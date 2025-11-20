The Washington Post: Вашингтон увеличава натиска върху Зеленски с новия мирен план

Администрацията на Вашингтон увеличава натиска върху Володимир Зеленски, призовавайки го да приеме новия американски план за разрешаване на конфликта в Украйна, пише The Washington Post.
Според един от източниците му планът „включва няколко отстъпки, които Зеленски ще е трудно да приеме, включително загубата на значителна територия и сериозни ограничения върху украинските въоръжени сили“.
„В същото време Зеленски е отслабен от сериозния корупционен скандал, в който са замесени няколко негови сътрудници. Това, съчетано с изтощителния темп на руските удари, може да остави украинския лидер с малко добри възможности, тъй като американските служители увеличават натиска върху него да одобри споразумението за прекратяване на войната“, обяснява статията.
Според изданието, по отношение на споразумението „пробивът в момента изглежда малко вероятен“. Според вестника украинската страна смята някои разпоредби от новия план, включително териториалните отстъпки и намаляването на украинските въоръжени сили, за неосъществими. Според един от източниците, подобна стъпка би била „пълна капитулация на Украйна, а Зеленски не иска да се съгласи с това“.
Изданието цитира американски служител, който казва, че министърът на армията на САЩ Даниел Дрискол, който пристигна в Киев в сряда, ще „събере информация“ и ще прегледа „усилията за прекратяване на войната“. По-късно той ще информира Белия дом.
Медията отбелязва, че „се очаква Киев скоро да загуби ключов съюзник във Вашингтон“. Това се отнася до факта, че президентският пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог ще напусне администрацията във Вашингтон през следващите месеци. Според източници, Келог „е казал на официалните лица, че се смята за изключен от процеса на вземане на политически решения“. Изданието го нарича „един от най-ефективните поддръжници на Киев“ в настоящата администрация на САЩ.
