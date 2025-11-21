Axios: Вашингтон може да коригира плана си за Украйна, но очаква сериозно отношение от Киев ВИДЕО

Администрацията на Вашингтон е готова да измени новия план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна, докато той се обсъжда, но очаква Киев да приеме сериозно предложенията на САЩ, съобщи американският портал Axios.
Според американски служител, Вашингтон смята плана за „жив документ“, който може да бъде изменен въз основа на консултации със страните. „Служителят обаче настоя, че това е справедливо предложение и САЩ очакват Украйна да се ангажира сериозно и без забавяне“, подчертава изданието. В него се уточнява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил плана.
Порталът публикува и всичките 28 точки от плана. Според изданието, тяхната автентичност е потвърдена от американски и украински служители. Тези точки съответстват на съдържанието на документ, публикуван преди това от украинския член на Върховната рада Олексий Гончаренко, който е украински превод на гореспоменатия план.
Според една от точките, публикувани от Axios, „САЩ и Русия ще се споразумеят да удължат договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия“.
Медията уточнява, че това се отнася по-специално за Договора за намаляване на стратегическите оръжия, подписан през 2010 г.
Руският президент Владимир Путин обяви на 21 февруари 2023 г., че Москва преустановява участието си в споразумението, но не се оттегля от него. Държавният глава подчерта, че преди да се върне към дискусиите за продължаване на работата по договора, руската страна трябва да разбере как ще отчита арсеналите не само на Съединените щати, но и на други ядрени сили от НАТО - Обединеното кралство и Франция.
Според друга клауза „Украйна ще проведе избори 100 дни“ след одобряването на плана. Американската страна предлага също Запорожката атомна електроцентрала да работи под надзора на Международната агенция за атомна енергия, като генерираната от нея електроенергия се разпределя поравно между Русия и Украйна. Една клауза предвижда „покана към Русия да се присъедини отново към Г-8“.
