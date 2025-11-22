Новини
Свят »
Украински военни са заподозрени в присвояване на средства от САЩ за борба със СПИН
  Тема: Украйна

Украински военни са заподозрени в присвояване на средства от САЩ за борба със СПИН

22 Ноември, 2025 03:32, обновена 22 Ноември, 2025 03:35 1 315 6

  • украйна-
  • средства-
  • сащ-
  • спин

Замесен е и ръководител на неправителствена организация

Украински военни са заподозрени в присвояване на средства от САЩ за борба със СПИН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински военни служители и ръководителят на неправителствена организация са заподозрени в присвояване на средства, отпуснати от Съединените щати за борба със СПИН в Украйна, става ясно от информация в публични регистри на украинските съдилища, пише РИА Новости

Според разследващите, ръководителят на Международния институт за ХИВ/СПИН и туберкулоза (IHIVT) е влязъл в заговор с представители на медицинското командване на украинските въоръжени сили, включително медицински полковник, за да присвои средства от международната програма PEPFAR (План за спешни случаи при СПИН), създадена по инициатива на бившия президент на САЩ Джордж У. Буш.

Още новини от Украйна

Според материалите по делото, организацията е представила отчети и фактури за тестове за ХИВ/СПИН, които е трябвало да бъдат финансирани от PEPFAR, но според разследващите тези услуги никога не са били предоставени. По този начин извършителите са откраднали най-малко 6,75 милиона гривни (приблизително 160 000 долара), предназначени за медицински грижи.

Материалите по делото сочат, че проектът е реализиран с участието на украинското медицинско командване и Министерството на отбраната, така че тестовете вероятно са били предназначени за военнослужещи.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Cвинap

    0 10 Отговор
    Дежурната ,прокремълска ,долнопpoбна пoмия отЛ@йнотоГанеф която се сервира наПрaceтата русофили .

    Коментиран от #3

    04:08 22.11.2025

  • 2 Денков

    5 1 Отговор
    тръпоча да си пие дерби колата, сащ фалиаха и разпродават колониите барабар с маймуните

    05:12 22.11.2025

  • 3 име

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Cвинap":

    Тия ги разправяй на личния си лекар като те пита дали случайно бандерата, с който въртиш любов , не е спинозен.

    Коментиран от #4

    07:26 22.11.2025

  • 4 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Хахаха..... Евалата!

    09:30 22.11.2025

  • 5 плевен

    1 0 Отговор
    Как се постъпва с куче което хапе ръката, която го храни. На запад препоръчват евтаназия. В България и Украйна- "с лопатата по главата".

    09:56 22.11.2025

  • 6 говнорит

    0 0 Отговор
    мацква

    12:11 22.11.2025