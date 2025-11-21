Документи сочат, че САЩ са настоявали Кличко да бъде издигнат за президент през 2014 г.

Американски служители са настоявали за номинацията на кмета на Киев Виталий Кличко за президент на Украйна по време на протестите на Майдана през 2014 г. Това разкриват разсекретени документи на СБУ, които са в основата на книга на бившия служител на службата Василий Прозоров, получена от ТАСС, предава News.bg.
В документите се посочва, че след началото на преговорите между украинските власти и опозицията през януари 2014 г., тогавашният заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд е настояла Арсений Яценюк да оглави украинския кабинет, дори в ущърб на собствената си политическа позиция, както и Кличко да бъде номиниран за президент. „Американската страна в момента преглежда формата за формиране на украинското правителство“, се казва в доклада, адресиран до президента Виктор Янукович.
Според документа посланикът на САЩ в Киев Джефри Пайът е поддържал активни канали за комуникация между украинската опозиция и висши американски служители. „Дейността на Пайът е в съответствие с насоките на Държавния департамент и включва постоянни контакти с лидерите на опозицията, подкрепа за тяхната дейност и неформална координация от страна на САЩ“, се посочва още в отчета.
Сред опозиционните лидери, споменати в документа, са Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Петро Порошенко, както и бившият министър на вътрешните работи Юрий Луценко.
Протестите в центъра на Киев започнаха в края на 2013 г., след като президентът Янукович отказа да подпише Споразумението за асоцииране с ЕС. Последва масово и продължително движение, известно като „Евромайдан“. Радикални групи издигнаха палатков лагер, превзеха административни сгради и създадоха въоръжени формирования за самоотбрана, които влязоха в открити сблъсъци с органите на реда.
Кулминацията настъпи между 18 и 20 февруари 2014 г., когато над 80 души бяха убити, а стотици – ранени. Сред загиналите имаше както протестиращи, така и служители на специалните части „Беркут“. Много от ранените по-късно починаха в болници.
След ескалацията Янукович и правителството на Микола Азаров напуснаха страната. Главната прокуратура на Украйна образува дело срещу Янукович за масово убийство на цивилни. Служители на „Беркут“ също бяха обвинени в изпълнение на престъпна заповед за употреба на оръжие, докато престъпления срещу силите за сигурност остават нерешени. Така нареченият „случай със снайперистите“ от Майдана също остава неразкрит.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знае се
Коментиран от #33
07:55 21.11.2025
2 ОЛЕЛЕ
07:57 21.11.2025
3 И какво?!
Боксьор...
А на ,,вторият етаж"...- никой...
...и в двата случая...!
Коментиран от #4, #6
07:58 21.11.2025
4 Хи хи хи
До коментар #3 от "И какво?!":В Москва милиционер... затова там стана милиционерщина... Практиката показва, че държави с милиционер или друг вид шапкар начело - фалира.
Коментиран от #12, #17, #23, #26
08:00 21.11.2025
5 САЩ може да са настоявали
08:01 21.11.2025
6 Църцел
До коментар #3 от "И какво?!":Мистър Роналд Рейгън беше второкласен клоун, но ива майчицата на ЦеЦеЦеРето! Сега друг клоун иве РеФето!
Нема по-гадна съдба да те иве клоунада!
Коментиран от #19, #22
08:02 21.11.2025
7 Как Кличко?
Коментиран от #13
08:02 21.11.2025
8 Украйна е свободна независима страна
Коментиран от #41
08:05 21.11.2025
9 Пич
САЩ не са имали силата да наложат своята кандидатура ! Или , много сме прави когато си говорим ! Кръвосмесителите или евреите дърпат конците !!! Или....... някой друг.....???!!!
08:05 21.11.2025
10 ФАКТ
08:15 21.11.2025
11 Само евреи честита ви "демокрация" шаран
08:16 21.11.2025
12 Ротшилд
До коментар #4 от "Хи хи хи":Браво, гой. Кажи им го на гоите да знаят.
08:17 21.11.2025
13 Най-накрая!
До коментар #7 от "Как Кличко?":Ще си затвориш ли т@ пият плюв @лник и престанеш да пипаш с мръсните си ръце душата на едно загинало дете...!
Само дрът ергенин,нямащ деца може да говори така...съжалявам те!
08:18 21.11.2025
14 Последния Софиянец
Коментиран от #39
08:18 21.11.2025
15 Ай стига бе
Коментиран от #20, #27
08:19 21.11.2025
16 ФАКТ
08:19 21.11.2025
17 НАЛИ?!
До коментар #4 от "Хи хи хи":Колкото я фалираха Наполеон и Хитлер,които къде,къде бяха по-умни от един Зелен пор...!
08:20 21.11.2025
18 Фен
08:21 21.11.2025
19 МЕЧТАЙ СИ...!
До коментар #6 от "Църцел":Мечтите поне са безплатни...!
08:22 21.11.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Ай стига бе":Киев е в американската окупационна зона.
08:23 21.11.2025
21 Хохо Бохо
08:23 21.11.2025
22 Мишел
До коментар #6 от "Църцел":СССР изчезна, но Русия остана. След изчезването на САЩ какво ще остане?
Всъщност Рейгън с рейгъномиката осигури бъдещ фалит на САЩ ( виж нарастването на външния дълг на САЩ по години, сега е 38 трилиона $, при Рейгън е бил под 750 милиарда $. В момента, когато външния дълг на САЩ премине 50 трилиона $, целият им бюджет няма да стига за плащане на лихвите).
08:24 21.11.2025
23 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Хи хи хи":Може и милиционер да е но е избран от народа, не е назначен от колонизатора
Коментиран от #32
08:24 21.11.2025
24 Тия да не ни успиват
А дали Кличко или друг- все тая!
Русия не заради "членството в ЕС" си прибра Крим тогава!
08:28 21.11.2025
25 Пръч
Аз я хващам в ми минор, тя ми дава до мажор!
Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
Лишени от уют и дом измират във последен стон!
Болка стара, болка стара, дрънка моята китара!
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка до мажор!
08:31 21.11.2025
26 Хихо, а знаеш ли
До коментар #4 от "Хи хи хи":колко Президента на САЩ са били бивши шапкари?
08:32 21.11.2025
27 Да бе
До коментар #15 от "Ай стига бе":само москва има това право, нали?
08:48 21.11.2025
28 И този щеше да бъде кукла на САЩ,
Коментиран от #40
09:00 21.11.2025
29 козяцииии
09:04 21.11.2025
30 Козар
Аз я хващам в ми минор, тя ми дава до мажор!
Мpът украци като пcета по минирани полета!
Лишени от уют и дом измират във последен стон!
Болка стара, болка стара, дрънка моята китара!
Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка до мажор!
09:14 21.11.2025
31 болгарин..
09:15 21.11.2025
32 Сорос
До коментар #23 от "Хохо Бохо":Това не е демокрация.
09:17 21.11.2025
33 Дзън-дзън
До коментар #1 от "Знае се":Че какво по-полезно за САЩ от инсталирането на тъп президент в подопечна страна? Това е мечтана ситуация при изграждането на пълен контрол върху суверенитета на местните индианци!
09:30 21.11.2025
34 емил
""Така нареченият „случай със снайперистите“ от Майдана също остава неразкрит.""
Това не само е Украйна но и в редица Европейски страни страни е използван от ЦРУ в " Гладио " го има подробно описание (в Украйна използват Грузински снайперисти които са били подготвени още в 2004 години и участвали в 08-08-2008 във войната срещу С. Осетия ) как се организира от чуждите разузнавателни служби още в 60 години когато се финансират и организират протестите на определени места се поставят снайперисти които стрелят по тълпата безразборно . Настъпва хаос който вече не може да се контролира от органите за сигурност и за всичко това за убийствата продажната медия обвинява Правителството и това е направено много пъти същият сценарий в Турция в Чили в 60-70 и 80 години като на власт идват или опозицията или военните назначени от Запада или Америка .
09:55 21.11.2025
35 Перо
Коментиран от #36
10:04 21.11.2025
36 Хохо Бохо
До коментар #35 от "Перо":Нюланд също е еврейка. От там да започнем
10:10 21.11.2025
37 дядо поп
10:12 21.11.2025
38 Механик
И за това как направихте майдана ще и кажете, и за това как сложихте на власт една престъпна шайка фашаги ще си кажете.
Вие бъдете рахат. Путин ще и накара всичко да си изпеете.
10:43 21.11.2025
39 Лука
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Кажи какво пиеш ,ефекта е поразителен. Дано ти помогнат псииятрите.
10:52 21.11.2025
40 Георгиев
До коментар #28 от "И този щеше да бъде кукла на САЩ,":Да убият Путин? Чуваш ли се какво искаш? И САЩ знаят, че зад ъгъла наднича Сталин2
И тогава? Дупе да ви е яко! Но няма да се усетиш, защото след един фалшив изстрел във въздуха за парлама, ще последва канонада първо с тактически, а после и със стратегически хвърчила. Пазете Путин!
12:25 21.11.2025
41 Хи хи хи
До коментар #8 от "Украйна е свободна независима страна":Хи хи хи
Роднина на кличко ли си та толкоз "умен" ???!
Май и теб доста са те сблъскали по главЪтъ ???!
13:30 21.11.2025