Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена

Британският премиер Киър Стармър е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Sky News, позовавайки се на говорител на кабинета на премиера.

Според него лидерите са инструктирали своите преговарящи екипи да продължат обсъждането на плана за Украйна на срещата в Женева на 23 ноември. Отбелязва се, че преди разговора си с Тръмп Стармър се е обадил на Володимир Зеленски. Говорител на британския премиер добави, че Стармър и Тръмп очакват да проведат още един телефонен разговор на 23 ноември.

По-рано британският премиер потвърди в интервю за Sky News, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с представители на САЩ, Украйна и европейски страни.