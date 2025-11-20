Рубио за мирния план на САЩ: Очакваме трудни, но необходими отстъпки от Киев и Москва

Администрацията на Вашингтон разработва предложения за мирно уреждане на конфликта в Украйна, като взема предвид позициите на Москва и Киев, и смята, че и двете страни трябва да направят отстъпки, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
"Това изисква подробен обмен на сериозни и реалистични идеи“, пише Рубио в Х. „Постигането на траен мир изисква двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки“, добави той.
„Ето защо разработваме и ще продължим да разработваме списък с потенциални предложения за прекратяване на тази война, базирани на информация от двете страни“, подчерта държавният секретар на САЩ.
Западните медии съобщиха по-рано, че САЩ разработват нов план за уреждане на конфликта в Украйна и се консултират с Русия по него.
Axios отбеляза, че американските предложения предвиждат Киев да се откаже от определени територии в замяна на това САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна и Европа.
Според NBC News, президентът на САЩ е одобрил новия план от 28 точки по-рано тази седмица.
Според The Wall Street Journal, Вашингтон предлага Киев да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмпист
06:58 20.11.2025
3 Няма избор,
Ако не иска, Одеса изчезва също.
Коментиран от #8
06:59 20.11.2025
4 Нормално
07:00 20.11.2025
6 Гого
07:04 20.11.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #54
07:04 20.11.2025
9 чикчирик
07:06 20.11.2025
10 Симпатизант
Коментиран от #13, #26, #56
07:08 20.11.2025
18 Ами ДА...!
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Зелен на Ски,вече е пуснат по пързалката...
07:16 20.11.2025
19 Украйна
07:16 20.11.2025
22 И тоя номер няма да мине
На Украйна и бе измислена държава по добра воля и съгласие на Русия, с изричното условие - никакви военни съюзи! Заковано в Конституцията и!
Русия никога не поставяла усковия за икономически съюзи. Например ЕС!
Но както ЕС се превръща от икономически и във военен съюз, в опит да надхитрят Русия, Украйна ще гледа и ЕС през крив макарон
Коментиран от #44
07:19 20.11.2025
23 Републиканец
07:19 20.11.2025
26 Защото политиката на САЩ
До коментар #10 от "Симпатизант":от 1992 г. следва доктрината ,,Улфовиц”.
07:20 20.11.2025
28 Абе
Коментиран от #32
07:21 20.11.2025
29 Вече Уточнен
До коментар #16 от "Да уточним":Всичко което си написал е очевидно!
Аз вече изстудявам шампанското!
07:24 20.11.2025
30 ИМА ДА ПОЧАКАТЕ
07:24 20.11.2025
32 Мдаа
До коментар #28 от "Абе":Атлантическите ястреби, които управляват днес Европа са твърдо решени да воюват с Русия до разпарчетосването й. Това е печлно, защото е практически невъзможно и тази тъпа атлантическа упоритост ще донесе на цяла Европа много страдания, от което Зеленски и укрохунтата ще бъдат доволни
Коментиран от #39
07:26 20.11.2025
34 Тити
07:28 20.11.2025
37 Републиканец
Коментиран от #57
07:32 20.11.2025
38 Борис Джонсън
До коментар #20 от "Е нали👇":Ами то така и си беше!
Киев клекна и бе готов да подпише мирния договор!
Ако британските служби не ме бяха изпратили, сегашната Победа на Украйна нямаше да се случи!
07:33 20.11.2025
39 Защо
До коментар #32 от "Мдаа":да са "атлантически". Те са си европейски ястреби - Франция, Германия, Холандия, Белгия, Полша и малките прибалтийските държави реално определят политическата посока в този конфликт в посока продължаване на войната до победа на украинската страна.
Коментиран от #59
07:33 20.11.2025
41 Защо САЩ не го публикуват
Коментиран от #60
07:44 20.11.2025
42 Червената шапчица
07:44 20.11.2025
43 Винету
07:47 20.11.2025
44 Големия ПРОБЛЕМ е, че
До коментар #22 от "И тоя номер няма да мине":ако наистина се постигне истински мир с Русия и се установят нормални търговски отношения с Европа, тогава НАТО става ненужно за Европа!
Лесно ли се затрива бизнес за трилиони, със съответните проценти за миротворците?
Това е толкова недопустимо!
07:55 20.11.2025
45 Я пък тоя
Спирате парите за Украйна , спирате да им давате информация, спирате да давате оръжие и след две седмици Зеленски сам ще допълзи да иска мир при всякакви условия.
07:59 20.11.2025
46 Луд с картечница
Коментиран от #61
08:02 20.11.2025
47 Куку
Коментиран от #49
08:12 20.11.2025
48 Отреазвяващ
08:16 20.11.2025
49 Димитър Георгиев
До коментар #47 от "Куку":С добри намерения ще ви поправя ,Марко Рубио е от Флорида с кубинско потекло и има ферма за алигатори .
08:19 20.11.2025
50 Гай Турий
08:26 20.11.2025
51 факуса
08:32 20.11.2025
52 Давай следващото предложение
08:41 20.11.2025
53 Лука
08:45 20.11.2025
54 Лука
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Грешно си разбрал генералите са в Украйна за да прецизират помощта за държавата.
08:57 20.11.2025
55 Историк
Коментиран от #62
08:59 20.11.2025
56 Лука
До коментар #10 от "Симпатизант":Като нищо не разбираш защо правиш оценка на НАТО.
09:00 20.11.2025
57 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #37 от "Републиканец":Рашистите загубиха много приятели и спечелиха много врагове . Каквото и да стане с окупираните Украински територии украинците ще ги смятат за свои
09:12 20.11.2025
58 Дернев
Сегашните му предложения са слаба Европа и някаква Украйна, което няма нищо общо с мир и сигурност в Европа.
Американците трябва да разберат, какво могат сами и какво не. Навремето създадоха НАТО. След падането на Желязната завеса това вече не е достатъчно. Трябва им Европа за европейците Други са враговете. Не оставят ли Европа сама на себе си и европейците трудно ще забравят историята за да видят новата реалност в света.
Америка за американците, Европа за европейците. Това трябва да предложат Щатите, ако искат мир в Европа наистина. Засега е само само слаба Европа и капан отново за Русия.
09:17 20.11.2025
59 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #39 от "Защо":То и хитлер се е стремил към нов ред и се е опитал да превземе европа.путин копира хитлер!!!
09:21 20.11.2025
60 За да...
До коментар #41 от "Защо САЩ не го публикуват":...не избяга Зелето от преговорите и Урсулите да не се лепнат пак за Тгъмп..
09:21 20.11.2025
61 Лука
До коментар #46 от "Луд с картечница":Така рашистите разбират печалбата милиони жертви хора!!!
09:26 20.11.2025
62 що бе
До коментар #55 от "Историк":всичко е така както го казваш,Само не се разбра кога агент краснов ще преяде,или вече здраво преяде
Коментиран от #63
10:23 20.11.2025
63 Историк
До коментар #62 от "що бе":Не се очертава да преяде, той е от категорията "няма наяждане" като Путин. Затова се "уважават и обичат", защото са еднакви.
11:03 20.11.2025