Лидерите на ЕС обсъждат усилията за мир в Украйна на срещата в Луанда

Лидерите на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат днес в 11:30 часа българско време в кулоарите на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луанда, за да обсъдят действията за постигане на мир в Украйна, съобщи говорителят на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Според говорителя, лидерите, които не могат да присъстват лично на срещата, са поканени да се включат чрез видеоконферентна връзка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #26
11:13 24.11.2025
2 Шопо
11:14 24.11.2025
3 майор Михов
Баламурници без карти.
Провалени гаранти на Минските споразумения.
11:15 24.11.2025
4 Пич
Коментиран от #28
11:15 24.11.2025
5 пешо
11:15 24.11.2025
6 Вашето мнение
11:17 24.11.2025
7 Я пък тоя
Мир няма да има.
11:18 24.11.2025
8 Сорос кукловод на "демократите"
11:18 24.11.2025
9 Вашето мнение
11:19 24.11.2025
10 плевен
11:19 24.11.2025
11 ООрана държава
11:20 24.11.2025
12 И Киев е Руски
11:21 24.11.2025
13 Гост
11:22 24.11.2025
14 си дзън
по подстанция. Кстово пак е дигнало температура.
11:23 24.11.2025
15 Никога не забравяйте кой е истинската
11:24 24.11.2025
16 404
11:24 24.11.2025
17 Мишел
Победителят диктува условията за капитулацията.
11:25 24.11.2025
18 Вместо
11:27 24.11.2025
19 Лидери в кавички
11:35 24.11.2025
20 Президентът на Украйна Зеленски
11:40 24.11.2025
21 Вовата - ,,Кръчмаря"!
Обсъждайте си без мен,колкото си искате...,че после идвам за сметката...!
11:42 24.11.2025
22 Не разбрах Африканският съюз
Коментиран от #27, #31
11:45 24.11.2025
23 Бившият съветник на Пентагона
11:46 24.11.2025
24 Pyccкий Карлик
Пък що пък не в Гваделупа, бре ? 😄😄😄
11:52 24.11.2025
25 Ива
Победителят има последната дума !
12:19 24.11.2025
26 Столичанин кореняк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Един свободен столичанин , жадуващ за демокрация , справедливост , хубав живот без война .Никога не би нарекъл страна която е атакувана от окупатори "фашистка". Само заблудени овце като вас , живеещи с представите си до 1990г могат да мислят , разсъждават и четат измислената история на Русия и СССР! История която отрича ОМРАЗАТА на Русия към БЪЛГАРИЯ касаеща азбука , отказ за обединение на България /съединението/ , репарации за освобождаване от Турция , репарации и гавра за освобождение от фашизма/септември 1944/. Докато си жив - чети ,учи , запомняй и възприемай ИСТИНАТА!
12:31 24.11.2025
27 Столичанин кореняк
До коментар #22 от "Не разбрах Африканският съюз":Русия жадува присъствие и налагане на своите правила и помощи за страните от Африка. Уж целящи техните свободи и освобождаване от колониализма и робството! Това се постига с фалшива помощ , снабдяване с оръжие , завладяване на рафинерии , наказателни акции и още много неща до създаване на послушна страна като руски протекторат!
Коментиран от #30
12:35 24.11.2025
28 Столичанин кореняк
До коментар #4 от "Пич":Никакъв пич не сте а п-тьо!
12:36 24.11.2025
29 Нерде Ямбол нерде Стамбул
12:50 24.11.2025
30 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #27 от "Столичанин кореняк":ОБЕЛЯ Е СЕЛО НЕ Е СТОЛИЦА
А КОРЕНИТЕ ТИ СА ОТ РОМСКИТЕ МААЛИ НА ВРАЧАНСКИТЕ СЕЛА
А ИНАК ДОРИ И СВЯСНА ЛЪЖА НЕ МОЖЕШ ДА СКАЛЪПИШ
АБЕ КОЙ ИЗГОНИХА ОТ АФРИКАТА
МАЙ БЯХА НЕКВИ ФРАНЦУЗИ
14:14 24.11.2025
31 ИМА РАЗБИРА СЕ
До коментар #22 от "Не разбрах Африканският съюз":СИТЕ ШИБЕЦИ НА ЕДНО МЯСТО
ША СИ ПОЩЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ДУП.....ЕТА
14:16 24.11.2025