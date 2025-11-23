Новини
След Байдън и Тръмп има проблем с инфлацията и високите цени

23 Ноември, 2025 09:02 682 15

  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • инфлация-
  • сащ-
  • поскъпване на храни

Веднъж щом цените се повишат, те рядко падат, а американците мразят по-високите цени

След Байдън и Тръмп има проблем с инфлацията и високите цени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп проведе кампания с обещанието да понижи потребителските цени, които скочиха драстично по време на мандата на Джо Байдън, но сега се сблъсква със същата трудна реалност.

Това коментира "Ройтерс".

Веднъж щом цените се повишат, те рядко падат, а американците мразят по-високите цени, изброи news.bg.

Тръмп може би сега прави някои от същите грешки като Байдън, включително да подценява въздействието на по-високите цени върху домакинствата и да разчита на корпоративните инвестиции за стимулиране на заетостта и заплатите - стратегия, която отнема години, за да даде резултат.

Инфлацията е спаднала и се движи около 3% годишно, спрямо повече от 9% в пиковия си момент по времето на Байдън.

Но стоките - особено тези, които са обект на митата на Тръмп - струват повече от преди, а увеличението на заплатите за мнозина е до голяма степен компенсирано от по-високите цени.

Цените на хранителните продукти бавно се повишават, водени от продуктите, които американците обичат да консумират, като например почти 15% увеличение за говеждото месо, 7% за бананите и повече от 20% за кафето, според най-новите данни на индекса на потребителските цени.

През последните дни, включително в началото на държавното посещение на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, Тръмп многократно изтъкна, че според него новите инвестиции ще създадат работни места на стойност трилиони долари, като същевременно заяви, че инфлацията е под контрол, позовавайки се на относително ниските цени на бензина като основно доказателство.

"Това е учудващо подобно", каза Майкъл Стрейн, ръководител на отдела за икономически политически изследвания в консервативния Американски институт за предприемачество. "Грешката, която и двамата правят, е, че не приемат факта от живота, факта от политиката - че американците наистина се интересуват от бързото покачване на цените."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Не като президент , а като бизнесмен Тръмп се оказа удивително тъп !!! Не е трудно вместо само да гледаш евентуалната печалба , да видиш и огромната загуба за всички американци от нереалистичните му мита !!!

    09:07 23.11.2025

  • 3 С две думи

    6 0 Отговор
    Абе не разбрахте ли,че няма начин САЩ да се измъкне от икономическото блато- фалита им е неизбежен...Да-имат още "мазнинка" та да забавят фалита и тоталният упадък-но няма как вечно да се измъкват. Каквото и да правят-който и да е на власт- мърдане няма....- фалита ще дойде и ще ги помете....

    09:07 23.11.2025

  • 4 Факт

    7 0 Отговор
    Всички държави страдат от прекомерни дългове заради алчни хора с връзки.

    Коментиран от #14

    09:08 23.11.2025

  • 5 Спирай печатането

    4 0 Отговор
    Под мостовете живеят 30 милиона, 42 милиона помощи за храна. Тодара губи конвертируемостта си, нещо САЩ зацикли.

    09:09 23.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    4 0 Отговор
    Не става със разни мита и санкции.
    И в еу шматките приемащи санкции на пакети и мита реално ощетяват европейците.

    09:09 23.11.2025

  • 7 Ами айде

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Ама ти още сега можеш да тепаш рашки бе- айде в Украйна и си готов с мечтата си....- ама май ти е тънко кожлето- а...? Или викаш още си снощен и те държи още "смелата вода".....

    09:10 23.11.2025

  • 8 Е де...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    От твоите мераци получих приапизъм! Само зареждаш и изгърмяваш оръжието и то се е удървило към небесата като зенитно оръдие!

    09:10 23.11.2025

  • 9 Българин

    3 0 Отговор
    Това е инфлацията на байдън! Хората знаят и подкрепят Тръмп, повече от всякога!

    09:21 23.11.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    е как така.нали Америка стана ВЕЛИКА.......с този ХАХО....

    09:35 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Асен

    0 0 Отговор
    Тръмп е въздух под налягане с един мижав рейтинг от 10%

    09:45 23.11.2025

  • 14 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Не,не е до самите хора а до неолибералната система,която беше въведена от Рейгън,а през 90-те години на миналия век навлезе и в Европа! Рейгън замени класическия капитализъм с неолиберален капитализъм.Неолибервлният капитализъм е коренно различен от класическия капитализъм.При неолибералният капитализъм парите се откъсват от цената на стоките и себестойността на продукта и започват да се печатат безразборно пари .При неолибералната система няма производителна дейност , постига се ръст в икономиката с финансови игри ,като безразборно печатане на пари и ценни книжа ,въртят се търговия с облигации ,както и с бюджетните дефицити и данъци ,след което нарастват външните дългове на държавите!
    Рейгън е не само гробокопача на САЩ а е и виновника за довеждането на света до ръба на пропастта..

    09:48 23.11.2025

  • 15 Естествено

    0 0 Отговор
    Няма как само да печаташ мъни и да си мислиш ,че всичко ще бъде наред!

    09:49 23.11.2025