След края на войната: САЩ обмислят прехвърляне на „Томахоук“ на Киев вместо европейски възпиращи сили в Украйна

Съединените щати обмислят възможността за прехвърляне на крилати ракети в Киев след края на военните действия като алтернатива на разполагането на европейски „възпиращи сили“ в Украйна пише The Washington Post.
Това предвижда изготвеният от САЩ мирен план между Русия и Украйна, съобщава колумнистът на вестника Дейвид Игнатиус, позовавайки се на източници.
Според източници на изданието, американската администрация признава, че гаранциите за сигурност за Украйна, съдържащи се в 28-точковия план, са „недостатъчно надеждни“. Те допускат възможността президентът Доналд Тръмп да преразгледа разпоредбата, ограничаваща броя на украинските въоръжени сили до 600 000, която предизвика остра реакция от Украйна и европейски страни.
На среща с американски представители във Флорида, Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, допуснал, че украинският президент Володимир Зеленски може да е склонен да направи компромис по териториалните въпроси - да отстъпи част от Донбас в замяна на мирно споразумение, пише още Дейвид Игнатиус.
Той цитира източници, запознати с преговорите по 28-точковия мирен план на САЩ. Според интервюираните, Умеров заявил, че Украйна може да се съгласи на ограничението от 600 000 души армия, предвидено в плана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #13, #61
09:42 23.11.2025
2 Последния Софиянец
09:42 23.11.2025
3 Значи затова
09:42 23.11.2025
4 Асен
Коментиран от #6, #14, #20
09:43 23.11.2025
5 Последния Софиянец
09:43 23.11.2025
6 Путин
До коментар #4 от "Асен":Орешника,Посейдона и Буревестника.
Коментиран от #17
09:44 23.11.2025
7 Те изобщо нямат това умение
09:47 23.11.2025
8 Амери-лицемери
09:47 23.11.2025
9 Неадекватен план
09:49 23.11.2025
10 Фен
09:49 23.11.2025
11 "Томахок - блок 70"
09:50 23.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да,
До коментар #1 от "Шопо":Сега разбирам, защо шопите ги имат за много npocти.
09:52 23.11.2025
14 Да знаеш
До коментар #4 от "Асен":Нарича се СТРАХ.
09:54 23.11.2025
15 пламен
Повече никакви подписани хартийки
Коментиран от #51
09:55 23.11.2025
16 Глупав план
Коментиран от #50
09:55 23.11.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #6 от "Путин":"...Орешника,Посейдона и Буревестника...
Някак си срамежливо се премълчава Робота Вася, той е най-опасното руско оръжие !!! Убива само като го погледнеш 😁👍
Коментиран от #19, #40
09:55 23.11.2025
18 Набу
09:58 23.11.2025
19 Путин
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":След десет месеца работа на поточната линия на завода на БМВ на хуманоидните роботи започнали да им се трошат ръцете.
09:59 23.11.2025
20 Атина Палада
До коментар #4 от "Асен":Защото томаховките могат да носят ЯО.Изстреляни по Русия,няма как руснаците да знаят в летящите към нея ракети дали има или не ЯО,и трябва да отговорят със същото по САЩ,защото военният персонал ,който е изстрелял тези ракети е американски .
Сега разбра ли?
Коментиран от #33
09:59 23.11.2025
21 Руснаков
Коментиран от #39
10:02 23.11.2025
22 Мокри сънища
10:08 23.11.2025
23 Доня Фина
10:10 23.11.2025
24 Америка
10:11 23.11.2025
25 ООрана държава
10:11 23.11.2025
26 Факти
Коментиран от #52
10:12 23.11.2025
27 Хе!
Коментиран от #47
10:14 23.11.2025
28 Перо
Коментиран от #48
10:15 23.11.2025
29 Келлог, спец.представител
която след чувала в Дебалцево бе тотално разбита
Сега ние няма да дадем на политиците от ЕС да пренаписват нашето предложение и да го допълват.
Това ще бъде и за Украйна
Коментиран от #38
10:17 23.11.2025
30 Кви 600 000 ?
10:17 23.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Това е глупава опорка Паладке,
До коментар #20 от "Атина Палада":Ядрено оръжие може да се занесе в куфарче по диверсионен начин, има и артилерийски снаряди с ЯО. Съществува дори безоткатно оръдие "Дейвид Крокет" с атомен заряд. Ф-16 също може да носи ЯО. А руснаците като използват "Искандер" и "Калибр" за тях някакви ограничения има ли?
Коментиран от #60
10:21 23.11.2025
34 Българин
10:21 23.11.2025
35 Казуар
10:21 23.11.2025
36 Щатите
Тъпото ръководство на ЕС и НАТО не вижда тона и ще бъде изметено, защото Европа е окупирана изцяло с американски бази и няма къде да мърда.
Тези тъпаци направиха съюза Китай..Русия
10:22 23.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кой е казал, че
До коментар #21 от "Руснаков":Украйна няма право на далекобойни ракети, особено ако си ги правят сами? Някой пита ли руснаците защо имат такива и ги използват от началото на войната? Откъдя-накъдя?
Коментиран от #56
10:24 23.11.2025
40 Няма край руският позор
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Няма.
Коментиран от #42
10:24 23.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Светът
До коментар #40 от "Няма край руският позор":е наясно че Украйна,ЕС и НАТО станаха за смях
10:25 23.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Русия
10:26 23.11.2025
45 Естествено!
Ще ги продаде на Украйна,като ги купи Европа...!
А ние пак ще сме...такованите!
10:27 23.11.2025
46 След края на войната
Коментиран от #63
10:31 23.11.2025
47 Перо
До коментар #27 от "Хе!":Ционизмът в тази страна създава и подържа фашизма и го държи като подизпълнител! Където има ционистки режим или контрол винаги е имало геноцид и разрушителна война! Сега и комисия към ООН потвърди геноцида на Израел спрямо палестинското население! И войната в Украйна беше провокирана от такъв режим!
10:31 23.11.2025
48 Ами защо тогава
До коментар #28 от "Перо":руснаците са против разполагането на "Томахоук" в Украйна? Лесна цел за "Втарая в мире", какъв е проблема?
Коментиран от #54
10:33 23.11.2025
49 ХаХа
10:36 23.11.2025
50 Казуар
До коментар #16 от "Глупав план":Част от армията е в запаса.
10:38 23.11.2025
51 факуса
До коментар #15 от "пламен":гаранциите свършиха с минск,сега тече края на осрайната,за да няма кой да вряка москаляку на гиляку
10:48 23.11.2025
52 Шопо
До коментар #26 от "Факти":Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #55
10:48 23.11.2025
53 българин
10:54 23.11.2025
54 Перо
До коментар #48 от "Ами защо тогава":Защото украинците са руски етнос /без режима/ и не искат отговора да ги изпържи или да ги изпари!
11:08 23.11.2025
55 оня с коня
До коментар #52 от "Шопо":Рано им им е още на Украинците за такъв Референдум- като се подпише Мирен договор с Русия,може да се мисли и за Референдуми.
11:17 23.11.2025
56 Руснаков
До коментар #39 от "Кой е казал, че":Една от точките които предложи Перчема беше точно такава,и сега напъват като углави Украйна да приеме плана...а ако САЩ спрат помоща,нещата са за батака...кой ще помага...ЕС със микрофоните ли...
11:31 23.11.2025
57 Кривоверен алкаш
Коментиран от #58
11:33 23.11.2025
58 Казуар
До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":Русия настъпва, Авдеевка,Покровск и други вече две години жертвите не се броят, а един руски генерал е казал, че Русия никога не е имала проблем с войници за пушечно месо женурята щели да родят други.
11:45 23.11.2025
59 И Русия веднага
11:47 23.11.2025
60 Ядрено оръжие може
До коментар #33 от "Това е глупава опорка Паладке,":да се пренесе по десетки всевъзможни начини, но тук говорим за конкретния носител - крилатата ракета "Индианска брадва"... Недей разводнява темата! Показва стремеж към заяждане с определен участник във форума, което не говори добре за инициатора на подобен спор!
12:01 23.11.2025
61 Типично
До коментар #1 от "Шопо":Ей, тез западняци ги признавам за търговци. Продадоха си старите, тромави оръжия, продадоха руския газ, нефт и уран с надценка, продадоха си скъпите електрически коли, продадоха си фалшивата демокрация. Добре са с рекетьорския маркетинг.
12:05 23.11.2025
62 решението-до край
12:18 23.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ВСЕКИ ИСКА ДА ПРЕХВЪРЛИ БОКЛУЦИТЕ СИ НА
14:46 23.11.2025