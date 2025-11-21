Отказ от НАТО и признаване на нови граници. САЩ очакват Зеленски да подпише мирния план на Тръмп до 27 ноември ДОКУМЕНТ

Украинският депутат Олексий Гончаренко публикува пълния списък от 28 точки на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, който според него е бил предаден на Киев от американска страна.

Документът очертава параметрите за прекратяване на военните действия, статута на териториите, бъдещия модел на сигурност и икономическите споразумения между САЩ, Русия и Украйна, пише gazeta.ru.

Axios и NBC вече съобщиха за съществуването на 28-точковия план, отбелязвайки, че неговото разработване се наблюдава от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Според Financial Times украински служители, които са прегледали предложената от САЩ версия, са критикували документа. Киев смята, че планът в сегашния си вид отговаря на „максималистичните“ искания на Москва, включително разпоредби за отказ от определени територии и определени категории оръжия. Източници на изданието отбелязват, че Украйна няма да се съгласи с предложените условия без значителни изменения. Междувременно Вашингтон очаква украинският президент Володимир Зеленски да подпише предложения от администрацията на Тръмп мирен план до 27 ноември.

„Американските власти очакват Зеленски да подпише споразумението „преди Деня на благодарността“ в четвъртък следващата седмица, с цел да представи мирното споразумение в Москва по-късно този месец и да завърши процеса на уреждане до началото на декември“, се казва в съобщението.

Статут и гаранции за сигурност на Украйна

Документът, публикуван от Гончаренко, гласи, че Съединените щати се съгласяват да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, но при условие че бъде утвърден нейният необвързан статут. Конституцията на Украйна трябва да потвърди отказа ѝ да се присъедини към НАТО. Това е в съответствие с по-ранните съобщения на Axios, че администрацията на Тръмп разглежда „неутралния статут“ като основен елемент от бъдещо уреждане.

Планът предвижда правно потвърждение на суверенитета на Украйна, запазване на нейния неядреен статут и ограничаване на числеността на въоръжените сили. Според текста, НАТО няма да може да разполага войските си на украинска територия, докато изтребителите му ще бъдат разположени в Полша. Предлага се също така създаването на работна група по сигурността между САЩ и Русия и формализирането от страна на Русия на политика за ненападение.

Териториални споразумения и линията на контакт

Най-чувствителните разпоредби се отнасят до териториалните въпроси. Според публикувания документ, Крим, Донецк и Луганск са де факто признати за руски територии. Херсонската и Запорожката област получават „замразен статут“ по съществуващата линия на контакт.

По тази линия се предлага демилитаризирана буферна зона под де факто руски контрол. Страните се ангажират да не се опитват да променят границите със сила. Подобен език се появи преди това в съобщения на Axios, където източници подчертаха, че именно териториалните въпроси предизвикват най-голямото разногласие между Киев и Вашингтон.

Вашингтон обаче не е потвърдил публично конкретни предложения, свързани с териториалното признаване. Белият дом само заяви, че всяко решение трябва да бъде „приемливо и за двете страни“ и се обсъжда на ниво специални представители.

Икономика, възстановяване и замразени активи

Икономическата част на документа предлага създаването на голям международен пакет за възстановяване на Украйна. В него се споменава използването на приблизително 100 милиарда долара замразени руски активи, половината от които ще отидат в Съединените щати. Планът предвижда също така отпускането на 100 милиарда евро на Европа в подкрепа на възстановяването и създаването на отделен Фонд за развитие на Украйна.

Financial Times и Politico съобщиха по-рано, че използването на замразени руски активи се обсъжда в ЕС и Г-7. Съобщения на FT показват, че дискусиите на Запад включват идеята за пренасочване на приходи от замразени резерви за подпомагане на Украйна. Конкретните механизми обаче остават предмет на договаряне.

Планът включва и разпоредби за дългосрочно икономическо сътрудничество между САЩ и Русия и постепенно премахване на санкциите, при спазване на условията на споразумението, както и евентуално завръщане на Русия в Г-8.

Хуманитарни разпоредби и ядрена безопасност

Хуманитарната част на документа включва размяна на пленници „всички за всички“, програми за събиране на семейства и образователни инициативи, насочени към намаляване на взаимната враждебност.

Разширената част се отнася до енергетиката и критичните съоръжения. Тя предлага рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ, като производството на електроенергия се раздели 50 на 50 между Украйна и Русия. МААЕ редовно е докладвала за трудната ситуация в Запорожката АЕЦ и необходимостта от международни гаранции за безопасността на централата. Последните доклади на агенцията подчертават нуждата на съоръжението от стабилен достъп до охлаждане и електрозахранване.

Планът предвижда и участието на САЩ във възстановяването на газовата инфраструктура на Украйна.

Политически процеси

Разделът за вътрешна политика на документа предвижда провеждането на избори в Украйна 100 дни след подписването на споразумението. Въвежда се пълна амнистия за всички страни в конфликта – формулировка, спомената по-рано в няколко статии на Politico, цитирани от източници, близки до Тръмп. Тогава беше отбелязано, че президентът иска да „нулира политическата система“ на Украйна в контекста на следвоенно уреждане.

Според документа, „Съвет за мир“ ще отговаря за прилагането на всички разпоредби, като координира изпълнението на споразумението. Текстът също така предвижда правно обвързващия характер на споразумението и санкциите за неговото нарушаване. Прекратяването на огъня ще влезе в сила веднага след подписването му.