Тръмп за мирния процес в Украйна: Не вярвайте, докато не го видите, но има надежда

„Наистина ли е възможно да бъде постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво. Бог да благослови Америка!“ - написа Доналд Тръмп в социалната си платформа Truth Social, предава News.bg.
Коментарът идва след съобщения, че Вашингтон и Киев са подготвили „актуализирана и усъвършенствана мирна рамка“ на 28-точковия проект за мирно споразумение. Промените са били обсъдени по време на преговорите в Женева, които продължават и днес.
Американската администрация уточнява, че бъдещото споразумение трябва напълно да зачита суверенитета на Украйна. Държавният секретар Марко Рубио изрази задоволство и оптимизъм от работата на преговорните групи.
Окончателните решения ще бъдат взети лично от президентите на САЩ и Украйна, като се очаква Володимир Зеленски да пътува за Вашингтон. Темата ще бъде акцент и в разговорите на европейските лидери по време на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луаанда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
13:51 24.11.2025
2 Едва
13:53 24.11.2025
3 Шматароци
13:53 24.11.2025
4 Пич
13:54 24.11.2025
5 честен ционист
Коментиран от #13
13:54 24.11.2025
6 Европейските
13:54 24.11.2025
7 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
13:55 24.11.2025
8 Споко
Коментиран от #11
13:55 24.11.2025
9 ти да видиш
13:57 24.11.2025
10 Рон Джереми
13:57 24.11.2025
11 Брачед
До коментар #8 от "Споко":Тя отдавна го е написала, чакат само за подпис.
13:58 24.11.2025
12 Васил
13:59 24.11.2025
13 Атина Палада
До коментар #5 от "честен ционист":Верно е така:)при толкова разузнавателни служби ,,янките от телевизията разбрали за зелените човечета в Крим :)))
14:00 24.11.2025
14 PAX Америка
14:01 24.11.2025
15 Ей,кво нещо!
Коментиран от #18
14:01 24.11.2025
16 Владимир Путин офишъл
14:02 24.11.2025
17 Тук
14:02 24.11.2025
18 Атина Палада
До коментар #15 от "Ей,кво нещо!":Срамуват се! Да паднеш от високо е жестоко! Стотици години си бил господар на света ,тероризирал си,ограбвал си и изведнъж някакви руснаци да те детронират....
14:05 24.11.2025
19 Хм...
Междувременно руснаците мачкат на фронта, мощно и без да бързат.
14:06 24.11.2025
20 Щом Тръмп казва, че
14:11 24.11.2025
21 стоян георгиев
14:19 24.11.2025
22 Рублевка
14:28 24.11.2025