Русия продължава преговорите със САЩ. Загърбва Украйна

Русия ще продължи диалога за украинското уреждане, но след опита на Киев да атакува президентската резиденция, Русия ще го направи предимно със САЩ. Това заяви на брифинг Дмитрий Песков, прессекретар на президента.

„Русия не се оттегля от преговорния процес и Русия естествено ще продължи преговорния процес и диалога – предимно с американците“, увери говорителят на Кремъл.

Местонахождението на руския президент по време на опита за нападение срещу резиденцията му не подлежи на обсъждане при настоящите условия, заяви Песков. „Що се отнася до местонахождението на президента, при настоящите условия тази тема не подлежи на никакво публично обсъждане“, каза той в отговор на въпрос за местонахождението на държавния глава по време на нападението.

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че Киев е предприел атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември. Всички дронове са унищожени. Както отбеляза министърът, няма съобщения за жертви или щети от отломките на безпилотния летателен апарат.

На свой ред, помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин в телефонен разговор е обърнал внимание на президента на САЩ Доналд Тръмп върху атаката срещу Киев, която се е случила „почти веднага“ след преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, и е предупредил, че тя няма да остане „без най-сериозен отговор“. Държавният глава също така е казал на американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.