След края на войната: САЩ обмислят прехвърляне на „Томахоук“ на Киев вместо европейски възпиращи сили в Украйна

Съединените щати обмислят възможността за прехвърляне на крилати ракети в Киев след края на военните действия като алтернатива на разполагането на европейски „възпиращи сили“ в Украйна пише The ​​Washington Post.

Това предвижда изготвеният от САЩ мирен план между Русия и Украйна, съобщава колумнистът на вестника Дейвид Игнатиус, позовавайки се на източници.

Според източници на изданието, американската администрация признава, че гаранциите за сигурност за Украйна, съдържащи се в 28-точковия план, са „недостатъчно надеждни“. Те допускат възможността президентът Доналд Тръмп да преразгледа разпоредбата, ограничаваща броя на украинските въоръжени сили до 600 000, която предизвика остра реакция от Украйна и европейски страни.

На среща с американски представители във Флорида, Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, допуснал, че украинският президент Володимир Зеленски може да е склонен да направи компромис по териториалните въпроси - да отстъпи част от Донбас в замяна на мирно споразумение, пише още Дейвид Игнатиус.

Той цитира източници, запознати с преговорите по 28-точковия мирен план на САЩ. Според интервюираните, Умеров заявил, че Украйна може да се съгласи на ограничението от 600 000 души армия, предвидено в плана.