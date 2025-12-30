Перспективата за мир в Украйна е близко

След телефонен разговор с водещи европейски лидери, полският премиер Доналд Туск смята, че перспективата за мирно споразумение в Украйна е на хоризонта и мирният процес може да бъде успешен през следващите седмици.

„За първи път от началото на войната в Украйна мирът е на хоризонта“, каза Туск преди заседание на кабинета, излъчено от TVP Info. Полският премиер добави, че мирният процес може да бъде успешен само след няколко седмици. „Възможно е още през януари да се наложи да вземаме съвместни решения за бъдещето на Украйна и тази част на света“, предположи политикът.

Освен това Туск подчерта, че за да се постигне мир, властите в Киев ще трябва да направят отстъпки по териториалния въпрос. „От гледна точка на Украйна това предполага компромисен подход към териториалния въпрос“, отбеляза той.

На 30 декември водещи европейски лидери и ръководството на ЕС проведоха видеоконференция за украинското уреждане, като взеха предвид резултатите от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.