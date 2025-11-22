Новини
Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена
  Тема: Украйна

Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена

22 Ноември, 2025 21:20, обновена 22 Ноември, 2025 21:24

Лидерите са обсъдили плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна

Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи Sky News, позовавайки се на говорител на кабинета на премиера.

Според него лидерите са инструктирали своите преговарящи екипи да продължат обсъждането на плана за Украйна на срещата в Женева на 23 ноември. Отбелязва се, че преди разговора си с Тръмп Стармър се е обадил на Володимир Зеленски. Говорител на британския премиер добави, че Стармър и Тръмп очакват да проведат още един телефонен разговор на 23 ноември.

Още новини от Украйна

По-рано британският премиер потвърди в интервю за Sky News, че преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще се проведат в Женева на 23 ноември с представители на САЩ, Украйна и европейски страни.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учител по БЕЛ

    25 5 Отговор
    Жевена? Живанши?

    21:27 22.11.2025

  • 2 Торта Сахер

    10 7 Отговор
    Стармър и Камерън са приятели на Борисов.

    Коментиран от #13

    21:27 22.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    33 8 Отговор
    Руснаците ще ги сцепят. Войната няма да свърши докато не пукне и последния украинец.

    Коментиран от #28

    21:28 22.11.2025

  • 4 Всички европейски лидери

    24 5 Отговор
    са в шок и ужас. Ще развършатесията която ние пълним от данъците си с лишения.

    21:29 22.11.2025

  • 5 смешкофци: голям праз и клякане

    28 5 Отговор
    Стармър се чу с Тръмп и Зеленски преди срещата в Жевена

    21:29 22.11.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    38 7 Отговор
    Еврофашистите са в паника - Украйна рухва и на сатрапите ще им се наложи да дават неприятни обяснения - защо толкова пари бяха похарчени, защо толкова хора бяха убити, защо Украина и Европа бяха разрушени!
    ГЛОБАЛИСТИТЕ СА В ТОТАЛЕН ШОК!

    21:30 22.11.2025

  • 7 В Жевена

    21 4 Отговор
    ще се срещнат лидерите на ЕС и Стармър..!?

    21:30 22.11.2025

  • 8 Еврошматките

    27 4 Отговор
    изпаднаха в амок.

    21:31 22.11.2025

  • 9 Пилотът Гошу

    18 4 Отговор
    Ганев, как е заглавието?

    21:31 22.11.2025

  • 10 Гориил

    28 5 Отговор
    В Женева лидерите на ЕС ще поискат от Тръмп да намали митата с пет процента като компенсация и за морални щети. Никой не се интересува и не мисли за Украйна. Страната е разчленена и унищожена. Тя никога няма да бъде приета в ЕС или НАТО.

    21:31 22.11.2025

  • 11 Мюмюн келеша от русофилите

    6 33 Отговор
    Плача, господаря русия е на колене пред англосаксите

    Коментиран от #14

    21:31 22.11.2025

  • 12 Пич

    27 4 Отговор
    Превеждам :
    Страмър се напиня , а всъщност никой не го е викал и питал за нищо !!! Съзирам бъдещ конфликт между САЩ и Англия !!!

    21:31 22.11.2025

  • 13 Стармър и Камерън са приятели на Борисов

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Торта Сахер":

    не са ми приятели
    щом поне 1 чекмедже не са ми подарили

    21:32 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 слава Росии

    17 4 Отговор
    Дедата окаше" Сухо д..... - риба не яде" Демек , сите европски лидери барабар със съветниците си политическите екипи, депутатите у европскиот парламент и у ингилизкия барбар с родата грабват пушкалата! Тъмън ке формират 2 бригади и с маршова стъпка и хино на европскиот съюз да заминават на фронта!!! Инък , пак как опше дедата " На чуждо д... 100 тояги са малко " !!!!!!!

    21:39 22.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    15 7 Отговор
    Зеленски прати три млади войничета да обслужват Стармър в леглото и има записи с които го изнудва

    21:40 22.11.2025

  • 17 Ирландска поговорка

    24 4 Отговор
    "Когато видите двама братя съседи да се карат и бият, със сигурност на единия от двамата, му е бил наскоро на гости англичанин!"

    Коментиран от #25

    21:40 22.11.2025

  • 18 си дзън

    6 20 Отговор
    Абе не чух, че са махнали някоя санкция за русията. Танкерите са пълни с руски
    петрол, стоят и чакат Михаля.

    21:41 22.11.2025

  • 19 Мскедонец

    16 4 Отговор
    Много ми допада да чуя англичанин фашист.Май не е учил история и нре чувал за бомбардировки Страмър по времето на Хитлер.Те ,англичаните и тогава са ,,помагали" на немците да ударят СССР.Дано и сега се повтори,а нашите малоумни политици да внимават в картинката,че да не ги търсят роднини по Сибир.Егати кефа.

    21:45 22.11.2025

  • 20 Поговорил

    6 3 Отговор
    Как си, бат Доньо? А, не, не, аз само да чуя, как си!

    21:50 22.11.2025

  • 21 слава Росия

    6 4 Отговор
    И пак да спомена дедата , или как окаше " Коги двама си мерят достойнствата чиляк ме мой да оди с голо д.... ,оти мое да го отнесе!!! Европските главатари да не мислят че великиот Путин ке ги щазаи као украинците , се пак са един народ , ако се надърви положението зал за час европските столици ке станат ке горят следваците 100годин!!! Ма вий го знаете и се надате да натирите народите си по землята и да царувате вий родата Ви вечно!!

    21:51 22.11.2025

  • 22 Гориил

    15 3 Отговор
    Корупционният скандал в Киев сложи край на украинската криза. Загубихте всичко и отново сте опозорени.

    22:05 22.11.2025

  • 23 Я пък тоя

    8 2 Отговор
    Ето и целият разговор по телефона:
    - Здравей Тръмп!
    - Обади ми се на 23 ноември!
    Край, това е.

    22:25 22.11.2025

  • 24 Трътлю

    17 1 Отговор
    Киев Стармър е пътник. Днес е на заглавната страница на Дейли Мейл как са моли на следващия британски премиер Найджъл Фараж да не оставя битката за Украйна. Фараж вече започна да смъква жълто-сините парцали от градовете които е спечелил.

    22:45 22.11.2025

  • 25 Ха,ха

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ирландска поговорка":

    Ми да почнем и ние да им ходиме на гости вече

    22:47 22.11.2025

  • 26 Сатана Z

    1 7 Отговор
    Господин Стармър е куратор на българския режим след като Американците преотстъпиха управлението на Лондон.Българите винаги са искали да бъдат в Английската сфера на влияние и молбите им бяха чути на Downing Street 10.

    23:15 22.11.2025

  • 27 Жевена

    3 0 Отговор
    не ами Жеравна, край Сливен, там са сабират

    00:30 23.11.2025

  • 28 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Амин.

    02:06 23.11.2025

  • 29 Уса

    1 0 Отговор
    Преди беше пакистанец а сега пълен пдрс.Живота в Британия е пълна пародия

    04:20 23.11.2025

