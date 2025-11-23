Новини
Свят »
Великобритания »
The Daily Telegraph: Европа няма възможност, но заблуждава Киев с обещания за военна подкрепа срещу Русия

The Daily Telegraph: Европа няма възможност, но заблуждава Киев с обещания за военна подкрепа срещу Русия

23 Ноември, 2025 05:45, обновена 23 Ноември, 2025 06:40 2 450 104

  • украйна-
  • помощ-
  • война-
  • европа

Цифрите показват реалността, пише колумнистът Оуен Матюс

The Daily Telegraph: Европа няма възможност, но заблуждава Киев с обещания за военна подкрепа срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа заблуждава Украйна, обещавайки военна подкрепа в борбата срещу Русия, но доставките и паричните вливания са недостатъчни дори за отбрана, пише колумнистът Оуен Матюс в статия в The Daily Telegraph.

„Европейските политици може да лъжат Украйна или себе си за ангажимента си към Киев, но числата разказват по-вярна история“, се казва в статията.

Както отбелязва Матюс, Европа е обещала подкрепа на Киев, подготвила е обширни предложения за разходи за отбрана и дори е планирала да въведе европейски технологии в Украйна. Реалната помощ обаче е недостатъчна, за да покрие очаквания дефицит от 60 милиарда долара в украинския бюджет.

„Тъжната истина е, че европейските лидери се държат така, сякаш имат роля в политиката на великите сили, но в действителност Европа отдавна е загубила тази способност“, твърди колумнистът. Според него европейските страни не са готови да претендират за високи позиции в международната дипломация, нито във военно, нито във финансово отношение.

Западът отказа да признае, че Украйна не разполага с достатъчно войски, за да победи Русия още преди началото на конфликта, написа подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в X.

„Проблемът с идеята за изпращане на значителна част от европейския отбранителен потенциал в Украйна не е размерът на техния арсенал, а липсата на хора – обучени хора – които да го използват. Ние, Западът, не признахме болезнената стратегическа реалност до 2022 г.: Украйна първоначално нямаше човешки ресурси, за да победи Русия“, заяви Дейвис.

Според експерта това е било „губещо предложение“.

„Пренебрегнахме реалността, пред която не искахме да се изправим, и сега е твърде късно да избегнем по-лош резултат за Украйна“, заключи Дейвис.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Pyccкий Карлик

    50 55 Отговор
    Украйна трябва да се бори до края 👍

    Коментиран от #5, #7, #13, #18

    06:01 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Неразбрал

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    С кой ?

    06:04 23.11.2025

  • 6 Тя Европа

    28 1 Отговор
    Е 3 ,4 държави

    06:08 23.11.2025

  • 7 Иди и ти

    29 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    да не изпуснеш надписите

    06:24 23.11.2025

  • 8 Няма значение

    34 2 Отговор
    Киев винаги са били лъгали . На майдана с курабийки сега с бомби все тази. Като толкова се лъжат
    ....

    06:27 23.11.2025

  • 9 Ужас за еврогейските лидери

    38 0 Отговор
    След схемата ковид дойде схемата война и сега о ужас ако има мир ние с какви мотиви ще крадем от гламавия и заспал народ. Гилотината е решила някои въпроси на времето в исторически план или пък Европа ще е свидетел на нов заговорнически,, проект,, Докога ще ги търпим

    Коментиран от #15

    06:31 23.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Синчето на Соловьов

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Пратете и на мен пъстри знаменца.....

    06:32 23.11.2025

  • 12 Важно е

    2 28 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Урсулианците да избиват пълчищата путинови.

    Коментиран от #103

    06:33 23.11.2025

  • 13 Моля

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Помогнете господине боресте се с Украйна...Слава Украине

    06:33 23.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 30 Отговор

    До коментар #9 от "Ужас за еврогейските лидери":

    И той яко краде от мужика руски....и кръвта му лее безсмислено.

    06:37 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 До края

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    на какво?

    Вероятно нямаш предвид Европа???

    06:45 23.11.2025

  • 19 Гориил

    39 2 Отговор
    Европа влезе във войната срещу Русия и я загуби.

    06:47 23.11.2025

  • 20 Не така

    27 2 Отговор

    До коментар #14 от "Так де":

    САЩ раздразни Мечката, а сега Европа отнася последиците

    06:49 23.11.2025

  • 21 Западът

    29 2 Отговор
    Да се признае за победен и да изплаща репарации, а не да се чуди как да окраде руските активи. Да си платят за глупостта.

    Коментиран от #23

    06:54 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Последния Софиянец

    23 1 Отговор

    До коментар #21 от "Западът":

    Някой трябва да отговаря за Катастрофата.След Втората световна са осъдени 2 млн в цяла Европа.Сега може и повече.

    06:57 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това е самата

    14 3 Отговор
    истина!

    07:03 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Важното е да има

    12 2 Отговор
    трепанье на гадни укри.

    07:05 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нищо ново, освен

    8 24 Отговор
    дежурната порция антиукраинскаПомия за рускитеПрасета русофилите.

    07:06 23.11.2025

  • 31 АТАКАМ,С

    6 24 Отговор
    Разбива военни бази в Русия. Ракетите са купени с европейски средства. Нема милост за дъртака кремълски....

    Коментиран от #37

    07:10 23.11.2025

  • 32 Факт

    12 2 Отговор
    И то при толкова джаджи, комбинации, слухтене, ровене, пъклени планове!

    07:11 23.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахаха, братле, що не си

    1 9 Отговор

    До коментар #33 от "Истината боли":

    лекуваш главата?

    Коментиран от #38

    07:13 23.11.2025

  • 36 Я па тая

    6 13 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Не НАТО се разшири на изток....а ИЗТОКА се разшири към ...НАТО

    07:13 23.11.2025

  • 37 Аха, те всъщност последно

    20 4 Отговор

    До коментар #31 от "АТАКАМ,С":

    Покровск, Северск, Купянск и Лиман изгубиха каквото и да е било стратегическо значение.

    Коментиран от #39

    07:14 23.11.2025

  • 38 АТАКАМ,С громи ПУТИН

    3 18 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха, братле, що не си":

    Военни бази в Русия поразени от АТАКАМ,С.....кой ли е дал парите за тия щатски ракети.

    Коментиран от #44

    07:15 23.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Така е, истината е, трябва да се лекуваш

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Истината боли":

    и да спреш наркотиците иначе халюцинациите ти не само няма да спрат, ами и лв се усилват

    Коментиран от #43

    07:16 23.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мен не ме мисли

    1 18 Отговор

    До коментар #40 от "Така е, истината е, трябва да се лекуваш":

    Докато оръжия на ЕС громят Путин, мир в Украйна нема да има.

    Коментиран от #46

    07:19 23.11.2025

  • 44 И на луната даже поразиха

    14 1 Отговор

    До коментар #38 от "АТАКАМ,С громи ПУТИН":

    военни бази на руснаците, изоставате във вашата болница.

    07:20 23.11.2025

  • 45 Европата

    14 2 Отговор
    нема да я биде!!!!!!

    Коментиран от #51

    07:21 23.11.2025

  • 46 Така е, постоянно

    14 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мен не ме мисли":

    украински градове ще губят стратегическо значение, също както наскоро Покровск, Купянск, Лиман и Северск - съвсем пресни!

    Коментиран от #49

    07:21 23.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Обективни истини

    17 5 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.
    Евала на всеки предал се в плен и нежелаещ да бъде връщан или заменям украински мъж.
    Това, че си се родил от даден пол не те прави нейно притежание или гладиатор, за да защитаваш някаква си територия.
    Все едно да защитавам България, НИКОГА.

    Коментиран от #68

    07:22 23.11.2025

  • 49 ПОКРОВСК

    3 15 Отговор

    До коментар #46 от "Така е, постоянно":

    Якото загробване на путинисти....Путин от половин година го обкръжава, а Герасимов се сецна в кръста да му да кланя и да го обявява за превзет...

    Коментиран от #52

    07:23 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 То СССР го нема

    2 10 Отговор

    До коментар #45 от "Европата":

    И СОЦА СЪЩО...иначе Европа си е там.....

    07:24 23.11.2025

  • 52 Да, всичко е руска пропаганда, знаем,

    16 2 Отговор

    До коментар #49 от "ПОКРОВСК":

    и Бахмут още не са превзели, и там украинците изпиват по милион руснаци на ден, даже и за Мариупол пак лъжат, а истината е, че азовците постоянно контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече стигнаха Москва.

    07:25 23.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Важното е да има трепанье яко

    12 6 Отговор

    До коментар #54 от "Европа дава":

    на укри и да ги бусифицират и после пак трепанье, и пак бусифициаране...до последният бандеровец.

    Коментиран от #59

    07:27 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 С европейски пари

    5 15 Отговор

    До коментар #56 от "Важното е да има трепанье яко":

    И оръжия ВСУ изби над милион путинисти...това е ролята на ЕС....иначе на Путин не му дреме за пролятата руска кръв.

    Коментиран от #62

    07:30 23.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 То СВО- ти си върви,

    15 1 Отговор

    До коментар #61 от "Контранступа":

    наскоро Покровск, Северск, Купянск и Лиман изгубиха стратегическо значение.

    Коментиран от #67

    07:35 23.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Николай

    17 0 Отговор

    До коментар #29 от "Празлук":

    Клошар недохранен, тогава защо се изтеглиха от Германия руската армия 150к души, защо Рейгън каза нито инч на онзи с петното на главата след студената война, защо СИВ се разпусна , а НАТО не!

    Коментиран от #69

    07:37 23.11.2025

  • 67 СВО то си върви

    1 16 Отговор

    До коментар #64 от "То СВО- ти си върви,":

    В посока на избиване на путинисти....над милион и стохиляди руснаци избити в украйна....а Купянск и Покровск, Путин от шест месеца все ги превзема...

    Коментиран от #76

    07:38 23.11.2025

  • 68 Той

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Обективни истини":

    Абсолютно, трябва и грам багаж да нямаш в междуушието си, за да си дадеш живота за някаква имагинерна средновековна идеология от сорта защита на родина и пр. афоризми от миналото.
    Живота е един и може да се живее навсякъде, стига да си с любимите си хора. Нова къща с упорит труд се гради за има няма 10 г, но нов живот има само след рестарт, но едва ли някой го е правил.
    СЛАВА НА ВСЕКИ ИЗБЯГАЛ В ЧУЖБИНА украински мъж.

    07:41 23.11.2025

  • 69 Запада помля икономически

    1 16 Отговор

    До коментар #66 от "Николай":

    СССР и СОЦА....сив и варшавския договор се разпаднаха, щото немаше кой да членува в тях...Бившите соцстрани влязоха в ЕС и НАТО. И никой нищо е е обещавал на Горбачов или на Елцин.

    Коментиран от #71

    07:42 23.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ха ха ха .....

    14 1 Отговор

    До коментар #69 от "Запада помля икономически":

    Архивни поверителни документи, чийто гриф за защита вече е свален, доказват как президентът на СССР Михаил Горбачов многократно е бил уверяван през 1990 и 1991 г., че НАТО няма да се разширява. Това съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на анализ на университетски изследователи.

    Документи, свързани с тази тема, са публикувани преди седмица в сайта на университета "Джордж Вашингтон" в столицата на САЩ и са част от Архива по национална сигурност. Използваните документи включват грами, секретни меморандуми, писма и протоколи.

    Коментиран от #73

    07:43 23.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Покажи ми тия документи

    1 10 Отговор

    До коментар #71 от "ха ха ха .....":

    Щом вече не са ЗАСЕКРЕТЕНИ.....и там да пише че некой е ОБЕЩАЛ на Горбачов ЕС и НАТО да се разпадне....да не верваш

    Коментиран от #80

    07:47 23.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ти и за Бахмут така пишеше,

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "СВО то си върви":

    И за Мариупол, сигурни и за там руснаците лъжат, че са ги превзели и всичко е руска пропаганда, а пък и двата милиона избити укри нямат никакво стратегическо значение и те.🤣😂🤣😂

    07:52 23.11.2025

  • 77 ха ха ха ....

    8 1 Отговор

    До коментар #72 от "Я пъ тоа":

    Ти вярваш ли в задгробния живот ...

    Като гледам размяната на черните чували съотношението е 1 000 към Киев - 30 към Москава .

    Коментиран от #88

    07:52 23.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Равносметка

    8 12 Отговор
    Рашистите нямат power в башибозука си за краен успех .. .
    4 години се мъчат да окупират 30%от Донбас и не могат въпреки огромното си превъзходство в оръжия и месо... Наложи се и да просят хиляди войници, ракети и боеприпаси от Северна Корея и Иран. Икономиката на Раша е в будна кома която скоро ще приключи с летален край.

    Коментиран от #82

    07:52 23.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 статистика

    11 4 Отговор

    До коментар #79 от "Равносметка":

    35 държави воюват против Русия в Украйна и въпреки това губят територии....руснаците ги смазаха...

    07:54 23.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Българин

    10 1 Отговор
    Ние, на чиято страна застанем - губи задължително. Справка, историята. Горкият ЕС и нато!

    07:57 23.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Я пъ тоа

    1 8 Отговор

    До коментар #77 от "ха ха ха ....":

    Путинистите ги копат направо в масови гробове, като прасетата от чума....

    Коментиран от #92

    07:59 23.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Рейгън разби СССР

    3 7 Отговор

    До коментар #85 от "Ти го казваш":

    И нищо не е обещавал на Горбачов...съветската пропаганда е безкрайно постна...

    Коментиран от #95

    08:01 23.11.2025

  • 92 ха ха ха ...

    7 4 Отговор

    До коментар #88 от "Я пъ тоа":

    Укрите свършиха курса . Ловят ги кат бездомни кучета по улиците .

    А ти бе козляк що не се запишеш в посолството ?

    Коментиран от #96

    08:01 23.11.2025

  • 93 Реалността

    5 7 Отговор
    В башибозука на Путлер преобладават престъпниците, алкохолиците и тоталните неудачници (като русофилите) . Затова се мъчат вече 4 години и губят колосални количества месо и техника. Ще победят Украйна когато изплува крайцера.

    Коментиран от #102

    08:02 23.11.2025

  • 94 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    3 7 Отговор
    И ние даваме нашата скромна лепта в разгрома на пълчищата путинови....в Украйна.

    08:03 23.11.2025

  • 95 здравей паун

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Рейгън разби СССР":

    Днес ще има ли за баничка , или ще ми ядеш де.. вия ?

    Коментиран от #97

    08:03 23.11.2025

  • 96 Стига бе

    2 6 Отговор

    До коментар #92 от "ха ха ха ...":

    Па путинистите направо ПАЛЯТ сборните пунктове за мобилизация в Путинова Русия.

    08:04 23.11.2025

  • 97 Леко бе папагалче

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "здравей паун":

    Шарено си като синчето на Соловьов....

    08:05 23.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 АТАКАМ,С громи ПУТИН

    10 8 Отговор
    Украйна пак е попукала военните бази в ...РУСИЯ....ракетите са щатски, парите от ЕС....

    08:08 23.11.2025

  • 100 Трябва да му се признае!

    11 8 Отговор
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Само от дроновете на ВСУ всеки месец около 15 хиляди окупатори се прибират в Русия под формата на кайма.

    08:14 23.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тъжен ли си

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Реалността":

    Смятай щом самата Европа си признава че не стават за нищо, руснаците разбиха цялото Нато, избиха 1,7 млн украинци, загубите на руснаците са в пъти по малко, напредват навсякъде, а ти реявш в сайта. КРАСОТА

    Коментиран от #104

    08:30 23.11.2025

  • 103 катран

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Важно е":

    избивате на баба си ..да не казвам какво..Тръмп ви наби този план 28 пъти..и сега боли..но още свикнете..

    08:35 23.11.2025

  • 104 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 2 Отговор

    До коментар #102 от "Тъжен ли си":

    Кой кого ли разбива постоянно....

    09:01 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания