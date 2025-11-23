Канадският премиер Карни ще разговаря със Зеленски след срещата в Женева

Канадският премиер Марк Карни обяви, че днес ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.
Според политика този разговор ще се проведе след срещата на европейските съветници по националната сигурност с представители на САЩ и Украйна в Женева, за да обсъдят новия план, предложен от Вашингтон за разрешаване на украинския конфликт. Карни подчерта, че неговите съветници следят развитието на събитията.
„По-късно днес ще разговарям с президента Зеленски, само за да изясня някои неща“, каза той в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.
По-рано ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и лидерите на Италия, Франция, Германия, Финландия, Испания и няколко други европейски държави, признаха в съвместен документ, че планът на САЩ може да послужи като основа за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но че той изисква допълнително усъвършенстване. По-конкретно, европейските лидери смятат, че границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“ и са обезпокоени от „предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха направили страната уязвима за бъдещи атаки“.
