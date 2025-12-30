Новини
Путин пожела щастие на руснаците и американците

30 Декември, 2025 11:55 1 370 77

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • нова година-
  • поздравление

Руският президент поздрави американския си колега с настъпването на Новата година

Путин пожела щастие на руснаците и американците - 1
Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп с предстоящата Нова година. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.

По-рано руският държавен глава изпрати коледно поздравление до американския лидер, а след това двамата държавни глави лично си размениха топли коледни и новогодишни поздравления по време на телефонен разговор на 28 декември.

Както отбеляза помощникът на руския президент Юрий Ушаков, Путин и Тръмп пожелаха щастие на народите на Русия и САЩ.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шмид

    20 13 Отговор
    Един болен психопат поздравява друг болен психопат.... нищо ново...

    12:00 30.12.2025

  • 7 Айде

    17 10 Отговор
    Нещастник мръсен!

    12:00 30.12.2025

  • 8 Като гледаш този човек

    6 19 Отговор
    и оня деградиралият анти човек зеленски с пожеланията им и ти става ясно на коя страна са достойните хора и на коя отпадъка!

    Коментиран от #17, #23, #35, #49

    12:02 30.12.2025

  • 9 Да Двамата Дърти

    12 9 Отговор
    Педофили
    Се разбират добре .

    Изобщо не сме учудени.

    12:03 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 койдазнай

    12 9 Отговор
    Колко православни украинци уби руската армия за Коледните празници? Кой издаде заповед за това?

    12:04 30.12.2025

  • 12 Иванов

    18 8 Отговор
    Изтрепа над милион и половина руснаци и още толкова украинци. После им пожелава здраве...Ненормалник!

    Коментиран от #14

    12:04 30.12.2025

  • 13 Линда

    12 9 Отговор
    Този гном си мисли , че Тръмп му е последния шанс за излизане от калта

    12:06 30.12.2025

  • 14 Пропагандата

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Иванов":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #39

    12:06 30.12.2025

  • 15 Андреас

    13 8 Отговор
    Аз лично не вярвам този получовек да посрещне 2027 година

    Коментиран от #62

    12:07 30.12.2025

  • 16 И за отплата...

    4 5 Отговор
    Реално от основаването на САЩ , та досега САЩ и Русия повечето време са били приятели и съюзници - и във войната за независимост,и в американската гражданска война , и двете световни войни. САЩ на два пъти направиха добро на Европа да я спасят от германците и сега за отплата апват г-о-мното.

    Коментиран от #65

    12:08 30.12.2025

  • 17 Не съм съгласен

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Като гледаш този човек":

    Най-достойно е да не подкрепяме нито един от двамата.

    Коментиран от #22

    12:09 30.12.2025

  • 18 Да здраствует

    8 7 Отговор
    путино- тръмписткая дружба навеки!

    Ура, товариш Краснов!

    12:10 30.12.2025

  • 19 Но няма да успеят

    4 6 Отговор
    А за еврпейците? После пак ще притискате да купуват руски газ.

    12:10 30.12.2025

  • 20 След мрака ще дойде светлина

    9 7 Отговор
    Путин и Тръмп, еднакво вредни за света. Ще ги преживеем.

    12:12 30.12.2025

  • 21 Путя

    10 7 Отговор
    прави меки четки на Тръмпич, понеже он го крепи над водата!

    Ако не е Тръмп, отдавна да е клекнал!

    Коментиран от #36

    12:12 30.12.2025

  • 22 Достойните хора

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Не съм съгласен":

    са винаги на страната на истината!

    12:14 30.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 абе

    6 8 Отговор
    Защо ни занимавате нас европейците с тези нещастни ватенки?

    Коментиран от #26, #27

    12:16 30.12.2025

  • 25 Миролюб Войнов, двоен гражданин

    2 6 Отговор
    А късмет на България ?
    4 млн българи са с руско гражданство !!!
    Какво неуважение към роднините 😁

    12:18 30.12.2025

  • 26 ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "абе":

    Ха-ха , и той европеец бил .....

    Коментиран от #30

    12:20 30.12.2025

  • 27 Красимир

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "абе":

    Още римляните са казали "дайте на хората хляб и зрелища". Хляб няма, остават зрелищата.

    12:21 30.12.2025

  • 28 Швейк

    2 6 Отговор
    Колкото и да се подмазва на Тръмп накрая ще гризне дръвчето!

    Коментиран от #33

    12:22 30.12.2025

  • 29 Иван

    1 7 Отговор
    Да ти се връща двойно и тройно това което причиняваш на твоя народ и украинците.

    12:23 30.12.2025

  • 30 ха ха!

    0 6 Отговор

    До коментар #26 от "ха-ха":

    Този ропримат се бута между човеците.

    12:24 30.12.2025

  • 31 Плешива първопричина

    2 5 Отговор
    До къде се докара великия геостратег да пълзи като червей пред американците. Суверинитет.

    12:25 30.12.2025

  • 32 Лоша работа

    8 2 Отговор
    Щом Американците и Руснаците ще са щастливи подопечните на Урсулиците ще бъдем нещастни! Народа е казал:"от два стола - на земята" ако не бяха слушали баи Дън и подържаха добри отношения с Русия сега и европейците щяхме да сме щастливи

    12:26 30.12.2025

  • 33 овч,

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Швейк":

    Явно имаш предвид зеления , защото друг да се подмазва на Тръмп - няма . От тия реверанси зеляви - накрая за пореден път видяхме , че никой не го чака на летището , голямо унижение за един мислещ се за президент , а всъщност и лукова глава не става от него .

    Коментиран от #37

    12:26 30.12.2025

  • 34 Кална ватенка

    3 6 Отговор
    Американците придават оръжие на Украйна от които умират руснаци. Е няма друго такова мазно и лицемерно джудже.

    Коментиран от #42

    12:26 30.12.2025

  • 35 Селчооо

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Като гледаш този човек":

    Зеленски е президент на Украйна и има задължението да пази страната си от агресори и нашественици,ако не знаеш.Кой си ти ,та си позволяваш лукса да хулиш президент на суверенна и независима държава?? Какъв си?Кой те знае тебе??Май отдавна не си се поглеждал в огледалото!!

    Коментиран от #38, #45, #48

    12:27 30.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ганьовотооо

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "овч,":

    А тебе какво става?

    Коментиран от #44

    12:28 30.12.2025

  • 38 ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Селчооо":

    Ха-ха ! Спазвай стриктно указанията на джипито , да не става още по-зле !

    12:31 30.12.2025

  • 39 Сульооо

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пропагандата":

    Ти си жертва на руската пропаганда жертва,кво се правиш е не знаеш?Искаш пари,ама НЯМА ПАРИ!!На бункерното джудже не му стигат да изплати заплатите на военните.

    Коментиран от #47

    12:32 30.12.2025

  • 40 Володимир Зеленски, президент

    1 5 Отговор
    Пажелавам още Четири Года СВО на Русия и на узкоглазия руски народ 😁👍

    Коментиран от #50

    12:32 30.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 маке..

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Кална ватенка":

    Виж статията за третото тримесичие..че масква е предала чаркояците на 12 хиляди бандерци на зеления мухал,а кремля е получила телата само на 200 от свойте велики красние солдати

    Коментиран от #56

    12:33 30.12.2025

  • 43 Шалтето

    5 0 Отговор
    На евреина му се спече миризливото украинско ла.но!

    12:33 30.12.2025

  • 44 овч,

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ганьовотооо":

    Това , което ти НИКОГА няма да бъдеш ! Роденият да пълзи никога не полита !

    12:34 30.12.2025

  • 45 Като гледаш

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Селчооо":

    пожеланията на един деградирал човечец като зеленски и тези на Путин и не е трудно човек да види на коя страна са достойните хора!

    12:34 30.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сульооо":

    винаги има за цел глупака!

    12:35 30.12.2025

  • 48 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Селчооо":

    Може ли да ми кажеш по какво и защо смяташ че Украйна е съборена и независима държава.... А за любовта ти към зеления просяк милионер няма да те питам....

    Коментиран от #54, #59

    12:35 30.12.2025

  • 49 Ихууууу

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Като гледаш този човек":

    Щом се възхищаваш на военнопрестъпник с валидна заповед за арест,явно и ти не си по долу от него.

    Коментиран от #51

    12:36 30.12.2025

  • 50 джудж ,

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Володимир Зеленски, президент":

    Много си се ,,тунинговал,, с тия никове в последно време , но .....пак те откривам . Злобното Джуджи най-ти приличаше .....

    Коментиран от #63

    12:36 30.12.2025

  • 51 Там пишеше

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ихууууу":

    Като гледа човек пожеланията на едно деградирало нищожество като зеленски и на Путин и разбира на коя страна са достойните хора!

    Коментиран от #67

    12:37 30.12.2025

  • 52 Ивелин Михайлов

    1 2 Отговор
    Само секс не са правили, но и това не е сигурно. Нали знаете, Кремъл мълчи допоследно, а на другият ден се събуждаш и държавата ти е във война.

    12:38 30.12.2025

  • 53 Ха ха

    0 2 Отговор
    В Русия все по-често сред младите хора се чува мнението, защо воювахме с германците? 30 милиона жертви напразно. Сега можехме да сме с Германия и да произвеждаме Мерцедес и Сименс.

    Резултат от Путинопропагандата :) Следващият път, когато някой нападне Русия - младите ще откажат да се бият за Путин. Затова Путин харчи сега трилионите натрупани за 20 години и не смее да проведе мобилизация, както не смее да прати 5 милиона силоваци на фронта.

    Коментиран от #57

    12:38 30.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 гост

    1 0 Отговор
    Ти украинска жена да отива взема въже и знае какво да прави.

    12:39 30.12.2025

  • 56 Драм

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "маке..":

    Само за 2025та от руски източници убитите руснаци са 100 000.

    Коментиран от #60

    12:39 30.12.2025

  • 57 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха":

    винаги има за цел глупака!

    12:39 30.12.2025

  • 58 Определено запада

    2 1 Отговор
    Се издъни с Русия. Принуди русия да се насочи към тясно сътрудничество с Китай,Иран,сев.корея. това позволи Китай да получава евтини суровини с които да съсипе конкурентите от ЕС и в по малка част да навреди на американските си конкуренти. Наложи се руснаците да споделят някои чувствителни технологии с Иран и сев. Корея. И не на последно място ЕС се видя принуден да похарчи само до сега 200 млрд,да обещае нови 90 млрд и да трябва да плати за възстановяване поне 700 млрд и да издържа с десетилетия 800 000 украинска армия и държавата Украйна

    Коментиран от #74

    12:39 30.12.2025

  • 59 Чупката

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Европеец":

    Неграмотния!!

    12:40 30.12.2025

  • 60 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Драм":

    винаги се цели в глупака!

    12:40 30.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 руски десидент

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Андреас":

    Путин не е получовек.Той не е човек.ЧУДОВИЩЕ е.

    12:40 30.12.2025

  • 63 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "джудж ,":

    Привет.
    Злобното джуджи за Четири Года изсъна.
    Останаха му само узките глаза 😆
    Весело посрещане на Новый Год 🍻

    12:40 30.12.2025

  • 64 Уникално

    2 0 Отговор
    Гаврата продължава! Комунизмофашизма се завръща!

    12:42 30.12.2025

  • 65 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "И за отплата...":

    Германците са европейци. Предпочетам германци и италианци и французи пред периферни империйки.

    Наполеон трябваше да победи и да освободи Европа от феодализма, който Московица до последно пазил

    12:43 30.12.2025

  • 66 Онзи

    0 3 Отговор
    В интерес на истината ако САЩ и Русия работят ръка за ръка заедно, много трудно да ги стигне човек. Ще имат бум на развитие

    Коментиран от #71

    12:43 30.12.2025

  • 67 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Там пишеше":

    Всеки нападнат ще пожелае смърт на врага си.Какво недостойно виждаш? Зеленски е президент на Украйна,а ти кой си??

    Коментиран от #70, #73

    12:44 30.12.2025

  • 68 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Кво да прави джуджето.
    ?сега разчита на тръмп да му помогне.той не само пожелава радост и щастие на американците а е готов да дава нефт газ ...без пари само и само да му помогнат със зеленски!

    12:45 30.12.2025

  • 69 Фашизмът се надига отново

    2 0 Отговор
    В речите от на Путин до на Орбан чувам фашистка реторика. Из цяла Европа фашистки партии наникнаха с финансите от Кремъл. В държави като Унгария фашистите са на власт.

    Днешните фашисти наричат другите и либералните - фашисти. Чуеш ли някой политик да нарича другите фашисти - пловери му идеологията - 99% е модерен фашизъм.

    Коментиран от #72

    12:47 30.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ОНЗИ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Онзи":

    В САЩ не са безмозъчни!Никой няма да се хване с държава която е с един век изостанала от нормалния свят! Такива илюзии са присъщи само на непросветените!

    12:47 30.12.2025

  • 72 Ти си типичен пример

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фашизмът се надига отново":

    за фашизма залял запада!

    Коментиран от #76

    12:48 30.12.2025

  • 73 Всеки не

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Нормално":

    Само деградирал човек като зеленски! Явно и ти си стигнал неговото дъно.

    12:49 30.12.2025

  • 74 Китайски роби

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Определено запада":

    Така сътрудничи Русия с Китай, че е отдала Сибир на китайците по аренда да добиват, каквото искат, колкото могат.

    А в китайските медии обсъждат, как Китай трябва да анекдира 7пмилиона квадратни километра земи след разпада на Русия.

    Добри взаимоотношения, братушка!

    Коментиран от #77

    12:49 30.12.2025

  • 75 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Всеки не":

    С какво е деградирал Зеленски, след като брани държавата си ?А какво ще кажеше за този дето я нападна,той да не е света вода ненапита??

    12:50 30.12.2025

  • 76 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ти си типичен пример":

    Ти си типичен злпример за руската прocтотия заляла Изтока.

    12:51 30.12.2025

  • 77 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Китайски роби":

    винаги има за цел глупака!

    12:51 30.12.2025

