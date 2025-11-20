Новини
The Washington Post: Вашингтон увеличава натиска върху Зеленски с новия мирен план
  Тема: Украйна

The Washington Post: Вашингтон увеличава натиска върху Зеленски с новия мирен план

20 Ноември, 2025 05:52, обновена 20 Ноември, 2025 06:00 2 235 36

Украйна трудно ще приеме загубата на територии и свиването на армията, пише изданието

The Washington Post: Вашингтон увеличава натиска върху Зеленски с новия мирен план - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон увеличава натиска върху Володимир Зеленски, призовавайки го да приеме новия американски план за разрешаване на конфликта в Украйна, пише The Washington Post.

Според един от източниците му планът „включва няколко отстъпки, които Зеленски ще е трудно да приеме, включително загубата на значителна територия и сериозни ограничения върху украинските въоръжени сили“.

„В същото време Зеленски е отслабен от сериозния корупционен скандал, в който са замесени няколко негови сътрудници. Това, съчетано с изтощителния темп на руските удари, може да остави украинския лидер с малко добри възможности, тъй като американските служители увеличават натиска върху него да одобри споразумението за прекратяване на войната“, обяснява статията.

Според изданието, по отношение на споразумението „пробивът в момента изглежда малко вероятен“. Според вестника украинската страна смята някои разпоредби от новия план, включително териториалните отстъпки и намаляването на украинските въоръжени сили, за неосъществими. Според един от източниците, подобна стъпка би била „пълна капитулация на Украйна, а Зеленски не иска да се съгласи с това“.

Изданието цитира американски служител, който казва, че министърът на армията на САЩ Даниел Дрискол, който пристигна в Киев в сряда, ще „събере информация“ и ще прегледа „усилията за прекратяване на войната“. По-късно той ще информира Белия дом.

Медията отбелязва, че „се очаква Киев скоро да загуби ключов съюзник във Вашингтон“. Това се отнася до факта, че президентският пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог ще напусне администрацията във Вашингтон през следващите месеци. Според източници, Келог „е казал на официалните лица, че се смята за изключен от процеса на вземане на политически решения“. Изданието го нарича „един от най-ефективните поддръжници на Киев“ в настоящата администрация на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 9 Хохо Бохо

    39 9 Отговор
    А родните жълтокопитни тревопасни все още вярват в перемогата и разгрома на рашистан. Така става, когато презобваш с правилната пропаганда. Редно е Русия, след като приключи с урсулестите да се заеме персонално с рожбите на кръв0смешение -мал0британците. Те са истинският виновник за рази война. Те я разпалиха, те я подклаждаха, а сега мълчат като бити .....

    Коментиран от #11

    06:09 20.11.2025

  • 12 Не се лъжете

    26 5 Отговор
    Вашингтон не иска мир, а само да вреди на Русия. В първия си мандат Тръмп въоръжаваше укрофашистите за война срещу Русия, изгради 20 бази на ЦРУ и 36 биолаборатории в укра пак единствено срещу Русия. Този нюйоркски бандит е потънал мърсотия. Администрациите на Обама Тръмп Байдън са виновни за войната, която сега загубиха. Кървавият клоун също е виновен, защото можеше да не къса Истанбулските споразумения от 3/2022. ...

    Коментиран от #16

    06:16 20.11.2025

  • 14 Зеленски

    31 4 Отговор
    Трябва да бъде съден!!! Именно той жертва украинците в името на своята лична изгода и мания за доказване.

    06:18 20.11.2025

  • 15 И какво му е новото

    26 0 Отговор
    на ,, новият” мирен план на САЩ? Слагане на военните действия на пауза( временно примирие) докато се подновят отново?

    06:20 20.11.2025

  • 16 Дори

    23 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не се лъжете":

    Можеше да не нарушава минските съглашения.

    Коментиран от #27

    06:20 20.11.2025

  • 17 Уфф

    28 2 Отговор
    Наркомана мисли как да оцелее и да харчи откраднатите милиарди! Не му пука за загубените територии и жертвите.

    06:20 20.11.2025

  • 18 Ей, да не се уплашиш!!!

    19 1 Отговор
    Няма да се отказваш фюрер, има още укри за денацифициране!

    06:25 20.11.2025

  • 21 Зеленски

    5 26 Отговор
    Имам мирен план. Окупаторите се прибират дома, Русия плаща един трильон репарации, Русия без армия, путин със смъртна присъда! Русия без армия е гаранция за мир в Евразия! На Тръндю прозрението не е по балансирано, но поне моето е справедливо!

    Коментиран от #24

    06:34 20.11.2025

  • 22 12345

    21 2 Отговор
    Парите са на привършване . Доста западни ръководителш са намазалш от откраднатото от Зеленски и компания. Май вече е време цирка да затвара.

    Коментиран от #26

    06:51 20.11.2025

  • 28 Зеленски

    3 19 Отговор
    Путин трябва да свали оковите и на народите от Руската федерация и да ги пусне да се развиват и да дръпнат напред по своя път! СВОБОДА ЗА НАРОДИТЕ!

    Коментиран от #29

    07:05 20.11.2025

  • 29 Путин

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    Кой не съм спирал да ходи никъде, но те все покрай мене се въртят и постоянно ме избират, ...еее голяма мощна и велика страна сме, гордея се с нея и за това съм велик.
    Не обичам хумора ти, знам, че си актьор, но вече комедията ти се превърна в драматургия.
    Кажи на ТЦК да спрат с насилствената бусолизация, просто няма смисъл, хората не желаят да умират за цирков герой, като тебе.

    07:28 20.11.2025

  • 30 Тити

    9 2 Отговор
    За Щатите тази война е извор на пари продават оръжия за милиарди.

    07:33 20.11.2025

  • 31 Да бе!

    1 11 Отговор
    Всеки, който се надява ,че агент Краснов /Доналд Тръмп/ ще защити Украйна се лъже.Това, че Тръмп е руски шпионин го знаят и децата. До последния момент Тръмп ще защитава крепостните окупатори, но Фридрих Мерц не мисли така...

    07:34 20.11.2025

  • 32 Зеленски

    5 0 Отговор
    е марионетка на онзи, който осигурява финансирането. В момента то се осигурява от ЕС.

    07:49 20.11.2025

  • 33 Куку

    0 4 Отговор
    Монголите не разбраха,че този план като другите три плана няма да стане!!!Дони да си гледа Венецуела и Мексико!

    07:52 20.11.2025

  • 34 Ццц

    5 0 Отговор
    По-забавно беше когато Зеленското друсано ходеше да носи плановете във Вашингтон. Бяха едни и същи клоунски майтапи, но Байдън всеки път се запознаваше с него и с плана му като за първи път. 🤣. Но Алф го е запомнил с лошо, та сега единствените планове на карикатурата е как да победи правосъдието. 🤣

    08:26 20.11.2025

  • 35 Историк

    1 4 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    09:01 20.11.2025

  • 36 Истината

    1 0 Отговор
    Защо толкова Зеленски драпа за Донбас, защото олигарсите в Украйна загубиха милиарди, и ако я подари, ще бъде ликвидиран. Дали Зеленски ще остане в Украйна след войната? Той беше брутално използван от Запада, САЩ и от всички. Вече тази война не е за Украйна, а да се отслаби силата на Русия при евентуална война с Европа. Бедният украинец страда всеки ден заради парче земя, на която живеят предимно руснаци и предимно рускоговорящи. С тия разрушения ще мине поне век, докато се възстанови Украйна. Вместо ЕС да мисли за това, той налива оръжие и жертва украинците в тази война

    10:12 20.11.2025