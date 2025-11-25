Новини
Свят »
Русия »
Трима загинали при масирана нощна атака на ВСУ срещу Таганрог, Краснодар и Новоросийск. ПВО на Русия свали 249 дрона
  Тема: Украйна

Трима загинали при масирана нощна атака на ВСУ срещу Таганрог, Краснодар и Новоросийск. ПВО на Русия свали 249 дрона

25 Ноември, 2025 02:48, обновена 25 Ноември, 2025 06:57 3 853 72

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • атаки-
  • дронове-
  • пострадали

Ранените в нощните украински нападения са шестима

Трима загинали при масирана нощна атака на ВСУ срещу Таганрог, Краснодар и Новоросийск. ПВО на Русия свали 249 дрона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха в резултат на атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу руската Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Лекарите не успяха да спасят още двама души; те починаха от раните си в болницата“, написа той.

Още новини от Украйна

Слюсар изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.

Малко преди това кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че трима души са ранени, а един не е оцелял при масираната нощна въздушна атака срещу града. Камбулова изрази съболезнования на семейството на загиналия и подчерта, че всички жертви ще получат необходимата помощ. След това стана ясно, че в болницата са издъхнали и други двама от ранените.

Пострадали са две жилищни сгради, частен дом, сградата на Машинния колеж, две промишлени предприятия и детска градина.

Частен дом се е запалил в село Петрушино, Нелиновски район, а външен газопровод е повреден в село Весело-Вознесенка.

Слюсар предупреди, че военните продължават да отблъскват атаката и призова за предпазливост.

Междувременно Вениамин Кондратиев, губернатор на Краснодарски край, съобщи, че шестима жители са ранени при атаката с дрон през нощта в региона.

Губернаторът отбеляза, че най-критична ситуация в момента е в Новоросийск и Геленджик. В Новоросийск, по предварителна информация, са повредени седем жилищни блока и най-малко седем частни къщи. Четирима души са ранени и получават необходимата медицинска помощ. В града е създаден център за временно настаняване.

В Туапсе покривът на жилищен блок се е запалил в резултат на атака с дрон, съобщи Сергей Бойко, началник на общинския район Туапсе в Краснодарски край.

„Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра. Пожарът е локализиран“, написа той.

Според Бойко, никой от жителите на сградата не е пострадал, но охранител в близко заведение е получил леки наранявания от шрапнели. Мъжът е получил първа помощ и е отказал хоспитализация. В момента на мястото на инцидента работят специалисти.

Сирената за въздушна тревога в Новоросийск се задейства за първи път в 21:31 ч. московско време. Кметът Андрей Кравченко заяви, че силите за противовъздушна отбрана отблъскват „масивен въздушен набег“ и са насочвали атаки към цели над Черно море.

По-късно Министерството на отбраната уточни, че между 20:00 и 23:00 ч. 17 дрона са свалени над морето, а друг - над Краснодарския край. Общо, според министерството, руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 31 дрона над руска територия. Крим, Брянска, Белгородска и Курска области също са били атакувани, а няколко безпилотни летателни апарата са свалени над Азовско море.

През последната седмица украинските бойци се опитаха да увеличат ударите си на далечни разстояния срещу руски региони, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, произведени в САЩ. Тези опити бяха успешно осуетени от руските системи за противовъздушна отбрана, заяви пред ТАСС дипломатът Родион Мирошник.

„Киевският режим се опита да разшири максимално географията на ударите на далечни разстояния. Използвайки дронове с фиксирани крила, те извършиха нападения срещу цивилни цели дълбоко в руската територия. Силите за противовъздушна отбрана осуетиха опит на украинските въоръжени сили да атакуват Воронеж, използвайки западни оръжия с голям обсег. Четири оперативно-тактически ракети ATACMS, произведени в САЩ, бяха унищожени по пътя към града“, съобщи той.

Междувременно, съобщи той, петима цивилни са ранени, трима от които са починали, в Сизран, Самарска област, в резултат на удар с вражески дрон. До 90 БЛА атакуваха населени места в Белгородска област ежедневно. Най-голям брой инциденти, свързани с дронове, са регистрирани в общинските райони Валуйски, Красноярски, Шебекински и Грайворонски.

"Оператори на дронове на украинските въоръжени сили извършиха целенасочени атаки срещу цивилни. В Новая Таволжанка украински терористи удариха цивилен автомобил, превозващ семейство с малко дете. Двойката загина на място, а четиригодишният им син беше хоспитализиран с наранявания", допълни Мирощник.

Общо за нощта ПВО на Русия е отблъснала 249 украински безпилотни летателни апарати.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сладкопойна чучулигс

    9 7 Отговор
    Чшшшш хамериканос, спирайте му гъпъсъто и кокаколата на момчето, което говори с небето на някакъв странен език.

    04:12 25.11.2025

  • 7 мдааа

    17 29 Отговор
    Зануляването на Русия,върви с пълна сила.

    Коментиран от #16

    04:24 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вовата все удря

    20 19 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    И 4 години ходи като ударен от бункер е бункер.

    Коментиран от #11, #13

    04:42 25.11.2025

  • 11 България фърст

    16 22 Отговор

    До коментар #10 от "Вовата все удря":

    Важното е денацификацията да върви, а бандерите и техните симпове да вият на умряло.

    Коментиран от #39

    04:50 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами оди у

    12 11 Отговор

    До коментар #12 от "а тука ще гиТРИЧАМЕ дъртите":

    Русиа бе.

    04:58 25.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даааа

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мисли по-общо":

    А се го налапай.

    05:13 25.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "А Бай Дончо два ракети на ВСУ.":

    Отново сте много точен !

    05:27 25.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ма лиий

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "да виCЕРA фоСтaтa KPABAPИ":

    Бая та кове , даваш ли даваш ли докторе хапчета на луд гидия че черна ракия му акъла изпила.

    05:57 25.11.2025

  • 25 Демократ

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "ЕвроАтнатически безродник":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    05:57 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свирниденко

    10 16 Отговор
    « Началникът на украинския Генерален щаб Андрей Гнатов официално призна в интервю за германската преса: украинските въоръжени сили са изтощени до краен предел, войските са сринати, а загубите на хора и ресурси са ежедневни.
    На този фон руските войски не чакат Западът да съгласува формулировките. Руската армия активно настъпва, вече навлизайки в Днепропетровска област: селищата Радостное, Тихое и Отрадне са освободени. »

    Коментиран от #32

    06:15 25.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кремълски, бункерен плъх

    16 9 Отговор
    Всичко е по план! Има още много мужици за концертите на Кобзон... 1371-ви ден от три дневната опсерация.

    06:16 25.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 В В.П.

    5 11 Отговор
    Руснаците са много лоши ,пък окропитеците са много добри хора .,с нежни душички... Хихихи

    06:18 25.11.2025

  • 32 Руската "армия" не освобождава, а

    16 7 Отговор

    До коментар #27 от "Свирниденко":

    разрушава и окупира украинските градове и села...

    06:19 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В В.П.

    5 11 Отговор
    Заравнявай Киев и половин Окропистан..Пускай ЯРСА!!

    06:20 25.11.2025

  • 36 В В.П.

    7 8 Отговор
    Светът е подготвен за моменталната кончина на Киев и режима..

    06:22 25.11.2025

  • 37 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хубаво го видя целия свят ха ха ха":

    Най вече ше да е бил той.

    06:23 25.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много руски 💩💩💩 си изял, нали?

    16 8 Отговор

    До коментар #11 от "България фърст":

    Тежки времена за русофилскатаСган.

    Коментиран от #52

    06:27 25.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 То добре, че Покровск

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    нямаше никакво стратегическо значение, също като Купянск.

    Коментиран от #49

    06:36 25.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да му

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "да виCЕРA фоСтaтa КОПЕЙКИ":

    ядешУя, уктротрол форумен.

    06:38 25.11.2025

  • 48 О....

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "да виCЕРA фоСтaтa KPABAPИ":

    Че той тоя е известен педофил бе. Историята с момченцето Никита отдавна е известна отдавна.
    А пък кариерата му в разузнаването се проваля щото докато са разхождал на младини с интимната си дружка Ролдугин, оня вилончелиста дето намериха в офшорните му сметки 2 милиарда та се наложи самия Путин да излезе да го защитава , та докато се разхождал с него някакви други ленинградския бандити нападнали дтужката му и Путя се намесил да го защитава. Но дошла милицията и прибрала всички. И след това шефовете му го изхвърлили от разузнаването казвайки му че с кого спи да речем че не е само негова работа ама в случая няма да правят правят от това проблем, ама това дето се е оставил милицията да го залови е проблем. Щото ако го пратят на Запад утре при някоя операция може пак да се остави да го заловижтамошната полиция и затова го изхвърлили от разузнаването и го върнали в Ленинрадското УКГБ. Но след една година някой от шефовете на Първо Главно го съжалил и взел та го пратил за завеждащ на задоволителният дом на КГБ в Дрезден.
    Така че е писано : НЕ СИ ПРАВИ КУМИР И НИКАКВО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОНОВА, ЩО Е ГОРЕ НА НЕБЕТО, ЩО Е ДОЛУ НА ЗЕМЯТА, И ЩО Е ВЪВ ВОДАТА, ПОД ЗЕМЯТА, НЕ ИМ СЕ КЛАНЯЙ И НЕ ИМ СЛУЖИ.

    06:38 25.11.2025

  • 49 ПОКРОВСК

    6 6 Отговор

    До коментар #43 от "То добре, че Покровск":

    Гробницата за пълчищата путинови

    06:38 25.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Русия е агресор

    5 6 Отговор
    Не бива да се жали

    06:38 25.11.2025

  • 52 Ти по-малко украински 💩💩💩

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Много руски 💩💩💩 си изял, нали?":

    яж, че си се омазал и целия чак.

    06:39 25.11.2025

  • 53 Затова Русия ви мачка

    5 5 Отговор
    Последни фашистки изблици.

    06:40 25.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Прима

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Той и Кочо Стоянов разправяше така миналия век...

    06:50 25.11.2025

  • 58 русичь..

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Путинистче идиотче":

    А бе шизо бандерско п0маче,в харкiвь преди малко батисахме бандерското батальонче и командира на безпилотните апарати заедно с пунктовете им за управление-оди сега да цивриш уweцето и да лапашьгавнатьци..

    Коментиран от #59

    06:51 25.11.2025

  • 59 Я пъ тоа

    5 4 Отговор

    До коментар #58 от "русичь..":

    Щатско оръжие громи Путин....горят рафинерии, складове с оръжия в Русия...Путин безпомощен

    Коментиран от #61, #69

    06:55 25.11.2025

  • 60 ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ

    4 4 Отговор
    Нема лабаво за дъртака кремълски

    06:56 25.11.2025

  • 61 Путин безпомощен

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    Пък пропадналият запад опря до глупави деца като теб в отчаянието си да борят Русия! 😄Трагедията на запада е тотална.

    06:58 25.11.2025

  • 62 Боже боже...

    3 3 Отговор
    Какви времена доживяхме....американски ракети да кроят Путин....

    06:58 25.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 си дзън

    6 4 Отговор
    Ами и руснаците започнаха да заравят цивилни. Нека се събудят

    07:01 25.11.2025

  • 65 Така требе

    4 4 Отговор
    Удри агресора, не го жали.

    Коментиран от #67

    07:05 25.11.2025

  • 66 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    5 2 Отговор
    Е в пълен ход....

    07:07 25.11.2025

  • 67 Удри!

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Така требе":

    Удри копейката с лопатата!

    07:08 25.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    Какво общо има колата с цивилните с рафенерия?

    07:17 25.11.2025

  • 70 Оръжие на Тръмп

    3 2 Отговор
    Прави в Русия огнен ад...

    07:20 25.11.2025

  • 71 Путин е агресор

    3 4 Отговор
    Нападна вероломно Украйна. Избива мирни жени и деца. Ще го оставим ли да дерибейства в Украйна.

    07:21 25.11.2025

  • 72 300дрона.....това е всеки ден...

    1 1 Отговор
    Путинохили,превзехте ли покровск???Превзехте ли украйна???Превзехте ли донецк???Все настъпвате ,а все настъпани ходите.......Ще има ли победа???За Европейската чнг в масква ще има денонощна заря........

    09:20 25.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания