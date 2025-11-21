Новини
Документи сочат, че САЩ са настоявали Кличко да бъде издигнат за президент през 2014 г.

Според доклад на СБУ Вашингтон е настоявал за издигането на определени опозиционни лидери по време на протестите на Майдана

Документи сочат, че САЩ са настоявали Кличко да бъде издигнат за президент през 2014 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски служители са настоявали за номинацията на кмета на Киев Виталий Кличко за президент на Украйна по време на протестите на Майдана през 2014 г. Това разкриват разсекретени документи на СБУ, които са в основата на книга на бившия служител на службата Василий Прозоров, получена от ТАСС, предава News.bg.

В документите се посочва, че след началото на преговорите между украинските власти и опозицията през януари 2014 г., тогавашният заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд е настояла Арсений Яценюк да оглави украинския кабинет, дори в ущърб на собствената си политическа позиция, както и Кличко да бъде номиниран за президент. „Американската страна в момента преглежда формата за формиране на украинското правителство“, се казва в доклада, адресиран до президента Виктор Янукович.

Според документа посланикът на САЩ в Киев Джефри Пайът е поддържал активни канали за комуникация между украинската опозиция и висши американски служители. „Дейността на Пайът е в съответствие с насоките на Държавния департамент и включва постоянни контакти с лидерите на опозицията, подкрепа за тяхната дейност и неформална координация от страна на САЩ“, се посочва още в отчета.

Сред опозиционните лидери, споменати в документа, са Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Петро Порошенко, както и бившият министър на вътрешните работи Юрий Луценко.

Протестите в центъра на Киев започнаха в края на 2013 г., след като президентът Янукович отказа да подпише Споразумението за асоцииране с ЕС. Последва масово и продължително движение, известно като „Евромайдан“. Радикални групи издигнаха палатков лагер, превзеха административни сгради и създадоха въоръжени формирования за самоотбрана, които влязоха в открити сблъсъци с органите на реда.

Кулминацията настъпи между 18 и 20 февруари 2014 г., когато над 80 души бяха убити, а стотици – ранени. Сред загиналите имаше както протестиращи, така и служители на специалните части „Беркут“. Много от ранените по-късно починаха в болници.

След ескалацията Янукович и правителството на Микола Азаров напуснаха страната. Главната прокуратура на Украйна образува дело срещу Янукович за масово убийство на цивилни. Служители на „Беркут“ също бяха обвинени в изпълнение на престъпна заповед за употреба на оръжие, докато престъпления срещу силите за сигурност остават нерешени. Така нареченият „случай със снайперистите“ от Майдана също остава неразкрит.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знае се

    34 3 Отговор
    Ама Кличко е адски т=ъп

    Коментиран от #33

    07:55 21.11.2025

  • 2 ОЛЕЛЕ

    33 2 Отговор
    На това му казват ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ.

    07:57 21.11.2025

  • 3 И какво?!

    41 3 Отговор
    Вместо Клоун...
    Боксьор...
    А на ,,вторият етаж"...- никой...
    ...и в двата случая...!

    Коментиран от #4, #6

    07:58 21.11.2025

  • 4 Хи хи хи

    6 32 Отговор

    До коментар #3 от "И какво?!":

    В Москва милиционер... затова там стана милиционерщина... Практиката показва, че държави с милиционер или друг вид шапкар начело - фалира.

    Коментиран от #12, #17, #23, #26

    08:00 21.11.2025

  • 5 САЩ може да са настоявали

    9 10 Отговор
    Но тях кой ги пита? Тя и Русия настояваше за своя човек там през 2014, но и на тях не им се получи.

    08:01 21.11.2025

  • 6 Църцел

    5 23 Отговор

    До коментар #3 от "И какво?!":

    Мистър Роналд Рейгън беше второкласен клоун, но ива майчицата на ЦеЦеЦеРето! Сега друг клоун иве РеФето!
    Нема по-гадна съдба да те иве клоунада!

    Коментиран от #19, #22

    08:02 21.11.2025

  • 7 Как Кличко?

    6 15 Отговор
    Няма ли да е бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #13

    08:02 21.11.2025

  • 8 Украйна е свободна независима страна

    5 22 Отговор
    Която сама решава съдбата си. Нали затова Путин я нападна? Той не понася съседни свободни независими страни. Вбесява го.

    Коментиран от #41

    08:05 21.11.2025

  • 9 Пич

    22 2 Отговор
    Неказано между редовете !
    САЩ не са имали силата да наложат своята кандидатура ! Или , много сме прави когато си говорим ! Кръвосмесителите или евреите дърпат конците !!! Или....... някой друг.....???!!!

    08:05 21.11.2025

  • 10 ФАКТ

    21 2 Отговор
    Кличко е евреин. Така е в "демокрацията" на Ротшилд. Вие гласувате за техните "демократи"

    08:15 21.11.2025

  • 11 Само евреи честита ви "демокрация" шаран

    13 2 Отговор
    Сред опозиционните лидери, споменати в документа, са Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Петро Порошенко, както и бившият министър на вътрешните работи Юрий Луценко.

    08:16 21.11.2025

  • 12 Ротшилд

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Браво, гой. Кажи им го на гоите да знаят.

    08:17 21.11.2025

  • 13 Най-накрая!

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Как Кличко?":

    Ще си затвориш ли т@ пият плюв @лник и престанеш да пипаш с мръсните си ръце душата на едно загинало дете...!
    Само дрът ергенин,нямащ деца може да говори така...съжалявам те!

    08:18 21.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Другата седмица Фашистка Европа капитулира и почва да изплаща 500 млрд репарации а САЩ и Русия ще организират народните съдилища в европейските страни.

    Коментиран от #39

    08:18 21.11.2025

  • 15 Ай стига бе

    28 1 Отговор
    Абе пичове...- схващате ли за какво иде реч????? САЩ настоявали КОЙ ще е президент на друга държава..?!!!? И какво право имат САЩ или който и да е друг да настоява кой да е президент на суверенна държава--това ли е прословутата демокрация и върховенството на закона за което ни проглушиха ушите????? Че то навремето от СССР не ни диктуваха по толкова брутален начин....Тотално вече пропадна мита за демократичните ценности на Запада...

    Коментиран от #20, #27

    08:19 21.11.2025

  • 16 ФАКТ

    13 1 Отговор
    Сталин навремето каза истината за запада - там има демокрация, но демокрацията им е само сред техните, предварително селектирани и одобрени за "демократи". Неодобрените не са демократи

    08:19 21.11.2025

  • 17 НАЛИ?!

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Колкото я фалираха Наполеон и Хитлер,които къде,къде бяха по-умни от един Зелен пор...!

    08:20 21.11.2025

  • 18 Фен

    10 1 Отговор
    И после, от ПосолствоТО, не се месели.... Добре, че сега ПосолствоТО и урсулите поизгубиха координация. Ама у нас, май урсулите са по-вредни и от ПосолствоТО.

    08:21 21.11.2025

  • 19 МЕЧТАЙ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Църцел":

    Мечтите поне са безплатни...!

    08:22 21.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ай стига бе":

    Киев е в американската окупационна зона.

    08:23 21.11.2025

  • 21 Хохо Бохо

    14 0 Отговор
    Това им е демокрацията на най-демократичните. Правят метежи и назначават техни марионетки, след това разпалват войни. Според родните умнокрасиви козяци Ким, Путин и Мадуро били диктатори. Някой да е чул някой от тези диктатори да сменя властта в чужда държава? Диктаторите на тази планета са краварите и малобританците. Ко стана ве козяци с евроатлантическите ценности, свободата и демокрацията? Кажете бе????? Нали секи сам си преценя? Нали покрайна сама избрала нато и ес????? Краварите малобританските кърлежи цял континент срещу мъниста, ама вас ви купиха срещу празни приказки за ценности щот сте крайно неумни

    08:23 21.11.2025

  • 22 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Църцел":

    СССР изчезна, но Русия остана. След изчезването на САЩ какво ще остане?
    Всъщност Рейгън с рейгъномиката осигури бъдещ фалит на САЩ ( виж нарастването на външния дълг на САЩ по години, сега е 38 трилиона $, при Рейгън е бил под 750 милиарда $. В момента, когато външния дълг на САЩ премине 50 трилиона $, целият им бюджет няма да стига за плащане на лихвите).

    08:24 21.11.2025

  • 23 Хохо Бохо

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    Може и милиционер да е но е избран от народа, не е назначен от колонизатора

    Коментиран от #32

    08:24 21.11.2025

  • 24 Тия да не ни успиват

    11 0 Отговор
    ами да кажат, каква бе истинката цел на САЩ и НАТО с финансирането и организирането на Майдана!
    А дали Кличко или друг- все тая!

    Русия не заради "членството в ЕС" си прибра Крим тогава!

    08:28 21.11.2025

  • 25 Пръч

    1 9 Отговор
    Искам с моята китара, да изпея болка стара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дава до мажор!
    Мpът руснаци като пcета по минирани полета!
    Лишени от уют и дом измират във последен стон!
    Болка стара, болка стара, дрънка моята китара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка до мажор!

    08:31 21.11.2025

  • 26 Хихо, а знаеш ли

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи хи":

    колко Президента на САЩ са били бивши шапкари?

    08:32 21.11.2025

  • 27 Да бе

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ай стига бе":

    само москва има това право, нали?

    08:48 21.11.2025

  • 28 И този щеше да бъде кукла на САЩ,

    4 2 Отговор
    какъвто беше Зеленски. Единственото спасение на остатъчна Украйна е, или НАТО да се разкара от там завинаги, или САЩ да убият Путин!

    Коментиран от #40

    09:00 21.11.2025

  • 29 козяцииии

    5 0 Отговор
    Кой от киевски крадльо сви парите за 100 броя таралясника Рафал? Коментирайте!

    09:04 21.11.2025

  • 30 Козар

    0 3 Отговор
    Искам с моята китара, да изпея болка стара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дава до мажор!
    Мpът украци като пcета по минирани полета!
    Лишени от уют и дом измират във последен стон!
    Болка стара, болка стара, дрънка моята китара!
    Аз я хващам в ми минор, тя ми дрънка до мажор!

    09:14 21.11.2025

  • 31 болгарин..

    9 0 Отговор
    Боксьоро ако сега стане президент,ще се изгуби-веднага след клетвата му пред радата-кагебето помни как се хвалеше на една снимка съскалашьник в ръка-как е батисал няколко масковци от джамо на министерството.а .кадирката тогава му каза..че вчечня има много торфени находища и ще му напрай екскурзия до тех

    09:15 21.11.2025

  • 32 Сорос

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хохо Бохо":

    Това не е демокрация.

    09:17 21.11.2025

  • 33 Дзън-дзън

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Знае се":

    Че какво по-полезно за САЩ от инсталирането на тъп президент в подопечна страна? Това е мечтана ситуация при изграждането на пълен контрол върху суверенитета на местните индианци!

    09:30 21.11.2025

  • 34 емил

    3 0 Отговор
    Всички знаеха ,че зад тоя преврат стои Западът и Англосаксонците , когато законно избраният Президент Янукович беше свален от власт . Сега открито без да се притесняват го казват . 2004 фосина първият Майдан беше финасиран ир Сорос който преди много фодини призна ,че финансирал като р дал около 5 Милиарда и беше попитал къде са парите му които е дал .
    ""Така нареченият „случай със снайперистите“ от Майдана също остава неразкрит.""
    Това не само е Украйна но и в редица Европейски страни страни е използван от ЦРУ в " Гладио " го има подробно описание (в Украйна използват Грузински снайперисти които са били подготвени още в 2004 години и участвали в 08-08-2008 във войната срещу С. Осетия ) как се организира от чуждите разузнавателни служби още в 60 години когато се финансират и организират протестите на определени места се поставят снайперисти които стрелят по тълпата безразборно . Настъпва хаос който вече не може да се контролира от органите за сигурност и за всичко това за убийствата продажната медия обвинява Правителството и това е направено много пъти същият сценарий в Турция в Чили в 60-70 и 80 години като на власт идват или опозицията или военните назначени от Запада или Америка .

    09:55 21.11.2025

  • 35 Перо

    5 0 Отговор
    Това си беше ционистки преврат, подържан от американското правителство с последвали ционистки президенти и премиери, до сега, подкрепяни от Виктория Нюланд! А снайперистите, убили толкова хора никога няма да бъдат разкрити, защото вече са в Израел или отвъд океана! Чист военен преврат!

    Коментиран от #36

    10:04 21.11.2025

  • 36 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    Нюланд също е еврейка. От там да започнем

    10:10 21.11.2025

  • 37 дядо поп

    4 0 Отговор
    От трън , та на глог , от артист , спортист!

    10:12 21.11.2025

  • 38 Механик

    3 0 Отговор
    Спокойно! Ще си кажете вие. Всичко ще си кажете, ама още не сте узрели съвсем.
    И за това как направихте майдана ще и кажете, и за това как сложихте на власт една престъпна шайка фашаги ще си кажете.
    Вие бъдете рахат. Путин ще и накара всичко да си изпеете.

    10:43 21.11.2025

  • 39 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Кажи какво пиеш ,ефекта е поразителен. Дано ти помогнат псииятрите.

    10:52 21.11.2025

  • 40 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "И този щеше да бъде кукла на САЩ,":

    Да убият Путин? Чуваш ли се какво искаш? И САЩ знаят, че зад ъгъла наднича Сталин2
    И тогава? Дупе да ви е яко! Но няма да се усетиш, защото след един фалшив изстрел във въздуха за парлама, ще последва канонада първо с тактически, а после и със стратегически хвърчила. Пазете Путин!

    12:25 21.11.2025

  • 41 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна е свободна независима страна":

    Хи хи хи
    Роднина на кличко ли си та толкоз "умен" ???!
    Май и теб доста са те сблъскали по главЪтъ ???!

    13:30 21.11.2025

