The Daily Telegraph: Европа няма възможност, но заблуждава Киев с обещания за военна подкрепа срещу Русия

Европа заблуждава Украйна, обещавайки военна подкрепа в борбата срещу Русия, но доставките и паричните вливания са недостатъчни дори за отбрана, пише колумнистът Оуен Матюс в статия в The Daily Telegraph.
„Европейските политици може да лъжат Украйна или себе си за ангажимента си към Киев, но числата разказват по-вярна история“, се казва в статията.
Както отбелязва Матюс, Европа е обещала подкрепа на Киев, подготвила е обширни предложения за разходи за отбрана и дори е планирала да въведе европейски технологии в Украйна. Реалната помощ обаче е недостатъчна, за да покрие очаквания дефицит от 60 милиарда долара в украинския бюджет.
„Тъжната истина е, че европейските лидери се държат така, сякаш имат роля в политиката на великите сили, но в действителност Европа отдавна е загубила тази способност“, твърди колумнистът. Според него европейските страни не са готови да претендират за високи позиции в международната дипломация, нито във военно, нито във финансово отношение.
Западът отказа да признае, че Украйна не разполага с достатъчно войски, за да победи Русия още преди началото на конфликта, написа подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в X.
„Проблемът с идеята за изпращане на значителна част от европейския отбранителен потенциал в Украйна не е размерът на техния арсенал, а липсата на хора – обучени хора – които да го използват. Ние, Западът, не признахме болезнената стратегическа реалност до 2022 г.: Украйна първоначално нямаше човешки ресурси, за да победи Русия“, заяви Дейвис.
Според експерта това е било „губещо предложение“.
„Пренебрегнахме реалността, пред която не искахме да се изправим, и сега е твърде късно да избегнем по-лош резултат за Украйна“, заключи Дейвис.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Pyccкий Карлик
Коментиран от #5, #7, #13, #18
06:01 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Неразбрал
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":С кой ?
06:04 23.11.2025
6 Тя Европа
06:08 23.11.2025
7 Иди и ти
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":да не изпуснеш надписите
06:24 23.11.2025
8 Няма значение
....
06:27 23.11.2025
9 Ужас за еврогейските лидери
Коментиран от #15
06:31 23.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Синчето на Соловьов
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Пратете и на мен пъстри знаменца.....
06:32 23.11.2025
12 Важно е
До коментар #3 от "стоян георгиев":Урсулианците да избиват пълчищата путинови.
Коментиран от #103
06:33 23.11.2025
13 Моля
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Помогнете господине боресте се с Украйна...Слава Украине
06:33 23.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #9 от "Ужас за еврогейските лидери":И той яко краде от мужика руски....и кръвта му лее безсмислено.
06:37 23.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 До края
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":на какво?
Вероятно нямаш предвид Европа???
06:45 23.11.2025
19 Гориил
06:47 23.11.2025
20 Не така
До коментар #14 от "Так де":САЩ раздразни Мечката, а сега Европа отнася последиците
06:49 23.11.2025
21 Западът
Коментиран от #23
06:54 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Западът":Някой трябва да отговаря за Катастрофата.След Втората световна са осъдени 2 млн в цяла Европа.Сега може и повече.
06:57 23.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това е самата
07:03 23.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Важното е да има
07:05 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Нищо ново, освен
07:06 23.11.2025
31 АТАКАМ,С
Коментиран от #37
07:10 23.11.2025
32 Факт
07:11 23.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахаха, братле, що не си
До коментар #33 от "Истината боли":лекуваш главата?
Коментиран от #38
07:13 23.11.2025
36 Я па тая
До коментар #24 от "Мишел":Не НАТО се разшири на изток....а ИЗТОКА се разшири към ...НАТО
07:13 23.11.2025
37 Аха, те всъщност последно
До коментар #31 от "АТАКАМ,С":Покровск, Северск, Купянск и Лиман изгубиха каквото и да е било стратегическо значение.
Коментиран от #39
07:14 23.11.2025
38 АТАКАМ,С громи ПУТИН
До коментар #35 от "Хахаха, братле, що не си":Военни бази в Русия поразени от АТАКАМ,С.....кой ли е дал парите за тия щатски ракети.
Коментиран от #44
07:15 23.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Така е, истината е, трябва да се лекуваш
До коментар #33 от "Истината боли":и да спреш наркотиците иначе халюцинациите ти не само няма да спрат, ами и лв се усилват
Коментиран от #43
07:16 23.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мен не ме мисли
До коментар #40 от "Така е, истината е, трябва да се лекуваш":Докато оръжия на ЕС громят Путин, мир в Украйна нема да има.
Коментиран от #46
07:19 23.11.2025
44 И на луната даже поразиха
До коментар #38 от "АТАКАМ,С громи ПУТИН":военни бази на руснаците, изоставате във вашата болница.
07:20 23.11.2025
45 Европата
Коментиран от #51
07:21 23.11.2025
46 Така е, постоянно
До коментар #43 от "Мен не ме мисли":украински градове ще губят стратегическо значение, също както наскоро Покровск, Купянск, Лиман и Северск - съвсем пресни!
Коментиран от #49
07:21 23.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Обективни истини
Евала на всеки предал се в плен и нежелаещ да бъде връщан или заменям украински мъж.
Това, че си се родил от даден пол не те прави нейно притежание или гладиатор, за да защитаваш някаква си територия.
Все едно да защитавам България, НИКОГА.
Коментиран от #68
07:22 23.11.2025
49 ПОКРОВСК
До коментар #46 от "Така е, постоянно":Якото загробване на путинисти....Путин от половин година го обкръжава, а Герасимов се сецна в кръста да му да кланя и да го обявява за превзет...
Коментиран от #52
07:23 23.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 То СССР го нема
До коментар #45 от "Европата":И СОЦА СЪЩО...иначе Европа си е там.....
07:24 23.11.2025
52 Да, всичко е руска пропаганда, знаем,
До коментар #49 от "ПОКРОВСК":и Бахмут още не са превзели, и там украинците изпиват по милион руснаци на ден, даже и за Мариупол пак лъжат, а истината е, че азовците постоянно контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва.
07:25 23.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Важното е да има трепанье яко
До коментар #54 от "Европа дава":на укри и да ги бусифицират и после пак трепанье, и пак бусифициаране...до последният бандеровец.
Коментиран от #59
07:27 23.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 С европейски пари
До коментар #56 от "Важното е да има трепанье яко":И оръжия ВСУ изби над милион путинисти...това е ролята на ЕС....иначе на Путин не му дреме за пролятата руска кръв.
Коментиран от #62
07:30 23.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 То СВО- ти си върви,
До коментар #61 от "Контранступа":наскоро Покровск, Северск, Купянск и Лиман изгубиха стратегическо значение.
Коментиран от #67
07:35 23.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Николай
До коментар #29 от "Празлук":Клошар недохранен, тогава защо се изтеглиха от Германия руската армия 150к души, защо Рейгън каза нито инч на онзи с петното на главата след студената война, защо СИВ се разпусна , а НАТО не!
Коментиран от #69
07:37 23.11.2025
67 СВО то си върви
До коментар #64 от "То СВО- ти си върви,":В посока на избиване на путинисти....над милион и стохиляди руснаци избити в украйна....а Купянск и Покровск, Путин от шест месеца все ги превзема...
Коментиран от #76
07:38 23.11.2025
68 Той
До коментар #48 от "Обективни истини":Абсолютно, трябва и грам багаж да нямаш в междуушието си, за да си дадеш живота за някаква имагинерна средновековна идеология от сорта защита на родина и пр. афоризми от миналото.
Живота е един и може да се живее навсякъде, стига да си с любимите си хора. Нова къща с упорит труд се гради за има няма 10 г, но нов живот има само след рестарт, но едва ли някой го е правил.
СЛАВА НА ВСЕКИ ИЗБЯГАЛ В ЧУЖБИНА украински мъж.
07:41 23.11.2025
69 Запада помля икономически
До коментар #66 от "Николай":СССР и СОЦА....сив и варшавския договор се разпаднаха, щото немаше кой да членува в тях...Бившите соцстрани влязоха в ЕС и НАТО. И никой нищо е е обещавал на Горбачов или на Елцин.
Коментиран от #71
07:42 23.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ха ха ха .....
До коментар #69 от "Запада помля икономически":Архивни поверителни документи, чийто гриф за защита вече е свален, доказват как президентът на СССР Михаил Горбачов многократно е бил уверяван през 1990 и 1991 г., че НАТО няма да се разширява. Това съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на анализ на университетски изследователи.
Документи, свързани с тази тема, са публикувани преди седмица в сайта на университета "Джордж Вашингтон" в столицата на САЩ и са част от Архива по национална сигурност. Използваните документи включват грами, секретни меморандуми, писма и протоколи.
Коментиран от #73
07:43 23.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Покажи ми тия документи
До коментар #71 от "ха ха ха .....":Щом вече не са ЗАСЕКРЕТЕНИ.....и там да пише че некой е ОБЕЩАЛ на Горбачов ЕС и НАТО да се разпадне....да не верваш
Коментиран от #80
07:47 23.11.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ти и за Бахмут така пишеше,
До коментар #67 от "СВО то си върви":И за Мариупол, сигурни и за там руснаците лъжат, че са ги превзели и всичко е руска пропаганда, а пък и двата милиона избити укри нямат никакво стратегическо значение и те.🤣😂🤣😂
07:52 23.11.2025
77 ха ха ха ....
До коментар #72 от "Я пъ тоа":Ти вярваш ли в задгробния живот ...
Като гледам размяната на черните чували съотношението е 1 000 към Киев - 30 към Москава .
Коментиран от #88
07:52 23.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Равносметка
4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран. Икономиката на Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.
Коментиран от #82
07:52 23.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 статистика
До коментар #79 от "Равносметка":35 държави воюват против Русия в Украйна и въпреки това губят територии....руснаците ги смазаха...
07:54 23.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Българин
07:57 23.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Я пъ тоа
До коментар #77 от "ха ха ха ....":Путинистите ги копат направо в масови гробове, като прасетата от чума....
Коментиран от #92
07:59 23.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Рейгън разби СССР
До коментар #85 от "Ти го казваш":И нищо не е обещавал на Горбачов...съветската пропаганда е безкрайно постна...
Коментиран от #95
08:01 23.11.2025
92 ха ха ха ...
До коментар #88 от "Я пъ тоа":Укрите свършиха курса . Ловят ги кат бездомни кучета по улиците .
А ти бе козляк що не се запишеш в посолството ?
Коментиран от #96
08:01 23.11.2025
93 Реалността
Коментиран от #102
08:02 23.11.2025
94 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
08:03 23.11.2025
95 здравей паун
До коментар #91 от "Рейгън разби СССР":Днес ще има ли за баничка , или ще ми ядеш де.. вия ?
Коментиран от #97
08:03 23.11.2025
96 Стига бе
До коментар #92 от "ха ха ха ...":Па путинистите направо ПАЛЯТ сборните пунктове за мобилизация в Путинова Русия.
08:04 23.11.2025
97 Леко бе папагалче
До коментар #95 от "здравей паун":Шарено си като синчето на Соловьов....
08:05 23.11.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 АТАКАМ,С громи ПУТИН
08:08 23.11.2025
100 Трябва да му се признае!
08:14 23.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тъжен ли си
До коментар #93 от "Реалността":Смятай щом самата Европа си признава че не стават за нищо, руснаците разбиха цялото Нато, избиха 1,7 млн украинци, загубите на руснаците са в пъти по малко, напредват навсякъде, а ти реявш в сайта. КРАСОТА
Коментиран от #104
08:30 23.11.2025
103 катран
До коментар #12 от "Важно е":избивате на баба си ..да не казвам какво..Тръмп ви наби този план 28 пъти..и сега боли..но още свикнете..
08:35 23.11.2025
104 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #102 от "Тъжен ли си":Кой кого ли разбива постоянно....
09:01 23.11.2025