Новини
Свят »
Канада »
Канадският премиер Карни ще разговаря със Зеленски след срещата в Женева
  Тема: Украйна

Канадският премиер Карни ще разговаря със Зеленски след срещата в Женева

23 Ноември, 2025 10:28, обновена 23 Ноември, 2025 10:32 1 375 38

  • канада-
  • украйна-
  • карни-
  • зеленски

Министър-председателят подчерта, че неговите съветници следят развитието на събитията

Канадският премиер Карни ще разговаря със Зеленски след срещата в Женева - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни обяви, че днес ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

Според политика този разговор ще се проведе след срещата на европейските съветници по националната сигурност с представители на САЩ и Украйна в Женева, за да обсъдят новия план, предложен от Вашингтон за разрешаване на украинския конфликт. Карни подчерта, че неговите съветници следят развитието на събитията.

Още новини от Украйна

„По-късно днес ще разговарям с президента Зеленски, само за да изясня някои неща“, каза той в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

По-рано ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и лидерите на Италия, Франция, Германия, Финландия, Испания и няколко други европейски държави, признаха в съвместен документ, че планът на САЩ може да послужи като основа за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но че той изисква допълнително усъвършенстване. По-конкретно, европейските лидери смятат, че границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“ и са обезпокоени от „предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха направили страната уязвима за бъдещи атаки“.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да приказва

    15 3 Отговор
    Разговорите с труп, за сега политически, са си перверзия от западен тип.

    10:33 23.11.2025

  • 2 Каунь

    12 3 Отговор
    Карни да не му е любовница, да го държи за ръката и да го успокоява?

    10:34 23.11.2025

  • 3 БРАВО

    12 3 Отговор
    Ще викнат ли пак някой оцелял нацист да го аплодират всички!

    10:35 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ХаХа

    15 4 Отговор
    Скапаните европолитици смятали че граници не се променят със сила.
    Тези мошенници Забравиха как нападнаха Сърбия и и отнеха Косово което зо Сърбия е като нашето Търново.
    Тези мръсници ще бъдат унищожени и Ванс го заяви открито

    10:36 23.11.2025

  • 6 Яли, пили

    11 3 Отговор
    и на бЕло били.

    10:36 23.11.2025

  • 7 Каунь

    12 3 Отговор
    А с какво трябва да се променят границите, с референдум ли? Къде е минало промяна на границите без военна намеса?

    10:37 23.11.2025

  • 8 Жихванши дикиш

    12 2 Отговор
    Зеленко до скоро ходеше в каки, за да изглежда героично, но осъзна, че траурният костюм по-приляга в тази обстановка и може би носи повече съжаление и пари.

    10:37 23.11.2025

  • 9 гост

    11 2 Отговор
    В УкраЮна всичко зависи от тамошния Шиши - Ермак, който държи всички с компромати и най-вече Зеленски. Ермак му знае всички номера и изцепки още от времето на алкашките му изяви. Бил му е импресарио още от ранни години! А свърши ли войната и двамата отичат в канала, че и по-лошо!

    10:37 23.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.Страни като Унгария, Словакия, Чехия, Полша ще се присъединят към победителите и ЕС ще се разпадне и край с еврото.

    10:37 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Прокурор

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Стояне - НЕГРАМОТНИКО, имената на държавите се пишат с главна буква!

    10:39 23.11.2025

  • 13 Шопо

    8 2 Отговор
    Зеленски е независим политик, от него нищо не зависи.

    10:41 23.11.2025

  • 14 Гост

    1 2 Отговор
    Ми щом им е така отредено.

    10:41 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хеми значи бензин

    6 2 Отговор
    Тия па къде са тръгнали суровеинен придатък на Сащ

    10:43 23.11.2025

  • 17 Военен експерт Сивков в Русия

    5 2 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    Коментиран от #20

    10:44 23.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е вярно, че Киев е под натиск

    2 2 Отговор
    само му се предлага ако му е дотегнала войната да сключи мир. Украйна каквото си реши това ще прави нали претендира за ЕС и е правова и демократична държава. Ако си решат хората и им е изгодно нека си воюват, какво е това налагане на мир на сила и със заплахи? Не е честно така, нарушават се принципите на демокрацията.

    Коментиран от #26

    10:45 23.11.2025

  • 20 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    Така е.щом сивков го е казал.нямак да е друго!хаха...

    10:45 23.11.2025

  • 21 Хараламби

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Две изречения си написал с шест правописни грешки.

    10:46 23.11.2025

  • 22 Тома

    3 2 Отговор
    Канадците са известни с това че ръкопляскат на убийците от концлагерите

    10:47 23.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Алексей Журавльов първи заместник

    4 2 Отговор
    председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия е изказал мнение по Мирния план. Според него мирният план, предложен от администрацията на Тръмп, не може да се сравнява с исканията на Русия, а подписването на такъв договор не е в интерес на Русия. Руският политик настоява за "война до край" и твърди, че конфликтът може да приключи само с капитулацията на Украйна. "При друг изход конфронтацията само ще бъде отложена," казва Журавльов. Депутатът от Държавната дума се страхува от Украйна, дори "съкратена както в териториално, така и във военен смисъл." "Украйна все още ще представлява значителна заплаха за нас и ще трябва да държим армията на западните граници," казал той. Според Журавльов целта на мирния план на Тръмп е "да напусне Украйна като възпиращ фактор за Русия." "Така Съединените щати ще имат свободна ръка за предстоящата конфронтация с Китай. Надявам се руската страна да не се съгласи на такива провокации", казал руският политик.

    10:47 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Винченцо Андолини

    6 2 Отговор
    Без западните оръжия, милиарди и разузнаване, знаеш ли колко ще воювала 0крайна?

    Коментиран от #28

    10:52 23.11.2025

  • 28 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Винченцо Андолини":

    С камъни няма да изкара дълго.

    10:55 23.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Ненормалник 500%

    11:12 23.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Ама как така? Нали Кииф сам се бие срещу Русия?

    11:34 23.11.2025

  • 37 Тръмп:

    2 1 Отговор
    Wall Street Journal Разкри, че Украйна е поискала да бъде премахната клаузата за пълен одит
    на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
    с което Урсулите веднага се съгласиха!
    Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
    но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“

    11:35 23.11.2025

  • 38 5555

    0 0 Отговор
    Зеления клоун не му ли омръзна да обикаля света?!Не се спря да проси.Иска целия свят да е на негава страна.Да,ама не.След капитулацията на Украйна,незнам къде ще бяга.

    13:36 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания