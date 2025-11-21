Белият дом разкритикува южноафриканския президент за „недискретно“ говорене за бойкота на САЩ на срещата на Г-20 в Йоханесбург през уикенда, което е поредният дипломатически конфликт между САЩ и страна, която е особено критикувана от президента Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.
Южноафриканският президент Сирил Рамапоса заяви пред репортери в Йоханесбург, че САЩ са дали знак, че променят решението си за бойкот на срещата на лидерите на Г-20 в „последния момент“ и искат да участват.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че това не е вярно, и отправи остри думи към Рамапоса.
"Видях, че южноафриканският президент се изказа малко остро срещу САЩ и президента на САЩ, а този език не се харесва на президента или неговия екип“, заяви Левит в Белия дом.
Тя каза, че САЩ изпращат дипломатически представител на срещата, просто за да потвърдят, че САЩ ще поемат ротационното председателство на блока и ще бъдат домакини на срещата на Г-20 през следващата година.
Представител на американското посолство в Южна Африка ще присъства на официалната церемония по предаването на председателството в края на двудневната среща на върха, която започва в събота, но Вашингтон все пак няма да участва в никакви преговори, заяви представител на Белия дом.
Тръмп обяви този месец, че нито един представител на американското правителство няма да присъства на срещата на световните лидери от богатите и развиващите се страни в най-големия град на Южна Африка.
Тръмп посочи като причина за бойкота на САЩ твърденията си, че Южна Африка преследва с насилие белите фермери от африканерското малцинство в страната. Тези изявления на Тръмп бяха отхвърлени.
Официалната церемония по предаването на председателството е традиция в края на всяка среща на Г-20 и Рамапоса по-рано изрази разочарование, че бойкотът на САЩ ще означава, че в края на срещата той ще предаде председателството на „празен стол“.
Белият дом обвини в "недискретност" Сирил Рамапоса, САЩ няма да участват в срещата на Г-20 в Южна Африка
21 Ноември, 2025 02:50, обновена 21 Ноември, 2025 02:56 993 4
Дипломатически представител на Вашингтон просто ще потвърди на място поемането на ротационното председателство на блока следващата година
Белият дом разкритикува южноафриканския президент за „недискретно“ говорене за бойкота на САЩ на срещата на Г-20 в Йоханесбург през уикенда, което е поредният дипломатически конфликт между САЩ и страна, която е особено критикувана от президента Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.