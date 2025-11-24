Новини
Свят »
Украйна »
Украйна очерта „червени линии“ за мирни преговори
  Тема: Украйна

Украйна очерта „червени линии“ за мирни преговори

24 Ноември, 2025 12:52 2 898 75

  • руслан стефанчук-
  • мирни преговори-
  • украйна

Киев няма да приеме признаване на окупирани територии, ограничения върху отбраната и ограничения на международните съюзи

Украйна очерта „червени линии“ за мирни преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук заяви на срещата на „Кримската платформа“ в Швеция, че за Киев има три абсолютни „червени линии“, които не могат да бъдат преминати при каквито и да било мирни преговори, предава News.bg.

Според него Украйна никога няма да приеме:

  • официалното международно признание на територии, окупирани от Русия;

  • каквито и да било ограничения върху отбранителните способности на страната;

  • ограничения върху бъдещите ѝ международни съюзи, включително членство в ЕС и НАТО.

Стефанчук подчерта, че европейската и евроатлантическата интеграция трябва да бъдат ключов елемент от бъдещите гаранции за сигурност и да присъстват във всеки реалистичен мирен план.

Агенция „Ройтерс“ отбелязва, че позициите на Украйна влизат в противоречие с част от предложенията в 28-точковия мирен план на САЩ, представен на Киев миналата седмица. Спорни са именно въпросите за териториалния статут, ограниченията върху въоръжените сили и статус извън НАТО.

Украйна отново подчерта, че е готова да работи по дипломатически решения, но само ако те не засягат суверенитета ѝ, отбранителната способност и свободния избор на международни съюзи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 105 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    101 10 Отговор
    От украйна се изисква само подпис за капинулация, ес ще плащаме репарациите.

    Коментиран от #15, #73

    12:54 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Марко

    94 9 Отговор
    Украйна очерта с тези червени линии само силуета на собствения си ковчег.

    12:55 24.11.2025

  • 4 добре,

    88 7 Отговор
    мир няма да има, ще продължат да ги бият

    12:56 24.11.2025

  • 5 име

    70 10 Отговор
    Олеле-малеле, тея идиоти още си правели среща на кримската платформа. Коя година щяха да пият кафенце в Крим? Я разкажете за резила наречен десант при Кринки, запда се пробият руските линии и отцепи Крим. Статията я има в украинска правда, ама не смеят да кажат колко бандери са денацифицирани от есента на 2022г до пролетта на 2023г

    12:56 24.11.2025

  • 6 Бонев

    68 8 Отговор
    Украинците накрая ще изядат и солта и сопата.

    Коментиран от #58

    12:57 24.11.2025

  • 7 Да добре

    63 5 Отговор
    Никой не ги пита, просто ще губят територия и хота

    12:58 24.11.2025

  • 8 Хаха

    59 4 Отговор
    НАТО и ЕС няма да има сами след няколко години, но те искат да участват.

    12:58 24.11.2025

  • 9 Мдаааа

    49 4 Отговор
    Има червени линие и някво затишие ... Ама и Затишие загуби стратегическо значение...

    12:58 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Минск-16

    56 5 Отговор
    Е сега, като Тръмп ви покаже, кой колко е откраднал, какви ги е вършил и ви обясни какво точно ще ви се случи, ще станете доста по -диалогични и ще видите, че всичките ви искания и червени линиии са напълно отчетени в това, дето ви сложат да подписвате. И дори няма нужда да го четете!

    12:58 24.11.2025

  • 12 Не разбрах

    54 5 Отговор
    Те преговорите са между Сащ и Русия . Украйна да праща пушечното си месо и да не философства !

    Коментиран от #75

    12:58 24.11.2025

  • 13 Разбрал

    7 57 Отговор
    Звучи ми много разумно!
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #24, #27

    12:58 24.11.2025

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    60 6 Отговор
    И на тоз к@тил ли купихме златна тоалетна с нашите пенсии?

    12:59 24.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Украинската

    41 4 Отговор
    държавност е възможна само в състояние на постоянна война с Русия. Скоро няма да има мир. А може би и в следващите десет години, ако Украйна успее да удържа фронта

    Коментиран от #31

    13:00 24.11.2025

  • 17 Уфф

    48 7 Отговор
    Следващият път условията ще бъдат други. Явно не им е дошъл акъла.

    13:02 24.11.2025

  • 18 Ще има още две-три червени линии

    38 4 Отговор
    Подобни на Хикс" или Зет" когато измислената украйна изчезне от картите. И всички задружно ще си отдъхнат

    13:03 24.11.2025

  • 19 ежко

    38 5 Отговор
    Значи мир няма да има!Ще има бой по каските до пълна капитулация, а после със Стефанчук ще се разправят собствените му съграждани!

    13:04 24.11.2025

  • 20 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    36 5 Отговор
    Добре тогава...ще бъдете заличени като територия и хора.

    13:04 24.11.2025

  • 21 ООрана държава

    32 4 Отговор
    Ясно, мир няма да има но ще има мор....

    13:04 24.11.2025

  • 22 Българин

    30 4 Отговор
    Знсчи Украйна не иска мир.Ще продължат да ги бият до последния украинец.Русия е готова да воюва дълго, до постигане на целите си.Все пак условията се диктуват от победителя,в случая Русия.Зеленски ще бъде заставен да сключи мир при мирния план на Тръмп, ако не иска да капитулира.

    13:05 24.11.2025

  • 23 Пенсионер 69 годишен

    29 4 Отговор
    Златни тоалетни! Тцъ, тцъ, тцъ! Хората нямат пари зъбите си да оправят, те се изхождат в златни тоалетни...

    13:05 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    29 3 Отговор
    Украйна ще остане в историята,като изпратил наложеният световен ред от Англосаксите в историята. Край с господството им! Украйна детронира Англосаксите. :)))

    13:05 24.11.2025

  • 26 Вертоломей първи

    34 5 Отговор
    тея са болни мозъци, как ги търпи украинския наород не знам,
    Това са не хора ами някакви отвратителни същества, всеки ден гибат хора и загубват територия, този шопар нямал да приеме компромиси, ненормалници.

    Коментиран от #28

    13:06 24.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    37 4 Отговор

    До коментар #26 от "Вертоломей първи":

    Бият, осакатяват, изнасилват и убиват! Украйна се управлява от банда мутри с неонацистки лозунги.

    13:09 24.11.2025

  • 29 Ами то

    29 3 Отговор
    Май на тоя не му е ясно защо Путин започна войната....иска да запази причините за нея?!? Ами тогава да продължават да се бият....отстъпват исках да кажа

    13:10 24.11.2025

  • 30 Факт

    27 2 Отговор
    По трудния начин ще стане работата

    Коментиран от #39

    13:12 24.11.2025

  • 31 Даа!

    28 3 Отговор

    До коментар #16 от "Украинската":

    Много дълъг период им отпускаш! До лятото,са сдали багажа напълно.Кликата около 🤡 е готова да се конфронтира и със Тръмп,защото с Акушерката така са се уплели в машинации за милиарди,че ако спре месомелачката,със сигурност ще има нови приятелства не само в Незалежная,новъв Франция, Германия Италия, дори на Балканите.А те не само ще задават въпроси,а ще търсят отговори струващи стотици милиарди.на цял ЕС.И точно тогава,щатската администрация ще им покаже ос раните гащи,кой в каква далавера е участвал.Там го знаят и в момента.Но се сдържат,от геополитическо интереси.На клоуна засега само леко му намигнаха за " усвоените милиони"

    13:13 24.11.2025

  • 32 Сандо

    27 3 Отговор
    Трудно е да се намери някой по-тъп,по-нагъл и по-безумен от украинеца.

    13:14 24.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеления Н@ркоман

    20 3 Отговор
    Украйна Иска да се Присъедини към Великата Руска Федерация!

    13:15 24.11.2025

  • 35 Дудов

    27 3 Отговор
    Ясно ече войната трябва да продължи докато. Украйна не съществува като име

    13:15 24.11.2025

  • 36 Звучи като Нетаняху,

    22 3 Отговор
    но зад Израел е САЩ.

    13:15 24.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Някой

    26 3 Отговор
    Тези пък кой ги пита. Първото условие за мир е да бъдат изчегъртани. Най-добре от самите украинци. И после може да започнат мирни преговори.

    13:17 24.11.2025

  • 39 Тръмп:

    26 4 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Зеленски и Кликата му не искат да Капитулират по трудният начин,
    Те искат да Капитулират по Много по-труден начин!

    Коментиран от #43

    13:17 24.11.2025

  • 40 Анна Максимчук от Украйна

    24 2 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    13:19 24.11.2025

  • 41 Руснаците

    18 2 Отговор
    трябва да са луди да се занимават сериозно с коледните пожелания на европейските розови понита.
    Не е изключено скоро в Кремъл да дойде един по-традиционен руски лидер за да реши въпросите.

    13:22 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Много

    18 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тръмп:":

    е съмнително дали нещо зависи от Зеленски и кликата му. Те са просто мениджъри от средно ниво.

    13:24 24.11.2025

  • 44 САЩ разследват Зеленски

    25 2 Отговор
    за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара /не милиона, а милиарда - милионерите шума да ядат/ от военни помощи! Високопоставени хора от Вашингтон са казали, че ако Украйна не приеме мирното споразумение Зеленски ще се превърне в ходещ мъртвец. От началото на инвазията е подслушван, записван и следен нон стоп, включително и в чужбина.

    Коментиран от #53

    13:24 24.11.2025

  • 45 Зеленски

    16 2 Отговор
    може да подпише само това, което му дадат за подпис. Не се заблуждавайте. В момента сме свидетели на спорове и противопоставяне между началниците на Зеленски. Това противопоставяне ще продължи много дълго във времето.

    13:28 24.11.2025

  • 46 Художник и детектив

    16 2 Отговор
    Украйна може да си очертае и обръсне точицата от3ад и да се надява Путин да не вкарва топките

    13:28 24.11.2025

  • 47 Бившият съветник на Пентагона

    18 2 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече са направили. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    Коментиран от #49

    13:28 24.11.2025

  • 48 Докато електричеството се спира в цяла

    16 2 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски. Зеленски се кандидатира на изборите през 2019 г., обещавайки да се отърве от корупцията и непотизма, които според него процъфтяваха при неговия предшественик – Петро Порошенко.

    13:29 24.11.2025

  • 49 Е и какво

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Бившият съветник на Пентагона":

    като напусне Украйна Зеленски. Ще сложат друг като него. В ЕС съществува пълен консенсус за това, какво трябва да се случва в Украйна. И този консенсус не предвижда приемане на руските условия. Какво мислил Зеленски или Ермак или обикновените украинци е без практическо значение.

    Коментиран от #56

    13:32 24.11.2025

  • 50 Посланикът на ЕС в Украйна

    9 2 Отговор
    Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?

    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо?

    Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    Коментиран от #54

    13:33 24.11.2025

  • 51 Пенсионер 69 годишен

    15 2 Отговор
    Вижте го тоя хубавец! Такива като него бият украинците в мазетата на ТЦК, пъхат им палки и бутилки в ануса, изпразват им банковите сметки и изнасилват жените им. За награда, ЕС им подари толкова много пари, че окончателно подлудяха. Европа се връща към варварските времена на абвера и гестапо!

    13:35 24.11.2025

  • 52 Я пък тоя

    8 2 Отговор
    Значи връщаме се в 2022 година.
    Пак отначало, само дето Украйна вече почти няма армия.
    Тъ пи но упорити!

    13:36 24.11.2025

  • 53 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "САЩ разследват Зеленски":

    "Чини" ми се ,че ходещи мъртъвци са "колективният"Запад воден от САЩ:)

    13:38 24.11.2025

  • 54 Я пък тоя

    13 2 Отговор

    До коментар #50 от "Посланикът на ЕС в Украйна":

    Елементарно Уотсън - защото от разкритията ще лъснат и зад ни ците на много европейски лидери и не само европейски.

    13:39 24.11.2025

  • 55 Народният депутат Артьом Дмитрук

    10 2 Отговор
    от Върховната рада на Украйна е казал, че Федералното бюро за разследване на САЩ трябва да арестува Украинския президент Володимир Зеленски на фона на корупционен скандал в правителството. Според него подобно решение може успешно да прокара позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, превръщайки се в сигнал към целия свят и показвайки, че САЩ няма да позволят парите на данъкоплатците да бъдат крадени. Политикът е подчертал, че Зеленски представлява заплаха за националните интереси на САЩ и е лично отговорен за корупцията в страната. Той добави, че затова арестът на Зеленски от служители на ФБР точно в президентския му кабинет би бил както законна, така и справедлива стъпка.

    13:40 24.11.2025

  • 56 Да де ама то този

    8 2 Отговор

    До коментар #49 от "Е и какво":

    другия как ще дава джоап за присвоените 48 млрд. долара от Зеленски и от къде ще вземе да ги възстанови на Украинския народ.

    13:42 24.11.2025

  • 57 Украинската Рада прогнозират за

    14 2 Отговор
    неизбежен бунт на гражданите в Украйна. Репресиите от военните коменданти са достигнали такова ниво, че омразата към режима на Володимир Зеленски става масова, а страната необратимо се движи към мащабно гражданско противопоставяне.Това е заявил в канала си в Telegram депутатът на Върховната рада Артем Дмитрук. "Постепенно смъртта на Зеленски чука във всяка къща", започва депутатът публикацията си с тази фраза. Според него дори онези Украинци, които преди шест месеца смятаха видеоклиповете с побои на хора за "руска пропаганда", сега самите са станали жертви или свидетели на произвол. "Тези, които преди казваха: "Това е пропаганда" или "Това е инсценировка", сега сами правят видеоклипове и ми ги изпращат", пише Дмитрук. Той твърди, че конфронтацията с режима вече е в ход, като дава за пример официалните данни за повече от 300 хиляди военослужещи, самоволно напуснали фронта и дезертирали. Това са "Милиони хора в страната, които мразят Зеленски за това, което им причини. Това са тези, които са загубили всичко - здраве, семейства, вяра", е заявил депутатът.

    13:44 24.11.2025

  • 58 дончичо

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    Ами ,те другото си го ядат всеки ден
    какалашката имам предвид

    13:45 24.11.2025

  • 59 хахаха

    13 1 Отговор
    червените линии на украинците са справедливи искания, така че ги оставете да се бият до последния украинец, и после ще настане мир по естествен начин

    13:47 24.11.2025

  • 60 Украйна няма думата

    8 2 Отговор
    Каквото и кажат, това ще изпълнява, щом е стигала да влезе във война заради чужди интриги.

    13:49 24.11.2025

  • 61 Един

    7 2 Отговор
    Тия искат да им се размине без нищо - тогава какво ще приемете?!

    13:49 24.11.2025

  • 62 Зеленски

    11 2 Отговор
    е пешка, която шефовете му винаги може да сменят с друга. Каквото му кажат, това ще прави. Ако ли не, идва следващия. По-интересното е как ще приключи боксовия мач между неговите европейски и американски господари.

    Коментиран от #66

    13:50 24.11.2025

  • 63 Урко фашистите ги чака още много бой

    10 2 Отговор
    Урки ненормални сте

    14:01 24.11.2025

  • 64 КИЕВ НЕ ПРИТЕЖАВА НИКАКВИ ТЕРИТОРИИ !

    7 1 Отговор
    ВСИЧКО Е РУСКО ВЛАДЕНИЕ ОТ ВРЕМЕ ОНО , УКРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА В ПРАВНИЯ МИР !

    14:03 24.11.2025

  • 65 Точен

    6 1 Отговор
    Този свинян ли е председателят на Радата? Че тези хора са по-зле от Киселова бе...

    14:03 24.11.2025

  • 66 Ама то този боксов мач

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Зеленски":

    да не стане като в нашия парламент с нашите депутати, в заседание се карат, посягат си, псуват се, а на обяд ядат заедно кебапчета, пият бира и се смеят като си разказват и вицове.

    Коментиран от #67

    14:04 24.11.2025

  • 67 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ама то този боксов мач":

    и така да е. Но все пак ще е интересно шоу. Все един трябва да падне на сцената, нали.

    14:06 24.11.2025

  • 68 Тръмп

    5 2 Отговор
    Спирам ви разузнавателните данни и приключвате.

    14:10 24.11.2025

  • 69 Тръмп

    2 2 Отговор
    Ако не приемете вписвам Земенски в списъка Магницки

    14:15 24.11.2025

  • 70 бай Ставри

    5 2 Отговор
    Киев вече може да чертае само жълти и кафеви линии, а пресрочения им президент бели.

    14:23 24.11.2025

  • 71 Бойкот на О.Л.Хлъц

    2 1 Отговор
    Ще, ще... ще им останат само БЕЛИТЕ линии на онова Zеленото...

    14:39 24.11.2025

  • 72 БеГемот

    2 0 Отговор
    Забравил е да спомене само пълното разоръжаване на Русия и предаването на териториите до източното подножие на Урал.... хихихи....тия макеукри са невменяеми...

    14:44 24.11.2025

  • 73 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Това ли е рашистката позиция или има още ? Нахалството рашистко няма край !

    Коментиран от #74

    14:45 24.11.2025

  • 74 Това е реалната позиция

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Лука":

    Тя няма страна! Има реалност, която се случва около теб.

    14:51 24.11.2025

  • 75 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не разбрах":

    Копейките нямат родина и незнаят какво е да я защитават ! Те се опитват да седят на два стола.

    14:52 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания