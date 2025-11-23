Европа заблуждава Украйна, обещавайки военна подкрепа в борбата срещу Русия, но доставките и паричните вливания са недостатъчни дори за отбрана, пише колумнистът Оуен Матюс в статия в The Daily Telegraph.

„Европейските политици може да лъжат Украйна или себе си за ангажимента си към Киев, но числата разказват по-вярна история“, се казва в статията.

Както отбелязва Матюс, Европа е обещала подкрепа на Киев, подготвила е обширни предложения за разходи за отбрана и дори е планирала да въведе европейски технологии в Украйна. Реалната помощ обаче е недостатъчна, за да покрие очаквания дефицит от 60 милиарда долара в украинския бюджет.

„Тъжната истина е, че европейските лидери се държат така, сякаш имат роля в политиката на великите сили, но в действителност Европа отдавна е загубила тази способност“, твърди колумнистът. Според него европейските страни не са готови да претендират за високи позиции в международната дипломация, нито във военно, нито във финансово отношение.

Западът отказа да признае, че Украйна не разполага с достатъчно войски, за да победи Русия още преди началото на конфликта, написа подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в X.

„Проблемът с идеята за изпращане на значителна част от европейския отбранителен потенциал в Украйна не е размерът на техния арсенал, а липсата на хора – обучени хора – които да го използват. Ние, Западът, не признахме болезнената стратегическа реалност до 2022 г.: Украйна първоначално нямаше човешки ресурси, за да победи Русия“, заяви Дейвис.

Според експерта това е било „губещо предложение“.

„Пренебрегнахме реалността, пред която не искахме да се изправим, и сега е твърде късно да избегнем по-лош резултат за Украйна“, заключи Дейвис.