След Байдън и Тръмп има проблем с инфлацията и високите цени

Президентът Доналд Тръмп проведе кампания с обещанието да понижи потребителските цени, които скочиха драстично по време на мандата на Джо Байдън, но сега се сблъсква със същата трудна реалност.
Това коментира "Ройтерс".
Веднъж щом цените се повишат, те рядко падат, а американците мразят по-високите цени, изброи news.bg.
Тръмп може би сега прави някои от същите грешки като Байдън, включително да подценява въздействието на по-високите цени върху домакинствата и да разчита на корпоративните инвестиции за стимулиране на заетостта и заплатите - стратегия, която отнема години, за да даде резултат.
Инфлацията е спаднала и се движи около 3% годишно, спрямо повече от 9% в пиковия си момент по времето на Байдън.
Но стоките - особено тези, които са обект на митата на Тръмп - струват повече от преди, а увеличението на заплатите за мнозина е до голяма степен компенсирано от по-високите цени.
Цените на хранителните продукти бавно се повишават, водени от продуктите, които американците обичат да консумират, като например почти 15% увеличение за говеждото месо, 7% за бананите и повече от 20% за кафето, според най-новите данни на индекса на потребителските цени.
През последните дни, включително в началото на държавното посещение на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, Тръмп многократно изтъкна, че според него новите инвестиции ще създадат работни места на стойност трилиони долари, като същевременно заяви, че инфлацията е под контрол, позовавайки се на относително ниските цени на бензина като основно доказателство.
"Това е учудващо подобно", каза Майкъл Стрейн, ръководител на отдела за икономически политически изследвания в консервативния Американски институт за предприемачество. "Грешката, която и двамата правят, е, че не приемат факта от живота, факта от политиката - че американците наистина се интересуват от бързото покачване на цените."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Пич
09:07 23.11.2025
3 С две думи
09:07 23.11.2025
4 Факт
Коментиран от #14
09:08 23.11.2025
5 Спирай печатането
09:09 23.11.2025
6 Винченцо Андолини
И в еу шматките приемащи санкции на пакети и мита реално ощетяват европейците.
09:09 23.11.2025
7 Ами айде
До коментар #1 от "Готов за бой":Ама ти още сега можеш да тепаш рашки бе- айде в Украйна и си готов с мечтата си....- ама май ти е тънко кожлето- а...? Или викаш още си снощен и те държи още "смелата вода".....
09:10 23.11.2025
8 Е де...
До коментар #1 от "Готов за бой":От твоите мераци получих приапизъм! Само зареждаш и изгърмяваш оръжието и то се е удървило към небесата като зенитно оръдие!
09:10 23.11.2025
9 Българин
09:21 23.11.2025
10 Кривоверен алкаш
09:35 23.11.2025
13 Асен
09:45 23.11.2025
14 Атина Палада
До коментар #4 от "Факт":Не,не е до самите хора а до неолибералната система,която беше въведена от Рейгън,а през 90-те години на миналия век навлезе и в Европа! Рейгън замени класическия капитализъм с неолиберален капитализъм.Неолибервлният капитализъм е коренно различен от класическия капитализъм.При неолибералният капитализъм парите се откъсват от цената на стоките и себестойността на продукта и започват да се печатат безразборно пари .При неолибералната система няма производителна дейност , постига се ръст в икономиката с финансови игри ,като безразборно печатане на пари и ценни книжа ,въртят се търговия с облигации ,както и с бюджетните дефицити и данъци ,след което нарастват външните дългове на държавите!
Рейгън е не само гробокопача на САЩ а е и виновника за довеждането на света до ръба на пропастта..
09:48 23.11.2025
15 Естествено
09:49 23.11.2025