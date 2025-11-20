Новини
Свят »
САЩ »
Рубио за мирния план на САЩ: Очакваме трудни, но необходими отстъпки от Киев и Москва
  Тема: Украйна

Рубио за мирния план на САЩ: Очакваме трудни, но необходими отстъпки от Киев и Москва

20 Ноември, 2025 06:48, обновена 20 Ноември, 2025 06:55 2 717 63

  • марко рубио-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия

Разработваме списък с потенциални предложения за прекратяване на тази война, заяви държавният секретар на САЩ

Рубио за мирния план на САЩ: Очакваме трудни, но необходими отстъпки от Киев и Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон разработва предложения за мирно уреждане на конфликта в Украйна, като взема предвид позициите на Москва и Киев, и смята, че и двете страни трябва да направят отстъпки, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"Това изисква подробен обмен на сериозни и реалистични идеи“, пише Рубио в Х. „Постигането на траен мир изисква двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки“, добави той.

Още новини от Украйна

„Ето защо разработваме и ще продължим да разработваме списък с потенциални предложения за прекратяване на тази война, базирани на информация от двете страни“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Западните медии съобщиха по-рано, че САЩ разработват нов план за уреждане на конфликта в Украйна и се консултират с Русия по него.

Axios отбеляза, че американските предложения предвиждат Киев да се откаже от определени територии в замяна на това САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна и Европа.

Според NBC News, президентът на САЩ е одобрил новия план от 28 точки по-рано тази седмица.

Според The ​​Wall Street Journal, Вашингтон предлага Киев да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпист

    21 18 Отговор
    Успех! Тръм е истински борец за мир, а не като демонкратът Обама - взе нобела и после съсипа Либия и Сирия

    06:58 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма избор,

    41 6 Отговор
    иска, не иска, Донбас остава за Русия.
    Ако не иска, Одеса изчезва също.

    Коментиран от #8

    06:59 20.11.2025

  • 4 Нормално

    20 1 Отговор
    "Два остри камъка брашно не мелят" , както е казал народът ни .

    07:00 20.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гого

    12 4 Отговор
    Миленцо прави индулгенции ако дойдат руснаците.

    07:04 20.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    33 5 Отговор
    Двама американски генерали са в Киев да уговарят капитулацията на Украйна а Зеленски го няма.Явно са го жертвали.

    Коментиран от #18, #54

    07:04 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 чикчирик

    24 2 Отговор
    Бутафорни лъжи и само тероризъм от "богатите", нивга друго не е и било.

    07:06 20.11.2025

  • 10 Симпатизант

    31 6 Отговор
    Не разбирам защо Украйна трябва да се откаже от военно-престъпната организация НАТО само за няколко години? Трябва да е военно-неутрална държава и толкоз

    Коментиран от #13, #26, #56

    07:08 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами ДА...!

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Зелен на Ски,вече е пуснат по пързалката...

    07:16 20.11.2025

  • 19 Украйна

    17 6 Отговор
    Днес е зависима не от САЩ, а от финансирането на ЕС. В ЕС има консенсус, че войната трябва да продължи без оглед на финансовите и човешки ресурси. Опитите на американското правителство да прекрати войната нямат реалистичен шанс в моментната политическа конюнктура. По-вероятното е да се случи точно обратното - войната да премине към интензификация. Не е изключено ЕС дори ЕС да изпрати собствени сухопътни сили на фронта.

    07:16 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И тоя номер няма да мине

    29 5 Отговор
    "Вашингтон предлага Киев да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години"

    На Украйна и бе измислена държава по добра воля и съгласие на Русия, с изричното условие - никакви военни съюзи! Заковано в Конституцията и!
    Русия никога не поставяла усковия за икономически съюзи. Например ЕС!
    Но както ЕС се превръща от икономически и във военен съюз, в опит да надхитрят Русия, Украйна ще гледа и ЕС през крив макарон

    Коментиран от #44

    07:19 20.11.2025

  • 23 Републиканец

    25 6 Отговор
    Има още много работа до мирни преговори. Херсон, Николаев, Одеса и Киев трябва да бъдат освободени от военната хунта. На бандеровците да бъде оставен временно Лвов, но под полско управление. Работайте ребята!

    07:19 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защото политиката на САЩ

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Симпатизант":

    от 1992 г. следва доктрината ,,Улфовиц”.

    07:20 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе

    6 10 Отговор
    САЩ нямат реален инструмент за влияние върху ЕС. Тези опити за мир са обречени. Европейските лидери изглеждат решени да стигнат до край и САЩ обективно не могат да ги спрат.

    Коментиран от #32

    07:21 20.11.2025

  • 29 Вече Уточнен

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да уточним":

    Всичко което си написал е очевидно!
    Аз вече изстудявам шампанското!

    07:24 20.11.2025

  • 30 ИМА ДА ПОЧАКАТЕ

    12 5 Отговор
    Трябва още територии да бъдат освободени и Бандерия да се прибере в ливанска област. Тогава войната ще спре.

    07:24 20.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мдаа

    15 3 Отговор

    До коментар #28 от "Абе":

    Атлантическите ястреби, които управляват днес Европа са твърдо решени да воюват с Русия до разпарчетосването й. Това е печлно, защото е практически невъзможно и тази тъпа атлантическа упоритост ще донесе на цяла Европа много страдания, от което Зеленски и укрохунтата ще бъдат доволни

    Коментиран от #39

    07:26 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тити

    5 8 Отговор
    Украйна направи доста отстъпки как ббо се почиства САЩ ако бМексико си вземе Тексас??

    07:28 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Републиканец

    14 4 Отговор
    Украинската орда, нахлула в новите руски области, трябва да се предаде и разоръжи!

    Коментиран от #57

    07:32 20.11.2025

  • 38 Борис Джонсън

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "Е нали👇":

    Ами то така и си беше!
    Киев клекна и бе готов да подпише мирния договор!
    Ако британските служби не ме бяха изпратили, сегашната Победа на Украйна нямаше да се случи!

    07:33 20.11.2025

  • 39 Защо

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мдаа":

    да са "атлантически". Те са си европейски ястреби - Франция, Германия, Холандия, Белгия, Полша и малките прибалтийските държави реално определят политическата посока в този конфликт в посока продължаване на войната до победа на украинската страна.

    Коментиран от #59

    07:33 20.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защо САЩ не го публикуват

    9 2 Отговор
    този план?!! Да не са гузни нещо?

    Коментиран от #60

    07:44 20.11.2025

  • 42 Червената шапчица

    10 1 Отговор
    Разработваме списък с потенциални предложения ... Голям разработчик е тоя, ве...

    07:44 20.11.2025

  • 43 Винету

    9 2 Отговор
    Ние още очакваме териториални отстъпки от вас на нашите земи от океан, до океан, ама се правите на ощипани, а сега акъл давате.

    07:47 20.11.2025

  • 44 Големия ПРОБЛЕМ е, че

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "И тоя номер няма да мине":

    ако наистина се постигне истински мир с Русия и се установят нормални търговски отношения с Европа, тогава НАТО става ненужно за Европа!
    Лесно ли се затрива бизнес за трилиони, със съответните проценти за миротворците?
    Това е толкова недопустимо!

    07:55 20.11.2025

  • 45 Я пък тоя

    13 3 Отговор
    Какъв списък, какви предложения!!!!
    Спирате парите за Украйна , спирате да им давате информация, спирате да давате оръжие и след две седмици Зеленски сам ще допълзи да иска мир при всякакви условия.

    07:59 20.11.2025

  • 46 Луд с картечница

    12 3 Отговор
    Русия в случая печели ,защо да прави отстъпки ?

    Коментиран от #61

    08:02 20.11.2025

  • 47 Куку

    6 1 Отговор
    Това е вътрешен проблем на Европа!!!Марко да си гледа ранчото в Невада!

    Коментиран от #49

    08:12 20.11.2025

  • 48 Отреазвяващ

    5 1 Отговор
    Сериозен мъж,пък с акъл на .....

    08:16 20.11.2025

  • 49 Димитър Георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Куку":

    С добри намерения ще ви поправя ,Марко Рубио е от Флорида с кубинско потекло и има ферма за алигатори .

    08:19 20.11.2025

  • 50 Гай Турий

    12 2 Отговор
    Янките и това рубио живеят в техен измислен свят, който няма никаква връзка с реалността в страната укра. В Кремъл даже няма да четат тоя бълвоч и ще продължат да елиминират фашистката сган да полската граница.

    08:26 20.11.2025

  • 51 факуса

    4 1 Отговор
    ръбчо ти идиот ли си,русия ви каза какво иска и няма да отстъпи,защот сте измамници,и нищо от подписаното от вас нема се спази,никой не верва на големия риж измамник дет си мени мнението ка ветропоказател при ураган

    08:32 20.11.2025

  • 52 Давай следващото предложение

    4 1 Отговор
    А кои сте Вие, че смятата, нещо да зависи от Вас

    08:41 20.11.2025

  • 53 Лука

    2 9 Отговор
    Наглост е да нападнеш Украйна и нападателя да говори за корупция в страната.личи си школата на кгб

    08:45 20.11.2025

  • 54 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Грешно си разбрал генералите са в Украйна за да прецизират помощта за държавата.

    08:57 20.11.2025

  • 55 Историк

    2 8 Отговор
    Агент Краснов предлага Украйна да изпълни исканията на началника му Путин, пък той щял да му гарантира сигурност. По-цинично и нагло не може да бъде. Страшно е двама злодеи да имат неограничена власт и да решават съдбата на други държави за своя изгода. Зеленски 4 години неуморно се бори за суверенитета на Украйна, за да му каже оранжевия да се предаде, защото Путин иска така. Това,което стова в света е по-зле от закона на джунглата, където зверовете спират боя като се наядат, а Путин няма наяждане и агент Краснов му помага. Светът трябва да се справи с тях.

    Коментиран от #62

    08:59 20.11.2025

  • 56 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Симпатизант":

    Като нищо не разбираш защо правиш оценка на НАТО.

    09:00 20.11.2025

  • 57 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Републиканец":

    Рашистите загубиха много приятели и спечелиха много врагове . Каквото и да стане с окупираните Украински територии украинците ще ги смятат за свои

    09:12 20.11.2025

  • 58 Дернев

    1 1 Отговор
    Щатите не могат да дадат гаранции за сигурност на Европа, Америка и тук там по света, където богатите страни започнаха да си купуват такава от тях. Трябва да се откажат от Европа и да я оставят на европейците. Тогава могат да предлагат мирен план, който да подпомага изграждането на Европа за европейците. Тогава заедно с нея може да гарантира сигурност в Америка и по света. Това заедно с Европа за европейците могат.
    Сегашните му предложения са слаба Европа и някаква Украйна, което няма нищо общо с мир и сигурност в Европа.
    Американците трябва да разберат, какво могат сами и какво не. Навремето създадоха НАТО. След падането на Желязната завеса това вече не е достатъчно. Трябва им Европа за европейците Други са враговете. Не оставят ли Европа сама на себе си и европейците трудно ще забравят историята за да видят новата реалност в света.
    Америка за американците, Европа за европейците. Това трябва да предложат Щатите, ако искат мир в Европа наистина. Засега е само само слаба Европа и капан отново за Русия.

    09:17 20.11.2025

  • 59 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Защо":

    То и хитлер се е стремил към нов ред и се е опитал да превземе европа.путин копира хитлер!!!

    09:21 20.11.2025

  • 60 За да...

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Защо САЩ не го публикуват":

    ...не избяга Зелето от преговорите и Урсулите да не се лепнат пак за Тгъмп..

    09:21 20.11.2025

  • 61 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #46 от "Луд с картечница":

    Така рашистите разбират печалбата милиони жертви хора!!!

    09:26 20.11.2025

  • 62 що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Историк":

    всичко е така както го казваш,Само не се разбра кога агент краснов ще преяде,или вече здраво преяде

    Коментиран от #63

    10:23 20.11.2025

  • 63 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "що бе":

    Не се очертава да преяде, той е от категорията "няма наяждане" като Путин. Затова се "уважават и обичат", защото са еднакви.

    11:03 20.11.2025