Ватиканът подкрепя мирния план на САЩ за Украйна

Държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, заяви пред италианската агенция АНСА, че Светият престол одобрява мирния план на САЩ за Украйна, предава БТА.

Отговаряйки на въпрос дали предложението може да представлява реална възможност за прекратяване на конфликта, Паролин подчерта, че Ватиканът го възприема именно в този контекст. „Струва ми се, че е така. Надяваме се, че ще се открият пътища за диалог, които да сложат край на тази трагедия“, добави той.

Още новини от Украйна

На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът уточни, че предстоят обсъждания и че е важно да се търси компромис.

„Пътят към преговорите е сложен, но дискусиите предстоят. Европа трябва да участва и да изрази своята позиция, а не да бъде изключена“, подчерта Паролин.