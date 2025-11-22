Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена

Британският премиер Киър Стармър е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Sky News, позовавайки се на говорител на кабинета на премиера.
Според него лидерите са инструктирали своите преговарящи екипи да продължат обсъждането на плана за Украйна на срещата в Женева на 23 ноември. Отбелязва се, че преди разговора си с Тръмп Стармър се е обадил на Володимир Зеленски. Говорител на британския премиер добави, че Стармър и Тръмп очакват да проведат още един телефонен разговор на 23 ноември.
По-рано британският премиер потвърди в интервю за Sky News, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с представители на САЩ, Украйна и европейски страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учител по БЕЛ
21:27 22.11.2025
2 Торта Сахер
Коментиран от #13
21:27 22.11.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #28
21:28 22.11.2025
4 Всички европейски лидери
21:29 22.11.2025
5 смешкофци: голям праз и клякане
21:29 22.11.2025
6 ДрайвингПлежър
ГЛОБАЛИСТИТЕ СА В ТОТАЛЕН ШОК!
21:30 22.11.2025
7 В Жевена
21:30 22.11.2025
8 Еврошматките
21:31 22.11.2025
9 Пилотът Гошу
21:31 22.11.2025
10 Гориил
21:31 22.11.2025
11 Мюмюн келеша от русофилите
Коментиран от #14
21:31 22.11.2025
12 Пич
Страмър се напиня , а всъщност никой не го е викал и питал за нищо !!! Съзирам бъдещ конфликт между САЩ и Англия !!!
21:31 22.11.2025
13 Стармър и Камерън са приятели на Борисов
До коментар #2 от "Торта Сахер":не са ми приятели
щом поне 1 чекмедже не са ми подарили
21:32 22.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 слава Росии
21:39 22.11.2025
16 Последния Софиянец
21:40 22.11.2025
17 Ирландска поговорка
Коментиран от #25
21:40 22.11.2025
18 си дзън
петрол, стоят и чакат Михаля.
21:41 22.11.2025
19 Мскедонец
21:45 22.11.2025
20 Поговорил
21:50 22.11.2025
21 слава Росия
21:51 22.11.2025
22 Гориил
22:05 22.11.2025
23 Я пък тоя
- Здравей Тръмп!
- Обади ми се на 23 ноември!
Край, това е.
22:25 22.11.2025
24 Трътлю
22:45 22.11.2025
25 Ха,ха
До коментар #17 от "Ирландска поговорка":Ми да почнем и ние да им ходиме на гости вече
22:47 22.11.2025
26 Сатана Z
23:15 22.11.2025
27 Жевена
00:30 23.11.2025
28 стоян георгиев
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Амин.
02:06 23.11.2025
29 Уса
04:20 23.11.2025