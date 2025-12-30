Новини
Перспективата за мир в Украйна е близко
  Тема: Украйна

Перспективата за мир в Украйна е близко

30 Декември, 2025 14:11 1 206 36

Туск: За първи път от началото на войната в Украйна мирът е на хоризонта

Перспективата за мир в Украйна е близко - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След телефонен разговор с водещи европейски лидери, полският премиер Доналд Туск смята, че перспективата за мирно споразумение в Украйна е на хоризонта и мирният процес може да бъде успешен през следващите седмици.

За първи път от началото на войната в Украйна мирът е на хоризонта“, каза Туск преди заседание на кабинета, излъчено от TVP Info. Полският премиер добави, че мирният процес може да бъде успешен само след няколко седмици. „Възможно е още през януари да се наложи да вземаме съвместни решения за бъдещето на Украйна и тази част на света“, предположи политикът.

Още новини от Украйна

Освен това Туск подчерта, че за да се постигне мир, властите в Киев ще трябва да направят отстъпки по териториалния въпрос. „От гледна точка на Украйна това предполага компромисен подход към териториалния въпрос“, отбеляза той.

На 30 декември водещи европейски лидери и ръководството на ЕС проведоха видеоконференция за украинското уреждане, като взеха предвид резултатите от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Тази братоубийствена война трябва да спре.

    Коментиран от #15

    14:13 30.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    19 7 Отговор
    Еврюпиндерите заемат обичайна поза Г и на килимчето в Кремъл. Язък за героизирането им от жълтопаветните.

    14:14 30.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    8 18 Отговор
    Туск говори глупости!
    путин звънна на Тръмп да му се оплаче, че Зеленски му е атакувал бункера в резиденцията!

    Коментиран от #11

    14:15 30.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    12 8 Отговор
    Естествено, че е близо. Заешките сърца на еврюидиотите са се свили и се чудят де да се дянат след тази провокация. Жълтопаветния още не е вдянал, но за хора с ограничени умствени способности просветлението идва късно.

    14:17 30.12.2025

  • 5 побърканяк

    16 6 Отговор
    И тоя взе да обръща палачинката нали довчера коалицията на мераклиите казваха, че за никакви териториални отстъпки не може да се говори.

    14:17 30.12.2025

  • 6 Жалка Русия, жалка Европа!

    7 9 Отговор
    Каквото каже Тръмп това става!
    Води на къса каишка всички!

    14:18 30.12.2025

  • 7 Нещо

    12 8 Отговор
    ЕвроУрсулите взеха да омекват, даже и тия ЛАЕЩИТЕ !

    14:18 30.12.2025

  • 8 Украинците

    11 19 Отговор
    Сами смазаха бъхлясалата мечка. Благодарение на силния си дух и саможертва. Ако не беше помощта от Китай, Иран и Северна Корея към Русия, войната отдавна щеше да е в историята, а Украйна -цяла

    Коментиран от #17

    14:19 30.12.2025

  • 9 иван костов

    7 7 Отговор
    Поляците никога не са блестяли с ум! Този е особено зле!🤥

    14:19 30.12.2025

  • 10 Аз съм веган

    6 8 Отговор
    Ако е вярно, значи започва разпада на Бензиностанцията.

    14:19 30.12.2025

  • 11 Люси

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Никой не очаква от жълтопаветин ш.и.б.е.к да провиди реалността, тя е сложна за осмисляне от хора, които единственото им препитание е преживянето в някое НПО.

    14:19 30.12.2025

  • 12 УЧУДЕН

    8 5 Отговор
    Зеленски да не е капитулирал?? Или бритите са се признали за победени??

    14:20 30.12.2025

  • 13 Станкето

    6 6 Отговор
    По скоро, капитулацията е твърде близо.

    Коментиран от #19

    14:20 30.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мунчо

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какви братя са тези украинците са славяни а московиите са славянизирани угро фини. Също като мексикансците са ипанизирани ацтеки.

    14:21 30.12.2025

  • 16 Сатана Z

    5 9 Отговор
    Когато раша се разпадне и жуже путя е изправен в Хага

    14:21 30.12.2025

  • 17 Тъй я смазаха, че

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Украинците":

    укра де смали. Ако не иска доброволно, ще е ДОБРОЗОРНО.

    14:22 30.12.2025

  • 18 Свободен стоень

    9 3 Отговор
    За съжаление европа никога не е била в по-жалко състояние. Напълнихме я с такива като мен.

    14:22 30.12.2025

  • 19 Това го слушаме

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Станкето":

    Вече 4 години хахаха😂🤣😅😆😆

    14:22 30.12.2025

  • 20 Американофил

    5 7 Отговор
    Колко глупав народ са руснаците. САЩ организираха войната, а руснаците се вързаха да воюват и да мрат за кефа им.
    1.2 милиона руснаци са или мъртви или инвалиди. Още 700 000 са в окопите. След четири години в кал и пек на студ и жега, да дишаш токсични газове - здравето ти е разбито. Тия дето се върнат живи от СВО няма да доживеят до пенсия.

    14:23 30.12.2025

  • 21 Тома

    5 2 Отговор
    Че на този мутрата му е на фашист и не е спирал да вкарва оръжие на бандеровци

    14:23 30.12.2025

  • 22 Дрът русофил

    4 4 Отговор
    Русо робите ще карат Нова Година тук!
    Ще драскат нонстоп в прослава на кремълският плъх!

    Коментиран от #30

    14:23 30.12.2025

  • 23 ВСИЧКИТЕ ПОДПАЛВАЧИ НА ВОЙНАТА

    4 2 Отговор
    Идва време да отговаряте. Няма да се отървете, а шляхите най вече.

    14:23 30.12.2025

  • 24 Миролюб Войнов, коментатор

    5 5 Отговор
    Всъщност мирът е следствие на Руската капитулация !!!
    И най-узкоглазия руски путриот разбра че без бензин, хляб и интернет Русия е обречена ))

    Коментиран от #28

    14:24 30.12.2025

  • 25 Русофил де бил

    4 2 Отговор
    Нема по голем де бил.

    14:26 30.12.2025

  • 26 ШЛЯХИТЕ РАЗБРАХА

    4 1 Отговор
    След превземането на Одеса, ще им е много напечено.

    14:27 30.12.2025

  • 27 Ае де били

    1 3 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    14:28 30.12.2025

  • 28 Вашето мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    Според върнатите вчера тела на убити съотношението е 600:1. КОЕТО ЗНАЧИ ЗА СЛАБОТОКОВ КАТО ТЕБ, НА ЕДИН УБИТ РУСНАК СЕ ПАДАТ 600 БАНДЕРОВЦИ РИТНАЛИ КАМБАНАТА.

    Коментиран от #35

    14:28 30.12.2025

  • 29 ИЛИ ПИШИЩЕТИ ЖУРНАЛЯ

    3 1 Отговор
    СА МЕНТАЦИ ИЛИ ВСИЧКО Е РЕЖИСУРА ОТ НЕКВИ БЕЗДАРНИЦИ. НО ТОВА СЕ ЗНАЕШЕ ОТ КАТО ТРЪМП И ПУТИН СЕ ЗАЕХА СЪС ТОВА ДА СПРАТ ТАЗИ ВОЙНА. И ВСИЧКО ТОВА ЩЕ СТАНЕ СКОРО СЪС ИЛИ СЪС СИГУРНОСТ БЕЗ НАРКО ЗЕЛЕН КЛОУН. ДАНО ВСИЧКО СЕ РАЗПЛЕТЕ МАКАР И ЛИДЕРИ ОТ ЕУ И ЗЕЛЕНОТО ЕВРЕЙЧЕ ДА НЕ ИСКАТ ТОВА. ТЕ ИСКАТ ВОЙНА. И ПАК ЩЕ ПИША ЕВРОПА СИ ОТИВА В НЕПРИЯТНА ОРБИТА.

    14:29 30.12.2025

  • 30 Слава на великият Путин!!!

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дрът русофил":

    Слава на Руската армия Освободителка! След освобождението ще започне лечението ви!

    14:30 30.12.2025

  • 31 Според повечето

    0 2 Отговор
    източници руснаците в Украйна са околко 8 - 8,5 милиона и пръснати по цялата страна. Най-много са в ЛНР и ДНР, вече и в Крим. След мирното споразумение Украйна ще екстрадира в руските области всички които се смятат за руснаци, а руснаците са длъжни да пуснат в украинските области тия които са украинци. Такова "време разделно" трябва да има иначе след години ще е същото. Ние у нас трябва да направим същото защото след време руснаците ще искат да "асвабадят" руснаците купили жилища по нашето черноморие. Написали са на един блок в Поморие "Малоруссия".

    14:32 30.12.2025

  • 32 Тоя съсел чува ли се какво говори ??????

    3 0 Отговор
    Макарона , шперца , стармър , урсулата , зелю ....... Искат войната да продължи и да си крадат както си знаят !!!!!!!;

    14:33 30.12.2025

  • 33 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Украинците за 1 година са изклали повече поляци отколкото турците нас за 500 години.

    14:33 30.12.2025

  • 34 АБВ

    1 0 Отговор
    Възрастен човек, политик при това, а толкова наивен. СВО ще спре когато Путин и Тръмп решат.

    14:34 30.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, аналитик

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вашето мнение":

    "...Според върнатите вчера тела на убити съотношението е 600:1..."

    Нищо подобно !!!
    Просто украинците не взимат пленници 😁

    14:36 30.12.2025

  • 36 Хи хи хи

    0 1 Отговор
    туск , Тръмп наби ли ви канчетата на европейските войнолюбци , до вчера пееше друга песен сега защо сме и плочата ????

    14:36 30.12.2025

