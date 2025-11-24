Планът на Лондон, Париж и Берлин: 800-хилядна украинска армия, членство на Киев в НАТО, нищо за "руски" Крим и Донбас

След разговорите между украинската и американската делегация в Женева, страните разработиха „обновена и подобрена рамка за мирно уреждане“, се казва в съвместно изявление на Вашингтон и Киев, публикувано от Белия дом и офиса на украинския президент.

САЩ бяха представлявани на разговорите от държавният секретар Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф, секретарят на армията Даниел Дрискол и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

В изявлението се посочва, че разговорите са били конструктивни, фокусирани и уважителни, „подчертавайки споделения ангажимент за постигане на справедлив и траен мир“. Вашингтон и Киев също така се съгласиха, че всяко бъдещо споразумение трябва да отстоява суверенитета на Украйна и да „осигурява устойчив и справедлив мир“.

Според изявлението на Белия дом украинската страна потвърди, че всички ключови въпроси – гаранции за сигурност, дългосрочно икономическо развитие, защита на инфраструктурата, свобода на корабоплаване и политически суверенитет – са били обстойно разгледани по време на срещата. Представителите на Киев изразиха благодарност за „структурирания подход, който позволи техните коментари да бъдат включени във всеки компонент на зараждащата се рамка за уреждане“.

Според изявление на Белия дом, след промените и разясненията, представени на срещата, украинската страна заключи, че настоящият проект за мирен план отразява националните интереси на Украйна и предоставя „надеждни и осъществими механизми за гарантиране на сигурността на Украйна както в близко, така и в дългосрочен план“.

„Те подчертаха, че засилената архитектура от гаранции за сигурност, съчетана с ангажименти за неагресия, енергийна стабилност и възстановяване, до голяма степен отговаря на техните основни стратегически изисквания“, се казва в изявлението.

Рубио заяви желанието на САЩ да се споразумеят за мирен план „възможно най-скоро“.

Според него, планът може да продължи да се развива през следващите дни:

„До утре или вдругиден той може да се развие и промени още повече.“

Рубио отбеляза, че някои въпроси изискват отделно обсъждане с европейските партньори, тъй като се отнасят до тяхната роля и въпроси, свързани със сигурността. Вашингтон, каза той, „има добро разбиране за приоритетите и червените линии, както и за важните въпроси на двете страни“.

Според държавния секретар, президентът на САЩ Доналд Тръмп е доволен от постигнатия напредък.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак отбеляза, че диалогът е бил продуктивен. Той нарече срещата „много продуктивна сесия със значителен напредък“.

Украинската делегация изрази благодарност на САЩ и Тръмп за усилията им за разрешаване на конфликта. Страните се съгласиха да продължат да работят по съвместни предложения през следващите дни и да поддържат „тесен контакт“ с европейските си партньори.

„Окончателните решения в рамките на този процес ще бъдат взети от президентите на Украйна и Съединените щати. И двете страни потвърдиха готовността си да продължат да работят заедно за установяване на мир, който ще гарантира сигурност, стабилност и възстановяване на Украйна“, се казва в изявлението.

Обобщавайки консултациите в неделя в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ролята на Европейския съюз и НАТО в разрешаването на конфликта в Украйна все още предстои да бъде обсъдена. „Това е жив документ“, каза Рубио за предложения от САЩ мирен план. „Има въпроси, отнасящи се например до участието или ролята на ЕС и НАТО.“

„Подчертахме ги, защото току-що се срещнахме със съветници по национална сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, тъй като те ги засягат“, добави държавният секретар. Той също така уточни, че Вашингтон се е съгласил да „отдели в отделна писта“ въпроси, които пряко засягат НАТО и Европейския съюз.

Рубио заяви, че в съгласие с украинската страна САЩ ще обсъдят резултатите с Русия след преговорите, отбелязвайки, че Москва има „глас“ по въпроса.

Според Ройтерс, текстът на документа, допълнен от Обединеното кралство, Франция и Германия, включва клауза, според която НАТО няма да разполага войски в Украйна, но е добавена клаузата „в мирно време“. Освен това планът не съдържа разпоредби, признаващи Крим и Донбас за де факто руски територии.

Европейската инициатива предлага също ограничаване на броя на военнослужещите от украинските въоръжени сили в мирно време до 800 000, докато американският план предлага ограничаване на броя до 600 000.

Гаранции за сигурност от страна на САЩ за Киев, подобни на член 5 от Хартата на НАТО;

Правото на Украйна на членство в ЕС и присъединяване към НАТО със съгласието на всички членове на алианса;

САЩ предложиха Киев да закрепи в конституцията си клауза относно неприсъединяването към НАТО.

Съвместни усилия за възстановяване на украинската инфраструктура, включително чрез „финансова компенсация“ с използване на замразени руски активи;

Постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика с постепенно облекчаване на санкциите и покана за присъединяване към Г-8;

Законодателно затвърждаване на руската политика на неагресия срещу Украйна и европейските страни;

Статут на Украйна като безядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрените оръжия;

Рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ и с поравно разделено производство между Русия и Украйна;

Приемане от Киев на разпоредбите на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства;

Предложението на САЩ предполагаше установяване на официален статут на каноничната Украинска православна църква и обявяване на руския език за държавен език.

Преговори за териториален обмен от линията на контакт;

Безпрепятствено преминаване по река Днепър за Украйна за търговски цели;

Размяна на военнопленници и телата на загиналите на принципа „всички за всички“;

Репатриране на всички задържани цивилни, включително деца;

Провеждане на избори в Украйна „възможно най-скоро“ след сключване на споразумението.

В плана си администрацията на САЩ е посочила ясен срок от 100 дни за провеждане на изборите в Украйна.

Мирният план на САЩ, който изтече в медиите, съдържаше 28 точки. Той включваше отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, изтегляне на украинските войски от останалите територии на Донбас под неин контрол и фактическо признаване на Крим, Донецк и Луганск от Русия. Херсон и Запорожие ще получат „замразен статут“ по линията на контакт.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че Вашингтон е представил на Москва своя проект за мирен план, но не е имало обсъждане, тъй като САЩ не са получили одобрение от Украйна. Според Путин американският план може да формира основата за уреждане на спора.

Според Ройтерс, Вашингтон е дал ясно да се разбере на Володимир Зеленски, че трябва да приеме плана. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи 27 ноември като подходящ краен срок за властите в Киев да приемат условията на неговото мирно споразумение.

Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разговорите в Швейцария продължават. Екипите ще работят практически през нощта и ще има още новини“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Важно е, че има разговор с американските представители и има сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.