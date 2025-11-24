Новини
Лидерите на ЕС обсъждат усилията за мир в Украйна на срещата в Луанда
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 11:12 869 31

Възможност за участие и чрез видеоконферентна връзка за отсъстващите лидери

Лидерите на ЕС обсъждат усилията за мир в Украйна на срещата в Луанда - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат днес в 11:30 часа българско време в кулоарите на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луанда, за да обсъдят действията за постигане на мир в Украйна, съобщи говорителят на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според говорителя, лидерите, които не могат да присъстват лично на срещата, са поканени да се включат чрез видеоконферентна връзка.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #26

    11:13 24.11.2025

  • 2 Шопо

    19 2 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    11:14 24.11.2025

  • 3 майор Михов

    17 1 Отговор
    Картите, картитееее.....
    Баламурници без карти.
    Провалени гаранти на Минските споразумения.

    11:15 24.11.2025

  • 4 Пич

    17 1 Отговор
    Много съжалявам че не съм там , за да се спукам от смях на тъпотиите им !!! А може да сте сигурни , че тъпотиите им са епични ! И Русия и САЩ така и процедират с тях - като с тъпаци без значение !!!

    Коментиран от #28

    11:15 24.11.2025

  • 5 пешо

    15 1 Отговор
    тия не разбраха ли че никой няма да ги пита за нищо

    11:15 24.11.2025

  • 6 Вашето мнение

    12 2 Отговор
    Еволюция на плана на еврюрунгелите - от План за победа, през мир чрез сила, до мир какъвто и да е, само да ни пуснат под масата за огризките. На тези ли лузъри, деградиенти и фашаги ми чиниите българино?

    11:17 24.11.2025

  • 7 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    До кога ще ни занимавате с глупости!?
    Мир няма да има.

    11:18 24.11.2025

  • 8 Сорос кукловод на "демократите"

    11 1 Отговор
    Докато има "демократи", ще има и войни. Където няма "демократи", там има мир.

    11:18 24.11.2025

  • 9 Вашето мнение

    13 1 Отговор
    Докато Русия ги размазва на бойното поле, еврюжинжирято могат да си обършат нежните евроатлантически ........а с техния план.

    11:19 24.11.2025

  • 10 плевен

    10 1 Отговор
    А тези които не са дошли, защо не са дошли? Ще им се скараме ли, или ще им се подмажем?

    11:19 24.11.2025

  • 11 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Колкото повече страни се мешат, толкова по далече се вижда да има край тая война

    11:20 24.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Тия ПалячоФци що не организират среща на мелмак

    11:21 24.11.2025

  • 13 Гост

    9 1 Отговор
    И ние снощи в махленската кръчма обсъдихме мира в Украйна. Да изпратя ли комюникето на Мето тенекеджията и плана на Киро от веикато, да ги публикувате? Точно толкова са ценни, колкото идеите, които ще дойдат от Луанда

    11:22 24.11.2025

  • 14 си дзън

    2 5 Отговор
    Снощи е ударен единствения химически завод на руснаците за бром. Крим е на тъмно заради удар
    по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.

    11:23 24.11.2025

  • 15 Никога не забравяйте кой е истинската

    11 2 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    11:24 24.11.2025

  • 16 404

    8 2 Отговор
    Зеления няма ток ква видео връзка

    11:24 24.11.2025

  • 17 Мишел

    11 2 Отговор
    Мишките обсъждат стоите условия за мирния договор с котката.
    Победителят диктува условията за капитулацията.

    11:25 24.11.2025

  • 18 Вместо

    5 2 Отговор
    да правят излишни циркове лидерите на ЕС да си седнат на задниците и да оставят Путин да си довърши работата! Украйна нито е член нито кандидат член на алианса и ЕС! Те нямат никаква работа там! А и да се приготвят да плащат репарации -защото тази война е тяхно дело.

    11:27 24.11.2025

  • 19 Лидери в кавички

    3 1 Отговор
    на табуретки в страничния коридор пред овалния кабинет в очакване какво ще им заповядат след телефонен разговор между Тръмп и Путин

    11:35 24.11.2025

  • 20 Президентът на Украйна Зеленски

    4 1 Отговор
    губи връзка с реалността, а действията му демонстрират отчаяние. Това e заявил Оуен Матюс в статия за британския вестник The Telegraph. Според него пътуванията на Зеленски до европейските столици и подписването на мащабни оръжейни сделки, които Киев не може да си позволи, по никакъв начин не решават предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, където политическата и военна ситуация ескалира. „Поведението на Зеленски е тревожен знак за всички доброжелатели на Украйна, защото демонстрира отчаяние“, отбелязва статията. На фона на критичната фаза на конфликта с Русия, намаляването на международната финансова помощ, четирикратното увеличение на дезертьорствата в украинската армия, успешното настъпление на руските сили и срива на политическия авторитет на Зеленски, „трябва да бъдем много загрижени за бъдещето на Украйна“, подчертал авторът. В светлината на корупционния скандал, в който са замесени сътрудници на Зеленски, Европейският съюз изисква гаранции от Киев, че финансовата помощ, отпусната на страната, няма да бъде използвана за кражби и подкупи.

    11:40 24.11.2025

  • 21 Вовата - ,,Кръчмаря"!

    3 1 Отговор
    ОК!
    Обсъждайте си без мен,колкото си искате...,че после идвам за сметката...!

    11:42 24.11.2025

  • 22 Не разбрах Африканският съюз

    5 0 Отговор
    какво общо има с действията за постигане на мир в Украйна?

    Коментиран от #27, #31

    11:45 24.11.2025

  • 23 Бившият съветник на Пентагона

    3 0 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече са направили. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    11:46 24.11.2025

  • 24 Pyccкий Карлик

    4 1 Отговор
    Луанда.......
    Пък що пък не в Гваделупа, бре ? 😄😄😄

    11:52 24.11.2025

  • 25 Ива

    2 1 Отговор
    Колко ни струват тези безплодни разговори ?Мир ще има когато има сигурност за Русия !
    Победителят има последната дума !

    12:19 24.11.2025

  • 26 Столичанин кореняк

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Един свободен столичанин , жадуващ за демокрация , справедливост , хубав живот без война .Никога не би нарекъл страна която е атакувана от окупатори "фашистка". Само заблудени овце като вас , живеещи с представите си до 1990г могат да мислят , разсъждават и четат измислената история на Русия и СССР! История която отрича ОМРАЗАТА на Русия към БЪЛГАРИЯ касаеща азбука , отказ за обединение на България /съединението/ , репарации за освобождаване от Турция , репарации и гавра за освобождение от фашизма/септември 1944/. Докато си жив - чети ,учи , запомняй и възприемай ИСТИНАТА!

    12:31 24.11.2025

  • 27 Столичанин кореняк

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Не разбрах Африканският съюз":

    Русия жадува присъствие и налагане на своите правила и помощи за страните от Африка. Уж целящи техните свободи и освобождаване от колониализма и робството! Това се постига с фалшива помощ , снабдяване с оръжие , завладяване на рафинерии , наказателни акции и още много неща до създаване на послушна страна като руски протекторат!

    Коментиран от #30

    12:35 24.11.2025

  • 28 Столичанин кореняк

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Никакъв пич не сте а п-тьо!

    12:36 24.11.2025

  • 29 Нерде Ямбол нерде Стамбул

    1 0 Отговор
    Къде са ръгнале тия лидери у Луанда пак да обсъждат Украинъ? Поредното безсмислено събиране и празно говорене. Никой не ги сефери, нищо не зависи от тях, а капитулацията предстои, а с нея и неизбежния въпрос за отговорността за жертвите и похарчените пари.

    12:50 24.11.2025

  • 30 ГЛЕЙ СИГА

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Столичанин кореняк":

    ОБЕЛЯ Е СЕЛО НЕ Е СТОЛИЦА
    А КОРЕНИТЕ ТИ СА ОТ РОМСКИТЕ МААЛИ НА ВРАЧАНСКИТЕ СЕЛА
    А ИНАК ДОРИ И СВЯСНА ЛЪЖА НЕ МОЖЕШ ДА СКАЛЪПИШ
    АБЕ КОЙ ИЗГОНИХА ОТ АФРИКАТА
    МАЙ БЯХА НЕКВИ ФРАНЦУЗИ

    14:14 24.11.2025

  • 31 ИМА РАЗБИРА СЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не разбрах Африканският съюз":

    СИТЕ ШИБЕЦИ НА ЕДНО МЯСТО
    ША СИ ПОЩЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ДУП.....ЕТА

    14:16 24.11.2025

Новини по държави:
