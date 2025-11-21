Отказ от НАТО и признаване на нови граници. САЩ очакват Зеленски да подпише мирния план на Тръмп до 27 ноември ДОКУМЕНТ

Украинският депутат Олексий Гончаренко публикува пълния списък от 28 точки на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който според него е бил предаден на Киев от американска страна.
Документът очертава параметрите за прекратяване на военните действия, статута на териториите, бъдещия модел на сигурност и икономическите споразумения между САЩ, Русия и Украйна, пише gazeta.ru.
Axios и NBC вече съобщиха за съществуването на 28-точковия план, отбелязвайки, че неговото разработване се наблюдава от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.
Според Financial Times украински служители, които са прегледали предложената от САЩ версия, са критикували документа. Киев смята, че планът в сегашния си вид отговаря на „максималистичните“ искания на Москва, включително разпоредби за отказ от определени територии и определени категории оръжия. Източници на изданието отбелязват, че Украйна няма да се съгласи с предложените условия без значителни изменения. Междувременно Вашингтон очаква украинският президент Володимир Зеленски да подпише предложения от администрацията на Тръмп мирен план до 27 ноември.
„Американските власти очакват Зеленски да подпише споразумението „преди Деня на благодарността“ в четвъртък следващата седмица, с цел да представи мирното споразумение в Москва по-късно този месец и да завърши процеса на уреждане до началото на декември“, се казва в съобщението.
Статут и гаранции за сигурност на Украйна
Документът, публикуван от Гончаренко, гласи, че Съединените щати се съгласяват да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, но при условие че бъде утвърден нейният необвързан статут. Конституцията на Украйна трябва да потвърди отказа ѝ да се присъедини към НАТО. Това е в съответствие с по-ранните съобщения на Axios, че администрацията на Тръмп разглежда „неутралния статут“ като основен елемент от бъдещо уреждане.
Планът предвижда правно потвърждение на суверенитета на Украйна, запазване на нейния неядреен статут и ограничаване на числеността на въоръжените сили. Според текста, НАТО няма да може да разполага войските си на украинска територия, докато изтребителите му ще бъдат разположени в Полша. Предлага се също така създаването на работна група по сигурността между САЩ и Русия и формализирането от страна на Русия на политика за ненападение.
Териториални споразумения и линията на контакт
Най-чувствителните разпоредби се отнасят до териториалните въпроси. Според публикувания документ, Крим, Донецк и Луганск са де факто признати за руски територии. Херсонската и Запорожката област получават „замразен статут“ по съществуващата линия на контакт.
По тази линия се предлага демилитаризирана буферна зона под де факто руски контрол. Страните се ангажират да не се опитват да променят границите със сила. Подобен език се появи преди това в съобщения на Axios, където източници подчертаха, че именно териториалните въпроси предизвикват най-голямото разногласие между Киев и Вашингтон.
Вашингтон обаче не е потвърдил публично конкретни предложения, свързани с териториалното признаване. Белият дом само заяви, че всяко решение трябва да бъде „приемливо и за двете страни“ и се обсъжда на ниво специални представители.
Икономика, възстановяване и замразени активи
Икономическата част на документа предлага създаването на голям международен пакет за възстановяване на Украйна. В него се споменава използването на приблизително 100 милиарда долара замразени руски активи, половината от които ще отидат в Съединените щати. Планът предвижда също така отпускането на 100 милиарда евро на Европа в подкрепа на възстановяването и създаването на отделен Фонд за развитие на Украйна.
Financial Times и Politico съобщиха по-рано, че използването на замразени руски активи се обсъжда в ЕС и Г-7. Съобщения на FT показват, че дискусиите на Запад включват идеята за пренасочване на приходи от замразени резерви за подпомагане на Украйна. Конкретните механизми обаче остават предмет на договаряне.
Планът включва и разпоредби за дългосрочно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия и постепенно премахване на санкциите, при спазване на условията на споразумението, както и евентуално завръщане на Русия в Г-8.
Хуманитарни разпоредби и ядрена безопасност
Хуманитарната част на документа включва размяна на пленници „всички за всички“, програми за събиране на семейства и образователни инициативи, насочени към намаляване на взаимната враждебност.
Разширената част се отнася до енергетиката и критичните съоръжения. Тя предлага рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ, като производството на електроенергия се раздели 50 на 50 между Украйна и Русия. МААЕ редовно е докладвала за трудната ситуация в Запорожката АЕЦ и необходимостта от международни гаранции за безопасността на централата. Последните доклади на агенцията подчертават нуждата на съоръжението от стабилен достъп до охлаждане и електрозахранване.
Планът предвижда и участието на САЩ във възстановяването на газовата инфраструктура на Украйна.
Политически процеси
Разделът за вътрешна политика на документа предвижда провеждането на избори в Украйна 100 дни след подписването на споразумението. Въвежда се пълна амнистия за всички страни в конфликта – формулировка, спомената по-рано в няколко статии на Politico, цитирани от източници, близки до Тръмп. Тогава беше отбелязано, че президентът иска да „нулира политическата система“ на Украйна в контекста на следвоенно уреждане.
Според документа, „Съвет за мир“ ще отговаря за прилагането на всички разпоредби, като координира изпълнението на споразумението. Текстът също така предвижда правно обвързващия характер на споразумението и санкциите за неговото нарушаване. Прекратяването на огъня ще влезе в сила веднага след подписването му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гербаджийката Поли Златарева
07:00 21.11.2025
5 Красимир Петров
Коментиран от #10, #65
07:02 21.11.2025
6 Уфф
Коментиран от #62, #72, #113
07:02 21.11.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #73, #74
07:03 21.11.2025
8 Хехо
07:04 21.11.2025
10 Какво от това, че ще подпише
До коментар #5 от "Красимир Петров":споразумението? То не е мирен договор, но опитът показва, че и подписани договори също се нарушават…
Коментиран от #104
07:06 21.11.2025
11 Последния Софиянец
07:08 21.11.2025
14 Добър
До коментар #4 от "Последния Софиянец":дано си прав, че политиците сега са прости
07:18 21.11.2025
15 Ха ха
Толкоз му е мерак да е вярна тая написана глупост, че е подчертал ДОКУМЕНТ.
Верно ни трябва Закон за Чуждестранните инноагенти. А най-добре да се възстанови ЗЗД, който е бил приет именно заради такива хибридкаджии.
Коментиран от #18, #64
07:21 21.11.2025
17 очакван резултат
Защо го казвам това, ние трябва да си привлечем нашите 300 000 граждани от там!
Основните печеливши ще са Полша, Русия и Германия.
07:23 21.11.2025
18 Оди у Русиа
До коментар #15 от "Ха ха":Закони да видиш.
07:23 21.11.2025
19 Всичко е добре в
Освен това къде е точката за НЕразширяване на НАТО и изтегляне на базите край границите на Русия???
Коментиран от #35, #36
07:23 21.11.2025
20 Истински русофил - българофоб
До коментар #13 от "Ко стааа бе руски боклуцци?":Киев ще бъде взет за ТРИ ДНИ - това го каза руската пропаганда, но никой не каза за КОЛКО ПЪТИ ПО ТРИ ДНИ.
Всичко е математически и статистически пресметнато от Негово Величество Владимир Владимирич - Царь Вся Руси и государь Вселеной - КГБ офицер, икономист, бизнесмен, политик, математик, спортист, сумист, многоходовик, гений!
Коментиран от #83, #89, #126
07:24 21.11.2025
21 ПУТИН
07:24 21.11.2025
22 кога това
До коментар #16 от "Копейкиииии":те са основните печеливши от прехора, пич....
Ще се промени ли това някога и как?
07:24 21.11.2025
25 Закон против комунистическия Майдан
Утвърденъ съ Указъ № 2 отъ 23.01.1924 г., обн., ДВ, бр. 240 отъ 25.01.1924 г., изм. и доп., бр. 278 отъ 16.03.1925 г., бр. 21 (притурка) отъ 29.04.1925 г., попр., бр. бр. 105 от 8.08.1925 г., изм. и доп., бр. 92 отъ 25.07.1934 г., бр. 202 отъ 12.0.1941 г., попр., бр. 203 отъ 13.09.1941 г., бр. 205 отъ 16.09.1941 г.)
Чл. 1. (Измененъ: З. отъ 16 мартъ 1925 г. ). Забраняватъ се всякакви организации, групи или техни поделения, които проповядватъ или подбуждатъ било къмъ насилствено изменение на установения отъ Конституцията държавенъ и общественъ строй, било къмъ насилствено завземане на властьта, или които за постигане на същите цели искатъ да си служатъ съ престъпления, въоръжени акции, насилия или терористически действия.
Също се забраняватъ и ония организации или групи, които съ пари или други средства подпомагатъ по-горепосочените организации или групи.
) Старъ чл. 1. Забраняватъ се всякакви обществени, политически и стопански организации или групи, които за постигане на своите цели проповядватъ или прибягватъ въ пределите на Царството къмъ престъпление, въоръжени акции насилия или терористически действия или учредяватъ свои нелегални поделения.
Чл. 2. (Измененъ: З. отъ 16 мартъ 1925 г. ). Който създава организации, групи или техни поделения, посочени въ чл. 1 отъ тоя законъ, или става членъ на такива организации, групи или поделения, се наказва: създателите и организаторите съ строгъ тъмниченъ затворъ не
07:26 21.11.2025
26 Ами
До коментар #13 от "Ко стааа бе руски боклуцци?":Това ,което става на русофилите им харесва и Слава Богу:),либерастите това за 4 дни да им го впишат като 29точка :)))
07:26 21.11.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Град Козлодуй":Източна Русия е като Северозападна България, цялото имане както у нас е насочено в София,в Русия е Москва
07:29 21.11.2025
31 И да не се самообеси?!
До коментар #23 от "Домашен любимец":Украинският народ ще го свърши,с най-голямо желание и нетърпение...!
07:31 21.11.2025
32 Обективни истини
07:31 21.11.2025
До коментар #24 от "СМЕЕЕЕЕХ":Проблемът е,че украинците ги подлагана и хем земи руски върнаха ,хем жертви за нищо ,а иначе освен тези 50 млад или 100 или 200 ако щете и онова за 4 дни халал да са им и за утеха ,че хептен за нищо си изби народа наркоманът сатанист:)
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А на Русия и е все едно
До коментар #19 от "Всичко е добре в":дали Украйна и европартньорите и ще се съгласят!
Ако не се съгласят, Русия просто ще продължи "до колкото е необходимо"! Бавничко, за да се свари добре и европейската жаба!
38 Хи хи
До коментар #16 от "Копейкиииии":Ти глей маленкий зеля да подпише плана, че иначе Путин идва тука, така казаха от нато ! Ти куда ша са криеш ??
07:34 21.11.2025
39 а укрите що ги ручаха жабетата
Коментиран от #42
07:34 21.11.2025
42 ами
До коментар #39 от "а укрите що ги ручаха жабетата":Един ден в учебниците ще пише че в лето Господне 26-о Полша, Русия и САЩ си разделиха една държава.
Няма значения коя.
Ние да си приберем нашите хора поне. Малко трохи, но са ни важни.
07:36 21.11.2025
44 Тръмп няма да напада Венецуела!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Както няма да напада и Иран!
Просто вдига пушилка, за пред войнолюбците
07:39 21.11.2025
45 Pyccкий Карлик
Пачему С.А.Щ искат да наложат тоя фалшив мир, а не оставят нещата да вървят по естествения си път ?
Хем ще продадат още повече оръжия, хем току виж Русията заминала. Не понимаю....😁
Коментиран от #47
07:39 21.11.2025
49 Ами Киев горе-долу за 3 дни клекна
До коментар #37 от "Та колко метра останаха до Киев?":и се съгласи да подпише! Не знаеш ли за Истанбулското?
/Борис Джонсън/
Коментиран от #59
07:43 21.11.2025
56 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
премахване на ПЪРВОПРИЧИНАТА т.е. ликвидация на Zeленски,
Бандерайна да забрави за НАТО и никакви чужди войски в тази отколешна руска територия...
07:47 21.11.2025
57 Тръмп много иска
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но нищо не се получава
07:47 21.11.2025
59 Ирландска поговорка
До коментар #49 от "Ами Киев горе-долу за 3 дни клекна":"Ако видите двама братя съседи, да се карат и почнат да се колят един друг,- бъдете сигурни, че на един от двамата, наскоро англичанин му е бил на гости!"
07:48 21.11.2025
60 Хи хи
Коментиран от #77
07:48 21.11.2025
61 Pyccкий Карлик
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Подарения мир няма да оправи плачевтата ситуация в Русия и моралното разложение на руснака !!! Рязко и внезапно дядя Ваня и тьотя Маша поняли че не са никва велика сила, не могат победи никого и бензина нет. Утре какво ще пишат в учебниците по история - след Четири Года Покровск дойдоха С.А.Щ и за няма месец решиха украинската криза.
Коментиран от #80
07:51 21.11.2025
62 Те уж за три дни щяха да клякат
До коментар #6 от "Уфф":а вече четвъртата година е към края си
Коментиран от #70
07:51 21.11.2025
64 Ако имаше такъв закон
До коментар #15 от "Ха ха":2/3 от пишещите тук трябваше да се регистрират като агенти на Русия
07:53 21.11.2025
65 Ще подпише
До коментар #5 от "Красимир Петров":трънки
07:57 21.11.2025
66 Добро
07:57 21.11.2025
68 Баба Яга
Коментиран от #120
08:08 21.11.2025
69 Гост
Вовата към Перчема:
Баце, прибирайте си лудия пес, щото ще ви вземем и вашите имоти в Украйна, и после да видим как ще се опазиш от вълците! Ще си търсях рестото до дупка...
08:10 21.11.2025
70 Баба ти
До коментар #62 от "Те уж за три дни щяха да клякат":Ами 54 страни от нова Антанта воюват срещу РФ. Кой друг може да издържи повече. И понеже видяха, че руснаците ще се справят сами срещу всички тия, те откриха "Втория фронт" с псевдо план и нови измишльотини на фашистгтон. Но без решение на Путин, нищо от тоя план няма да се подпише, т.е. това не е план на Русия.Одеса и Николаев трябва да станат отново руски, иначе защо беше всичко това?!
Коментиран от #88
08:11 21.11.2025
71 И това
08:13 21.11.2025
72 И аз така се надявам
До коментар #6 от "Уфф":джуджака да се окаже на дъното на москва река през май и всичките му войски вън от Европа зад Урал.
08:14 21.11.2025
73 Зелените човечета
До коментар #7 от "Последния Софиянец":на Путлер ли имаш пред вид?
08:15 21.11.2025
75 От 3 дни, че вече 4 години 🤣
Резултатът досега е милион и половина убити и осакатени рашисти.
08:20 21.11.2025
76 Факт
08:25 21.11.2025
77 То се вижда кой накрая ще е прецакан...
До коментар #60 от "Хи хи":Раша уверено се връща във времето когато се разпадна СССР.
08:29 21.11.2025
78 хайде сега всички от отворено общество
08:35 21.11.2025
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Pyccкий Карлик":Наивняк прзд си ти
08:43 21.11.2025
81 Резултат
Путлер го разбра по трудния начин.
Коментиран от #95
08:50 21.11.2025
82 Димов
08:51 21.11.2025
83 Иванов
До коментар #20 от "Истински русофил - българофоб":Не ви ли омръзна тая изтъркана опорка - Киев за 3 дни го каза генерал Майлс от НАТО.
Коментиран от #86, #90, #112
08:54 21.11.2025
84 УКРАЙНА 🇺🇦
08:59 21.11.2025
85 Русия трябва да бъде разрушена...
08:59 21.11.2025
86 Хахаха, подлоги кремълски
До коментар #83 от "Иванов":Не, глуп.ако - казаха го скапаните Симонян и Соловьов още преди инвазията. Чети, стига гледа картинки!
09:01 21.11.2025
87 Този план е писан
Тези кой ги знае че изобщо съществуват
Тръгнали план да пишат .
Този план няма никаква тежест .
На масата трябва да седнат
Зеленски и Путин
Само тогава ще има Споразумение.
Но Бункерния Фюрер
Не иска да мърда от Бункера
Така че скоро Мир няма да има .
Коментиран от #93
09:05 21.11.2025
88 Единствените страни, които воюват
До коментар #70 от "Баба ти":са Русия и КНДР срещу Украйна
09:05 21.11.2025
89 Накратко казано
До коментар #20 от "Истински русофил - българофоб":Дърт, бункерен лузър.
09:07 21.11.2025
90 Не бре Рублоидот
До коментар #83 от "Иванов":Даже Парадните униформи
Си носеха Руските Пияндурници.
Резервации си правеха в Киевските Ресторанти
И Концерт на Газманов беше предвиден .
Изобщо не Беше
Киев за 3 Дня .
Даже и Лукашенко
Пригласяше .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #109
09:08 21.11.2025
91 Ха ха ха...
Има избор...
Капетулаця да подпише при Тръмп или пре Путин...
09:09 21.11.2025
92 Като
09:11 21.11.2025
93 Гадно а
До коментар #87 от "Този план е писан":Центачета...
Или пенс.аджии...
Когато сте откъм страната на булката...
Коментиран от #111
09:11 21.11.2025
94 Мишел
09:12 21.11.2025
95 Ха ха ха
До коментар #81 от "Резултат":Поредния заблуден...
Вервай си...
09:13 21.11.2025
96 Динев
09:15 21.11.2025
97 Симов
09:18 21.11.2025
98 стоян георгиев
09:21 21.11.2025
99 И оти ги ручаа жабетата
09:22 21.11.2025
100 сусо
Коментиран от #103
09:23 21.11.2025
101 Станчев
Коментиран от #102
09:23 21.11.2025
102 Ганчев
До коментар #101 от "Станчев":Мисли за Сибир
Изконните Китайски Територии.
Скоро ще се промени Картата
На Кочината .
09:25 21.11.2025
103 стоян георгиев
До коментар #100 от "сусо":Демек путин ме е виновен за тази война а страните дето не са съгласни в европа по този начин да се решават нещата?
Коментиран от #105
09:30 21.11.2025
105 Путлер може и да си вярва
До коментар #103 от "стоян георгиев":Путин няма да бъде съдън и Четвъртия райх Нямало да плаща репарации за разрушенията от Освобождаването досега 19-20% от територията на несъществуващата Украйна.
Пропаднал маркс-лениниски ПУТЛЕРИЗЪМ!
Коментиран от #118
09:32 21.11.2025
108 наблюдател
Коментиран от #110
09:36 21.11.2025
109 Спасение няма
До коментар #90 от "Не бре Рублоидот":Рашистите на 24.02.2022 година имаха 6 (шест) цели
КАКВО СТАНА С ЦЕЛИТЕ???
На 03 Юни 2025 година Рашистите имаха мемурандум с 3 (три) Раздела.
И какво стана с разделите?
Сега хамериканците написали и дали на бандерите поредната инициатива включва 28 точки;
Ако някой е прочел 28-те точки и може да стане ясно че няма да минат!
Четвъртия райх трябва да загуби поредната си освободителна Война!
Коментиран от #116
09:42 21.11.2025
110 Гадно
До коментар #108 от "наблюдател":Достатъчно и да се снемат санкциите и да купуваме РуZZките петрол и метан.
Търговията ще спаси Четвъртия райх от РАЗПАДАНЕТО.
09:44 21.11.2025
111 Еми по-добре
До коментар #93 от "Гадно а":От страната на булката, отколкото от страната на пеераза, от която са всички маймунки от разграждане
09:46 21.11.2025
114 стоян георгиев
Коментиран от #117
09:57 21.11.2025
115 Още една точка
Ако Зеленски не подпише договора САЩ нападат Украйна защото Путин не може са ги победи!
09:58 21.11.2025
116 стоян георгиев
До коментар #109 от "Спасение няма":Я кажи какво се е случило по различно от това което е? Витков дето е руски агент написал някакъв план дето няма кой да го одобри щото е абсурден.даже американския конгрес няма да го стори и сега ще напишете сто коментара все едно е станало нещо.тръмп от една година спира войната в украйна за 24 часа ама от утре.
09:59 21.11.2025
117 стоян георгиев
До коментар #114 от "стоян георгиев":Американците печелят щото русия няма акъл.да нападнеш най добрия си приятел и роднина и после да ревеш.че.от това печелел врага ти не е добра тактика.
10:01 21.11.2025
118 стоян георгиев
До коментар #105 от "Путлер може и да си вярва":Ти смяташ че русия ще бъде оставена безнаказано след тази война ?хахах...хахах...за това си беден гладен и болен.липсата на акъл не е е печалившо нещо.руснаците го доказват нагледно а и троловете дето ги подкрепяте.
10:03 21.11.2025
119 Военен експерт Сивков в Русия
10:07 21.11.2025
120 Същото важи
До коментар #68 от "Баба Яга":за план без Киев
11:10 21.11.2025
121 време е Зеленски
11:27 21.11.2025
122 Пенсия с питка
Да ходя ли на село или да чакам на Дунав мост?
12:36 21.11.2025
123 Ха ха ха
12:36 21.11.2025
124 Украйна
12:38 21.11.2025
125 Явно
12:38 21.11.2025
126 Ха ха ха
До коментар #20 от "Истински русофил - българофоб":Гений ли, Путлер е най-големия тъпак на света. Русия можеше да е като Сингапур или Дубай благодарение на залежите си от нефт и газ, а сега е бедна държава подметка на Китай.
Коментиран от #129
12:43 21.11.2025
127 Мнение
12:55 21.11.2025
128 падналия ангел
13:41 21.11.2025
129 Ха хи хо
До коментар #126 от "Ха ха ха":Ти пък дето ядеш китайски чесън, кво се обаждаш от коневръза!
13:42 21.11.2025