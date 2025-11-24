Киевският режим може да инсценира терористична атака или провокации под фалшив флаг, за да създаде кървав фон за предложените от САЩ преговори, заяви пред „Известия“ представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник.

„Съществува и голяма опасност украинците да организират терористични атаки или провокации под фалшив флаг. Предвид международното и вътрешнополитическото напрежение в Украйна, Киев е много вероятно да се опита или да отклони вниманието от корупционния скандал, или да създаде кървав фон за предложените от САЩ преговори“, каза той.

На 23 ноември лидерите на ЕС изразиха несъгласието си с няколко точки от плана на САЩ и необходимостта от преразглеждането му. Вестник „Билд“, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че германското правителство е изключително загрижено за инициативата на САЩ и е започнало работа по дипломатически контрамерки.

Според американския план, чието съдържание е изтекло в западните медии, Съединените щати и други държави ще бъдат задължени да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които украинските войски бъдат изтеглени, ще бъде създадена демилитаризирана зона.