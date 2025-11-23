След Байдън и Тръмп има проблем с инфлацията и високите цени

Президентът Доналд Тръмп проведе кампания с обещанието да понижи потребителските цени, които скочиха драстично по време на мандата на Джо Байдън, но сега се сблъсква със същата трудна реалност.

Това коментира "Ройтерс".

Веднъж щом цените се повишат, те рядко падат, а американците мразят по-високите цени, изброи news.bg.

Тръмп може би сега прави някои от същите грешки като Байдън, включително да подценява въздействието на по-високите цени върху домакинствата и да разчита на корпоративните инвестиции за стимулиране на заетостта и заплатите - стратегия, която отнема години, за да даде резултат.

Инфлацията е спаднала и се движи около 3% годишно, спрямо повече от 9% в пиковия си момент по времето на Байдън.

Но стоките - особено тези, които са обект на митата на Тръмп - струват повече от преди, а увеличението на заплатите за мнозина е до голяма степен компенсирано от по-високите цени.

Цените на хранителните продукти бавно се повишават, водени от продуктите, които американците обичат да консумират, като например почти 15% увеличение за говеждото месо, 7% за бананите и повече от 20% за кафето, според най-новите данни на индекса на потребителските цени.

През последните дни, включително в началото на държавното посещение на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, Тръмп многократно изтъкна, че според него новите инвестиции ще създадат работни места на стойност трилиони долари, като същевременно заяви, че инфлацията е под контрол, позовавайки се на относително ниските цени на бензина като основно доказателство.

"Това е учудващо подобно", каза Майкъл Стрейн, ръководител на отдела за икономически политически изследвания в консервативния Американски институт за предприемачество. "Грешката, която и двамата правят, е, че не приемат факта от живота, факта от политиката - че американците наистина се интересуват от бързото покачване на цените."