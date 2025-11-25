Трима души загинаха в резултат на атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу руската Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

„Лекарите не успяха да спасят още двама души; те починаха от раните си в болницата“, написа той.

Слюсар изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.

Малко преди това кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че трима души са ранени, а един не е оцелял при масираната нощна въздушна атака срещу града. Камбулова изрази съболезнования на семейството на загиналия и подчерта, че всички жертви ще получат необходимата помощ. След това стана ясно, че в болницата са издъхнали и други двама от ранените.

Пострадали са две жилищни сгради, частен дом, сградата на Машинния колеж, две промишлени предприятия и детска градина.

Частен дом се е запалил в село Петрушино, Нелиновски район, а външен газопровод е повреден в село Весело-Вознесенка.

Слюсар предупреди, че военните продължават да отблъскват атаката и призова за предпазливост.

Междувременно Вениамин Кондратиев, губернатор на Краснодарски край, съобщи, че шестима жители са ранени при атаката с дрон през нощта в региона.

Губернаторът отбеляза, че най-критична ситуация в момента е в Новоросийск и Геленджик. В Новоросийск, по предварителна информация, са повредени седем жилищни блока и най-малко седем частни къщи. Четирима души са ранени и получават необходимата медицинска помощ. В града е създаден център за временно настаняване.

В Туапсе покривът на жилищен блок се е запалил в резултат на атака с дрон, съобщи Сергей Бойко, началник на общинския район Туапсе в Краснодарски край.

„Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра. Пожарът е локализиран“, написа той.

Според Бойко, никой от жителите на сградата не е пострадал, но охранител в близко заведение е получил леки наранявания от шрапнели. Мъжът е получил първа помощ и е отказал хоспитализация. В момента на мястото на инцидента работят специалисти.

Сирената за въздушна тревога в Новоросийск се задейства за първи път в 21:31 ч. московско време. Кметът Андрей Кравченко заяви, че силите за противовъздушна отбрана отблъскват „масивен въздушен набег“ и са насочвали атаки към цели над Черно море.

По-късно Министерството на отбраната уточни, че между 20:00 и 23:00 ч. 17 дрона са свалени над морето, а друг - над Краснодарския край. Общо, според министерството, руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 31 дрона над руска територия. Крим, Брянска, Белгородска и Курска области също са били атакувани, а няколко безпилотни летателни апарата са свалени над Азовско море.

През последната седмица украинските бойци се опитаха да увеличат ударите си на далечни разстояния срещу руски региони, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, произведени в САЩ. Тези опити бяха успешно осуетени от руските системи за противовъздушна отбрана, заяви пред ТАСС дипломатът Родион Мирошник.

„Киевският режим се опита да разшири максимално географията на ударите на далечни разстояния. Използвайки дронове с фиксирани крила, те извършиха нападения срещу цивилни цели дълбоко в руската територия. Силите за противовъздушна отбрана осуетиха опит на украинските въоръжени сили да атакуват Воронеж, използвайки западни оръжия с голям обсег. Четири оперативно-тактически ракети ATACMS, произведени в САЩ, бяха унищожени по пътя към града“, съобщи той.

Междувременно, съобщи той, петима цивилни са ранени, трима от които са починали, в Сизран, Самарска област, в резултат на удар с вражески дрон. До 90 БЛА атакуваха населени места в Белгородска област ежедневно. Най-голям брой инциденти, свързани с дронове, са регистрирани в общинските райони Валуйски, Красноярски, Шебекински и Грайворонски.

"Оператори на дронове на украинските въоръжени сили извършиха целенасочени атаки срещу цивилни. В Новая Таволжанка украински терористи удариха цивилен автомобил, превозващ семейство с малко дете. Двойката загина на място, а четиригодишният им син беше хоспитализиран с наранявания", допълни Мирощник.

Общо за нощта ПВО на Русия е отблъснала 249 украински безпилотни летателни апарати.