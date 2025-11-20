Новини
Тръмп: Малко съм разочарован от Путин и той го знае

20 Ноември, 2025 02:52, обновена 20 Ноември, 2025 05:10 2 416 18

Нямам новини, мирът остава приоритет за президента, заяви зам.-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър относно плана на САЩ за Украйна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази разочарованието си от руския си колега Владимир Путин заради военните действия в Украйна.

Той говори на форума САЩ-Саудитска Арабия, а думите му бяха излъчени в YouTube.

Тръмп отново заяви, че е разрешил осем войни, но една остава.

„Мислех, че ще бъде по-лесно да разреша тази, защото имам добри отношения с президента Путин. Но сега съм малко разочарован от Путин и той го знае“, каза държавният глава.

Това не е първият път, когато американският политик изразява разочарованието си от руския си колега. Само през септември тази година той няколко направи подобни изявления.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да смята разрешаването на конфликта в Украйна за своя ключова цел.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви това пред репортери, коментар съобщенията, че Вашингтон подготвя нов мирен план за Украйна.

„Съгласен съм, че това е въпрос, който президентът продължава да приоритизира сред целите на нашата външна политика. Да се ​​осигури край на войната между Русия и Украйна. Да се ​​осигури мир в Европа“, отбеляза Милър.

Той обаче категорично отказа да обсъжда същността на съобщенията за предполагаемия нов мирен план, разработен от САЩ.

„Нямам новини или съобщения по този въпрос“, каза съветникът на американския лидер.

От Кремъл заявиха, че „искреното желание“ на американския президент за постигане на споразумение „предизвиква само положителни чувства“, но отбелязаха, че конфликт като този в Украйна, „с неговите основни причини, е толкова сложен, че не може да бъде разрешен за една нощ“.

Москва отдаде паузата в споразумението на нежеланието на Украйна да действа „чрез политически и дипломатически средства“.

На 19 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че телефонен разговор може да бъде организиран „веднага“, ако е необходимо. „Но в момента работата, която трябва да предшества среща на върха, все още не е свършена“, каза той.

В момента САЩ работят по нов мирен план в консултация с Русия. Подробности за него се публикуват от Ройтерс, Financial Times, Axios и други медии. Според съобщения в медиите документът призовава за значителни отстъпки от страна на Украйна. От Киев се иска да отстъпи Донбас, включително териториите под негов контрол, и да намали наполовина числеността на въоръжените си сили. Кремъл заяви, че е видял тези публикации, но че няма „иновации извън духа на Анкъридж“.


  • 1 Трумп

    28 9 Отговор
    Няма да осъждаме новия мирен план защото няма такъв, единствения изход от кризата е капитулация на Украйна.

    03:12 20.11.2025

  • 2 Гост

    31 1 Отговор
    Аз знам че ти знаеш,че аз знам,че НИЩО не знам. Долу горе това дрънкат всеки ден. Мирът бил приоритет. ....като че ли може да отиде и да си го купи.

    03:15 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТОВА

    13 0 Отговор
    не е фатално !

    05:26 20.11.2025

  • 5 побърканяк

    23 3 Отговор
    Вече се чудя дали тромпета не се смята за син божи едва ли не целият свят е длъжен да се съобразява с него

    Коментиран от #17

    05:28 20.11.2025

  • 6 Бай Лазар

    16 2 Отговор
    Нормално да си разочарован като не е марионетка и е по силен по умен по богат …. Как нама

    06:26 20.11.2025

  • 7 Пипи

    12 0 Отговор
    Жалък. Нищо повече.

    06:34 20.11.2025

  • 8 Дивакът от прерията

    19 0 Отговор
    Какво ти е крив Путин, че ти си бавно развиващ се!
    24 часа ти бяха достатъчни да спреш войната- хахаха!
    Що не я спря?
    Сега Путин му крив на тоя с незатварящата се уста!

    Коментиран от #10

    06:36 20.11.2025

  • 9 Ще осигуриш мир,

    9 0 Отговор
    ама ще спрат парите от оръжие.
    Пий си пърцуцата, Дончо и мълчи когато си пиян.

    06:43 20.11.2025

  • 10 2554

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дивакът от прерията":

    Не бе, просто е дърт и забрави, че С ТЕРОРИСТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ!!!

    06:44 20.11.2025

  • 11 Дреме му на Путин

    14 0 Отговор
    За мнениетотна един с неясно минало и тъмно бъдеще!
    Заминавай в бараката на куклите!

    06:44 20.11.2025

  • 12 Култура Миянко

    7 1 Отговор
    С широка небрежна усмивка НВ В.Путин смело премести топа по шахматната дъска .

    08:13 20.11.2025

  • 13 Икономист

    5 0 Отговор
    Вятър го вее на бял кон бай ти Дончо ,усилено върви по стъпките на дядо Самоходко ,но какво друго очаквахте ?

    08:15 20.11.2025

  • 14 Палячото

    2 1 Отговор
    бил разочарован от другият палячо. Побъркаха света тия откачалки.

    08:40 20.11.2025

  • 15 факуса

    2 1 Отговор
    щот пък от теб са очаровани всички

    08:42 20.11.2025

  • 16 Палячото

    0 1 Отговор
    бил разочарован от другият палячо. Побъркаха света тия откачалки.

    08:42 20.11.2025

  • 17 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    Кучето лае, кервана си върви,... но все заради нещо ,пак се съобразяват!!!
    Иначе защо Русия да продава Лукой ...???
    Все едно САЩ да продат "Шеврон" на сила на някой Руски Олигарх
    но такава опция днес не съществува???

    09:15 20.11.2025

  • 18 на КЪТИН МУ ДРЕМЕ.....ВЕЧЕ Е 45 Г В

    0 0 Отговор
    Кремъл....а ДОНЧО МУ ОСТААТ ДВЕ ГОДИНИ ПРИ ИЗКАРАНИ 6........ ПЪЪЪЪЛЕН НОВОБРАНЕЦ МАША В РЪЦЕТЕ НА ,,СИВИТЕ,,

    11:07 20.11.2025