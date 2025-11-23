Новини
След края на войната: САЩ обмислят прехвърляне на „Томахоук“ на Киев вместо европейски възпиращи сили в Украйна
  Тема: Украйна

След края на войната: САЩ обмислят прехвърляне на „Томахоук“ на Киев вместо европейски възпиращи сили в Украйна

23 Ноември, 2025 09:28, обновена 23 Ноември, 2025 09:38

Умеров допуска, че Зеленски може да отстъпи част от Донбас срещу мирно споразумение, пишеThe ​​Washington Post

След края на войната: САЩ обмислят прехвърляне на „Томахоук“ на Киев вместо европейски възпиращи сили в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати обмислят възможността за прехвърляне на крилати ракети в Киев след края на военните действия като алтернатива на разполагането на европейски „възпиращи сили“ в Украйна пише The ​​Washington Post.

Това предвижда изготвеният от САЩ мирен план между Русия и Украйна, съобщава колумнистът на вестника Дейвид Игнатиус, позовавайки се на източници.

Според източници на изданието, американската администрация признава, че гаранциите за сигурност за Украйна, съдържащи се в 28-точковия план, са „недостатъчно надеждни“. Те допускат възможността президентът Доналд Тръмп да преразгледа разпоредбата, ограничаваща броя на украинските въоръжени сили до 600 000, която предизвика остра реакция от Украйна и европейски страни.

На среща с американски представители във Флорида, Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, допуснал, че украинският президент Володимир Зеленски може да е склонен да направи компромис по териториалните въпроси - да отстъпи част от Донбас в замяна на мирно споразумение, пише още Дейвид Игнатиус.

Той цитира източници, запознати с преговорите по 28-точковия мирен план на САЩ. Според интервюираните, Умеров заявил, че Украйна може да се съгласи на ограничението от 600 000 души армия, предвидено в плана.


САЩ
Оценка 2.7 от 25 гласа.
Оценка 2.7 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    50 14 Отговор
    След края на СВО територията Украйна ще бъде част от РФ

    Коментиран от #13, #61

    09:42 23.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    47 8 Отговор
    Според договора Украйна няма да има далекобойни оръжия.

    09:42 23.11.2025

  • 3 Значи затова

    30 5 Отговор
    пояса за безопасност на Русия ще бъде 1500 километра от Москва! Чак сега разбрах!

    09:42 23.11.2025

  • 4 Асен

    13 18 Отговор
    А до сега какво им пречеше да им дадат Томахоук ???

    Коментиран от #6, #14, #20

    09:43 23.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Вашингтон Поуст да прочетат договора на Тръмп.Забраняват се в Украйна далекобойни оръжия.

    09:43 23.11.2025

  • 6 Путин

    27 8 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Орешника,Посейдона и Буревестника.

    Коментиран от #17

    09:44 23.11.2025

  • 7 Те изобщо нямат това умение

    31 4 Отговор
    "Обмислят" е глагол максимално отдалечен от сащисана кофа!

    09:47 23.11.2025

  • 8 Амери-лицемери

    22 4 Отговор
    Край на войната или начало на продължаването.

    09:47 23.11.2025

  • 9 Неадекватен план

    24 6 Отговор
    Този план е успешен само за САЩ за минимизиране на загубите.. А те си позволяват да поставят условия на Русия. Времената са други.

    09:49 23.11.2025

  • 10 Фен

    33 6 Отговор
    Томахоука го видяхме в Сирия. Изстреляха 130, и едно летище не можаха да повредят. Става само за бой по диваци, без ПВО.

    09:49 23.11.2025

  • 11 "Томахок - блок 70"

    14 6 Отговор
    Идват след края на войната.

    09:50 23.11.2025

  • 13 Да,

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Сега разбирам, защо шопите ги имат за много npocти.

    09:52 23.11.2025

  • 14 Да знаеш

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Нарича се СТРАХ.

    09:54 23.11.2025

  • 15 пламен

    4 21 Отговор
    Гаранциите за Украйна са само балистика и ядрени заряди.
    Повече никакви подписани хартийки

    Коментиран от #51

    09:55 23.11.2025

  • 16 Глупав план

    30 6 Отговор
    Украйна имаше 240 000 армия през 2021г. Как сега ще има 600 000, след като е загубила войната. А крилатите ракети да си ги заврът.

    Коментиран от #50

    09:55 23.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    11 14 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    "...Орешника,Посейдона и Буревестника...

    Някак си срамежливо се премълчава Робота Вася, той е най-опасното руско оръжие !!! Убива само като го погледнеш 😁👍

    Коментиран от #19, #40

    09:55 23.11.2025

  • 18 Набу

    21 6 Отговор
    Тоест ФБР и ЦРУ имат 20 час ,но незнайно защо в този сайт не пише за товаа аудио,уличаващи зеления и Калас в корупционни схеми ,има и занесени и бг търговци на оръжия.запофчеа да вони около еврокоруоционерите и бг слугите им герб ппдб ДПС БСП и. Итн

    09:58 23.11.2025

  • 19 Путин

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    След десет месеца работа на поточната линия на завода на БМВ на хуманоидните роботи започнали да им се трошат ръцете.

    09:59 23.11.2025

  • 20 Атина Палада

    24 8 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Защото томаховките могат да носят ЯО.Изстреляни по Русия,няма как руснаците да знаят в летящите към нея ракети дали има или не ЯО,и трябва да отговорят със същото по САЩ,защото военният персонал ,който е изстрелял тези ракети е американски .
    Сега разбра ли?

    Коментиран от #33

    09:59 23.11.2025

  • 21 Руснаков

    14 4 Отговор
    е нали Украйна няма да има право на далекобойни ракети,нещо не се връзва

    Коментиран от #39

    10:02 23.11.2025

  • 22 Мокри сънища

    18 3 Отговор
    Никъде не пише за Томахоук в Уошнгтон Поуст и планът на Тръмп, това са фантазии на оня, който е съчинил "статията" си отгоре.

    10:08 23.11.2025

  • 23 Доня Фина

    12 3 Отговор
    Страшен мирен план! Бели гражданино, плащай, плащай!

    10:10 23.11.2025

  • 24 Америка

    11 1 Отговор
    иска да печели както от войната, така и от мира. Досега продаваха за да се воюва, после ще продават за гаранции и възпиране. Европата ще плаща и за двете.

    10:11 23.11.2025

  • 25 ООрана държава

    16 3 Отговор
    Да бе той и Путин това рече, да му слагате ракетни установки на границата и да дадете дистанционното на м@ймуна....

    10:11 23.11.2025

  • 26 Факти

    21 3 Отговор
    След референдум: Еквадорците казаха „НЕ“ на американските бази в страната. България ,какво чака че не провежда такъв РЕФЕРЕНДУМ? Вън Англосаксонските колонизатори от родината ни !

    Коментиран от #52

    10:12 23.11.2025

  • 27 Хе!

    11 6 Отговор
    Има зададен стандарт какво се полага и налага на загубила държавица! Аз не искам на Киев да бъдат наложени повече ограничения, отколкото на България в Ньой! Не случайно президента Тръмп посочи тази светла дата - 27 ноември, когато Зеленски трябва да приеме Плана за възстановяване на мира! Правилно един коментар тук посочи, че полувенчат мир е стъпка към нова война! Не бъде ли унищожен фашизма напълно, той един ден пак ще навлече антируските доспехи и тръгне на нов поход срещу Божественото начало, олицетворявано от Русия, Монголия, Северна Корея, Китай!

    Коментиран от #47

    10:14 23.11.2025

  • 28 Перо

    17 3 Отговор
    Томахоук е набор на Ф-16, от 70-те г. и отдавна има ефективно противодействие! Това не е никаква заплаха, има и сигурна противоракетна отбрана и модерни изтребители! Но за отговора няма противодействие и лунния пейзаж е сигурен! Западната джендърия бута Украйна към пълно унищожение и главната вина е в наркоса, който ако иска да спаси останалите 80% от страната, да подписва и да не се ослушва! Вече под английско внушение за победа, гризна дръвцето, през 2022 г.

    Коментиран от #48

    10:15 23.11.2025

  • 29 Келлог, спец.представител

    11 3 Отговор
    Щатите не искат повторение на Будапещенския договор и хибридните западни Менск1 и Минск2 ,целящи излъчването на Русия и укрепването на ВСУ,
    която след чувала в Дебалцево бе тотално разбита
    Сега ние няма да дадем на политиците от ЕС да пренаписват нашето предложение и да го допълват.
    Това ще бъде и за Украйна

    Коментиран от #38

    10:17 23.11.2025

  • 30 Кви 600 000 ?

    6 2 Отговор
    Някой пак се е предозирал

    10:17 23.11.2025

  • 33 Това е глупава опорка Паладке,

    3 13 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Ядрено оръжие може да се занесе в куфарче по диверсионен начин, има и артилерийски снаряди с ЯО. Съществува дори безоткатно оръдие "Дейвид Крокет" с атомен заряд. Ф-16 също може да носи ЯО. А руснаците като използват "Искандер" и "Калибр" за тях някакви ограничения има ли?

    Коментиран от #60

    10:21 23.11.2025

  • 34 Българин

    8 5 Отговор
    Всеки дръзнал да не се подчини на Русия, ще бъде унищожен! Това вече дори тръмп го рабра и за това предпочете да гарантира живота и богатството си, вместо да се жертва за безмислени цели!

    10:21 23.11.2025

  • 35 Казуар

    8 2 Отговор
    По време на първите преговори в Истанбул руснаците са поискали украинската армия да бъде 85000 войника и руска комисия да проверява складовете за наличното оръжие и боеприпаси.

    10:21 23.11.2025

  • 36 Щатите

    15 3 Отговор
    Виждат тоталната загуба на Украйна и искат да спрат Русия.
    Тъпото ръководство на ЕС и НАТО не вижда тона и ще бъде изметено, защото Европа е окупирана изцяло с американски бази и няма къде да мърда.
    Тези тъпаци направиха съюза Китай..Русия

    10:22 23.11.2025

  • 39 Кой е казал, че

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Руснаков":

    Украйна няма право на далекобойни ракети, особено ако си ги правят сами? Някой пита ли руснаците защо имат такива и ги използват от началото на войната? Откъдя-накъдя?

    Коментиран от #56

    10:24 23.11.2025

  • 40 Няма край руският позор

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Няма.

    Коментиран от #42

    10:24 23.11.2025

  • 42 Светът

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Няма край руският позор":

    е наясно че Украйна,ЕС и НАТО станаха за смях

    10:25 23.11.2025

  • 44 Русия

    2 4 Отговор
    Ние , разбира се сме съгласни да се разположат войски и ракети в Украйна.

    10:26 23.11.2025

  • 45 Естествено!

    7 2 Отговор
    Тръмп мисли пак за бизнес!
    Ще ги продаде на Украйна,като ги купи Европа...!
    А ние пак ще сме...такованите!

    10:27 23.11.2025

  • 46 След края на войната

    9 3 Отговор
    600 000 украинци ще работят в Сибир. Безплатно и здравословно

    Коментиран от #63

    10:31 23.11.2025

  • 47 Перо

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хе!":

    Ционизмът в тази страна създава и подържа фашизма и го държи като подизпълнител! Където има ционистки режим или контрол винаги е имало геноцид и разрушителна война! Сега и комисия към ООН потвърди геноцида на Израел спрямо палестинското население! И войната в Украйна беше провокирана от такъв режим!

    10:31 23.11.2025

  • 48 Ами защо тогава

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    руснаците са против разполагането на "Томахоук" в Украйна? Лесна цел за "Втарая в мире", какъв е проблема?

    Коментиран от #54

    10:33 23.11.2025

  • 49 ХаХа

    10 2 Отговор
    САЩ имат две установки за изтрелване на томахавките от земя и точно на Зеля ще ги пратят

    10:36 23.11.2025

  • 50 Казуар

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Глупав план":

    Част от армията е в запаса.

    10:38 23.11.2025

  • 51 факуса

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    гаранциите свършиха с минск,сега тече края на осрайната,за да няма кой да вряка москаляку на гиляку

    10:48 23.11.2025

  • 52 Шопо

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #55

    10:48 23.11.2025

  • 53 българин

    4 3 Отговор
    СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА, ПОРЕДЕН ДЕМАГОГСКИ ХОД НА РИЖИЯ КЛОУН, СМЕТКИТЕ НА "СДЕЛКАДЖИЯТА" СА БЕЗ КРЪЧМАР, НЯМА ШАНС МРЪСНАТА ПОЛИТИКА НА КГБ-СКИТЕ ИЗТРЕЩЕЛИ ДЪРТАЦИ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МАФИЯ.

    10:54 23.11.2025

  • 54 Перо

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ами защо тогава":

    Защото украинците са руски етнос /без режима/ и не искат отговора да ги изпържи или да ги изпари!

    11:08 23.11.2025

  • 55 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Шопо":

    Рано им им е още на Украинците за такъв Референдум- като се подпише Мирен договор с Русия,може да се мисли и за Референдуми.

    11:17 23.11.2025

  • 56 Руснаков

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кой е казал, че":

    Една от точките които предложи Перчема беше точно такава,и сега напъват като углави Украйна да приеме плана...а ако САЩ спрат помоща,нещата са за батака...кой ще помага...ЕС със микрофоните ли...

    11:31 23.11.2025

  • 57 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Ако могат да променят някой точки от плана ще бъде добре ,и да се приема,защото в момента,Русия настъпва...Украйна отстъпва...какво да се промени...да ги изтласкат извън границите..нека да мислим реално...с този Президент на САЩ....толкова..

    Коментиран от #58

    11:33 23.11.2025

  • 58 Казуар

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":

    Русия настъпва, Авдеевка,Покровск и други вече две години жертвите не се броят, а един руски генерал е казал, че Русия никога не е имала проблем с войници за пушечно месо женурята щели да родят други.

    11:45 23.11.2025

  • 59 И Русия веднага

    4 1 Отговор
    Ще се съгласи? Никога

    11:47 23.11.2025

  • 60 Ядрено оръжие може

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Това е глупава опорка Паладке,":

    да се пренесе по десетки всевъзможни начини, но тук говорим за конкретния носител - крилатата ракета "Индианска брадва"... Недей разводнява темата! Показва стремеж към заяждане с определен участник във форума, което не говори добре за инициатора на подобен спор!

    12:01 23.11.2025

  • 61 Типично

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Ей, тез западняци ги признавам за търговци. Продадоха си старите, тромави оръжия, продадоха руския газ, нефт и уран с надценка, продадоха си скъпите електрически коли, продадоха си фалшивата демокрация. Добре са с рекетьорския маркетинг.

    12:05 23.11.2025

  • 62 решението-до край

    1 2 Отговор
    Затова Русия не трябва да допуска и педя неосвободена от фашизма в Украйна.

    12:18 23.11.2025

  • 67 ВСЕКИ ИСКА ДА ПРЕХВЪРЛИ БОКЛУЦИТЕ СИ НА

    0 0 Отговор
    БАНДЕРИЯ , ТЯ ЩЕ ПЛАЩА РАЗДУТАТА ИМ ЦЕНА ОЩЕ 1000 ГОДИНИ ! РУСИЯ СЪЩО ЩЕ Я НАТОВАРИ И ТО ДВОЙНО , ЗАТОВА И НЕ Я ДОБАВЯ КЪМ ИМПЕРИЯТА СИ !

    14:46 23.11.2025