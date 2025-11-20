Рубио за мирния план на САЩ: Очакваме трудни, но необходими отстъпки от Киев и Москва

Администрацията на Вашингтон разработва предложения за мирно уреждане на конфликта в Украйна, като взема предвид позициите на Москва и Киев, и смята, че и двете страни трябва да направят отстъпки, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"Това изисква подробен обмен на сериозни и реалистични идеи“, пише Рубио в Х. „Постигането на траен мир изисква двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки“, добави той.

„Ето защо разработваме и ще продължим да разработваме списък с потенциални предложения за прекратяване на тази война, базирани на информация от двете страни“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Западните медии съобщиха по-рано, че САЩ разработват нов план за уреждане на конфликта в Украйна и се консултират с Русия по него.

Axios отбеляза, че американските предложения предвиждат Киев да се откаже от определени територии в замяна на това САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна и Европа.

Според NBC News, президентът на САЩ е одобрил новия план от 28 точки по-рано тази седмица.

Според The ​​Wall Street Journal, Вашингтон предлага Киев да се откаже от идеята за присъединяване към НАТО поне за няколко години.