Тръмп: Малко съм разочарован от Путин и той го знае

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази разочарованието си от руския си колега Владимир Путин заради военните действия в Украйна.
Той говори на форума САЩ-Саудитска Арабия, а думите му бяха излъчени в YouTube.
Тръмп отново заяви, че е разрешил осем войни, но една остава.
„Мислех, че ще бъде по-лесно да разреша тази, защото имам добри отношения с президента Путин. Но сега съм малко разочарован от Путин и той го знае“, каза държавният глава.
Това не е първият път, когато американският политик изразява разочарованието си от руския си колега. Само през септември тази година той няколко направи подобни изявления.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да смята разрешаването на конфликта в Украйна за своя ключова цел.
Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър заяви това пред репортери, коментар съобщенията, че Вашингтон подготвя нов мирен план за Украйна.
„Съгласен съм, че това е въпрос, който президентът продължава да приоритизира сред целите на нашата външна политика. Да се осигури край на войната между Русия и Украйна. Да се осигури мир в Европа“, отбеляза Милър.
Той обаче категорично отказа да обсъжда същността на съобщенията за предполагаемия нов мирен план, разработен от САЩ.
„Нямам новини или съобщения по този въпрос“, каза съветникът на американския лидер.
От Кремъл заявиха, че „искреното желание“ на американския президент за постигане на споразумение „предизвиква само положителни чувства“, но отбелязаха, че конфликт като този в Украйна, „с неговите основни причини, е толкова сложен, че не може да бъде разрешен за една нощ“.
Москва отдаде паузата в споразумението на нежеланието на Украйна да действа „чрез политически и дипломатически средства“.
На 19 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че телефонен разговор може да бъде организиран „веднага“, ако е необходимо. „Но в момента работата, която трябва да предшества среща на върха, все още не е свършена“, каза той.
В момента САЩ работят по нов мирен план в консултация с Русия. Подробности за него се публикуват от Ройтерс, Financial Times, Axios и други медии. Според съобщения в медиите документът призовава за значителни отстъпки от страна на Украйна. От Киев се иска да отстъпи Донбас, включително териториите под негов контрол, и да намали наполовина числеността на въоръжените си сили. Кремъл заяви, че е видял тези публикации, но че няма „иновации извън духа на Анкъридж“.
