Лидерите на ЕС обсъждат усилията за мир в Украйна на срещата в Луанда

Лидерите на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат днес в 11:30 часа българско време в кулоарите на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луанда, за да обсъдят действията за постигане на мир в Украйна, съобщи говорителят на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според говорителя, лидерите, които не могат да присъстват лично на срещата, са поканени да се включат чрез видеоконферентна връзка.