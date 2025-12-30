Русия продължава преговорите със САЩ. Загърбва Украйна

Русия ще продължи диалога за украинското уреждане, но след опита на Киев да атакува президентската резиденция, Русия ще го направи предимно със САЩ. Това заяви на брифинг Дмитрий Песков, прессекретар на президента.
„Русия не се оттегля от преговорния процес и Русия естествено ще продължи преговорния процес и диалога – предимно с американците“, увери говорителят на Кремъл.
Местонахождението на руския президент по време на опита за нападение срещу резиденцията му не подлежи на обсъждане при настоящите условия, заяви Песков. „Що се отнася до местонахождението на президента, при настоящите условия тази тема не подлежи на никакво публично обсъждане“, каза той в отговор на въпрос за местонахождението на държавния глава по време на нападението.
Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че Киев е предприел атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември. Всички дронове са унищожени. Както отбеляза министърът, няма съобщения за жертви или щети от отломките на безпилотния летателен апарат.
На свой ред, помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин в телефонен разговор е обърнал внимание на президента на САЩ Доналд Тръмп върху атаката срещу Киев, която се е случила „почти веднага“ след преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, и е предупредил, че тя няма да остане „без най-сериозен отговор“. Държавният глава също така е казал на американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.
1 Силиций
13:41 30.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:43 30.12.2025
3 Редник
13:43 30.12.2025
4 кхъ
13:45 30.12.2025
5 Хаха
13:46 30.12.2025
6 6135
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На маймуна картечница не се дава.
13:46 30.12.2025
7 всъщност
13:46 30.12.2025
8 Чакат
До коментар #3 от "Редник":да ги обяви за победители.
13:47 30.12.2025
9 евала
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":коте "остър" си като дъното на тенджера.
13:47 30.12.2025
10 Реднек
13:48 30.12.2025
11 ха-ха
До коментар #7 от "всъщност":И Тръмп му каза на зеленото , че тия нападения в Русия със сигурност не са дошли от Конго .
13:49 30.12.2025
12 хех
До коментар #7 от "всъщност":Кво? Путин вече ще прати Армата ли хе хе? Не ви ли увряха картуните, че не можете да уплашите свободен Мъж като Зеленски? Можете само да му се преклоните.
13:49 30.12.2025
13 Реднек
13:52 30.12.2025
14 Хахахаха
13:52 30.12.2025
15 Я пък тоя
Наиграха се.
Умници са няма спор, друг ще дърпа конците на куклите, а те само ще гледат и коментират.
Ако някой ми го беше казал това, щях да го обява за луд.
Досега не е имало толкова без значение оилитици в историята!
13:53 30.12.2025
16 хххх
13:53 30.12.2025
17 Хахахаха
До коментар #11 от "ха-ха":Може от раша да са дошли, не се ли сещаш? Или си русофил, а там мозъчните гънки не са позволени?
13:54 30.12.2025
18 всъщност
До коментар #12 от "хех":Видяхме как посрещат такъв ,,мъж ,, като зеленият в Щатите ....Ха-ха ! И вие си мислите , че тоя клоун може да бъде президент ....
13:54 30.12.2025
19 Ха ХаХа
До коментар #12 от "хех":Наркоман като Зеленски ще му завиждаме
13:55 30.12.2025
20 Ами то ...
13:56 30.12.2025
21 овч,
До коментар #17 от "Хахахаха":Безинтересен си ! Дай си почивка на гънката , че е прегряла ! Време е да посетиш и джипито , ако не си я посещавал скоро ! Наблегни на храната , мисленето и писането не са теб !
13:56 30.12.2025
22 Гошо
13:56 30.12.2025
23 хех
До коментар #18 от "всъщност":Ти виж как го посрещат в освободените територии. Как го посрещат руските агенти е все тая. След хиляда години никой няма да ги знае Путин и Тръм, а за Зеленски ще се пеят песни. Няма по-велик лидер в човешката история, който да е дръзнал да се опълчи на най-могъщите живи тирани едновременно.
13:57 30.12.2025
25 Хахахаха
13:58 30.12.2025
28 аааа
До коментар #19 от "Ха ХаХа":Кой ти каза, че е наркоман?
13:59 30.12.2025
31 Доганова
Какъв ще е вой!
14:01 30.12.2025
32 хех
До коментар #24 от "Я пък тоя":Ами оправия де! Питин, Ким, Краснов, Лукашенко, и Аятоласите не успяха да я оправят. Може пък на теб да ти излезе късмета. : )))
14:01 30.12.2025
33 Хахахаха
До коментар #28 от "аааа":Е как кой му е казал? Недей тъй ши гу убидиш! Руската теуевизия естествено!
14:01 30.12.2025
35 Я пък тоя
Няма такъв Kpe тeн.
14:02 30.12.2025
36 az СВО Победа 80
1. Появи се контролирано изтичане на информация от източник заслужаващ доверие и близък до МО на РФ.
2. Съгласно информацията му руснаците трябва да отговорят на атаката по резиденцията на върховния главнокомандващ на РФ с концентриране върху командващият на ГУР Буданов, началника на СБУ Малюк и началника на ВСУ Сирски като "начален минимум".
3. Не допускам това да е озвучено случайно, като лично мнение на източника.
14:03 30.12.2025
38 койдазнай
14:03 30.12.2025
39 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Разбира се ще продължи, след като нощес Българските ВВС удариха резиденцията на Путин във Валдай !!!
Задача - поразяване Резиденцията на Путин с цел постигане на мир чрез Сила. Традиционно кофти руско време като всичко в Русия, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж на почти на сляпо, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата, в далечината осветената с коледна украса и гирлянди Резиденция на Путин в която се провеждат нечовешки опити с деца без родители !!! Прихващаме обекта на визьора, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе и политат към целта. БАМ - мощен взрив, огън, резиденцията в пламъци, десетина барети се хвърлят да гасят пламъците, безполезно - не пушете в закрити помещения. Вираж и пълен форсаж към слънчева Бългрия. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена.
Русия ще преговаря !!!😁👍
14:04 30.12.2025
40 Я пък тоя
До коментар #32 от "хех":Не съм фактор, обаче РФ яко ги клати, скоро ще свърши с оправянето.
14:04 30.12.2025
41 Българин
До коментар #6 от "6135":За това Русия не трябва да има ядрено оръжие.
14:04 30.12.2025
42 ОЧАКВАНО СЪБИТИЕ.
14:04 30.12.2025
43 Хахахаха
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Удари по тези хора отдавна има копей. До сега не са били успешни.
14:05 30.12.2025
44 ОЧАКВАНО СЪБИТИЕ.
14:05 30.12.2025
45 Даниел Немитов
14:06 30.12.2025
46 Не да
До коментар #35 от "Я пък тоя":Не знаех, че Зеленски е президунт на Кремалистан.
14:06 30.12.2025
47 хех
До коментар #35 от "Я пък тоя":Не. С това ще се запомни проваленият агент на КГБ от Берлин, по време на падането на стената, с което започна разпадът на СССР. Даже два-пъти в един живот ще успее да го постигне. : )))
14:08 30.12.2025
49 Дудов
14:10 30.12.2025
50 Хахахаха
До коментар #35 от "Я пък тоя":Всяка държава, под руски контрол е унищожена, даже и без война.
14:10 30.12.2025
51 Някой
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ядреното оръжие за Украйна ще бъде задействано още далеч от територията на тази псевдо страна. Не си мислете, че Русия си няма истински червени линии.
Молете се ниокога никой да не си и помисля за ядрено оръжие за Украйна.
14:11 30.12.2025
52 Пламен
А аз си мислех, че без руска газ умираме .
14:11 30.12.2025
53 щеще
До коментар #49 от "Дудов":Само едните да се откопаят от Донбас, а пък другите да се откопаят от държавния си дълг и всичко ще си разделят. И на двамата им давам няколко месеца живот и то техните ще ги линчуват.
14:11 30.12.2025
54 Чуй чуй
14:11 30.12.2025
55 Евреина Кобзон
Защо казва че
Няма и не трябват доказателства
От атаката на Дронове по
Резиденция на Пучя Въшката..
Хахахаха.
В цялата област Около
Резиденция
Местното население
Не е чуло и видяло
Прелитащи дронове
И и не се е чувало ПВО което
Е удряло Въображаемите Дронове .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Кремълските Циреи са най жалката Измет
На Земята .
За пореден път доказаха че са едни
Скап ани Лъжци ..
Но още по жалки са Русофилките
Които попиват Кремълската Помия.
14:12 30.12.2025
56 ъхъ
До коментар #54 от "Чуй чуй":Проточи се нещо това чакане. Колко милиона руснаци я наториха? Брои ли ги изобщо някой?
14:13 30.12.2025
57 Реднек
До коментар #35 от "Я пък тоя":""Зеленски ще се запомни като единствения политик унищожил държавата си, без причина.
Няма такъв Kpe тeн."" Като я знаем твоята пyтиидеология, имаш предвид че държавата, това е русия, и я унищожава успешно! Икономиката и вече е в антиматерията! Не се надай на Китай! Той има нужда от нафтичка по две за лев!
14:14 30.12.2025
58 сите селяни сме
До коментар #26 от "село мое ,":русофиле
14:15 30.12.2025
59 Панчев
До коментар #51 от "Някой":Толкова ли сте глупави, че да мечтаете за ядрени удари? Само една ракета да излети, всички ще излетят и цял свят отива на кино. Няма Русия, няма САЩ, Зеленски ще ви е последния проблем.
14:15 30.12.2025
60 Хи хи
До коментар #4 от "кхъ":Ще преговарят за Чукотка. На Тръмп му трябва земя, а на Путин пари. И чукчите от 200 години искат да преминат към САЩ като Аляска.
14:17 30.12.2025
61 киевското зеле
14:20 30.12.2025
62 Тервел
14:21 30.12.2025
63 Прекалено много съвпадения
14:23 30.12.2025
64 Доктар
14:23 30.12.2025
65 Гедер
14:24 30.12.2025
66 брюкселска зелка
До коментар #35 от "Я пък тоя":зеля не е унищожил израел
14:24 30.12.2025
67 604
14:25 30.12.2025
68 Дофтор
14:26 30.12.2025
69 СКРЪБНА ВЕСТ
14:29 30.12.2025
70 Тоест
До коментар #35 от "Я пък тоя":Ако Зеленски и Украинците не се бяха съпротивлявали на Руската агресия и то успешно вече близо 4 години, то държавата им щеше да съществува? Наистина няма такъв идиот...като теб!
14:30 30.12.2025
71 Кирил
14:31 30.12.2025
72 Хай , Хахо !
До коментар #39 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Има помощ за теб ! Психиатрична болница " Св. Наум "е на твое разположение 24 часа в деноножието ! Заповядай , евроатлантико !
14:31 30.12.2025
73 Докато Зеленски бомби Путин
14:33 30.12.2025
74 Анализатор
14:34 30.12.2025
75 Дреме им
До коментар #69 от "СКРЪБНА ВЕСТ":На урсулите....важно е да избиват руснаци с Натовско оръжие.
14:35 30.12.2025
76 Жидов гроб- Ив. Вазов
14:36 30.12.2025
77 Я пъ тоа
До коментар #74 от "Анализатор":Тръмп залива с оръжия украйна и трупа дебели пачки...
14:36 30.12.2025