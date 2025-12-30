Путин пожела щастие на руснаците и американците

Руският президент Владимир Путин поздрави американския си колега Доналд Тръмп с предстоящата Нова година. Това съобщи пресслужбата на Кремъл.
По-рано руският държавен глава изпрати коледно поздравление до американския лидер, а след това двамата държавни глави лично си размениха топли коледни и новогодишни поздравления по време на телефонен разговор на 28 декември.
Както отбеляза помощникът на руския президент Юрий Ушаков, Путин и Тръмп пожелаха щастие на народите на Русия и САЩ.
6 Шмид
12:00 30.12.2025
7 Айде
12:00 30.12.2025
8 Като гледаш този човек
Коментиран от #17, #23, #35, #49
12:02 30.12.2025
9 Да Двамата Дърти
Се разбират добре .
Изобщо не сме учудени.
12:03 30.12.2025
11 койдазнай
12:04 30.12.2025
12 Иванов
Коментиран от #14
12:04 30.12.2025
13 Линда
12:06 30.12.2025
14 Пропагандата
До коментар #12 от "Иванов":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #39
12:06 30.12.2025
15 Андреас
12:07 30.12.2025
16 И за отплата...
Коментиран от #65
12:08 30.12.2025
До коментар #8 от "Като гледаш този човек":Най-достойно е да не подкрепяме нито един от двамата.
Коментиран от #22
12:09 30.12.2025
18 Да здраствует
12:10 30.12.2025
19 Но няма да успеят
12:10 30.12.2025
20 След мрака ще дойде светлина
12:12 30.12.2025
21 Путя
Ако не е Тръмп, отдавна да е клекнал!
12:12 30.12.2025
22 Достойните хора
До коментар #17 от "Не съм съгласен":са винаги на страната на истината!
12:14 30.12.2025
24 абе
12:16 30.12.2025
25 Миролюб Войнов, двоен гражданин
4 млн българи са с руско гражданство !!!
Какво неуважение към роднините 😁
12:18 30.12.2025
26 ха-ха
До коментар #24 от "абе":Ха-ха , и той европеец бил .....
Коментиран от #30
27 Красимир
До коментар #24 от "абе":Още римляните са казали "дайте на хората хляб и зрелища". Хляб няма, остават зрелищата.
12:21 30.12.2025
28 Швейк
Коментиран от #33
12:22 30.12.2025
29 Иван
12:23 30.12.2025
30 ха ха!
До коментар #26 от "ха-ха":Този ропримат се бута между човеците.
12:24 30.12.2025
31 Плешива първопричина
12:25 30.12.2025
32 Лоша работа
12:26 30.12.2025
33 овч,
До коментар #28 от "Швейк":Явно имаш предвид зеления , защото друг да се подмазва на Тръмп - няма . От тия реверанси зеляви - накрая за пореден път видяхме , че никой не го чака на летището , голямо унижение за един мислещ се за президент , а всъщност и лукова глава не става от него .
Коментиран от #37
12:26 30.12.2025
34 Кална ватенка
Коментиран от #42
12:26 30.12.2025
35 Селчооо
До коментар #8 от "Като гледаш този човек":Зеленски е президент на Украйна и има задължението да пази страната си от агресори и нашественици,ако не знаеш.Кой си ти ,та си позволяваш лукса да хулиш президент на суверенна и независима държава?? Какъв си?Кой те знае тебе??Май отдавна не си се поглеждал в огледалото!!
Коментиран от #38, #45, #48
12:27 30.12.2025
37 Ганьовотооо
До коментар #33 от "овч,":А тебе какво става?
Коментиран от #44
12:28 30.12.2025
38 ха-ха
До коментар #35 от "Селчооо":Ха-ха ! Спазвай стриктно указанията на джипито , да не става още по-зле !
12:31 30.12.2025
39 Сульооо
До коментар #14 от "Пропагандата":Ти си жертва на руската пропаганда жертва,кво се правиш е не знаеш?Искаш пари,ама НЯМА ПАРИ!!На бункерното джудже не му стигат да изплати заплатите на военните.
Коментиран от #47
12:32 30.12.2025
40 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #50
12:32 30.12.2025
42 маке..
До коментар #34 от "Кална ватенка":Виж статията за третото тримесичие..че масква е предала чаркояците на 12 хиляди бандерци на зеления мухал,а кремля е получила телата само на 200 от свойте велики красние солдати
Коментиран от #56
12:33 30.12.2025
43 Шалтето
12:33 30.12.2025
44 овч,
До коментар #37 от "Ганьовотооо":Това , което ти НИКОГА няма да бъдеш ! Роденият да пълзи никога не полита !
12:34 30.12.2025
45 Като гледаш
До коментар #35 от "Селчооо":пожеланията на един деградирал човечец като зеленски и тези на Путин и не е трудно човек да види на коя страна са достойните хора!
12:34 30.12.2025
47 Пропагандата
До коментар #39 от "Сульооо":винаги има за цел глупака!
12:35 30.12.2025
48 Европеец
До коментар #35 от "Селчооо":Може ли да ми кажеш по какво и защо смяташ че Украйна е съборена и независима държава.... А за любовта ти към зеления просяк милионер няма да те питам....
Коментиран от #54, #59
12:35 30.12.2025
49 Ихууууу
До коментар #8 от "Като гледаш този човек":Щом се възхищаваш на военнопрестъпник с валидна заповед за арест,явно и ти не си по долу от него.
Коментиран от #51
12:36 30.12.2025
50 джудж ,
До коментар #40 от "Володимир Зеленски, президент":Много си се ,,тунинговал,, с тия никове в последно време , но .....пак те откривам . Злобното Джуджи най-ти приличаше .....
Коментиран от #63
12:36 30.12.2025
51 Там пишеше
До коментар #49 от "Ихууууу":Като гледа човек пожеланията на едно деградирало нищожество като зеленски и на Путин и разбира на коя страна са достойните хора!
Коментиран от #67
12:37 30.12.2025
52 Ивелин Михайлов
12:38 30.12.2025
53 Ха ха
Резултат от Путинопропагандата :) Следващият път, когато някой нападне Русия - младите ще откажат да се бият за Путин. Затова Путин харчи сега трилионите натрупани за 20 години и не смее да проведе мобилизация, както не смее да прати 5 милиона силоваци на фронта.
Коментиран от #57
12:38 30.12.2025
55 гост
12:39 30.12.2025
56 Драм
До коментар #42 от "маке..":Само за 2025та от руски източници убитите руснаци са 100 000.
Коментиран от #60
12:39 30.12.2025
57 Пропагандата
До коментар #53 от "Ха ха":винаги има за цел глупака!
12:39 30.12.2025
58 Определено запада
Коментиран от #74
12:39 30.12.2025
59 Чупката
До коментар #48 от "Европеец":Неграмотния!!
12:40 30.12.2025
60 Пропагандата
До коментар #56 от "Драм":винаги се цели в глупака!
12:40 30.12.2025
62 руски десидент
До коментар #15 от "Андреас":Путин не е получовек.Той не е човек.ЧУДОВИЩЕ е.
12:40 30.12.2025
63 Злобното Джуджи
До коментар #50 от "джудж ,":Привет.
Злобното джуджи за Четири Года изсъна.
Останаха му само узките глаза 😆
Весело посрещане на Новый Год 🍻
12:40 30.12.2025
64 Уникално
12:42 30.12.2025
65 Българин
До коментар #16 от "И за отплата...":Германците са европейци. Предпочетам германци и италианци и французи пред периферни империйки.
Наполеон трябваше да победи и да освободи Европа от феодализма, който Московица до последно пазил
12:43 30.12.2025
66 Онзи
Коментиран от #71
12:43 30.12.2025
67 Нормално
До коментар #51 от "Там пишеше":Всеки нападнат ще пожелае смърт на врага си.Какво недостойно виждаш? Зеленски е президент на Украйна,а ти кой си??
Коментиран от #70, #73
12:44 30.12.2025
68 стоян георгиев
?сега разчита на тръмп да му помогне.той не само пожелава радост и щастие на американците а е готов да дава нефт газ ...без пари само и само да му помогнат със зеленски!
12:45 30.12.2025
69 Фашизмът се надига отново
Днешните фашисти наричат другите и либералните - фашисти. Чуеш ли някой политик да нарича другите фашисти - пловери му идеологията - 99% е модерен фашизъм.
Коментиран от #72
12:47 30.12.2025
71 ОНЗИ
До коментар #66 от "Онзи":В САЩ не са безмозъчни!Никой няма да се хване с държава която е с един век изостанала от нормалния свят! Такива илюзии са присъщи само на непросветените!
12:47 30.12.2025
72 Ти си типичен пример
До коментар #69 от "Фашизмът се надига отново":за фашизма залял запада!
Коментиран от #76
12:48 30.12.2025
73 Всеки не
До коментар #67 от "Нормално":Само деградирал човек като зеленски! Явно и ти си стигнал неговото дъно.
12:49 30.12.2025
74 Китайски роби
До коментар #58 от "Определено запада":Така сътрудничи Русия с Китай, че е отдала Сибир на китайците по аренда да добиват, каквото искат, колкото могат.
А в китайските медии обсъждат, как Китай трябва да анекдира 7пмилиона квадратни километра земи след разпада на Русия.
Добри взаимоотношения, братушка!
Коментиран от #77
12:49 30.12.2025
75 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #70 от "Всеки не":С какво е деградирал Зеленски, след като брани държавата си ?А какво ще кажеше за този дето я нападна,той да не е света вода ненапита??
12:50 30.12.2025
76 Хи хи хи
До коментар #72 от "Ти си типичен пример":Ти си типичен злпример за руската прocтотия заляла Изтока.
12:51 30.12.2025
77 Пропагандата
До коментар #74 от "Китайски роби":винаги има за цел глупака!
12:51 30.12.2025