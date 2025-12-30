Новини
Русия продължава преговорите със САЩ. Загърбва Украйна

30 Декември, 2025 13:37 1 946 77

Песков: Русия естествено ще продължи преговорния процес и диалога – предимно с американците

Русия продължава преговорите със САЩ. Загърбва Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия ще продължи диалога за украинското уреждане, но след опита на Киев да атакува президентската резиденция, Русия ще го направи предимно със САЩ. Това заяви на брифинг Дмитрий Песков, прессекретар на президента.

„Русия не се оттегля от преговорния процес и Русия естествено ще продължи преговорния процес и диалога – предимно с американците“, увери говорителят на Кремъл.

Местонахождението на руския президент по време на опита за нападение срещу резиденцията му не подлежи на обсъждане при настоящите условия, заяви Песков. „Що се отнася до местонахождението на президента, при настоящите условия тази тема не подлежи на никакво публично обсъждане“, каза той в отговор на въпрос за местонахождението на държавния глава по време на нападението.

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че Киев е предприел атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в нощта на 29 декември. Всички дронове са унищожени. Както отбеляза министърът, няма съобщения за жертви или щети от отломките на безпилотния летателен апарат.

На свой ред, помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин в телефонен разговор е обърнал внимание на президента на САЩ Доналд Тръмп върху атаката срещу Киев, която се е случила „почти веднага“ след преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, и е предупредил, че тя няма да остане „без най-сериозен отговор“. Държавният глава също така е казал на американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Силиций

    23 2 Отговор
    Аммм,хм. Ами то това вече не е новина....

    13:41 30.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 36 Отговор
    дайте ЯО на Украина и преговорите свършват!!! на всички им писна да се занимаваме с орки и полуорки от 2 баСЕСЕСРани республики

    Коментиран от #6, #9, #51

    13:43 30.12.2025

  • 3 Редник

    9 30 Отговор
    Подмазват се на Тръмп! Той е Месията! Без него няма успех!

    Коментиран от #8

    13:43 30.12.2025

  • 4 кхъ

    10 20 Отговор
    Явно ще преговарят за Аляска щом е без Украйна. Успех! Краснов като нищо да се навие.

    Коментиран от #60

    13:45 30.12.2025

  • 5 Хаха

    8 27 Отговор
    На кой ли му пука вече от двамата ид@@ти - малкото джудже и рижавото макакче....

    13:46 30.12.2025

  • 6 6135

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На маймуна картечница не се дава.

    Коментиран от #41

    13:46 30.12.2025

  • 7 всъщност

    29 7 Отговор
    Зеленият дрискол си вкара автогол с това нападение и ще си получи заслуженото подобаващо .

    Коментиран от #11, #12

    13:46 30.12.2025

  • 8 Чакат

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Редник":

    да ги обяви за победители.

    13:47 30.12.2025

  • 9 евала

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    коте "остър" си като дъното на тенджера.

    13:47 30.12.2025

  • 10 Реднек

    7 17 Отговор
    Местонахождението на царицата мaйка е в тайна. Значи никой не го е виждал. Значи местонахождението на царицата мaйка е у бункера, щом никой не го е виждал. Значи царицата мaйка цени своя живот повече от живота на цялата армия бaшибозук! Значи царицата мaйка е страхливец!

    13:48 30.12.2025

  • 11 ха-ха

    17 5 Отговор

    До коментар #7 от "всъщност":

    И Тръмп му каза на зеленото , че тия нападения в Русия със сигурност не са дошли от Конго .

    Коментиран от #17

    13:49 30.12.2025

  • 12 хех

    12 18 Отговор

    До коментар #7 от "всъщност":

    Кво? Путин вече ще прати Армата ли хе хе? Не ви ли увряха картуните, че не можете да уплашите свободен Мъж като Зеленски? Можете само да му се преклоните.

    Коментиран от #18, #19

    13:49 30.12.2025

  • 13 Реднек

    4 14 Отговор
    Немой загърбва Украйна, да не те застрелят!

    13:52 30.12.2025

  • 14 Хахахаха

    4 14 Отговор
    С такива преговори, тръмпоча може само да изхвърли от поста си. Но все пак, като е решил, да се навежда! Да видим до къде ще я докара.

    13:52 30.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    15 5 Отговор
    Украйна и ЕС не са фактор нито Англия.
    Наиграха се.
    Умници са няма спор, друг ще дърпа конците на куклите, а те само ще гледат и коментират.
    Ако някой ми го беше казал това, щях да го обява за луд.
    Досега не е имало толкова без значение оилитици в историята!

    13:53 30.12.2025

  • 16 хххх

    10 18 Отговор
    Ако ще САЩ и армията си да изпратят да се бие за Путин, редом с другаря Ким, украинците пак ще ги лупкат в Донбас и по всяка точка на света. Двама-трима в повече, за украинците е все едно. Затова вече са една от най-могъщите нации и ще стават все по-велики. Вие ги направихте такива.

    Коментиран от #24, #26

    13:53 30.12.2025

  • 17 Хахахаха

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "ха-ха":

    Може от раша да са дошли, не се ли сещаш? Или си русофил, а там мозъчните гънки не са позволени?

    Коментиран от #21

    13:54 30.12.2025

  • 18 всъщност

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "хех":

    Видяхме как посрещат такъв ,,мъж ,, като зеленият в Щатите ....Ха-ха ! И вие си мислите , че тоя клоун може да бъде президент ....

    Коментиран от #23

    13:54 30.12.2025

  • 19 Ха ХаХа

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "хех":

    Наркоман като Зеленски ще му завиждаме

    Коментиран от #28

    13:55 30.12.2025

  • 20 Ами то ...

    9 6 Отговор
    Какво да говори Путин с малкия хитлер ... ти му говориш какво да стане, а оно рупа ли рупа и се опъва.... то се знае квото кажат големите това ще да е!!!

    13:56 30.12.2025

  • 21 овч,

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Безинтересен си ! Дай си почивка на гънката , че е прегряла ! Време е да посетиш и джипито , ако не си я посещавал скоро ! Наблегни на храната , мисленето и писането не са теб !

    13:56 30.12.2025

  • 22 Гошо

    4 3 Отговор
    Миленке стига лъжи!

    13:56 30.12.2025

  • 23 хех

    6 15 Отговор

    До коментар #18 от "всъщност":

    Ти виж как го посрещат в освободените територии. Как го посрещат руските агенти е все тая. След хиляда години никой няма да ги знае Путин и Тръм, а за Зеленски ще се пеят песни. Няма по-велик лидер в човешката история, който да е дръзнал да се опълчи на най-могъщите живи тирани едновременно.

    Коментиран от #30, #34

    13:57 30.12.2025

  • 25 Хахахаха

    5 4 Отговор
    Имам помощ за вас.

    13:58 30.12.2025

  • 28 аааа

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ХаХа":

    Кой ти каза, че е наркоман?

    Коментиран от #33

    13:59 30.12.2025

  • 31 Доганова

    11 2 Отговор
    Представям си,мексиканците да пуснат 60 дрона срещу белия дом.....
    Какъв ще е вой!

    14:01 30.12.2025

  • 32 хех

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Я пък тоя":

    Ами оправия де! Питин, Ким, Краснов, Лукашенко, и Аятоласите не успяха да я оправят. Може пък на теб да ти излезе късмета. : )))

    Коментиран от #40

    14:01 30.12.2025

  • 33 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "аааа":

    Е как кой му е казал? Недей тъй ши гу убидиш! Руската теуевизия естествено!

    14:01 30.12.2025

  • 35 Я пък тоя

    12 4 Отговор
    Зеленски ще се запомни като единствения политик унищожил държавата си, без причина.
    Няма такъв Kpe тeн.

    Коментиран от #46, #47, #50, #57, #66, #70

    14:02 30.12.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Накратко:

    1. Появи се контролирано изтичане на информация от източник заслужаващ доверие и близък до МО на РФ.

    2. Съгласно информацията му руснаците трябва да отговорят на атаката по резиденцията на върховния главнокомандващ на РФ с концентриране върху командващият на ГУР Буданов, началника на СБУ Малюк и началника на ВСУ Сирски като "начален минимум".

    3. Не допускам това да е озвучено случайно, като лично мнение на източника.

    Коментиран от #43

    14:03 30.12.2025

  • 38 койдазнай

    3 7 Отговор
    Еми като са безсилни срещу Украйна, преговарят с Тръмп. Ама от него нищо не зависи...

    14:03 30.12.2025

  • 39 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 9 Отговор
    "... Русия ще продължи преговорния процес..."

    Разбира се ще продължи, след като нощес Българските ВВС удариха резиденцията на Путин във Валдай !!!
    Задача - поразяване Резиденцията на Путин с цел постигане на мир чрез Сила. Традиционно кофти руско време като всичко в Русия, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж на почти на сляпо, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата, в далечината осветената с коледна украса и гирлянди Резиденция на Путин в която се провеждат нечовешки опити с деца без родители !!! Прихващаме обекта на визьора, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе и политат към целта. БАМ - мощен взрив, огън, резиденцията в пламъци, десетина барети се хвърлят да гасят пламъците, безполезно - не пушете в закрити помещения. Вираж и пълен форсаж към слънчева Бългрия. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена.
    Русия ще преговаря !!!😁👍

    Коментиран от #72

    14:04 30.12.2025

  • 40 Я пък тоя

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "хех":

    Не съм фактор, обаче РФ яко ги клати, скоро ще свърши с оправянето.

    14:04 30.12.2025

  • 41 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    За това Русия не трябва да има ядрено оръжие.

    14:04 30.12.2025

  • 42 ОЧАКВАНО СЪБИТИЕ.

    8 2 Отговор
    И САЩ ЩЕ ЗАГЪРБЯТ НЕ ОКРАИНА А ЗЕЛЬО ПРОСТАКЕЙШИНА И СТАВА ЯКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БОГА И ТЕРИТОРИИ. А НАРОДА МИШКА ОЩЕ МЪЛЧИ И СЕ СПОТАЙВА. Е КО ЛИ ЧАКАМЕ ОТ ТЯХ ТЕ ВСИЧКИ ИЗБЕГАХА. ЗЕЛКАТА ДА ОСТАНЕ САМО ПО КОЧАН.

    14:04 30.12.2025

  • 43 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Удари по тези хора отдавна има копей. До сега не са били успешни.

    14:05 30.12.2025

  • 44 ОЧАКВАНО СЪБИТИЕ.

    7 1 Отговор
    И САЩ ЩЕ ЗАГЪРБЯТ НЕ ОКРАИНА А ЗЕЛЬО ПРОСТАКЕЙШИНА И СТАВА ЯКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БОГАТСТВА И ТЕРИТОРИИ. А НАРОДА МИШКА ОЩЕ МЪЛЧИ И СЕ СПОТАЙВА. Е КО ЛИ ЧАКАМЕ ОТ ТЯХ ТЕ ВСИЧКИ ИЗБЕГАХА. ЗЕЛКАТА ДА ОСТАНЕ САМО ПО КОЧАН.

    14:05 30.12.2025

  • 45 Даниел Немитов

    3 7 Отговор
    Не му минават номерата на Джуджи и се ядосва! Сега ще разговаря само с агент Краснов и ще го играят "сърдити старчета" като Уолтър Матау и Джак Лемън.

    14:06 30.12.2025

  • 46 Не да

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    Не знаех, че Зеленски е президунт на Кремалистан.

    14:06 30.12.2025

  • 47 хех

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    Не. С това ще се запомни проваленият агент на КГБ от Берлин, по време на падането на стената, с което започна разпадът на СССР. Даже два-пъти в един живот ще успее да го постигне. : )))

    14:08 30.12.2025

  • 49 Дудов

    7 3 Отговор
    Американците организираха войната, ще си разделят с Русия интересните неща а Европа и умните и политици ще остане с пръст в гъ 3

    Коментиран от #53

    14:10 30.12.2025

  • 50 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    Всяка държава, под руски контрол е унищожена, даже и без война.

    14:10 30.12.2025

  • 51 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ядреното оръжие за Украйна ще бъде задействано още далеч от територията на тази псевдо страна. Не си мислете, че Русия си няма истински червени линии.
    Молете се ниокога никой да не си и помисля за ядрено оръжие за Украйна.

    Коментиран от #59

    14:11 30.12.2025

  • 52 Пламен

    3 5 Отговор
    Цената на газта пак пада .
    А аз си мислех, че без руска газ умираме .

    14:11 30.12.2025

  • 53 щеще

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Дудов":

    Само едните да се откопаят от Донбас, а пък другите да се откопаят от държавния си дълг и всичко ще си разделят. И на двамата им давам няколко месеца живот и то техните ще ги линчуват.

    14:11 30.12.2025

  • 54 Чуй чуй

    6 1 Отговор
    Укрия е територия нищо повече. Мълчи и чака разграбване както си е редно за губещ.

    Коментиран от #56

    14:11 30.12.2025

  • 55 Евреина Кобзон

    5 5 Отговор
    Песков

    Защо казва че
    Няма и не трябват доказателства
    От атаката на Дронове по
    Резиденция на Пучя Въшката..


    Хахахаха.

    В цялата област Около
    Резиденция
    Местното население
    Не е чуло и видяло

    Прелитащи дронове

    И и не се е чувало ПВО което
    Е удряло Въображаемите Дронове .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Кремълските Циреи са най жалката Измет
    На Земята .
    За пореден път доказаха че са едни
    Скап ани Лъжци ..

    Но още по жалки са Русофилките
    Които попиват Кремълската Помия.

    14:12 30.12.2025

  • 56 ъхъ

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Чуй чуй":

    Проточи се нещо това чакане. Колко милиона руснаци я наториха? Брои ли ги изобщо някой?

    14:13 30.12.2025

  • 57 Реднек

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    ""Зеленски ще се запомни като единствения политик унищожил държавата си, без причина.
    Няма такъв Kpe тeн."" Като я знаем твоята пyтиидеология, имаш предвид че държавата, това е русия, и я унищожава успешно! Икономиката и вече е в антиматерията! Не се надай на Китай! Той има нужда от нафтичка по две за лев!

    14:14 30.12.2025

  • 58 сите селяни сме

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "село мое ,":

    русофиле

    14:15 30.12.2025

  • 59 Панчев

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    Толкова ли сте глупави, че да мечтаете за ядрени удари? Само една ракета да излети, всички ще излетят и цял свят отива на кино. Няма Русия, няма САЩ, Зеленски ще ви е последния проблем.

    14:15 30.12.2025

  • 60 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "кхъ":

    Ще преговарят за Чукотка. На Тръмп му трябва земя, а на Путин пари. И чукчите от 200 години искат да преминат към САЩ като Аляска.

    14:17 30.12.2025

  • 61 киевското зеле

    2 0 Отговор
    урсуло цеди тия болгари за евра трябват ми парииииииии

    14:20 30.12.2025

  • 62 Тервел

    3 1 Отговор
    Дроновете към двореца на Путлер наистина са излетели от Украйна, от Донецк и Луганск които са окупирани от руснаците . Естествено са носили пластмасови гранати играчки .

    14:21 30.12.2025

  • 63 Прекалено много съвпадения

    1 2 Отговор
    И то винаги, когато се появи някакъв лъч надежда за спиране на тази безумна война, империята на злото се намесва! Русия не се интересува от жертвите, за нея човешкия живот не струва нищо. Едва ли е случайно, просто Путин се храни и опиянява от войната.Тя му носи радост и щастие в неговия мрачен и объркан свят и той не иска тя никога да спре! Един психопат с мания!

    14:23 30.12.2025

  • 64 Доктар

    1 2 Отговор
    Гражданье, не се притеснявайте от ядреното куфарче! Това куфарче де го стиска Дynuн е пълно с диxapия!

    14:23 30.12.2025

  • 65 Гедер

    2 1 Отговор
    Всеки грамотен човек е наясно ,че тези дронове са руски и това е руска провокация , за да провалят преговорите в САЩ. Нищо ново под слънцето. Руския сатрап си иска цяла Украйна, вече много дълбоко е затънал и няма как да се откаже. Подгответе се войната да ескалира.

    14:24 30.12.2025

  • 66 брюкселска зелка

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    зеля не е унищожил израел

    14:24 30.12.2025

  • 67 604

    1 0 Отговор
    Тъй я е загърбила...че асвободените градове са в руине

    14:25 30.12.2025

  • 68 Дофтор

    2 0 Отговор
    Путин на нова година ще яде кисело зеле, постно!

    14:26 30.12.2025

  • 69 СКРЪБНА ВЕСТ

    2 0 Отговор
    На урсулите отново им показаха, че са последна дупка на кавала.

    Коментиран от #75

    14:29 30.12.2025

  • 70 Тоест

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Я пък тоя":

    Ако Зеленски и Украинците не се бяха съпротивлявали на Руската агресия и то успешно вече близо 4 години, то държавата им щеше да съществува? Наистина няма такъв идиот...като теб!

    14:30 30.12.2025

  • 71 Кирил

    1 1 Отговор
    Да си преговарят... Може би за Аляска

    14:31 30.12.2025

  • 72 Хай , Хахо !

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Има помощ за теб ! Психиатрична болница " Св. Наум "е на твое разположение 24 часа в деноножието ! Заповядай , евроатлантико !

    14:31 30.12.2025

  • 73 Докато Зеленски бомби Путин

    1 0 Отговор
    Мир в Украйна нема да има

    14:33 30.12.2025

  • 74 Анализатор

    2 1 Отговор
    Тръндювска Америка печели добре от войната, затова гледа да поддържа равновесие на силите без да помага на Украйна!

    Коментиран от #77

    14:34 30.12.2025

  • 75 Дреме им

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "СКРЪБНА ВЕСТ":

    На урсулите....важно е да избиват руснаци с Натовско оръжие.

    14:35 30.12.2025

  • 76 Жидов гроб- Ив. Вазов

    1 0 Отговор
    Ha cнимкaтa виждaмe двaмa бoгoизбpaни, Tpъмпa e кyчкa нa бoгoизбpaния Haтaняxy, 3eлeтo e бoгoизбpaн, ypcyлитe cлyжaт нa бoгoизбpaнитe... Hякoй изoбщo cтoпля ли кaквo твopят бoгoизбpaнитe eлити мeждy тия cи тeaтpaлни пocтaнoвки и дoгoвopки? Гeнoцид нa Eвpoпa?

    14:36 30.12.2025

  • 77 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Анализатор":

    Тръмп залива с оръжия украйна и трупа дебели пачки...

    14:36 30.12.2025

