Съединените щати очакват Володимир Зеленски да подпише предложения от Вашингтон мирен план за украинския конфликт до 27 ноември, съобщава Financial Times, позовавайки се на украински официални лица.
„Американските официални лица очакват Зеленски да подпише споразумението „преди Деня на благодарността“ в четвъртък следващата седмица, за да представи мирното споразумение в Москва по-късно този месец и да завърши процеса до началото на декември“, се казва в статията.
Според вестника е изключително малко вероятно споразумението да бъде подписано до този срок, тъй като, според служител в офиса на Зеленски, Киев категорично не е съгласен с някои точки от плана.
Освен това, според източници, украинската управа разработва контрапредложения за американската страна.
В сряда Axios съобщи, че Съединените щати провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на нов мирен план, състоящ се от 28 точки, разделени в четири категории: мир, гаранции за Украйна, сигурност в Европа и бъдещи отношения на двете страни със Съединените щати.
Ден преди това прессекретарят на Белия дом Каролин Левит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил документа.
Според чуждестранни медии, той предвижда:
- прехвърляне на цялата територия на Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност от Съединените щати;
- замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област;
- официално признаване на Крим и Донбас за руски територии;
- намаляване на американската военна помощ и числеността на украинските въоръжени сили;
- забрана за разполагане на чуждестранни войски в Украйна;
- липса на оръжия в Киев, способни да нанесат удари дълбоко в Русия;
- установяване на официален статут на каноничната Украинска православна църква и обявяване на руския език за държавен език;
- отмяна на санкциите срещу Русия.
Според Ройтерс, Вашингтон е дал ясно да се разбере на Володимир Зеленски, че трябва да приеме плана.
