Планът на Лондон, Париж и Берлин: 800-хилядна украинска армия, членство на Киев в НАТО, нищо за "руски" Крим и Донбас
  Тема: Украйна

Планът на Лондон, Париж и Берлин: 800-хилядна украинска армия, членство на Киев в НАТО, нищо за "руски" Крим и Донбас

24 Ноември, 2025 03:14, обновена 24 Ноември, 2025 05:59

Белият дом заяви, че Украйна се е съгласила с мирния план след редакцията му в Женева, окончателното решение ще е на Тръмп и Зеленски

Планът на Лондон, Париж и Берлин: 800-хилядна украинска армия, членство на Киев в НАТО, нищо за "руски" Крим и Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След разговорите между украинската и американската делегация в Женева, страните разработиха „обновена и подобрена рамка за мирно уреждане“, се казва в съвместно изявление на Вашингтон и Киев, публикувано от Белия дом и офиса на украинския президент.

САЩ бяха представлявани на разговорите от държавният секретар Марко Рубио, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф, секретарят на армията Даниел Дрискол и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

В изявлението се посочва, че разговорите са били конструктивни, фокусирани и уважителни, „подчертавайки споделения ангажимент за постигане на справедлив и траен мир“. Вашингтон и Киев също така се съгласиха, че всяко бъдещо споразумение трябва да отстоява суверенитета на Украйна и да „осигурява устойчив и справедлив мир“.

Според изявлението на Белия дом украинската страна потвърди, че всички ключови въпроси – гаранции за сигурност, дългосрочно икономическо развитие, защита на инфраструктурата, свобода на корабоплаване и политически суверенитет – са били обстойно разгледани по време на срещата. Представителите на Киев изразиха благодарност за „структурирания подход, който позволи техните коментари да бъдат включени във всеки компонент на зараждащата се рамка за уреждане“.

Според изявление на Белия дом, след промените и разясненията, представени на срещата, украинската страна заключи, че настоящият проект за мирен план отразява националните интереси на Украйна и предоставя „надеждни и осъществими механизми за гарантиране на сигурността на Украйна както в близко, така и в дългосрочен план“.

„Те подчертаха, че засилената архитектура от гаранции за сигурност, съчетана с ангажименти за неагресия, енергийна стабилност и възстановяване, до голяма степен отговаря на техните основни стратегически изисквания“, се казва в изявлението.

Рубио заяви желанието на САЩ да се споразумеят за мирен план „възможно най-скоро“.

Според него, планът може да продължи да се развива през следващите дни:

„До утре или вдругиден той може да се развие и промени още повече.“

Рубио отбеляза, че някои въпроси изискват отделно обсъждане с европейските партньори, тъй като се отнасят до тяхната роля и въпроси, свързани със сигурността. Вашингтон, каза той, „има добро разбиране за приоритетите и червените линии, както и за важните въпроси на двете страни“.

Според държавния секретар, президентът на САЩ Доналд Тръмп е доволен от постигнатия напредък.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак отбеляза, че диалогът е бил продуктивен. Той нарече срещата „много продуктивна сесия със значителен напредък“.

Украинската делегация изрази благодарност на САЩ и Тръмп за усилията им за разрешаване на конфликта. Страните се съгласиха да продължат да работят по съвместни предложения през следващите дни и да поддържат „тесен контакт“ с европейските си партньори.

„Окончателните решения в рамките на този процес ще бъдат взети от президентите на Украйна и Съединените щати. И двете страни потвърдиха готовността си да продължат да работят заедно за установяване на мир, който ще гарантира сигурност, стабилност и възстановяване на Украйна“, се казва в изявлението.

Обобщавайки консултациите в неделя в Женева, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ролята на Европейския съюз и НАТО в разрешаването на конфликта в Украйна все още предстои да бъде обсъдена. „Това е жив документ“, каза Рубио за предложения от САЩ мирен план. „Има въпроси, отнасящи се например до участието или ролята на ЕС и НАТО.“

„Подчертахме ги, защото току-що се срещнахме със съветници по национална сигурност от европейски страни. Трябва да обсъдим тези въпроси с тях, тъй като те ги засягат“, добави държавният секретар. Той също така уточни, че Вашингтон се е съгласил да „отдели в отделна писта“ въпроси, които пряко засягат НАТО и Европейския съюз.

Рубио заяви, че в съгласие с украинската страна САЩ ще обсъдят резултатите с Русия след преговорите, отбелязвайки, че Москва има „глас“ по въпроса.

Според Ройтерс, текстът на документа, допълнен от Обединеното кралство, Франция и Германия, включва клауза, според която НАТО няма да разполага войски в Украйна, но е добавена клаузата „в мирно време“. Освен това планът не съдържа разпоредби, признаващи Крим и Донбас за де факто руски територии.

Европейската инициатива предлага също ограничаване на броя на военнослужещите от украинските въоръжени сили в мирно време до 800 000, докато американският план предлага ограничаване на броя до 600 000.

Гаранции за сигурност от страна на САЩ за Киев, подобни на член 5 от Хартата на НАТО;

Правото на Украйна на членство в ЕС и присъединяване към НАТО със съгласието на всички членове на алианса;

САЩ предложиха Киев да закрепи в конституцията си клауза относно неприсъединяването към НАТО.

Съвместни усилия за възстановяване на украинската инфраструктура, включително чрез „финансова компенсация“ с използване на замразени руски активи;

Постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика с постепенно облекчаване на санкциите и покана за присъединяване към Г-8;

Законодателно затвърждаване на руската политика на неагресия срещу Украйна и европейските страни;

Статут на Украйна като безядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрените оръжия;

Рестартиране на Запорожката атомна електроцентрала под надзора на МААЕ и с поравно разделено производство между Русия и Украйна;

Приемане от Киев на разпоредбите на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства;

Предложението на САЩ предполагаше установяване на официален статут на каноничната Украинска православна църква и обявяване на руския език за държавен език.

Преговори за териториален обмен от линията на контакт;

Безпрепятствено преминаване по река Днепър за Украйна за търговски цели;

Размяна на военнопленници и телата на загиналите на принципа „всички за всички“;

Репатриране на всички задържани цивилни, включително деца;

Провеждане на избори в Украйна „възможно най-скоро“ след сключване на споразумението.

В плана си администрацията на САЩ е посочила ясен срок от 100 дни за провеждане на изборите в Украйна.

Мирният план на САЩ, който изтече в медиите, съдържаше 28 точки. Той включваше отказ на Украйна да се присъедини към НАТО, изтегляне на украинските войски от останалите територии на Донбас под неин контрол и фактическо признаване на Крим, Донецк и Луганск от Русия. Херсон и Запорожие ще получат „замразен статут“ по линията на контакт.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че Вашингтон е представил на Москва своя проект за мирен план, но не е имало обсъждане, тъй като САЩ не са получили одобрение от Украйна. Според Путин американският план може да формира основата за уреждане на спора.

Според Ройтерс, Вашингтон е дал ясно да се разбере на Володимир Зеленски, че трябва да приеме плана. Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи 27 ноември като подходящ краен срок за властите в Киев да приемат условията на неговото мирно споразумение.

Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разговорите в Швейцария продължават. Екипите ще работят практически през нощта и ще има още новини“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Важно е, че има разговор с американските представители и има сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.


САЩ
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 Хей шушумиги,

    180 34 Отговор
    Вие сте с най-ниския коефециент на одобрение от собствените си народи !! Кой ви каза че сте Лидери:)? В лудницата ли ? За плана ....Питахте ли Путин ?

    03:42 24.11.2025

  • 8 Мурка

    152 25 Отговор
    а златните тоалетни ОСТАВАТ ЛИ ЗА УкраинСКИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    Коментиран от #179

    03:43 24.11.2025

  • 9 кръчмаря

    108 25 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски е ШЕФА":

    мухахаха какъв е зеленски шеф ли хахахаха затова ли всеки път му набиват канчето.

    03:44 24.11.2025

  • 10 И резултата

    149 34 Отговор
    е ясен ! Продължаване на войната!

    Коментиран от #12

    03:45 24.11.2025

  • 11 Мурка

    71 19 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски е ШЕФА":

    НА ШАИКАТА КОРУПЦИОНЕРИ -----ТАКА Е ----маи не и на МИНДИЧ

    03:46 24.11.2025

  • 13 Дони

    24 14 Отговор

    До коментар #12 от "Бой на агресора до":

    си ТЪРСИ РЕСТОТО

    03:49 24.11.2025

  • 16 Минувач

    77 15 Отговор
    Фашагите - четете плана на г-н президента Тръмп и пазете тишина ….

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георгиев

    Милен се е постарал доста за точното отразяване на срещата и решенията им. Но това са сметки без кръчмср. Трудно ще е да се приемат тия искания, на загубилия - Окраина и поддържниците. Ами те не са спечелили, за да поставят такива нереалистични условия. Искат войска три пъти по голяма като брой, от настоящата. И веднага в НАТО. И не си дават руските територии към Русия. И ред глупости. Т.е. - не искат войната да спре. И аз мисля, че е рано за примирие. Русия трябва да си вземе Харков, Одеса, Николаев, Херсон, да си обособи изцяло Новорусия и да отиде на преговори. Тогава.

    03:55 24.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

    Коментиран от #140

    03:58 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

    04:02 24.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тихо тихо

    67 3 Отговор
    04:08 24.11.2025

  • 31 ДА СЕ НАПРАВИ ОДИТ ОТ ФЕБЕРЕ!!!

    96 4 Отговор
    ЖАЛКИ НАИВНИЦИ !!РУСИЯ ЩЕ ВИ ВИДИ СМЕТКАТА !!!
    КОРУМПЕТЕТА В ТЮРМА!!! НАД 48 МИЛЯРДА СА ОКРАЛИ , САМО ПАРИ , А КОЛКО ОРЪЖИЕ СА РАЗПРОДАЛИ, Е ОТДЕЛНО !!!! И УРСУЛАНИТЕ ЩЕ НИ ГЪРБЯТР ДА ИМ ПРАЩАМЕ ОЩЕ ОКОЛО 160 МИЛЯРДА !!! НЯМА ОДИТ , УМИШЛЕНО ДО СЕГА НЕ ГО ПРАВИХА ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ ДАЛАВЕРИТЕ ИМ , ЗАЩОТО И УРСУЛАНТИТЕ СА В КЮПА!!!!
    ПОМОЩИ ЛИ , САМО ТОТАЛНА КАПИТУЛАЦИЯ!!!

    04:08 24.11.2025

    Киев------град ДЪРЖАВА

    04:08 24.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Минувач

    До коментар #27 от "Можеш да занесеш едно въже на Путлер":

    Смъркача верно ли си е мислил че ще победи русите ? То му обясняваха човешки , че няма карти , ама не слуша , то го чукаха по темето да се осъзнае , а той нослето си чеше хихи

    04:12 24.11.2025

    Донбас , Луганск и Крим паднааа … Покровск и лабораториите също и Купянск е оттекъл снощи … ама по-лошото е настъплението не спира … факт !

  • 37 Мурка

    31 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дони":

    ФБР----отваря сеифове

    04:18 24.11.2025

  • 38 Червената шапчица

    78 3 Отговор
    Контрапредложението е изготвено от така наречените европейски сили E3 - Великобритания, Франция и Германия и е написано с една единственна цел - да Не бъде прието! ... ---- "преговорите за обмен на територия ще започнат "от линията на съприкосновение" - какъв е тоя "обмен на територия"??? ---- „присъединяването на Украйна в НАТО зависи от консенсуса на страните членки, какъвто не съществува“. - А от Русия не Зависи ли??????????

    04:18 24.11.2025

  • 39 Хихихи

    33 1 Отговор

    До коментар #33 от "Минувач":

    Културните хора отбягват Макдоналдс …. Що ли ? Панелковците и те не биха го харесали … при това изобилие на шкембе чорба на промоция хихи

    04:19 24.11.2025

  • 40 Дони

    29 3 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна е ПОБЕДИТЕЛЯ!":

    победителя ----ИЗБЕГА СО ПАРИТЕ и гласят обява МОСТ УАНТЕД

    04:21 24.11.2025

  • 42 Тръмп

    55 4 Отговор
    Четете плана на г-н президента на САЩ и пазете тишина ! И ЕС да не изпада в тих ужас ! Отсега нататък ще си плащате , дотук с безплатната вечеря !

    04:24 24.11.2025

  • 44 Буда

    61 2 Отговор

    До коментар #41 от "Червената шапчица":

    Два милиона урки на тор и 30% територии ( най-богатите ) отекоха … и копейка ще викаш на м… ти Фаши !

    04:26 24.11.2025

  • 47 Панелко

    51 1 Отговор

    До коментар #41 от "Червената шапчица":

    Споко Господа бандери г-н президента Тръмп ви е уредил по всички въпроси , четете , слушайте внимателно и може да ви се даде възможност тихичко да си биете камшика …

    04:30 24.11.2025

  • 51 Хахаха

    41 3 Отговор

    До коментар #45 от "Буда":

    Хахаха , смех , те и урките стигнаха Москва , ама в прахообразно състояние .. ммм душевно са там хихи към два милиона били ..

    04:35 24.11.2025

  • 52 нннн

    61 4 Отговор
    Много шум за нищо. Зеленски и урсулите ПАК искат да излъжат Путин, но номерът няма да мине.

    Коментиран от #55

    04:35 24.11.2025

  • 53 Браво!

    70 3 Отговор
    Дадохте картбланш на Русия да ви смачка до край - губещите имали условия, видите ли!

    Коментиран от #57

    04:37 24.11.2025

  • 54 Панелко

    38 2 Отговор

    До коментар #49 от "Панелко":

    Бре , бре кои запад , ония на байрактарите или другия на тия с кървавите зеници и замъглен поглед ? Хихи

    04:38 24.11.2025

  • 56 Съвет

    33 2 Отговор

    До коментар #49 от "Панелко":

    Млати си шкембето за закуска и не ги мисли русите хихи

    04:39 24.11.2025

  • 59 Тръмп

    45 3 Отговор
    Ако смъркача не се смири може и да не изкара до изборите …

    04:42 24.11.2025

  • 63 Никой

    44 1 Отговор
    Няма да стане пак нищо - Украйна са алчни и мързеливи хора - но това е техен проблем.

    Коментиран от #66

    04:49 24.11.2025

  • 64 Ха-ха-ха

    64 1 Отговор
    С една дума, руснаците продължават да движат фронта на запад , да чоплят семки и да гледат поредната серия на сапунката "Многострадална Европа" . Ще започнат пак, Русия не иска мир, ще наложи мир чрез сила, ще вземем замразените руски пари, няма да ги вземем, ще вземем милиарди заем , ще вземем пенсиите, ще сложим санкции на руския въздух, ще пратим миротворци, няма да пращаме миротворци и т.н. и т.н., знаем репертоара.

    04:49 24.11.2025

    77 1 Отговор
    Много странни искания имат ЕС режима и Киев, победителя да не ги побеждава и да вземе да се предаде и да им изпълнява исканията, а ако не се съгласи ще викнели някой да го победи понеже те не могат, това е искане от хора с много тежки психични проблеми, а ние сме ги оставили да ни управляват.

    05:05 24.11.2025

  • 72 мдааа Дааа

    49 4 Отговор

    До коментар #70 от "Последния Софиянец":

    Абе искат, помагат хората...
    Да се спаси поне част от "404" иначе ойде коньо у ряката цялата, а и после следват репарации да се плащат на Русия...

    Не! САЩ не ги интересува Украйна.
    По скоро е да се измъкнат от т.н. воюваща страна и да станат страничен наблюдател, който само посредничи за помиряване на страните!
    Защо?
    Защото после ще се плащат репарации на Русия.. А кой ще ги плаща? Ами воюващите и победени страни- а това са Украйна, поддържащите я ЕС!

    05:09 24.11.2025

  • 73 Ама ти НЕ разбра ли...

    48 1 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
    Притяга се кранчето спряха мазалото....
    Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
    Край на НПО-тата и в България....
    Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, отпуснати от Конгреса.
    А колко сладко беше... ама беше!!!

    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    05:13 24.11.2025

  • 75 Гориил

    49 2 Отговор
    Мъртвороденото дете на Женева. Войната продължава и Русия няма да намали натиска си.

    05:29 24.11.2025

  • 77 мдаааа

    44 4 Отговор
    Die Welt: Руснаците напредват на фронта, а това намалява шанса за компромиси с Киев...
    Политиките на Зеленски водят до масово бягство от бойното поле, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук.
    статистика, показваща, че през 2025 г. в Украйна са били открити 161 500 дела за неразрешено изоставяне на бойна част.
    Според парламентариста това са само официално документирани случаи. Реалната цифра е два пъти по-висока, заяви депутатът.

    Коментиран от #119

    05:32 24.11.2025

  • 79 ООрана държава

    48 2 Отговор
    Доста комично на фона на причината за начало на войната да давате зор киеф да е в нато

    05:37 24.11.2025

  • 80 Гориил

    51 4 Отговор
    Няма да има осемстотин хиляди войници. Дори не се надявайте.Нямаш право да диктуваш условията си на победителя.

    05:37 24.11.2025

  • 81 Мдаааа дааа....

    45 6 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия т.е. разширяването на НАТО и с решението му трябва и да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Путин заяви ….Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия и НАТЮ и военолюбците не спрат да пре0при-пикават оградата на мечката.
    Ееее само Тръмп е наясно със ситуацията и човека иска мир… ама само мир без сила!!!
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза, че това е прокси война на САЩ /Байдън/ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    Коментиран от #86

    05:48 24.11.2025

  • 82 И децата вече знаят, че Раша

    6 42 Отговор
    отива с еднопосочен билет при крайцера и СССР.

    Коментиран от #87

    05:49 24.11.2025

  • 84 Абе

    33 5 Отговор
    Не че и този план не е капитулация като се има в предвид първите предложения на руснаците:))),обаче то както и да се въртят всичко вече ще е капитулация за Украйна:)))

    05:49 24.11.2025

  • 85 Това никога няма да се случи, джендърите

    37 5 Отговор
    не познават Русия, по скоро световна война ще стане, но това което искат мекотелите няма да се случи.

    05:49 24.11.2025

  • 86 Ха-ха-ха, нали е ядрена "сила", каква

    7 10 Отговор

    До коментар #81 от "Мдаааа дааа....":

    сигурност бълнуваш?

    Коментиран от #92

    05:51 24.11.2025

  • 87 Ами

    10 5 Отговор

    До коментар #82 от "И децата вече знаят, че Раша":

    Така като гледаме европейския западен план отива в г8,а границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:)))

    05:51 24.11.2025

  • 90 Кумчо Вълчо

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Червената шапчица":

    Искаш ли списък с конкретните локации, както и карта на разпространение на ковид19 и някои други заразни болести? Ако имаш свястна търсачка с ИИ, можеш да провериш.

    05:55 24.11.2025

  • 91 Зелени хайверчета

    18 1 Отговор

    До коментар #41 от "Червената шапчица":

    Копейка е баба ти.

    05:56 24.11.2025

  • 92 Ами

    30 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ха-ха-ха, нали е ядрена "сила", каква":

    Като погледнеш сегашните граници и тези от Минските споразумения и ще разбереш за каква сигурност иде реч:))),а като прочетеш и евротопката за Русия в г8 и ще си припомниш ,че иде реч за най голямата ядрена сила щен ше щеш ,те не,че на запад много искат ,ама както е казал и Бисмарк,първите предложения на руснаците винаги са най изгодни :)))

    05:57 24.11.2025

  • 93 Жамби

    11 1 Отговор

    До коментар #89 от "Пълна скука":

    Това са фейкпрофили, мисирките са страхливи и се крият.

    05:59 24.11.2025

  • 95 Хи хи

    22 3 Отговор
    Нека първо да спре американската подкрепа, и да се даде време на Русия, една, две или три години да се запознае с плана от Женева, като в същото време напредва на бойното поле !!

    06:03 24.11.2025

  • 97 Хе-хе

    21 2 Отговор
    А ,,Казаки в Берлине" не хочите снова!? Президента Тръмп изчака президента Путин да си реши проблемите почти година и като вижда, че той не се справя добре го съжали и му подарява победата! Както е справедливо! Всеки атлантик, в Берлин, Париж и Лондон, добре знае, независимо какво бръщолеви, че Украйна до река Случ преди 80 години, а днес до Днепър и Одеса си е най чисто руска губерния!

    06:13 24.11.2025

  • 98 Струва ми се

    21 2 Отговор
    Че скоро лондон париж и берлин ще стават области на Русия.

    06:16 24.11.2025

  • 100 Войнолюбците

    25 3 Отговор
    не искат войната в Украйна да свършва. Затова и дърдорят небивалици които няма никога да се случат, като Украйна в НАТО и др.

    06:20 24.11.2025

  • 101 Хи хи

    19 3 Отговор
    Американския план трябва да се подпише в оригиналния му вид ! Това което правят еврожендърите е все едно да вземеш кока кола и да почнеш да и добавяш /дестилираш/преваряваш и тогава да я предлагаш !! Тогава става кока кола менте !! Същото е и с плана !! Само оригиналния план гарантира успех !!

    Коментиран от #108

    06:21 24.11.2025

  • 103 Дори и

    21 3 Отговор

    До коментар #96 от "Рекордьора от бункера":

    Така да е а то НЕ ЕВЯРНО. РУСИЯ ГО ПРАВИ В ИМЕТО НА СВОЯТА БЪДЕЩА СВОБОДА А ТОВА Е ДОСТОЙНО. НЕДОСТОЙНО И НЦИСТКО Е ТОВА КОЕТО УКРАЙНА ПРАВЕШЕ С РУСНАЦИ В ДОНБАС И ЛУГАНСК И ТОВА КОЕТО ПЛАНИРАШЕ ДА НАПРАВИ СРЕЩУ РУСИЯ С ПОДКРЕПАТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ!!!

    06:21 24.11.2025

    16 2 Отговор
    хахахаха тати ша ми купи колело ма друг път хахахахахаха мушмуроци

    06:32 24.11.2025

  • 108 Ааааааа нема,нема.

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Хи хи":

    Нема.

    06:32 24.11.2025

  • 111 СВО=ПРОВАЛ

    4 15 Отговор
    Главната точка.

    Коментиран от #116

    06:37 24.11.2025

  • 113 Той

    18 2 Отговор

    До коментар #105 от "Без Джамбо или поне Мара":

    Те нека да отворят само границите да видиме от къде въобще мъже ще намерят?! Всички ще избягат , ако бях на тях и място даже щях да съм първия, ще ти пълня редици на някаква си фашистка армия. Никога

    06:38 24.11.2025

  • 114 Велин

    11 2 Отговор

    До коментар #105 от "Без Джамбо или поне Мара":

    За западните страни е по-изгодно да не издържат голяма армия, разбирай "пушечно месо". За тая цел има украинци.

    06:39 24.11.2025

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е победената и ще":

    ....и си побързал да напишеш,това което си сънувал,за да не го забравиш ...!

    06:41 24.11.2025

  • 119 Оарос

    20 3 Отговор

    До коментар #77 от "мдаааа":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, както и на всеки предал се в плен.
    Трябва да си луд, за да не го направи.

    06:41 24.11.2025

    25 3 Отговор
    Няма как загубилите да налагат условия, няма такъв случай в човешката история.
    Ще почакаме да видим победителя на какво мнение е.
    Става въпрос за някакви 300 милиарда руски пари.
    Това са смешни пари на фона на 28 трилиона само в полезни изкопаеми в Донецк и Луганск. Да не говорим на колко се оценяват най-плодородните земи , хора , пристанища , инфраструктура.

    Коментиран от #132

    06:46 24.11.2025

  • 125 Доколкото може да се вярва на

    19 2 Отговор
    медийни публикациии как ,, планът на Лондон, Париж и Берлин” кореспондира с предишна публикация за ,,Европа се готви за края на американската подкрепа за Киев”?

    06:46 24.11.2025

    20 3 Отговор
    западняци ще ме уморят от смях някой ден! А и Тръмп, и Путин така са се смяли, ама така са се смяли.... Особено Путин!

    06:51 24.11.2025

    4 6 Отговор

    До коментар #124 от "Спорт":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    06:53 24.11.2025

  • 133 Копеи не философствай!

    5 10 Отговор

    До коментар #130 от "Мишел":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна.Ще ти плащат даже.
    Марш!!

    06:56 24.11.2025

  • 134 територия на ужаса

    4 1 Отговор
    Глупости.

    06:58 24.11.2025

  • 135 Докато натовско оръжие

    5 16 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има....

    07:00 24.11.2025

  • 136 Ха ха

    13 3 Отговор
    Ами то тези заповеди русия да капитулира запада ги предлага от 2022 и нещо не му се получава. И е вярно че Тръмп няма истинско желание да реши конфликта решавайки причините за него

    07:01 24.11.2025

  • 137 Цеко

    15 3 Отговор

    До коментар #121 от "Цеко":

    Аман от болни центаци !!!

    Коментиран от #142

    07:01 24.11.2025

  • 138 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове

    3 24 Отговор

    До коментар #126 от "Име":

    А Путин ша са мъчи поне още шест месеца с Покровск.

    07:02 24.11.2025

    27 4 Отговор

    До коментар #21 от "Буда":

    Защото клоунът послуша другия клоун, с прическата разплетена дамаджана, които беше взел милиони за да го придума да се откаже от мира и да продължи войната . В резултат единият си напълни джобовете с пари, а украинските гробища се напълниха с млади мъже. Проклети да са и двамата!

    07:05 24.11.2025

  • 141 Ти сигурно

    3 4 Отговор

    До коментар #139 от "😄😄😄😄😄":

    си основният купувач на руският златен резерв, нали?😂😂😂😂😂😂

    07:05 24.11.2025

  • 142 Марш на работа!

    4 1 Отговор

    До коментар #137 от "Цеко":

    Марш!

    Коментиран от #155, #157

    07:05 24.11.2025

  • 143 Гама ти манасу

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "😄😄😄😄😄":

    Най вече ти 😂

    07:07 24.11.2025

    20 5 Отговор
    На кого показаха тоя план? Кой трябва да го одобри? Кой трябва да го изпълни? Присъства ли? Смешници -керванът се води от РФ. Лаещите са нещо странично и не влияят на движението му.

    Коментиран от #149

    07:10 24.11.2025

  • 146 Умнокрасив

    12 4 Отговор
    Страхотен план гарниран обилно с нетрадиционна страстна любов

    07:10 24.11.2025

  • 147 Иван

    8 2 Отговор
    А ефрейтор Адолф Хитлер- фелдмаршал.

    07:11 24.11.2025

    2 10 Отговор
    Точка.

    07:17 24.11.2025

  • 151 Европейски русофобски инат!

    20 3 Отговор
    Щом им е толкоз акъла на европейците, нека остане тогава Украйна една държавица само в рамките на Галиция, т.е. около Лвов, без излаз на море, по-малка и от Естония!! Пък нека влиза и в ЕС и в НАТО!!! Никой няма да ги брои за нищо!!!

    07:18 24.11.2025

    23 3 Отговор
    Украйна никога няма да е в НАТО и ще е от Днепър на запад. А иначе може да си лаете колкото си искате.

    07:20 24.11.2025

  • 154 Пффф...

    20 3 Отговор
    ЕуроПуделите демек пак кроят война в бъдеще...
    Точно за това започна СВО и няма да минат техните номера...

    07:21 24.11.2025

    19 2 Отговор

    До коментар #152 от "Добро утро!":

    Кая Калас. Търсят я за кражба на 40 МИЛИАРДА.

    07:24 24.11.2025

  • 157 О.Р.

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "Марш на работа!":

    А така. Тропни с краченце.

    07:31 24.11.2025

  • 158 Трудна работа

    17 2 Отговор
    Липсва точка първа, в този план: Екзекуция на Зеленски.

    Коментиран от #164

    07:34 24.11.2025

    16 2 Отговор
    Няма сделка! Русия отхвърли всички промени на европейците и продължава по план в Украйна! Няма да има и прекратяване на огъня!

    07:48 24.11.2025

    4 1 Отговор

    До коментар #158 от "Трудна работа":

    Оставили са тази точка ,да я свърши Украинският Народ...!

    07:54 24.11.2025

  • 165 Мочата си е на място, не смеят

    8 1 Отговор

    До коментар #152 от "Добро утро!":

    го пипнат, защото разбраха, че точно онези които се изгафиха с паметника, не ги чака нищо добро, на ръце ще го вдигат отново.

    08:11 24.11.2025

  • 166 факуса

    7 1 Отговор
    сиреч продължава тактическото примамване на русия към границите на натю,щот им куца логистиката,тепърва закони си правят пътища оправят щот им деликатна техниката,и докат ги примамват и току виж се усетили,че осрайна пак руска и нема кой да приемат ес и в натю

    08:16 24.11.2025

  • 167 Ролан

    5 0 Отговор
    Тия само симулират някаква работа. Нали са на заплата?😛

    08:17 24.11.2025

  • 168 Сметка без кръчмаря!

    10 1 Отговор
    Събрали се мишките и предложили мирен план на котката! Все едно победеният да предлага капитулация на победителя! С фашисти не се преговаря и руската армия ще стигне до полската граница!

    08:30 24.11.2025

  • 169 Олга

    5 1 Отговор
    Европейци направили от Тръмп Дядо Мраз, остана да направят Русия на Снежанка с “Орешки” в кошничката. Стига тя да не им развали празника с големи фойерверки.
    Иначе планът е много хубав.

    08:37 24.11.2025

  • 170 ВОЙННАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ.

    5 0 Отговор
    Колкото Цариградската конференция през 1876 год. постигна съгласие, Българите да имат собствена държава, токова и Западняците я свършват тука. При Минските споразумения, Украйна имаше 260 хиляди войници. Сега настояват за 800 хиляди. В момента едва ли са останали 600 хиляди Украинска армия. Това Западно искане означава нарастване броя на Украинската армия и яко превъоръжаване. Екстественото е, че Русия няма да су съглеси.
    В Москва да не страдат от илюзии. Става въпрос за унижение на Руския народ. Затова Русия трябва да води войната както Израел с арабите, с тази милозливост доникъде няма да стигнат. За чуждите наемници решението да е само разстрелване.
    Въпреки желанието на ТРЪМП, усилията му се провалят, аради действиятя н Англия и Франция.

    08:46 24.11.2025

  • 171 Докато електричеството се спира в цяла

    3 0 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски.

    08:46 24.11.2025

  • 172 Мдаааа дааа....

    6 0 Отговор
    Тия военолюбци вятър ги вее на бяла кобилка.... Планове и мечти си правят а Путин малко по малко напредва към Киев и скоро лично ще отиде да си вземе тези планове барабар с репарациите!!!!

    08:55 24.11.2025

  • 173 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха понеже запада победи русия приемат план за мир без русия

    09:03 24.11.2025

  • 174 победителите

    2 0 Отговор
    са тези които поставят условията. хехехех

    09:15 24.11.2025

  • 175 така, така

    2 0 Отговор
    Надявам се напъните на Лондон, Париж и Берлин да си останат за тяхна сметка, щом са насочени единствено към продължаване на конфликта. Надявам се, но няма как да стане. Тия, лишени от елементарни умения да съберат 2+2, ще ни вкарат всички в кюпа. Жалко за Европа - ще закъсва все повече, докато се превърне в треторазряден играч, с който никой, дори от кумова срама, няма да се съобразява.
    Не ми е ал само за украинците - техните напъни ще ги докарат до естествения развой - няма държава, няма проблем.
    Цирка продължава. Сега ще изкарат руснаците виновни, че няма да има мирно споразумение (при все, че руснака не е променил позицията си, т.е. и без да ги питат е ясно, че розовите сънища на бюрократите няма как да бъдат приети). Ще се налагат поредните пакети санкции, ще се наливат средства за войната докарто корупцията в 0срайната се вихри и т.н. В един прекрасен ден, всички ще осъзнаят, че царя е гол, но.......и да вее белия байрак, ЕС ще плаща. Всяко ново руско предложение е по-лошо за победения, не е лошо да го имат предвид.

    09:17 24.11.2025

  • 176 резервист

    2 0 Отговор
    Тази кървава война трябва да спре. Така ли не разбраха, че нещата отиват към катастрофа?! Протакат неизбежното с цената на кръвта на народа си, за да угодят на психясалите европейци в стремежа им да отслабят Русия. До голяма степен успяха. И струваше ли си?! Ако бяха спазвали Минските споразумения, щяха да запазят териториалната си цялост и "гордостта на нацията" срещу широка автономия на две области, признаване на Крим за руски, възстановяване на толерантното отношение към рускоговорещите в Украйна и отказ от участие във военни блокове (НАТО). Кои от целите си постигнаха? Крадене на корем?

    09:21 24.11.2025

  • 177 Краварски те смешки нямат край

    1 0 Отговор
    Пародия на фен тези герой

    10:02 24.11.2025

  • 178 АААА- ЕДНО ВЪПРОСЧЕ

    1 0 Отговор
    Та доколкото разбирам едните предлагат 600 000 армия за Украйна , а другите предлагат 800 000. След като Украйна загуби над 1 000 000 човека във военните действия и над 15 000 000 емигрираха. От къде ще се вземат украйнци за "новата армия???

    Явно лидерите от запада не разбират че обсъждат не просто капитулацията на Украйна , а условията на собствената си капитулация и пълно икономическо и военно поражение. С последващите последствия- изплащане на контрибуции и репарации към Русия.

    11:12 24.11.2025

  • 179 Тези са само позлатени.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    Война е! От чисто злато бяха в рзиденцията на Янукович, но тогава бяха богатите години. Сега са само позлатени. Долнопробна имитация.

    11:21 24.11.2025

  • 180 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ...ТРЯБВА ЛИ "ЗАБОЛЕЛИТЕ " --БЕРЛИН -ПАРИЖ И ЛОНДОН --- ДА БЪДАТ ЛЕКУВАНИ СЪС СИБИРСКИ БИЛКИ -- ЖЕН ШЕН И ТРОЙЧАТКА ????????????

    14:06 24.11.2025