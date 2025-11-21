Ватиканът подкрепя мирния план на САЩ за Украйна

Държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, заяви пред италианската агенция АНСА, че Светият престол одобрява мирния план на САЩ за Украйна, предава БТА.
Отговаряйки на въпрос дали предложението може да представлява реална възможност за прекратяване на конфликта, Паролин подчерта, че Ватиканът го възприема именно в този контекст. „Струва ми се, че е така. Надяваме се, че ще се открият пътища за диалог, които да сложат край на тази трагедия“, добави той.
На въпрос дали планът би означавал капитулация за Украйна, кардиналът уточни, че предстоят обсъждания и че е важно да се търси компромис.
„Пътят към преговорите е сложен, но дискусиите предстоят. Европа трябва да участва и да изрази своята позиция, а не да бъде изключена“, подчерта Паролин.
1 Последния Софиянец
10:41 21.11.2025
2 Отхвърля се
10:43 21.11.2025
3 Атина Палада
10:43 21.11.2025
4 Критик
10:44 21.11.2025
5 Факт
Украйна е готова за съдържателни преговори за прекратяване на войната, но има ясни принципи, които няма да променя, заяви на заседанието на Съвета за сигурност на ООН заместник-постоянният представител на Украйна, Христина Гайовишин.
„Никога няма да има признаване на украинските окупирани територии като „руски“. Нашата земя не се продава“, каза тя.
Заместник-постоянният представител също подчерта, че Украйна няма да приеме ограничения на правото си на самоотбрана, на размера или възможностите на Въоръжените сили, както и каквото и да е намеса в правото ѝ да избира съюзи.
„Нищо за Украйна без Украйна – и нищо за Европа без Европа“, подчерта тя.
Коментиран от #10, #44
10:44 21.11.2025
6 Каунь
10:47 21.11.2025
7 Факт
След 4 години война срещу Украйна, Путин и руснаците все още не са превзели целия Покровск, само на 40 км от мястото, където започнаха инвазията си.
Русия е тази, която се НУЖДАЕ от това „мирно“ споразумение.
Коментиран от #12, #15
10:47 21.11.2025
8 Фашистки империи
10:47 21.11.2025
9 Сорос
10:47 21.11.2025
10 Тръмп
До коментар #5 от "Факт":Десант в Нормандия и фашистка Европа ще капитулира
10:48 21.11.2025
11 Пич
Коментиран от #17
10:48 21.11.2025
12 Забравяш
До коментар #7 от "Факт":Кой помагаше на руснаците да го направят?
10:48 21.11.2025
14 За Путин
Коментиран от #21
10:49 21.11.2025
15 Путин
До коментар #7 от "Факт":Многоходов съм веееее
10:49 21.11.2025
16 Боже мили
Това е награда за убийства,крадене и лъгане !
10:51 21.11.2025
18 Ако
10:54 21.11.2025
19 Василеску
10:56 21.11.2025
20 Абеее....
Коментиран от #30
10:57 21.11.2025
21 може
До коментар #14 от "За Путин":Тъй ли ? Държава се пази и утвърждава с кръв ! Хиени и бясни кучета се гонят до бърлогата им ! Слава на Путин че има куража да набие канчетата на самозабравилите се 50 !
Коментиран от #24
10:57 21.11.2025
22 Мдааа... просто спасение за 404
11:00 21.11.2025
23 555
Иначе, дано настъпи мир!
Коментиран от #26
11:00 21.11.2025
24 Никой не напада
До коментар #21 от "може":Държавата му, а нареди на едни хора да навлязат в чужда територия и да избиват други хора. Това е всичко друго, но не и правилно. Всеки има оправдания за действията си, но друг е въпросът дали са правилни и морални или не. Това, че Зеленски не е стока, не оправдава кръвопролитията на Путин. Оня горе гледа
Коментиран от #27
11:01 21.11.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Тогава Путин им каза:
" НЕ! И не , значи НЕ!"
САШтинците му се изсмяха и ....продължиха по план-
наляха 5 ООО ООО ООО $ за "Майдана"❗
И .... стигнаха до тук❗
11:02 21.11.2025
26 Оня горе гледа
До коментар #23 от "555":И ще бъдеш съден за деянията си
Коментиран от #29
11:05 21.11.2025
27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "Никой не напада":Ти днеска ли прогледна или наблюдаваш от Мелмак🤔❗
Колко мислиш,
ако можеш да мислиш,
щеше да чака Ердоган,
ако София избиваше мюсюлмани
в Кърджали и Хасково❓
Путин ОСЕМ години им викаше "СПРЕТЕ СЕ!"❗
Коментиран от #31
11:06 21.11.2025
28 койдазнай
Коментиран от #32
11:06 21.11.2025
29 555
До коментар #26 от "Оня горе гледа":За това, че искам да има мир и да не умират хора ли?
11:07 21.11.2025
30 Питащ
До коментар #20 от "Абеее....":Кой е този "нормален свят"? На болшевишки oтpenkи?
11:14 21.11.2025
31 Не, драги,
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Блатните да си ходят у Рашата. Там блатното жуже да им вика "спрете се". Не в чужди независими държави.
Коментиран от #35
11:17 21.11.2025
32 Пипи
До коментар #28 от "койдазнай":По-голяма боза отдавна не бях чела.
11:19 21.11.2025
33 Дон Папи
11:23 21.11.2025
34 СЛОНА
11:32 21.11.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #31 от "Не, драги,":НЕЗАВИСИМА ли е Украйна🤔❓
Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е🤔❗
Половината от "нейната" територия е подарък към УССР от СССР❗
А сега У...йна под опеката на САШт
хем иска да задържи територията,
хем избива местното население,
хем искаше да изгони ЧФ на Русия
и в базите да се настани САШтинския флот❗
Учете историята, че да не ставате
СМЕШНИ ПО ПЕЙКИТЕ С ПРОМИТИ мозАци❗
Ако перифразирам един мислител:
Не съм Путинист, но истината ми е по-мила❗
11:33 21.11.2025
36 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:33 21.11.2025
37 Оракула от Делфи
на един руски Кас-пин в черен костюм , маститен , офшорен , олигарх
забогатял на гърба на Руската държава и Милиони загинали Руснаци и Украинци!
Украйна не е за продан ,и никога не е била , независимо какво е било името и!
Царете на Кимерийците са воювали до последния воин,
за тази земя, но никога не са се предали, знаем го от Херодот,
а могилите още са свидетели за смелостта на Царете
Скити от онова време.
За Атила и Хунската империя , знаят и децата, че рода Дуло
е част от Велика България ,и населението и благодарение на свободата , знае всичко, за хилядолетната си история!Кой построи Киев и защо???
Знаем за продължението на Самбат и Полско-Литовската Велика Империя , продължила живота народите си по тази земя !
Слава на Украйна и смелия и народ!
"Мосхите" не трябва да се надяват на прошка , никога и истината винаги
да написана на челото на всеки Украинец ,за да се помни докато свят светува!
200 години от Руската история , не се равняват никога и по нищо от хилядолетната Украинска история на тракийските народи по тези земи!
Коментиран от #38, #41, #42
11:51 21.11.2025
38 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #37 от "Оракула от Делфи":Защо си пропуснал историята на Крим,
кой основава Одеса и как У..йна получи земите в източната си част🤔❗
НЕ знаеш или ти е НЕ удобно да О-ракулстваш ❗
11:58 21.11.2025
39 Нищо чудно
11:59 21.11.2025
40 ти да видиш
12:03 21.11.2025
41 Дивите полета
До коментар #37 от "Оракула от Делфи":Донски казаци
12:03 21.11.2025
42 Реално
До коментар #37 от "Оракула от Делфи":Ма тва там им го е дал Ленин преди100 години
12:05 21.11.2025
43 жокера
12:12 21.11.2025
