Украйна очерта „червени линии“ за мирни преговори

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук заяви на срещата на „Кримската платформа“ в Швеция, че за Киев има три абсолютни „червени линии“, които не могат да бъдат преминати при каквито и да било мирни преговори, предава News.bg.
Според него Украйна никога няма да приеме:
-
официалното международно признание на територии, окупирани от Русия;
-
каквито и да било ограничения върху отбранителните способности на страната;
-
ограничения върху бъдещите ѝ международни съюзи, включително членство в ЕС и НАТО.
Стефанчук подчерта, че европейската и евроатлантическата интеграция трябва да бъдат ключов елемент от бъдещите гаранции за сигурност и да присъстват във всеки реалистичен мирен план.
Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че позициите на Украйна влизат в противоречие с част от предложенията в 28-точковия мирен план на САЩ, представен на Киев миналата седмица. Спорни са именно въпросите за териториалния статут, ограниченията върху въоръжените сили и статус извън НАТО.
Украйна отново подчерта, че е готова да работи по дипломатически решения, но само ако те не засягат суверенитета ѝ, отбранителната способност и свободния избор на международни съюзи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #15, #73
12:54 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Марко
12:55 24.11.2025
4 добре,
12:56 24.11.2025
5 име
12:56 24.11.2025
6 Бонев
Коментиран от #58
12:57 24.11.2025
7 Да добре
12:58 24.11.2025
8 Хаха
12:58 24.11.2025
9 Мдаааа
12:58 24.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Минск-16
12:58 24.11.2025
12 Не разбрах
Коментиран от #75
12:58 24.11.2025
13 Разбрал
Слава на Украйна!
Коментиран от #24, #27
12:58 24.11.2025
14 Пенсионер 69 годишен
12:59 24.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Украинската
Коментиран от #31
13:00 24.11.2025
17 Уфф
13:02 24.11.2025
18 Ще има още две-три червени линии
13:03 24.11.2025
19 ежко
13:04 24.11.2025
20 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)
13:04 24.11.2025
21 ООрана държава
13:04 24.11.2025
22 Българин
13:05 24.11.2025
23 Пенсионер 69 годишен
13:05 24.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атина Палада
13:05 24.11.2025
26 Вертоломей първи
Това са не хора ами някакви отвратителни същества, всеки ден гибат хора и загубват територия, този шопар нямал да приеме компромиси, ненормалници.
Коментиран от #28
13:06 24.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пенсионер 69 годишен
До коментар #26 от "Вертоломей първи":Бият, осакатяват, изнасилват и убиват! Украйна се управлява от банда мутри с неонацистки лозунги.
13:09 24.11.2025
29 Ами то
13:10 24.11.2025
30 Факт
Коментиран от #39
13:12 24.11.2025
31 Даа!
До коментар #16 от "Украинската":Много дълъг период им отпускаш! До лятото,са сдали багажа напълно.Кликата около 🤡 е готова да се конфронтира и със Тръмп,защото с Акушерката така са се уплели в машинации за милиарди,че ако спре месомелачката,със сигурност ще има нови приятелства не само в Незалежная,новъв Франция, Германия Италия, дори на Балканите.А те не само ще задават въпроси,а ще търсят отговори струващи стотици милиарди.на цял ЕС.И точно тогава,щатската администрация ще им покаже ос раните гащи,кой в каква далавера е участвал.Там го знаят и в момента.Но се сдържат,от геополитическо интереси.На клоуна засега само леко му намигнаха за " усвоените милиони"
13:13 24.11.2025
32 Сандо
13:14 24.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зеления Н@ркоман
13:15 24.11.2025
35 Дудов
13:15 24.11.2025
36 Звучи като Нетаняху,
13:15 24.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Някой
13:17 24.11.2025
39 Тръмп:
До коментар #30 от "Факт":Зеленски и Кликата му не искат да Капитулират по трудният начин,
Те искат да Капитулират по Много по-труден начин!
Коментиран от #43
13:17 24.11.2025
40 Анна Максимчук от Украйна
13:19 24.11.2025
41 Руснаците
Не е изключено скоро в Кремъл да дойде един по-традиционен руски лидер за да реши въпросите.
13:22 24.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Много
До коментар #39 от "Тръмп:":е съмнително дали нещо зависи от Зеленски и кликата му. Те са просто мениджъри от средно ниво.
13:24 24.11.2025
44 САЩ разследват Зеленски
Коментиран от #53
13:24 24.11.2025
45 Зеленски
13:28 24.11.2025
46 Художник и детектив
13:28 24.11.2025
47 Бившият съветник на Пентагона
Коментиран от #49
13:28 24.11.2025
48 Докато електричеството се спира в цяла
13:29 24.11.2025
49 Е и какво
До коментар #47 от "Бившият съветник на Пентагона":като напусне Украйна Зеленски. Ще сложат друг като него. В ЕС съществува пълен консенсус за това, какво трябва да се случва в Украйна. И този консенсус не предвижда приемане на руските условия. Какво мислил Зеленски или Ермак или обикновените украинци е без практическо значение.
Коментиран от #56
13:32 24.11.2025
50 Посланикът на ЕС в Украйна
Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо?
Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.
Коментиран от #54
13:33 24.11.2025
51 Пенсионер 69 годишен
13:35 24.11.2025
52 Я пък тоя
Пак отначало, само дето Украйна вече почти няма армия.
Тъ пи но упорити!
13:36 24.11.2025
53 Атина Палада
До коментар #44 от "САЩ разследват Зеленски":"Чини" ми се ,че ходещи мъртъвци са "колективният"Запад воден от САЩ:)
13:38 24.11.2025
54 Я пък тоя
До коментар #50 от "Посланикът на ЕС в Украйна":Елементарно Уотсън - защото от разкритията ще лъснат и зад ни ците на много европейски лидери и не само европейски.
13:39 24.11.2025
55 Народният депутат Артьом Дмитрук
13:40 24.11.2025
56 Да де ама то този
До коментар #49 от "Е и какво":другия как ще дава джоап за присвоените 48 млрд. долара от Зеленски и от къде ще вземе да ги възстанови на Украинския народ.
13:42 24.11.2025
57 Украинската Рада прогнозират за
13:44 24.11.2025
58 дончичо
До коментар #6 от "Бонев":Ами ,те другото си го ядат всеки ден
какалашката имам предвид
13:45 24.11.2025
59 хахаха
13:47 24.11.2025
60 Украйна няма думата
13:49 24.11.2025
61 Един
13:49 24.11.2025
62 Зеленски
Коментиран от #66
13:50 24.11.2025
63 Урко фашистите ги чака още много бой
14:01 24.11.2025
64 КИЕВ НЕ ПРИТЕЖАВА НИКАКВИ ТЕРИТОРИИ !
14:03 24.11.2025
65 Точен
14:03 24.11.2025
66 Ама то този боксов мач
До коментар #62 от "Зеленски":да не стане като в нашия парламент с нашите депутати, в заседание се карат, посягат си, псуват се, а на обяд ядат заедно кебапчета, пият бира и се смеят като си разказват и вицове.
Коментиран от #67
14:04 24.11.2025
67 Може
До коментар #66 от "Ама то този боксов мач":и така да е. Но все пак ще е интересно шоу. Все един трябва да падне на сцената, нали.
14:06 24.11.2025
68 Тръмп
14:10 24.11.2025
69 Тръмп
14:15 24.11.2025
70 бай Ставри
14:23 24.11.2025
71 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:39 24.11.2025
72 БеГемот
14:44 24.11.2025
73 Лука
До коментар #1 от "Вашето мнение":Това ли е рашистката позиция или има още ? Нахалството рашистко няма край !
Коментиран от #74
14:45 24.11.2025
74 Това е реалната позиция
До коментар #73 от "Лука":Тя няма страна! Има реалност, която се случва около теб.
14:51 24.11.2025
75 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #12 от "Не разбрах":Копейките нямат родина и незнаят какво е да я защитават ! Те се опитват да седят на два стола.
14:52 24.11.2025