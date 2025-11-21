Опозицията във Вашингтон: Разузнавателните агенции на САЩ са подкопани и политизирани

Водещи демократи от комисиите по разузнаване на Камарата на представителите и Сената разкритикуваха остро начина, по който администрацията на президента Доналд Тръмп се справя с разузнавателните въпроси, като твърдят, че американските разузнавателни агенции са подкопани и политизирани при управлението на Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.



По време на реч пред Камарата на представителите сенатор Марк Уорнър от Вирджиния заяви, че администрацията на Тръмп е награждава лоялността пред компетентността и е уволнила опитни разузнавачи, включително бившия шеф на Агенцията за национална сигурност. Той отбеляза също, че значителните съкращения в разузнавателните агенции са прекратили усилията за борба с чуждестранната дезинформация, като същевременно са намалили киберзащитата.



Китай, Русия и други противници ще се опитат да се възползват от тези промени на фона на ескалиращото напрежение в света, заяви Уорнър.



„Ние наблюдаваме в реално време как една администрация премахва предпазните бариери, които са защитавали тази страна в продължение на поколения“, заяви Уорнър, демократ в Комисията по разузнаване на Сената.



Директорката на Националното разузнаване Тълси Габард обвини предишните администрации, че са експлоатирали разузнавателната работа за политически цели, и посочи политизацията като една от причините, поради които тази година е отнела достъпа до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на националната сигурност.



Междувременно двама демократи от Камарата на представителите написаха писмо до Габард, в което поискаха информация за това дали ударите по предполагаеми лодки на наркокартели са накарали някои страни да ограничат споделянето на разузнавателна информация със САЩ.



Писмото от представителите Джим Хаймс от Кънектикът и Хоакин Кастро от Тексас идва след съобщения, че Колумбия, Великобритания и Нидерландия са ограничили споделянето на разузнавателна информация със САЩ.

Конгресменката от Флорида Шийла Шерфилъс-Маккормик е обвинена в кражба и пране на част от парите на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (ФАУИС/FEMA) за нейната предизборна кампания през 2021 г., съобщи Би Би Си.



46-годишната демократка е разследвана от Комисията по етика на Камарата на представителите и може да бъде изключен от камарата. Главната прокурорка Пам Бонди нарече това „особено егоистично и цинично престъпление“.



В изявление Шерфилъс-Маккормик, която беше избрана в Конгреса през 2022 г., твърди, че е невинна и обеща да изчисти името си. Ако бъде осъдена, е изправена пред до 53 години затвор.



Твърди се, че измамата е извършена чрез здравна компания, управлявана от конгресменката и нейния брат, 51-годишния Едуин Шерфилус, който сега също е обвиняем.



По това време Шерфилус-Маккормик е била главен изпълнителен директор на семейната фирма "Тринити хелткеър сървисис".



Компанията е спечелила договор с FEMA за регистрация на хора за ваксини срещу КОВИД, но през юли 2021 г. е получила надплащане от 5 милиона долара от федералните средства, според министерството на правосъдието.



Твърди се, че сестрата и брат ѝ са се опитали да прикрият източника на парите, като са ги прехвърлили през няколко сметки и в крайна сметка са използвали „значителна част“ за нейната кампания за Конгреса.



Шерфилус-Маккормик и друго лице, посочено в обвинителния акт, са отклонили средства от договора с FEMA към приятели и роднини, които са дарили парите обратно на нейната кампания като лични дарения, съобщиха прокурорите.



„Никой не е над закона, най-малко пък влиятелни хора, които ограбват данъкоплатците за лична изгода“, каза главният прокурор.