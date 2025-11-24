Новини
Тръмп за мирния процес в Украйна: Не вярвайте, докато не го видите, но има надежда
  Тема: Украйна

Тръмп за мирния процес в Украйна: Не вярвайте, докато не го видите, но има надежда

24 Ноември, 2025 13:50 916 22

Американският президент приветства напредъка по актуализирания 28-точков план

Тръмп за мирния процес в Украйна: Не вярвайте, докато не го видите, но има надежда - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Наистина ли е възможно да бъде постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво. Бог да благослови Америка!“ - написа Доналд Тръмп в социалната си платформа Truth Social, предава News.bg.

Коментарът идва след съобщения, че Вашингтон и Киев са подготвили „актуализирана и усъвършенствана мирна рамка“ на 28-точковия проект за мирно споразумение. Промените са били обсъдени по време на преговорите в Женева, които продължават и днес.

Още новини от Украйна

Американската администрация уточнява, че бъдещото споразумение трябва напълно да зачита суверенитета на Украйна. Държавният секретар Марко Рубио изрази задоволство и оптимизъм от работата на преговорните групи.

Окончателните решения ще бъдат взети лично от президентите на САЩ и Украйна, като се очаква Володимир Зеленски да пътува за Вашингтон. Темата ще бъде акцент и в разговорите на европейските лидери по време на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луаанда.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    20 3 Отговор
    В четвъртък Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    13:51 24.11.2025

  • 2 Едва

    14 1 Отговор
    ли ще ги оставят да ходи сам и бялата къща. Предишишният път не го изпуснаха от очи нито за миг. Под пълен контрол беше.

    13:53 24.11.2025

  • 3 Шматароци

    18 2 Отговор
    Вашингтон и Киев пишели план и чакали да го връчат на Русия. Тралала. Двама клоуна.

    13:53 24.11.2025

  • 4 Пич

    18 2 Отговор
    Много непоследователен мъж !!! Или удушаваш Урсулианците и не ги оставяш да ти мътят главата и успяваш , или следваш тяхната тъпотия , следователно и ти си тъп , следвайки тъпаци !!! Пари немаш , оръжия - ИЧ !!!

    13:54 24.11.2025

  • 5 честен ционист

    10 2 Отговор
    Янките не вярват в нищо докато не го видят по телевизора. Така Бай Дочно ще дойде в София, ще каже, че САЩ закриват посолството, само да има мир, и те така.

    Коментиран от #13

    13:54 24.11.2025

  • 6 Европейските

    13 1 Отговор
    фашаги няма да го пуснат да ходи никъде сам. Камо ли да подписва каквото и да е било.

    13:54 24.11.2025

  • 7 Путин, В. В.

    14 1 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    13:55 24.11.2025

  • 8 Споко

    13 1 Отговор
    Русия сама ще ви напише плана.

    Коментиран от #11

    13:55 24.11.2025

  • 9 ти да видиш

    12 1 Отговор
    Не вярвайте на зеленияпор!

    13:57 24.11.2025

  • 10 Рон Джереми

    12 1 Отговор
    ЕС се прави на недостъпна мома,въпреки,че знае,че ще бъде и34укана и от САЩ и от Русия

    13:57 24.11.2025

  • 11 Брачед

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Споко":

    Тя отдавна го е написала, чакат само за подпис.

    13:58 24.11.2025

  • 12 Васил

    8 1 Отговор
    Едва ли Рашъните ще се съгласят на тези свободни УкропскоЕвроГейовски съчинения.

    13:59 24.11.2025

  • 13 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Верно е така:)при толкова разузнавателни служби ,,янките от телевизията разбрали за зелените човечета в Крим :)))

    14:00 24.11.2025

  • 14 PAX Америка

    4 1 Отговор
    Световният император иска да приключи войната в Украйна. В Израел и околните страни вече цари мир и разбирателство. И това е заслуга на императора. Избрал си е Южна Америка да бомби и съсипва.

    14:01 24.11.2025

  • 15 Ей,кво нещо!

    6 1 Отговор
    Знаят,че губят и пак се опитват да се правят на фактори

    Коментиран от #18

    14:01 24.11.2025

  • 16 Владимир Путин офишъл

    5 1 Отговор
    Чакам ви подмити и с о6ръснати 3@дници в Кремъл,че ще ви 4укам 6е3 ва3елин

    14:02 24.11.2025

  • 17 Тук

    3 1 Отговор
    Бай Дончо е изразил своя скептицизъм за мирното уреждане на войната. Да видим какво следва по-натам. Обаче войната си продължава с пълна сила. Дали САЩ хвърлят хавлията на пода предстои да се види.

    14:02 24.11.2025

  • 18 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ей,кво нещо!":

    Срамуват се! Да паднеш от високо е жестоко! Стотици години си бил господар на света ,тероризирал си,ограбвал си и изведнъж някакви руснаци да те детронират....

    14:05 24.11.2025

  • 19 Хм...

    8 1 Отговор
    От последните 25 статии 19 са за "мирния план". Цялата пропаганда съвсем истеряса опитвайки се да ни убеди колко е лош Путин и колко справедливи са гладните кокоши просовидения на "колективните" мЪрсулки.
    Междувременно руснаците мачкат на фронта, мощно и без да бързат.

    14:06 24.11.2025

  • 20 Щом Тръмп казва, че

    1 0 Отговор
    има надежда, е точно обратното това означава за Мир всяка надежда оставете!

    14:11 24.11.2025

  • 21 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Напредъка е че няма напредък.руския агент краснов няма отново да постигне нищо.

    14:19 24.11.2025

  • 22 Рублевка

    0 0 Отговор
    Франклин Делано Рузвелт и Йосиф Висарионович Сталин победиха фашистка Германия, а Доналд Джон Тръмп и Владимир Владимирович Путин ще победят фашистка Украйна.

    14:28 24.11.2025