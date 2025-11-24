Украйна очерта „червени линии“ за мирни преговори

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук заяви на срещата на „Кримската платформа“ в Швеция, че за Киев има три абсолютни „червени линии“, които не могат да бъдат преминати при каквито и да било мирни преговори, предава News.bg.

Според него Украйна никога няма да приеме:

официалното международно признание на територии, окупирани от Русия;

каквито и да било ограничения върху отбранителните способности на страната;

ограничения върху бъдещите ѝ международни съюзи, включително членство в ЕС и НАТО.

Стефанчук подчерта, че европейската и евроатлантическата интеграция трябва да бъдат ключов елемент от бъдещите гаранции за сигурност и да присъстват във всеки реалистичен мирен план.

Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че позициите на Украйна влизат в противоречие с част от предложенията в 28-точковия мирен план на САЩ, представен на Киев миналата седмица. Спорни са именно въпросите за териториалния статут, ограниченията върху въоръжените сили и статус извън НАТО.

Украйна отново подчерта, че е готова да работи по дипломатически решения, но само ако те не засягат суверенитета ѝ, отбранителната способност и свободния избор на международни съюзи.