 30.12.2025
3 Боруна Лом
13:25 30.12.2025
4 Дерогация
До коментар #2 от "Див селянин":Щяха да ги домъкнат, ако бяха празни.
Коментиран от #8
13:26 30.12.2025
5 така де
До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":там са тръбите за пренос и на газ и петрол, иначе казано релето е претоварено, и от време на време дава повреди
13:27 30.12.2025
6 честен ционист
До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":Понеже е тесен протокът. Вова само да не предприеме действия разрешение?
13:28 30.12.2025
7 Pyccкий узкоглаз
Коментиран от #9
13:28 30.12.2025
8 Див селянин
До коментар #4 от "Дерогация":Те са ги изпразнили предварително 🤣
13:33 30.12.2025
9 карлик ,
До коментар #7 от "Pyccкий узкоглаз":Как дела ?!
13:38 30.12.2025
10 оня с коня
До коментар #2 от "Див селянин":и оня сополл ТАГАРЕНСКО пак ще пита турция как са се озовали тия повредени танкери до созопол
па турция ще му каже да си таковаМАЙКЯТА тагаренко ха ха ха
13:55 30.12.2025
11 Хи хи хи
14:06 30.12.2025