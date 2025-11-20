Новини
Financial Times: Киев критикува плана на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Financial Times: Киев критикува плана на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна

20 Ноември, 2025 03:37, обновена 20 Ноември, 2025 03:47

Страната няма да се съгласи с него, освен ако не бъдат направени значителни промени, пише изданието

Financial Times: Киев критикува плана на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма да се съгласи с плана на САЩ за мирно уреждане на украинската криза, освен ако в него не бъдат направени значителни промени, съобщава Financial Times.

Според изданието планът включва Киев да се откаже от определени територии и оръжия.

Още новини от Украйна

Украински представители, които са прегледали подробностите по предложения от САЩ, са изразили критики.

Според източници планът отговаря на „максималистичните“ искания на Русия и Украйна няма да се съгласи с него без значителни промени.

Един от източниците на изданието заяви, че САЩ оказват натиск върху Москва да „формулира ясно реалистичните си очаквания“, за да могат да започнат преговорите.

Financial Times и Reuters представиха подробности за новия план, който според Axios САЩ разработват в консултация с Москва. Той призовава за значителни отстъпки от страна на Украйна. По-конкретно, от Киев се изисква да отстъпи Донбас, включително териториите под негов контрол, да намали наполовина числеността на въоръжените си сили и да се откаже от ключови оръжия. Планът включва и признаването на руския език за официален език в Украйна.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е запознат с тези публикации, но няма официално „нищо ново извън духа на Анкъридж“. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова, министерството не е получавало никаква информация от САЩ за споразумения за Украйна по официални канали.

На фона на публикациите украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще сътрудничи с Вашингтон за постигане на мир. „И само президентът Тръмп и Съединените американски щати имат силата най-накрая да сложат край на войната“, добави той. Axios съобщи още, че поради липсата на интерес на Зеленски към обсъждането на плана на САЩ, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е отложил срещата с украинския лидер в Турция.

Зеленски е пристигнал в Анкара с различен план, разработен с европейски партньори, който според източника „Русия никога няма да приеме“. Украинският президент е искал и по-широки дискусии с представители на ЕС.

Относно самия американски план Axios съобщава, че териториите на Донбас, които украинската страна е длъжна да освободи според плана, ще се считат за демилитаризирана зона. Контактните линии в Запорожка и Херсонска област ще бъдат замразени, отбелязва изданието.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    35 5 Отговор
    Със Зеленски е свършено, капитулацията ще я подписва Залужни.

    03:51 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 може

    7 6 Отговор
    и да се получи .Ако в новите територии се нанесат всички руснаци и украИнци изнесени по план от ЕВРОПА и избегали от путин и войната ГОВОРИМ за всякакви руснаци и укрАинци които дружно да си живеят в демилитаризираната зона и да си говорят на официален руски украински и английски наречен ТРЪМПОВСКИ за самочувствие

    04:33 20.11.2025

  • 4 Ами

    25 3 Отговор
    Зеления приключи !!!

    04:34 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 среднощен

    23 2 Отговор
    "....Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е запознат с тези публикации, но няма официално „нищо ново извън духа на Анкъридж“....";
    "Анкъридж, Ялта, Техеран" - все едно и също... "Големите се споразумяват - малките, изпълняват"...

    04:47 20.11.2025

  • 7 Пенсионер 69 годишен

    29 2 Отговор
    Чудя им се на урките. Какво им пречеше майчиния език? Какво им пречеше да има два официални езика? В Швейцария и Белгия и а по три официални езика и не се бият по тая причина. Всяка област си има национално правителството и общо федерално правителство. Навярно страхът, че селяните от Галичина ще бъдат в малцинство, а те искат да командват и грабят.

    04:57 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДА ОТИВАНА ФРОНТА ЩОМ НЕ ПРИЕМА УСЛОВИЯТ

    20 1 Отговор
    ЗА КАКВО ГИ ДИНДИКАТЕ И ПИТАТЕ ТЕЯ БЕЗРОДНИЦИ ,КОИТО СИ КАПИТОЛИРАХА ДЪРЖАВАТА ЗАРАДИ ФАШИЗОИДНИТЕ ЕВРОДИВАЦИ. КОЙ ПИТА ЕДНА КАПИТУЛИРАЛА ДЪРЖАВА ДАЛИ Е СЪГЛАСНА ИЛИ НЕСЪГЛАСНА . ПОБЕДУИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА , КАКВО ИМАМА ЗА УМУВАНЕ ??
    НЕ БИЛИ СЪГЛАСНИ, АМИ КАТО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ЩЕ БИ ДУМКАТА ДО ПОСЛЕДНИЯ !!!!
    ТАКИВА СА ПРАВИЛАТА ВЪВ ВОЙНАТА! ПОБЕДИТЕЛЯ РЕШАВА !!
    А БЕ ТО ВМЕСТО ДА СЕ МОЛИ , ВМЕСТО ДА СЕ РАЗКАЙВА , ТЪПАКА СЕ ДЪРЖИ НАГЛО ,БЕЗЦЕРЕМОНО ,ТИПИЧНО НАПУШЕНО БЕЗЧУСТВЕНО КТРЕТЕЧНЕ !!! Я ГО ИЗРИТАЙТЕ , И ДА СЕ СПАСЯВА !!
    МАРШ НА ФРОНТА ЗЕЛЬО , ЩОМ НЕ ПРИЕМАШ УСЛОВИЯТА!

    05:29 20.11.2025

  • 12 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Съгласявай се че ни излизаш скъпо, не е длъжен целият свят да те праща пари, вдигай белия байрак докато все още съществувате

    06:40 20.11.2025

  • 13 Ами как ще се съгласява

    9 1 Отговор
    Има още украинци, нали се бяха разбрали до последния украйнец.

    06:53 20.11.2025

  • 14 От кога

    11 1 Отговор
    Губещата страна ... Украйна може да изисква тя да представи план който победителя да приеме?!;нека ЕС първо победят руснаците и тогава да предлагат нещо....ЕС свърши парите и отряза почти 100 млрд от земеделските субсидии за следващите години

    07:09 20.11.2025

  • 15 Факт

    9 1 Отговор
    Зеленски представя трети,,План за победата" Урсула иска 125 млр евро да ги платим ние и да ги дадем безвъзвратно на Зеленски.Той си превежда по 50 млн в емирствата всеки месец(доказано от западните служби)

    07:29 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.