Die Welt: Руснаците напредват на фронта, а това намалява шанса за компромиси с Киев
Die Welt: Руснаците напредват на фронта, а това намалява шанса за компромиси с Киев

24 Ноември, 2025 04:11, обновена 24 Ноември, 2025 04:22 3 021 45

Политиките на Зеленски водят до масово бягство от бойното поле, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук. Тръмп напразно очаква благодарност от украинското правителство, смята руският сенатор Алексей Пушков

Die Welt: Руснаците напредват на фронта, а това намалява шанса за компромиси с Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Успешните действия на руската армия оставят надежда на Киев за сериозни компромиси или надежди за положителен изход от конфликта с Москва, заяви Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Die Welt, базиран в украинската столица.

„Руснаците са готови на всичко, така че не се виждат сериозни компромиси с Москва, защото балансът на силите на бойното поле е измества в тяхна полза“, каза той.

Според Ванер вече е ясно колко тежка е ситуацията за Киев и руската армия само увеличава натиска върху украинските въоръжени сили.

„Те продължават да оказват натиск на фронта. Нещо повече, вече е ясно колко тежка е ситуацията на Украйна“, заключи кореспондентът.

Политиките на Володимир Зеленски водят до масово бягство от бойното поле, заяви в Telegram депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук.

„Хората бягат не от войната, а от глупавата и разрушителна политика на Зеленски, от нападения, мъчения, заплахи и безсмислието на смъртта“, написа той, коментирайки статистика, показваща, че през 2025 г. в Украйна са били открити 161 500 дела за неразрешено изоставяне на бойна част.

Според парламентариста това са само официално документирани случаи. Реалната цифра е два пъти по-висока, заяви депутатът. Освен това, обясни Дмитрук, това е реална гражданска съпротива срещу политиката на лидера на страната.

„Зеленски продава война и човешки животи“, заключи политикът.

В средата на ноември Роман Костенко, секретар на Комисията по национална сигурност и отбрана на Върховната рада, съобщи, че приблизително 80 процента от мобилизираните украинци бягат директно от учебните центрове. Той смята, че настоящото киевско правителство се фокусира върху изборите и ухажва тези, които ще гласуват. Това са млади хора на възраст между 18 и 22 години, лица, избягващи военна служба, 25-годишни мъже, които все още не отговарят на условията за наборна служба, и учители, чиито заплати се увеличават.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напразно очаква благодарност от украинското правителство за усилията му да спаси режима в Киев, заяви руският сенатор Алексей Пушков в своя Telegram канал.

„Тръмп напразно очаква благодарност от „ръководството“ на Киев за усилията си да спаси Украйна. Това няма да се случи. Администрацията на Байдън и лидерите на ЕС направиха всичко, за да убедят Украйна, че целият свят ѝ „дължи“ нещо“, написа той.

Според сенатора, благодарение на настоящото ръководство, "Украйна е до гуша във война с далеч по-могъщата Русия", нещо, което Тръмп смята, че не е трябвало да се случи, и предвидимо губи, очаквайки да бъде спасена.

„Чувство на благодарност? Не в Киев, г-н Тръмп“, отбеляза иронично парламентаристът.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната мрежа TruthSocial нарече настоящите украински власти неблагодарни, поставяйки думата „ръководство“ в кавички.


Украйна
Оценка 3.9 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И Киев е Руски

    79 25 Отговор
    Западът толкова много лъжеше в медиите за ситуацията в Покрайнините, че сега ще му бъде много трудно да обясни на хамстерите си как се е случило така, че цялото им население от ЕС необратимо е понижило жизнения си стандарт и то напълно напразно

    Коментиран от #13, #16, #20, #21

    04:34 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    60 25 Отговор
    Всичко е казано правилно, но бих добавил накрая, че ако селяните не подпишат този път, тогава няма да има по-нататъшни преговори, а само безмилостно унищожение докрай с използване на всички налични оръжия

    04:37 24.11.2025

  • 5 Бонев

    81 22 Отговор
    Руснаците напредват,а победените правят соарета и си разменят някакви планове за мир без да питат кръчмаря.

    Коментиран от #6

    04:37 24.11.2025

  • 6 Кръчмарят е Зеленски, а не

    33 74 Отговор

    До коментар #5 от "Бонев":

    бункерният педофил Путлер.

    Коментиран от #8

    04:44 24.11.2025

  • 7 Трябва да му се признае на Путлер, че

    50 72 Отговор
    погуби и осакати над 1 милион мужици без да успее да превземе тези 30% от Донбас които не бяха окупирани през 2014 година.
    С това ще бъде вписан в позорната история на Русия.

    Коментиран от #11, #18

    04:52 24.11.2025

  • 8 Бонев

    63 13 Отговор

    До коментар #6 от "Кръчмарят е Зеленски, а не":

    Зеленски не е кръчмар,той е отговорник по тоалетните,златните.

    04:53 24.11.2025

  • 9 Най-великия президент 🇺🇦

    11 18 Отговор
    Важното е капитулацията и денацификацията да са справедливи и достойни. Иначе защо се бихме толкова години!

    04:58 24.11.2025

  • 10 🤔🤔🤔🤔

    4 47 Отговор
    напредват с 1000 ТРУПА НА МЕТЪР.

    Коментиран от #44

    04:59 24.11.2025

  • 11 СССР се завръща

    58 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трябва да му се признае на Путлер, че":

    По интересувайте колко бяха украинците преди СВО и колко са сега.И след това провери с колко се е увеличило населението и територията на Русия и

    04:59 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    44 4 Отговор
    Русия отхвърля европейските поправки

    05:05 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Съветник

    14 49 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Путлер да си приготви въжe и caпyн в бункера ,ако не му се ходи в Xaгa.

    Коментиран от #41

    05:26 24.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Велик е вожда в бункера !

    4 48 Отговор
    Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години...

    05:37 24.11.2025

  • 27 Още много хиляди билети за концертите на

    3 36 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Кобзон ще раздаде ВСУ на окупаторите.

    05:43 24.11.2025

  • 28 дядото

    39 1 Отговор
    ситуацията на фронта,а не женева,ес и нато ще решат проблема с укрофашистите.

    06:02 24.11.2025

  • 29 Абе

    50 1 Отговор
    Много точки много нещо и както и да го погледнеш се вижда,че Бисмарк е бил прав и първите предложения на руснаците
    винаги са най изгодни :))))

    06:06 24.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 То щото

    29 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бонев":

    Укрите са безсмъртни и почти са пред Москва.

    06:38 24.11.2025

  • 32 русичь..

    23 2 Отговор
    Подготвихме поредната партида,в чувалчета от хиляди бандерски чаркояци-събрани из покровските окопи,готови са за степан и петлюра да ги водат при оня еврейн-кобзон

    06:45 24.11.2025

  • 33 Ами кога

    31 0 Отговор
    Настъпващия е капитулирал и изтеглял?!!въобще не знам дали сериозно си вярва европейската хунта ,че с приказки ще победи Русия

    07:16 24.11.2025

  • 34 Разбира се

    22 0 Отговор
    Силната страна на европейците е в дърдоренето. Използват го като психотерапия за пренебрегване на реалността.

    07:49 24.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да знаете че

    2 4 Отговор
    Ганчо разпространява руска пропаганда.

    08:18 24.11.2025

  • 37 Ццц

    12 2 Отговор
    Водещи експерти по война, политика, Ковид, футбол, по Русия, но най-вече по ракия, ни уверяваха, че трябва да даваме и то много да даваме на американските оръжейни концерни, за да подобрим украинската преговорна позиция. Говорим за титани на мисълта като Евгений ЛаЙн0в, Тагаренко и много други световни алкохолици. Техни сътрапезници пригласяха, че ако не дадем, до 5 години Русия ще дойде да си вземе сама, макар че загубите й са непоносими. Баба си върза пералнята с катинар като чу експертните мнения и каза, че не си я дава да стане на ракета на никой! А каква стана тя сега? Водещите експерти се загубиха, а на тяхно място зарибени с руска пропаганда ни плашат, че файда от парите ни само за Олена Зеленска има.

    08:20 24.11.2025

  • 38 Поне напишете някое населено място...

    1 9 Отговор
    ......напредвайки според вас те се чудят как да се спасят..........Може ли нормален мозък да си мисли ,че има икономика в света ,която да воюва 4години без три месеца и да издържи????Преставяте ли си какво ще стане след спиране на войната????????Тенденциозно пишете и венцехвалите ,просиянците с една цел да ги приспите и да повторите баснята за лисицата , гарвана и сиренето..........пс.Не мога да повярвам ,че ръководителите на просия са толкова глупави /нещо като вас/ та да повярват на това ,че печелят или ще спечелят!Лошото е ,че те вече ако са на моя акъл нямат изход....А ,без изход котката става тигър.......ротшилде.......

    08:25 24.11.2025

  • 39 Войната може да свърши за една нощ

    2 9 Отговор
    Руския ботуш да се изнесе от суверенна Украйна.

    Коментиран от #42, #43

    08:25 24.11.2025

  • 40 Докато електричеството се спира в цяла

    7 1 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски.

    08:49 24.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АБВ

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Войната може да свърши за една нощ":

    "Войната може да свърши за една нощ
    Руския ботуш да се изнесе от суверенна Украйна."

    Наистина може да свърши за еднанощ. НАТО да се изнесе на границите си от 1991 г. И да прекрати агресията си срущу суверенни държави. А най-добре е да прекрати съществуването си като отпаднала необходимост.

    09:23 24.11.2025

  • 43 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Войната може да свърши за една нощ":

    И когато се събудиш, ще разбереш че си сънувал.
    Тази война ще свърши когато Русия реши.

    09:58 24.11.2025

  • 44 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "🤔🤔🤔🤔":

    34 загинали украински военни срещу 1 руски (военното разузнаване на САЩ)

    10:01 24.11.2025

  • 45 Глупости!

    1 2 Отговор
    4 години "напредват" и са до под кривата круша.
    Данните показват, че се движат със скоростта на охлюв.
    Както винаги, напредват само в пропагандата. Но това не печели война. Още по-малко пък, пълномащабна инвазия. Още по-малко пък, срещу целият развит свят.

    12:08 24.11.2025

