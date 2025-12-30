Путин пожела щастие на руснаците и американците

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп с предстоящата Нова година. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.

По-рано руският държавен глава изпрати коледно поздравление до американския лидер, а след това двамата държавни глави лично си размениха топли коледни и новогодишни поздравления по време на телефонен разговор на 28 декември.

Както отбеляза помощникът на руския президент Юрий Ушаков, Путин и Тръмп пожелаха щастие на народите на Русия и САЩ.