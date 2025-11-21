Новини
Белият дом обвини в "недискретност" Сирил Рамапоса, САЩ няма да участват в срещата на Г-20 в Южна Африка

21 Ноември, 2025 02:50, обновена 21 Ноември, 2025 02:56 993 4

Дипломатически представител на Вашингтон просто ще потвърди на място поемането на ротационното председателство на блока следващата година

Белият дом обвини в "недискретност" Сирил Рамапоса, САЩ няма да участват в срещата на Г-20 в Южна Африка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Белият дом разкритикува южноафриканския президент за „недискретно“ говорене за бойкота на САЩ на срещата на Г-20 в Йоханесбург през уикенда, което е поредният дипломатически конфликт между САЩ и страна, която е особено критикувана от президента Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

Южноафриканският президент Сирил Рамапоса заяви пред репортери в Йоханесбург, че САЩ са дали знак, че променят решението си за бойкот на срещата на лидерите на Г-20 в „последния момент“ и искат да участват.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че това не е вярно, и отправи остри думи към Рамапоса.

"Видях, че южноафриканският президент се изказа малко остро срещу САЩ и президента на САЩ, а този език не се харесва на президента или неговия екип“, заяви Левит в Белия дом.

Тя каза, че САЩ изпращат дипломатически представител на срещата, просто за да потвърдят, че САЩ ще поемат ротационното председателство на блока и ще бъдат домакини на срещата на Г-20 през следващата година.

Представител на американското посолство в Южна Африка ще присъства на официалната церемония по предаването на председателството в края на двудневната среща на върха, която започва в събота, но Вашингтон все пак няма да участва в никакви преговори, заяви представител на Белия дом.

Тръмп обяви този месец, че нито един представител на американското правителство няма да присъства на срещата на световните лидери от богатите и развиващите се страни в най-големия град на Южна Африка.

Тръмп посочи като причина за бойкота на САЩ твърденията си, че Южна Африка преследва с насилие белите фермери от африканерското малцинство в страната. Тези изявления на Тръмп бяха отхвърлени.

Официалната церемония по предаването на председателството е традиция в края на всяка среща на Г-20 и Рамапоса по-рано изрази разочарование, че бойкотът на САЩ ще означава, че в края на срещата той ще предаде председателството на „празен стол“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
