Тръмп за мирния процес в Украйна: Не вярвайте, докато не го видите, но има надежда

„Наистина ли е възможно да бъде постигнат голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещо хубаво. Бог да благослови Америка!“ - написа Доналд Тръмп в социалната си платформа Truth Social, предава News.bg.

Коментарът идва след съобщения, че Вашингтон и Киев са подготвили „актуализирана и усъвършенствана мирна рамка“ на 28-точковия проект за мирно споразумение. Промените са били обсъдени по време на преговорите в Женева, които продължават и днес.

Още новини от Украйна

Американската администрация уточнява, че бъдещото споразумение трябва напълно да зачита суверенитета на Украйна. Държавният секретар Марко Рубио изрази задоволство и оптимизъм от работата на преговорните групи.

Окончателните решения ще бъдат взети лично от президентите на САЩ и Украйна, като се очаква Володимир Зеленски да пътува за Вашингтон. Темата ще бъде акцент и в разговорите на европейските лидери по време на срещата на върха ЕС-Африкански съюз в Луаанда.