Ватиканът подкрепя мирния план на САЩ за Украйна
  Тема: Украйна

21 Ноември, 2025 10:36, обновена 21 Ноември, 2025 10:40 1 293 44

Държавният секретар на Светия престол призовава за диалог и европейско участие

Ватиканът подкрепя мирния план на САЩ за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, заяви пред италианската агенция АНСА, че Светият престол одобрява мирния план на САЩ за Украйна, предава БТА.

Отговаряйки на въпрос дали предложението може да представлява реална възможност за прекратяване на конфликта, Паролин подчерта, че Ватиканът го възприема именно в този контекст. „Струва ми се, че е така. Надяваме се, че ще се открият пътища за диалог, които да сложат край на тази трагедия“, добави той.

Още новини от Украйна

На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът уточни, че предстоят обсъждания и че е важно да се търси компромис.

„Пътят към преговорите е сложен, но дискусиите предстоят. Европа трябва да участва и да изрази своята позиция, а не да бъде изключена“, подчерта Паролин.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Пак сме на страната на булката и ще плащаме 500 млрд репарации 50 г.

    10:41 21.11.2025

  • 2 Отхвърля се

    10 7 Отговор
    Ватиканът от педофили може да си цуне....

    10:43 21.11.2025

  • 3 Атина Палада

    7 15 Отговор
    до последния руснак ....

    10:43 21.11.2025

  • 4 Критик

    13 11 Отговор
    Тия, пък кой ги пита? Украйна единствено има реално право да реши дали този "план" отговаря на нейните интереси.

    10:44 21.11.2025

  • 5 Факт

    12 13 Отговор
    Украйна отговори в ООН: Нашата земя не се продава! Няма да приемем ограничаване на правото ни на самоотбрана!

    Украйна е готова за съдържателни преговори за прекратяване на войната, но има ясни принципи, които няма да променя, заяви на заседанието на Съвета за сигурност на ООН заместник-постоянният представител на Украйна, Христина Гайовишин.

    „Никога няма да има признаване на украинските окупирани територии като „руски“. Нашата земя не се продава“, каза тя.
    Заместник-постоянният представител също подчерта, че Украйна няма да приеме ограничения на правото си на самоотбрана, на размера или възможностите на Въоръжените сили, както и каквото и да е намеса в правото ѝ да избира съюзи.
    „Нищо за Украйна без Украйна – и нищо за Европа без Европа“, подчерта тя.

    Коментиран от #10, #44

    10:44 21.11.2025

  • 6 Каунь

    16 4 Отговор
    Зелеский обмислял закриване на Ватикана. Говорил е с Кая, Мая, Урсула и феята на зъбките.

    10:47 21.11.2025

  • 7 Факт

    5 12 Отговор
    След 4 години война с нацистите, Сталин и руснаците превзеха Берлин.

    След 4 години война срещу Украйна, Путин и руснаците все още не са превзели целия Покровск, само на 40 км от мястото, където започнаха инвазията си.

    Русия е тази, която се НУЖДАЕ от това „мирно“ споразумение.

    Коментиран от #12, #15

    10:47 21.11.2025

  • 8 Фашистки империи

    5 11 Отговор
    Украйна не бива да се съгласява на това, което направиха фашистките империи с България!

    10:47 21.11.2025

  • 9 Сорос

    9 2 Отговор
    Хайде агенти мои... подкрепяйте ахахха

    10:47 21.11.2025

  • 10 Тръмп

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Десант в Нормандия и фашистка Европа ще капитулира

    10:48 21.11.2025

  • 11 Пич

    16 4 Отговор
    Играта е към края си ! Обяснявам за паветниците - Цялата игра , всичките 28 точки бяха за да заобиколят една единствена така , че да стане невидима ! И това е 29- тата точка , която отпадна. Засега !!! Тя включваше пълен одит , ревизия и разследване на украиските власти за това , как са крали парите на САЩ и ЕС !!! И знам че не схващате - на Зелю му казаха - с това ви даваме индулгенции , за да правите каквото кажем !!! Или.....

    Коментиран от #17

    10:48 21.11.2025

  • 12 Забравяш

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Кой помагаше на руснаците да го направят?

    10:48 21.11.2025

  • 14 За Путин

    8 14 Отговор
    Цената на човешкия живот е нула, ако беше православен християнин нямаше изобщо да нареди тази СВО в Украйна. Това е един безверник, на когото не му пука за живота на собствените му граждани

    Коментиран от #21

    10:49 21.11.2025

  • 15 Путин

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Многоходов съм веееее

    10:49 21.11.2025

  • 16 Боже мили

    4 6 Отговор
    Ама това не е мирен план !
    Това е награда за убийства,крадене и лъгане !

    10:51 21.11.2025

  • 18 Ако

    4 13 Отговор
    Украйна приеме този фашистки план, знайте че ще последват съдбата на България. Украйна са длъжни да се борят!

    10:54 21.11.2025

  • 19 Василеску

    12 2 Отговор
    Как така Магарев не е още казал, че папата е Путинофил?

    10:56 21.11.2025

  • 20 Абеее....

    11 4 Отговор
    Целия нормален свят го одобрява, но Калас и другите жейюропейски водачи плачат за война!!!

    Коментиран от #30

    10:57 21.11.2025

  • 21 може

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "За Путин":

    Тъй ли ? Държава се пази и утвърждава с кръв ! Хиени и бясни кучета се гонят до бърлогата им ! Слава на Путин че има куража да набие канчетата на самозабравилите се 50 !

    Коментиран от #24

    10:57 21.11.2025

  • 22 Мдааа... просто спасение за 404

    5 1 Отговор
    Все пак се спасява част от Усрия иначе целия 404 в гола!!!

    11:00 21.11.2025

  • 23 555

    3 2 Отговор
    "Колко дивизии има папата?"
    Иначе, дано настъпи мир!

    Коментиран от #26

    11:00 21.11.2025

  • 24 Никой не напада

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "може":

    Държавата му, а нареди на едни хора да навлязат в чужда територия и да избиват други хора. Това е всичко друго, но не и правилно. Всеки има оправдания за действията си, но друг е въпросът дали са правилни и морални или не. Това, че Зеленски не е стока, не оправдава кръвопролитията на Путин. Оня горе гледа

    Коментиран от #27

    11:01 21.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 2 Отговор
    САШтинският план за У...йна е от 2008-ма❗
    Тогава Путин им каза:
    " НЕ! И не , значи НЕ!"
    САШтинците му се изсмяха и ....продължиха по план-
    наляха 5 ООО ООО ООО $ за "Майдана"❗
    И .... стигнаха до тук❗

    11:02 21.11.2025

  • 26 Оня горе гледа

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "555":

    И ще бъдеш съден за деянията си

    Коментиран от #29

    11:05 21.11.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Никой не напада":

    Ти днеска ли прогледна или наблюдаваш от Мелмак🤔❗
    Колко мислиш,
    ако можеш да мислиш,
    щеше да чака Ердоган,
    ако София избиваше мюсюлмани
    в Кърджали и Хасково❓
    Путин ОСЕМ години им викаше "СПРЕТЕ СЕ!"❗

    Коментиран от #31

    11:06 21.11.2025

  • 28 койдазнай

    2 2 Отговор
    Украйна ще бъде унищожена, точно както Чехия преди 87 години. Това ще гарантира мира в Европа, както се е случило и на времето! Тогава Чембърлен е бил миротворец, записал името си със златни букви в историята. Не случайно, най-големият паметник в Лондон е имено неговият!

    Коментиран от #32

    11:06 21.11.2025

  • 29 555

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Оня горе гледа":

    За това, че искам да има мир и да не умират хора ли?

    11:07 21.11.2025

  • 30 Питащ

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Абеее....":

    Кой е този "нормален свят"? На болшевишки oтpenkи?

    11:14 21.11.2025

  • 31 Не, драги,

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Блатните да си ходят у Рашата. Там блатното жуже да им вика "спрете се". Не в чужди независими държави.

    Коментиран от #35

    11:17 21.11.2025

  • 32 Пипи

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "койдазнай":

    По-голяма боза отдавна не бях чела.

    11:19 21.11.2025

  • 33 Дон Папи

    2 1 Отговор
    от къде дойде !

    11:23 21.11.2025

  • 34 СЛОНА

    1 1 Отговор
    НЕ Е ВАЖНО КОЙ ПОДКРЕПЯ А Е ВАЖНО БРАТУШКИТЕ ДА СЕ СЪГЛАСЯТ С ТОВА,НО ЕДВА ЛИ!!!

    11:32 21.11.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не, драги,":

    НЕЗАВИСИМА ли е Украйна🤔❓
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е🤔❗
    Половината от "нейната" територия е подарък към УССР от СССР❗
    А сега У...йна под опеката на САШт
    хем иска да задържи територията,
    хем избива местното население,
    хем искаше да изгони ЧФ на Русия
    и в базите да се настани САШтинския флот❗
    Учете историята, че да не ставате
    СМЕШНИ ПО ПЕЙКИТЕ С ПРОМИТИ мозАци❗
    Ако перифразирам един мислител:
    Не съм Путинист, но истината ми е по-мила❗

    11:33 21.11.2025

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Ватиканът отдвана са служители на Мамона !

    11:33 21.11.2025

  • 37 Оракула от Делфи

    1 3 Отговор
    Не е реалистично Украйна да дарява земя и полезни изкопаеми
    на един руски Кас-пин в черен костюм , маститен , офшорен , олигарх
    забогатял на гърба на Руската държава и Милиони загинали Руснаци и Украинци!
    Украйна не е за продан ,и никога не е била , независимо какво е било името и!
    Царете на Кимерийците са воювали до последния воин,
    за тази земя, но никога не са се предали, знаем го от Херодот,
    а могилите още са свидетели за смелостта на Царете
    Скити от онова време.
    За Атила и Хунската империя , знаят и децата, че рода Дуло
    е част от Велика България ,и населението и благодарение на свободата , знае всичко, за хилядолетната си история!Кой построи Киев и защо???
    Знаем за продължението на Самбат и Полско-Литовската Велика Империя , продължила живота народите си по тази земя !
    Слава на Украйна и смелия и народ!
    "Мосхите" не трябва да се надяват на прошка , никога и истината винаги
    да написана на челото на всеки Украинец ,за да се помни докато свят светува!
    200 години от Руската история , не се равняват никога и по нищо от хилядолетната Украинска история на тракийските народи по тези земи!

    Коментиран от #38, #41, #42

    11:51 21.11.2025

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Оракула от Делфи":

    Защо си пропуснал историята на Крим,
    кой основава Одеса и как У..йна получи земите в източната си част🤔❗
    НЕ знаеш или ти е НЕ удобно да О-ракулстваш ❗

    11:58 21.11.2025

  • 39 Нищо чудно

    2 1 Отговор
    Плюшко Лео подлайва, подкрепяйки господаря Тръмп.

    11:59 21.11.2025

  • 40 ти да видиш

    3 1 Отговор
    То Ватикана подкрепяше на времето и един австриец със едни такива емблематични мустачки!!!

    12:03 21.11.2025

  • 41 Дивите полета

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Оракула от Делфи":

    Донски казаци

    12:03 21.11.2025

  • 42 Реално

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Оракула от Делфи":

    Ма тва там им го е дал Ленин преди100 години

    12:05 21.11.2025

  • 43 жокера

    1 1 Отговор
    Нормално нали са американци. Как всички се надпреварват да целуват ръката на сегашния господар на Белия дом .

    12:12 21.11.2025

