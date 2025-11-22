Украински военни служители и ръководителят на неправителствена организация са заподозрени в присвояване на средства, отпуснати от Съединените щати за борба със СПИН в Украйна, става ясно от информация в публични регистри на украинските съдилища, пише РИА Новости

Според разследващите, ръководителят на Международния институт за ХИВ/СПИН и туберкулоза (IHIVT) е влязъл в заговор с представители на медицинското командване на украинските въоръжени сили, включително медицински полковник, за да присвои средства от международната програма PEPFAR (План за спешни случаи при СПИН), създадена по инициатива на бившия президент на САЩ Джордж У. Буш.

Според материалите по делото, организацията е представила отчети и фактури за тестове за ХИВ/СПИН, които е трябвало да бъдат финансирани от PEPFAR, но според разследващите тези услуги никога не са били предоставени. По този начин извършителите са откраднали най-малко 6,75 милиона гривни (приблизително 160 000 долара), предназначени за медицински грижи.

Материалите по делото сочат, че проектът е реализиран с участието на украинското медицинско командване и Министерството на отбраната, така че тестовете вероятно са били предназначени за военнослужещи.