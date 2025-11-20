Financial Times: Киев критикува плана на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна

Украйна няма да се съгласи с плана на САЩ за мирно уреждане на украинската криза, освен ако в него не бъдат направени значителни промени, съобщава Financial Times.

Според изданието планът включва Киев да се откаже от определени територии и оръжия.

Още новини от Украйна

Украински представители, които са прегледали подробностите по предложения от САЩ, са изразили критики.

Според източници планът отговаря на „максималистичните“ искания на Русия и Украйна няма да се съгласи с него без значителни промени.

Един от източниците на изданието заяви, че САЩ оказват натиск върху Москва да „формулира ясно реалистичните си очаквания“, за да могат да започнат преговорите.

Financial Times и Reuters представиха подробности за новия план, който според Axios САЩ разработват в консултация с Москва. Той призовава за значителни отстъпки от страна на Украйна. По-конкретно, от Киев се изисква да отстъпи Донбас, включително териториите под негов контрол, да намали наполовина числеността на въоръжените си сили и да се откаже от ключови оръжия. Планът включва и признаването на руския език за официален език в Украйна.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е запознат с тези публикации, но няма официално „нищо ново извън духа на Анкъридж“. Според говорителя на Министерството на външните работи Мария Захарова, министерството не е получавало никаква информация от САЩ за споразумения за Украйна по официални канали.

На фона на публикациите украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще сътрудничи с Вашингтон за постигане на мир. „И само президентът Тръмп и Съединените американски щати имат силата най-накрая да сложат край на войната“, добави той. Axios съобщи още, че поради липсата на интерес на Зеленски към обсъждането на плана на САЩ, специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е отложил срещата с украинския лидер в Турция.

Зеленски е пристигнал в Анкара с различен план, разработен с европейски партньори, който според източника „Русия никога няма да приеме“. Украинският президент е искал и по-широки дискусии с представители на ЕС.

Относно самия американски план Axios съобщава, че териториите на Донбас, които украинската страна е длъжна да освободи според плана, ще се считат за демилитаризирана зона. Контактните линии в Запорожка и Херсонска област ще бъдат замразени, отбелязва изданието.