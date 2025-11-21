Новини
Financial Times: САЩ очакват Зеленски да подпише мирния план на Вашингтон до 27 ноември
  Тема: Украйна

Financial Times: САЩ очакват Зеленски да подпише мирния план на Вашингтон до 27 ноември

21 Ноември, 2025 03:47, обновена 21 Ноември, 2025 03:53

След това мирното споразумение ще бъде представено в Москва, за да може процесът по уреждането да приключи до началото на декември, пише изданието

Financial Times: САЩ очакват Зеленски да подпише мирния план на Вашингтон до 27 ноември - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати очакват Володимир Зеленски да подпише предложения от Вашингтон мирен план за украинския конфликт до 27 ноември, съобщава Financial Times, позовавайки се на украински официални лица.

„Американските официални лица очакват Зеленски да подпише споразумението „преди Деня на благодарността“ в четвъртък следващата седмица, за да представи мирното споразумение в Москва по-късно този месец и да завърши процеса до началото на декември“, се казва в статията.

Според вестника е изключително малко вероятно споразумението да бъде подписано до този срок, тъй като, според служител в офиса на Зеленски, Киев категорично не е съгласен с някои точки от плана.

Освен това, според източници, украинската управа разработва контрапредложения за американската страна.

В сряда Axios съобщи, че Съединените щати провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на нов мирен план, състоящ се от 28 точки, разделени в четири категории: мир, гаранции за Украйна, сигурност в Европа и бъдещи отношения на двете страни със Съединените щати.

Ден преди това прессекретарят на Белия дом Каролин Левит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил документа.

Според чуждестранни медии, той предвижда:

- прехвърляне на цялата територия на Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност от Съединените щати;
- замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област;
- официално признаване на Крим и Донбас за руски територии;
- намаляване на американската военна помощ и числеността на украинските въоръжени сили;
- забрана за разполагане на чуждестранни войски в Украйна;
- липса на оръжия в Киев, способни да нанесат удари дълбоко в Русия;
- установяване на официален статут на каноничната Украинска православна църква и обявяване на руския език за държавен език;
- отмяна на санкциите срещу Русия.

Според Ройтерс, Вашингтон е дал ясно да се разбере на Володимир Зеленски, че трябва да приеме плана.


САЩ
  • 4 Шопо

    18 2 Отговор
    Зеленски ще направи каквото му наредят.

    Коментиран от #18

    03:57 21.11.2025

  • 5 Не е края но началото на края

    32 2 Отговор
    Тихо се сипе белия прах Галено щипе ноздрите пак Зеленко е още малко кутре може ли то да разбере

    03:58 21.11.2025

  • 6 Перник

    6 4 Отговор
    О.р.ъ.ф.л.я.к милен ганев.

    04:09 21.11.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    2 3 Отговор
    Детелина е любовноца на Ивелин му прави швирки. Руди Чепа ги е записал чрез СРС.

    04:23 21.11.2025

  • 8 Краснов

    7 9 Отговор
    Този план казва: Ела, вълчо, изяж ме.Тръмп играе изцяло за руснаците.

    04:40 21.11.2025

  • 10 коня с оня

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Много сме заблудени.Ние ги мислим за братушки, а те въобще не те мислят за брат.Само се възползват от това.Осъзнайте се българи.

    Коментиран от #15, #17

    04:41 21.11.2025

  • 11 БАРС

    4 18 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    НАТО ПОПИЛЯ РУСИЯ.

    04:43 21.11.2025

  • 12 Надрусаняка вдига белия парцал !

    25 5 Отговор
    Европейските войнолюбци са в паника ......урсулата си скуби косите .....стармър , макарона , шперца подскачат от яд !

    Коментиран от #14

    04:43 21.11.2025

  • 13 мдаааа

    17 3 Отговор
    Не! САЩ не ги интересува Украйна .
    По скоро е да се измъкнат от т.н. воюваща страна и да станат страничен наблюдател,който само посредничи за помиряване на страните! Защо? Защото после ще се плащат репарации на Русия.. А кой ще ги плаща? Ами воюващите страни- а това са Украйна и поддържащите я и ЕС!

    Коментиран от #27

    04:44 21.11.2025

  • 14 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Надрусаняка вдига белия парцал !":

    Аз заминавам на почивка в СИБИР , имам резервирано място от самото начало на войната !!!!!

    04:46 21.11.2025

  • 16 Спавато на редник 404

    15 2 Отговор
    Абе искат, помагат хората...
    Да се спаси поне част от "404" иначе ойде коньо у ряката цялата, а и после следват репарации да се плащат на Русия...

    04:50 21.11.2025

  • 18 Зависи

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    От кой ще дойде нареждането. Англичаните който го пазят не са съгласни с Тръмп. А Зеленски каза, че не се страхува от Тръмп и че Чарлс му е приятел, след като купи кралското имение. Така, че ще изпълни каквото му наредят.

    04:54 21.11.2025

  • 21 Минувач

    9 3 Отговор
    Първо ще подпише и после ще му бият дузпата хихи !

    05:19 21.11.2025

  • 22 Сервитьор

    3 15 Отговор
    Поредната порция от долнопpoбната,прокремълска пропаганда която сервира на русофилитеЛайнотоГанеф.🤣

    Коментиран от #23

    05:21 21.11.2025

  • 23 Шмърко

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сервитьор":

    И мен ме боли от истината , ама кво да прая ?

    05:32 21.11.2025

  • 24 Не бил съгласен?

    14 1 Отговор
    Нищо.
    Още 6 месеца кютек со кротце и благо и ще е съгласен и песен ще пее даже.

    05:36 21.11.2025

  • 26 Уличен котак

    1 2 Отговор
    Бър - бър коментатори! На такива като вас руснаците казват презрително - болтун! Един не посочи, че датата е прецизно подбрана - когато сте капитулирали официално пред Съглашението! 27 ноември е дата за капитулации! Зеленски също е от български произход!

    06:33 21.11.2025

  • 27 Репарации

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "мдаааа":

    Репарации едва ли ще плащат ЕС и Украина, понеже са банкрути. Ще платят с украински земи които ще върнат изцяло под контрола на Русия.
    Говорим за още области и задължително град Одесса основан от Екатерина и тоя гряд няма нищо общо с украинските селяци.

    08:40 21.11.2025

  • 28 дядо поп

    3 1 Отговор
    Ще подпише не ами и ще тропне един гопак на всичкото отгоре.

    10:15 21.11.2025