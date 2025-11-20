Financial Times: Киев критикува плана на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна

Украйна няма да се съгласи с плана на САЩ за мирно уреждане на украинската криза, освен ако в него не бъдат направени значителни промени, съобщава Financial Times.
Според изданието планът включва Киев да се откаже от определени територии и оръжия.
Украински представители, които са прегледали подробностите по предложения от САЩ, са изразили критики.
Според източници планът отговаря на „максималистичните“ искания на Русия и Украйна няма да се съгласи с него без значителни промени.
Един от източниците на изданието заяви, че САЩ оказват натиск върху Москва да „формулира ясно реалистичните си очаквания“, за да могат да започнат преговорите.
Financial Times и Reuters представиха подробности за новия план, който според Axios САЩ разработват в консултация с Москва. Той призовава за значителни отстъпки от страна на Украйна. По-конкретно, от Киев се изисква да отстъпи Донбас, включително териториите под негов контрол, да намали наполовина числеността на въоръжените си сили и да се откаже от ключови оръжия. Планът включва и признаването на руския език за официален език в Украйна.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е запознат с тези публикации, но няма официално „нищо ново извън духа на Анкъридж“. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова, министерството не е получавало никаква информация от САЩ за споразумения за Украйна по официални канали.
На фона на публикациите украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще сътрудничи с Вашингтон за постигане на мир. „И само президентът Тръмп и Съединените американски щати имат силата най-накрая да сложат край на войната“, добави той. Axios съобщи още, че поради липсата на интерес на Зеленски към обсъждането на плана на САЩ, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е отложил срещата с украинския лидер в Турция.
Зеленски е пристигнал в Анкара с различен план, разработен с европейски партньори, който според източника „Русия никога няма да приеме“. Украинският президент е искал и по-широки дискусии с представители на ЕС.
Относно самия американски план Axios съобщава, че териториите на Донбас, които украинската страна е длъжна да освободи според плана, ще се считат за демилитаризирана зона. Контактните линии в Запорожка и Херсонска област ще бъдат замразени, отбелязва изданието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
03:51 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 може
04:33 20.11.2025
4 Ами
04:34 20.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 среднощен
"Анкъридж, Ялта, Техеран" - все едно и също... "Големите се споразумяват - малките, изпълняват"...
04:47 20.11.2025
7 Пенсионер 69 годишен
04:57 20.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДА ОТИВАНА ФРОНТА ЩОМ НЕ ПРИЕМА УСЛОВИЯТ
НЕ БИЛИ СЪГЛАСНИ, АМИ КАТО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ЩЕ БИ ДУМКАТА ДО ПОСЛЕДНИЯ !!!!
ТАКИВА СА ПРАВИЛАТА ВЪВ ВОЙНАТА! ПОБЕДИТЕЛЯ РЕШАВА !!
А БЕ ТО ВМЕСТО ДА СЕ МОЛИ , ВМЕСТО ДА СЕ РАЗКАЙВА , ТЪПАКА СЕ ДЪРЖИ НАГЛО ,БЕЗЦЕРЕМОНО ,ТИПИЧНО НАПУШЕНО БЕЗЧУСТВЕНО КТРЕТЕЧНЕ !!! Я ГО ИЗРИТАЙТЕ , И ДА СЕ СПАСЯВА !!
МАРШ НА ФРОНТА ЗЕЛЬО , ЩОМ НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА!
05:29 20.11.2025
12 ООрана държава
06:40 20.11.2025
13 Ами как ще се съгласява
06:53 20.11.2025
14 От кога
07:09 20.11.2025
15 Факт
07:29 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.