Планът на Лондон, Париж и Берлин: 800-хилядна украинска армия, членство на Киев в НАТО, нищо за "руски" Крим и Донбас

След разговорите между украинската и американската делегация в Женева, страните разработиха „обновена и подобрена рамка за мирно уреждане“, се казва в съвместно изявление на Вашингтон и Киев, публикувано от Белия дом и офиса на украинския президент.
САЩ бяха представлявани на разговорите от държавният секретар Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф, секретарят на армията Даниел Дрискол и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.
В изявлението се посочва, че разговорите са били конструктивни, фокусирани и уважителни, „подчертавайки споделения ангажимент за постигане на справедлив и траен мир“. Вашингтон и Киев също така се съгласиха, че всяко бъдещо споразумение трябва да отстоява суверенитета на Украйна и да „осигурява устойчив и справедлив мир“.
Според изявлението на Белия дом украинската страна потвърди, че всички ключови въпроси – гаранции за сигурност, дългосрочно икономическо развитие, защита на инфраструктурата, свобода на корабоплаване и политически суверенитет – са били обстойно разгледани по време на срещата. Представителите на Киев изразиха благодарност за „структурирания подход, който позволи техните коментари да бъдат включени във всеки компонент на зараждащата се рамка за уреждане“.
Според изявление на Белия дом, след промените и разясненията, представени на срещата, украинската страна заключи, че настоящият проект за мирен план отразява националните интереси на Украйна и предоставя „надеждни и осъществими механизми за гарантиране на сигурността на Украйна както в близко, така и в дългосрочен план“.
„Те подчертаха, че засилената архитектура от гаранции за сигурност, съчетана с ангажименти за неагресия, енергийна стабилност и възстановяване, до голяма степен отговаря на техните основни стратегически изисквания“, се казва в изявлението.
Рубио заяви желанието на САЩ да се споразумеят за мирен план „възможно най-скоро“.
Според него, планът може да продължи да се развива през следващите дни:
„До утре или вдругиден той може да се развие и промени още повече.“
Рубио отбеляза, че някои въпроси изискват отделно обсъждане с европейските партньори, тъй като се отнасят до тяхната роля и въпроси, свързани със сигурността. Вашингтон, каза той, „има добро разбиране за приоритетите и червените линии, както и за важните въпроси на двете страни“.
Според държавния секретар, президентът на САЩ Доналд Тръмп е доволен от постигнатия напредък.
Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак отбеляза, че диалогът е бил продуктивен. Той нарече срещата „много продуктивна сесия със значителен напредък“.
Украинската делегация изрази благодарност на САЩ и Тръмп за усилията им за разрешаване на конфликта. Страните се съгласиха да продължат да работят по съвместни предложения през следващите дни и да поддържат „тесен контакт“ с европейските си партньори.
„Окончателните решения в рамките на този процес ще бъдат взети от президентите на Украйна и Съединените щати. И двете страни потвърдиха готовността си да продължат да работят заедно за установяване на мир, който ще гарантира сигурност, стабилност и възстановяване на Украйна“, се казва в изявлението.
Обобщавайки консултациите в неделя в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ролята на Европейския съюз и НАТО в разрешаването на конфликта в Украйна все още предстои да бъде обсъдена. „Това е жив документ“, каза Рубио за предложения от САЩ мирен план. „Има въпроси, отнасящи се например до участието или ролята на ЕС и НАТО.“
„Подчертахме ги, защото току-що се срещнахме със съветници по национална сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, тъй като те ги засягат“, добави държавният секретар. Той също така уточни, че Вашингтон се е съгласил да „отдели в отделна писта“ въпроси, които пряко засягат НАТО и Европейския съюз.
Рубио заяви, че в съгласие с украинската страна САЩ ще обсъдят резултатите с Русия след преговорите, отбелязвайки, че Москва има „глас“ по въпроса.
Според Ройтерс, текстът на документа, допълнен от Обединеното кралство, Франция и Германия, включва клауза, според която НАТО няма да разполага войски в Украйна, но е добавена клаузата „в мирно време“. Освен това планът не съдържа разпоредби, признаващи Крим и Донбас за де факто руски територии.
Европейската инициатива предлага също ограничаване на броя на военнослужещите от украинските въоръжени сили в мирно време до 800 000, докато американският план предлага ограничаване на броя до 600 000.
Гаранции за сигурност от страна на САЩ за Киев, подобни на член 5 от Хартата на НАТО;
Правото на Украйна на членство в ЕС и присъединяване към НАТО със съгласието на всички членове на алианса;
САЩ предложиха Киев да закрепи в конституцията си клауза относно неприсъединяването към НАТО.
Съвместни усилия за възстановяване на украинската инфраструктура, включително чрез „финансова компенсация“ с използване на замразени руски активи;
Постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика с постепенно облекчаване на санкциите и покана за присъединяване към Г-8;
Законодателно затвърждаване на руската политика на неагресия срещу Украйна и европейските страни;
Статут на Украйна като безядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрените оръжия;
Рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ и с поравно разделено производство между Русия и Украйна;
Приемане от Киев на разпоредбите на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства;
Предложението на САЩ предполагаше установяване на официален статут на каноничната Украинска православна църква и обявяване на руския език за държавен език.
Преговори за териториален обмен от линията на контакт;
Безпрепятствено преминаване по река Днепър за Украйна за търговски цели;
Размяна на военнопленници и телата на загиналите на принципа „всички за всички“;
Репатриране на всички задържани цивилни, включително деца;
Провеждане на избори в Украйна „възможно най-скоро“ след сключване на споразумението.
В плана си администрацията на САЩ е посочила ясен срок от 100 дни за провеждане на изборите в Украйна.
Мирният план на САЩ, който изтече в медиите, съдържаше 28 точки. Той включваше отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, изтегляне на украинските войски от останалите територии на Донбас под неин контрол и фактическо признаване на Крим, Донецк и Луганск от Русия. Херсон и Запорожие ще получат „замразен статут“ по линията на контакт.
Руският президент Владимир Путин съобщи, че Вашингтон е представил на Москва своя проект за мирен план, но не е имало обсъждане, тъй като САЩ не са получили одобрение от Украйна. Според Путин американският план може да формира основата за уреждане на спора.
Според Ройтерс, Вашингтон е дал ясно да се разбере на Володимир Зеленски, че трябва да приеме плана. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи 27 ноември като подходящ краен срок за властите в Киев да приемат условията на неговото мирно споразумение.
Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.
„Разговорите в Швейцария продължават. Екипите ще работят практически през нощта и ще има още новини“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.
„Важно е, че има разговор с американските представители и има сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.
7 Хей шушумиги,
03:42 24.11.2025
8 Мурка
Коментиран от #179
03:43 24.11.2025
9 кръчмаря
До коментар #6 от "Зеленски е ШЕФА":мухахаха какъв е зеленски шеф ли хахахаха затова ли всеки път му набиват канчето.
03:44 24.11.2025
10 И резултата
Коментиран от #12
03:45 24.11.2025
11 Мурка
До коментар #6 от "Зеленски е ШЕФА":НА ШАИКАТА КОРУПЦИОНЕРИ -----ТАКА Е ----маи не и на МИНДИЧ
03:46 24.11.2025
13 Дони
До коментар #12 от "Бой на агресора до":си ТЪРСИ РЕСТОТО
03:49 24.11.2025
16 Минувач
03:55 24.11.2025
18 Георгиев
Коментиран от #22
03:55 24.11.2025
21 Буда
Коментиран от #140
03:58 24.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДА СЕ НАПРАВИ ОДИТ ОТ ФЕБЕРЕ!!!
ИЛИ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ИЛИ ВИ КАПИТУЛИРА!! ИМАТЕ ВРЕМЕ , МИСЛЕТЕ!!!
КОРУМПЕТЕТА В ТЮРМА!!! НАД 48 МИЛЯРДА СА ОКРАЛИ , САМО ПАРИ , А КОЛКО ОРЪЖИЕ СА РАЗПРОДАЛИ, Е ОТДЕЛНО !!!! И УРСУЛАНИТЕ ЩЕ НИ ГЪРБЯТР ДА ИМ ПРАЩАМЕ ОЩЕ ОКОЛО 160 МИЛЯРДА !!! НЯМА ОДИТ , УМИШЛЕНО ДО СЕГА НЕ ГО ПРАВИХА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ ДАЛАВЕРИТЕ ИМ , ЗАЩОТО И УРСУЛАНТИТЕ СА В КЮПА!!!!
04:08 24.11.2025
04:08 24.11.2025
До коментар #27 от "Можеш да занесеш едно въже на Путлер":Смъркача верно ли си е мислил че ще победи русите ? То му обясняваха човешки , че няма карти , ама не слуша , то го чукаха по темето да се осъзнае , а той нослето си чеше хихи
36 Заключение
До коментар #34 от "Дони":ФБР----отваря сеифове
04:18 24.11.2025
39 Хихихи
04:19 24.11.2025
40 Дони
04:21 24.11.2025
42 Тръмп
04:24 24.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
04:30 24.11.2025
51 Хахаха
До коментар #45 от "Буда":Хахаха , смех , те и урките стигнаха Москва , ама в прахообразно състояние .. ммм душевно са там хихи към два милиона били ..
04:35 24.11.2025
52 нннн
Коментиран от #55
04:35 24.11.2025
53 Браво!
04:37 24.11.2025
54 Панелко
04:38 24.11.2025
56 Съвет
До коментар #49 от "Панелко":Млати си шкембето за закуска и не ги мисли русите хихи
04:39 24.11.2025
59 Тръмп
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Никой
04:49 24.11.2025
64 Ха-ха-ха
66 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
05:05 24.11.2025
72 мдааа Дааа
До коментар #70 от "Последния Софиянец":Абе искат, помагат хората...
Да се спаси поне част от "404" иначе ойде коньо у ряката цялата, а и после следват репарации да се плащат на Русия...
Не! САЩ не ги интересува Украйна.
Защо?
Защото после ще се плащат репарации на Русия.. А кой ще ги плаща? Ами воюващите и победени страни- а това са Украйна, поддържащите я ЕС!
05:09 24.11.2025
73 Ама ти НЕ разбра ли...
До коментар #69 от "Артилерист":Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
Притяга се кранчето спряха мазалото....
Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
Край на НПО-тата и в България....
Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, отпуснати от Конгреса.
А колко сладко беше... ама беше!!!
„САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“
05:13 24.11.2025
75 Гориил
05:29 24.11.2025
77 мдаааа
Политиките на Зеленски водят до масово бягство от бойното поле, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук.
статистика, показваща, че през 2025 г. в Украйна са били открити 161 500 дела за неразрешено изоставяне на бойна част.
Според парламентариста това са само официално документирани случаи. Реалната цифра е два пъти по-висока, заяви депутатът.
Коментиран от #119
05:32 24.11.2025
79 ООрана държава
05:37 24.11.2025
80 Гориил
05:37 24.11.2025
81 Мдаааа дааа....
Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
Путин заяви ….Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия и НАТЮ и военолюбците не спрат да пре0при-пикават оградата на мечката.
Ееее само Тръмп е наясно със ситуацията и човека иска мир… ама само мир без сила!!!
„Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Даже Рубио каза, че това е прокси война на САЩ /Байдън/ срещу Русия.
Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...
Коментиран от #86
05:48 24.11.2025
82 И децата вече знаят, че Раша
Коментиран от #87
05:49 24.11.2025
84 Абе
05:49 24.11.2025
85 Това никога няма да се случи, джендърите
05:49 24.11.2025
86 Ха-ха-ха, нали е ядрена "сила", каква
До коментар #81 от "Мдаааа дааа....":сигурност бълнуваш?
Коментиран от #92
05:51 24.11.2025
87 Ами
До коментар #82 от "И децата вече знаят, че Раша":Така като гледаме европейския западен план отива в г8,а границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:)))
05:51 24.11.2025
До коментар #41 от "Червената шапчица":Искаш ли списък с конкретните локации, както и карта на разпространение на ковид19 и някои други заразни болести? Ако имаш свястна търсачка с ИИ, можеш да провериш.
05:55 24.11.2025
91 Зелени хайверчета
До коментар #41 от "Червената шапчица":Копейка е баба ти.
05:56 24.11.2025
92 Ами
До коментар #86 от "Ха-ха-ха, нали е ядрена "сила", каква":Като погледнеш сегашните граници и тези от Минските споразумения и ще разбереш за каква сигурност иде реч:))),а като прочетеш и евротопката за Русия в г8 и ще си припомниш ,че иде реч за най голямата ядрена сила щен ше щеш ,те не,че на запад много искат ,ама както е казал и Бисмарк,първите предложения на руснаците винаги са най изгодни :)))
05:57 24.11.2025
93 Жамби
До коментар #89 от "Пълна скука":Това са фейкпрофили, мисирките са страхливи и се крият.
05:59 24.11.2025
95 Хи хи
06:03 24.11.2025
97 Хе-хе
06:13 24.11.2025
98 Струва ми се
06:16 24.11.2025
100 Войнолюбците
06:20 24.11.2025
101 Хи хи
Коментиран от #108
06:21 24.11.2025
103 Дори и
До коментар #96 от "Рекордьора от бункера":Така да е а то НЕ ЕВЯРНО. РУСИЯ ГО ПРАВИ В ИМЕТО НА СВОЯТА БЪДЕЩА СВОБОДА А ТОВА Е ДОСТОЙНО. НЕДОСТОЙНО И НЦИСТКО Е ТОВА КОЕТО УКРАЙНА ПРАВЕШЕ С РУСНАЦИ В ДОНБАС И ЛУГАНСК И ТОВА КОЕТО ПЛАНИРАШЕ ДА НАПРАВИ СРЕЩУ РУСИЯ С ПОДКРЕПАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ!!!
06:21 24.11.2025
107 Ний ша Ва упрайм
06:32 24.11.2025
108 Ааааааа нема,нема.
До коментар #101 от "Хи хи":Нема.
06:32 24.11.2025
111 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #116
06:37 24.11.2025
113 Той
До коментар #105 от "Без Джамбо или поне Мара":Те нека да отворят само границите да видиме от къде въобще мъже ще намерят?! Всички ще избягат , ако бях на тях и място даже щях да съм първия, ще ти пълня редици на някаква си фашистка армия. Никога
06:38 24.11.2025
114 Велин
До коментар #105 от "Без Джамбо или поне Мара":За западните страни е по-изгодно да не издържат голяма армия, разбирай "пушечно месо". За тая цел има украинци.
06:39 24.11.2025
118 Явно,че в 3 часа си се събудил...
До коментар #2 от "Русия е победената и ще":....и си побързал да напишеш,това което си сънувал,за да не го забравиш ...!
06:41 24.11.2025
119 Оарос
До коментар #77 от "мдаааа":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, както и на всеки предал се в плен.
Трябва да си луд, за да не го направи.
06:41 24.11.2025
Ще почакаме да видим победителя на какво мнение е.
Става въпрос за някакви 300 милиарда руски пари.
Това са смешни пари на фона на 28 трилиона само в полезни изкопаеми в Донецк и Луганск. Да не говорим на колко се оценяват най-плодородните земи , хора , пристанища , инфраструктура.
Коментиран от #132
06:46 24.11.2025
125 Доколкото може да се вярва на
06:46 24.11.2025
128 Тези
06:51 24.11.2025
132 Копейка
До коментар #124 от "Спорт":А на нас тук каква ни е далаверата?
06:53 24.11.2025
133 Копеи не философствай!
До коментар #130 от "Мишел":Марш да пълниш снаряди за Украйна.Ще ти плащат даже.
Марш!!
06:56 24.11.2025
134 територия на ужаса
06:58 24.11.2025
135 Докато натовско оръжие
07:00 24.11.2025
136 Ха ха
07:01 24.11.2025
137 Цеко
До коментар #121 от "Цеко":Аман от болни центаци !!!
Коментиран от #142
07:01 24.11.2025
138 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове
До коментар #126 от "Име":А Путин ша са мъчи поне още шест месеца с Покровск.
07:02 24.11.2025
140 Ха ха ха
До коментар #21 от "Буда":Защото клоунът послуша другия клоун, с прическата разплетена дамаджана, които беше взел милиони за да го придума да се откаже от мира и да продължи войната . В резултат единият си напълни джобовете с пари, а украинските гробища се напълниха с млади мъже. Проклети да са и двамата!
07:05 24.11.2025
141 Ти сигурно
До коментар #139 от "😄😄😄😄😄":си основният купувач на руският златен резерв, нали?😂😂😂😂😂😂
07:05 24.11.2025
142 Марш на работа!
До коментар #137 от "Цеко":Марш!
Коментиран от #155, #157
07:05 24.11.2025
143 Гама ти манасу
До коментар #139 от "😄😄😄😄😄":Най вече ти 😂
07:07 24.11.2025
145 Лаещите
Коментиран от #149
07:10 24.11.2025
146 Умнокрасив
07:10 24.11.2025
147 Иван
07:11 24.11.2025
150 СВО=ПРОВАЛ
07:17 24.11.2025
151 Европейски русофобски инат!
07:18 24.11.2025
153 Какво НАТО бря
07:20 24.11.2025
154 Пффф...
Точно за това започна СВО и няма да минат техните номера...
07:21 24.11.2025
156 А ГДЕ
До коментар #152 от "Добро утро!":Кая Калас. Търсят я за кражба на 40 МИЛИАРДА.
07:24 24.11.2025
157 О.Р.
До коментар #142 от "Марш на работа!":А така. Тропни с краченце.
07:31 24.11.2025
158 Трудна работа
Коментиран от #164
07:34 24.11.2025
161 Ъъъъъъъъъ
07:48 24.11.2025
164 Няма нищо случайно на този свят!
До коментар #158 от "Трудна работа":Оставили са тази точка ,да я свърши Украинският Народ...!
07:54 24.11.2025
165 Мочата си е на място, не смеят
До коментар #152 от "Добро утро!":го пипнат, защото разбраха, че точно онези които се изгафиха с паметника, не ги чака нищо добро, на ръце ще го вдигат отново.
08:11 24.11.2025
166 факуса
08:16 24.11.2025
167 Ролан
08:17 24.11.2025
168 Сметка без кръчмаря!
08:30 24.11.2025
169 Олга
Иначе планът е много хубав.
08:37 24.11.2025
170 ВОЙННАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ.
В Москва да не страдат от илюзии. Става въпрос за унижение на Руския народ. Затова Русия трябва да води войната както Израел с арабите, с тази милозливост доникъде няма да стигнат. За чуждите наемници решението да е само разстрелване.
Въпреки желанието на ТРЪМП, усилията му се провалят, аради действиятя н Англия и Франция.
08:46 24.11.2025
171 Докато електричеството се спира в цяла
08:46 24.11.2025
172 Мдаааа дааа....
08:55 24.11.2025
173 ами
09:03 24.11.2025
174 победителите
09:15 24.11.2025
175 така, така
Не ми е ал само за украинците - техните напъни ще ги докарат до естествения развой - няма държава, няма проблем.
Цирка продължава. Сега ще изкарат руснаците виновни, че няма да има мирно споразумение (при все, че руснака не е променил позицията си, т.е. и без да ги питат е ясно, че розовите сънища на бюрократите няма как да бъдат приети). Ще се налагат поредните пакети санкции, ще се наливат средства за войната докарто корупцията в 0срайната се вихри и т.н. В един прекрасен ден, всички ще осъзнаят, че царя е гол, но.......и да вее белия байрак, ЕС ще плаща. Всяко ново руско предложение е по-лошо за победения, не е лошо да го имат предвид.
09:17 24.11.2025
176 резервист
09:21 24.11.2025
177 Краварски те смешки нямат край
10:02 24.11.2025
178 АААА- ЕДНО ВЪПРОСЧЕ
Явно лидерите от запада не разбират че обсъждат не просто капитулацията на Украйна , а условията на собствената си капитулация и пълно икономическо и военно поражение. С последващите последствия- изплащане на контрибуции и репарации към Русия.
11:12 24.11.2025
179 Тези са само позлатени.
До коментар #8 от "Мурка":Война е! От чисто злато бяха в рзиденцията на Янукович, но тогава бяха богатите години. Сега са само позлатени. Долнопробна имитация.
11:21 24.11.2025
180 ПЕНКО
14:06 24.11.2025