Документи сочат, че САЩ са настоявали Кличко да бъде издигнат за президент през 2014 г.

Американски служители са настоявали за номинацията на кмета на Киев Виталий Кличко за президент на Украйна по време на протестите на Майдана през 2014 г. Това разкриват разсекретени документи на СБУ, които са в основата на книга на бившия служител на службата Василий Прозоров, получена от ТАСС, предава News.bg.

В документите се посочва, че след началото на преговорите между украинските власти и опозицията през януари 2014 г., тогавашният заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд е настояла Арсений Яценюк да оглави украинския кабинет, дори в ущърб на собствената си политическа позиция, както и Кличко да бъде номиниран за президент. „Американската страна в момента преглежда формата за формиране на украинското правителство“, се казва в доклада, адресиран до президента Виктор Янукович.

Според документа посланикът на САЩ в Киев Джефри Пайът е поддържал активни канали за комуникация между украинската опозиция и висши американски служители. „Дейността на Пайът е в съответствие с насоките на Държавния департамент и включва постоянни контакти с лидерите на опозицията, подкрепа за тяхната дейност и неформална координация от страна на САЩ“, се посочва още в отчета.

Сред опозиционните лидери, споменати в документа, са Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Петро Порошенко, както и бившият министър на вътрешните работи Юрий Луценко.

Протестите в центъра на Киев започнаха в края на 2013 г., след като президентът Янукович отказа да подпише Споразумението за асоцииране с ЕС. Последва масово и продължително движение, известно като „Евромайдан“. Радикални групи издигнаха палатков лагер, превзеха административни сгради и създадоха въоръжени формирования за самоотбрана, които влязоха в открити сблъсъци с органите на реда.

Кулминацията настъпи между 18 и 20 февруари 2014 г., когато над 80 души бяха убити, а стотици – ранени. Сред загиналите имаше както протестиращи, така и служители на специалните части „Беркут“. Много от ранените по-късно починаха в болници.

След ескалацията Янукович и правителството на Микола Азаров напуснаха страната. Главната прокуратура на Украйна образува дело срещу Янукович за масово убийство на цивилни. Служители на „Беркут“ също бяха обвинени в изпълнение на престъпна заповед за употреба на оръжие, докато престъпления срещу силите за сигурност остават нерешени. Така нареченият „случай със снайперистите“ от Майдана също остава неразкрит.