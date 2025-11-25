Трима загинали при масирана нощна атака на ВСУ срещу Таганрог, Краснодар и Новоросийск. ПВО на Русия свали 249 дрона

Трима души загинаха в резултат на атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу руската Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в своя Telegram канал.
„Лекарите не успяха да спасят още двама души; те починаха от раните си в болницата“, написа той.
Слюсар изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите.
Малко преди това кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че трима души са ранени, а един не е оцелял при масираната нощна въздушна атака срещу града. Камбулова изрази съболезнования на семейството на загиналия и подчерта, че всички жертви ще получат необходимата помощ. След това стана ясно, че в болницата са издъхнали и други двама от ранените.
Пострадали са две жилищни сгради, частен дом, сградата на Машинния колеж, две промишлени предприятия и детска градина.
Частен дом се е запалил в село Петрушино, Нелиновски район, а външен газопровод е повреден в село Весело-Вознесенка.
Слюсар предупреди, че военните продължават да отблъскват атаката и призова за предпазливост.
Междувременно Вениамин Кондратиев, губернатор на Краснодарски край, съобщи, че шестима жители са ранени при атаката с дрон през нощта в региона.
Губернаторът отбеляза, че най-критична ситуация в момента е в Новоросийск и Геленджик. В Новоросийск, по предварителна информация, са повредени седем жилищни блока и най-малко седем частни къщи. Четирима души са ранени и получават необходимата медицинска помощ. В града е създаден център за временно настаняване.
В Туапсе покривът на жилищен блок се е запалил в резултат на атака с дрон, съобщи Сергей Бойко, началник на общинския район Туапсе в Краснодарски край.
„Пожарът е обхванал площ от 100 квадратни метра. Пожарът е локализиран“, написа той.
Според Бойко, никой от жителите на сградата не е пострадал, но охранител в близко заведение е получил леки наранявания от шрапнели. Мъжът е получил първа помощ и е отказал хоспитализация. В момента на мястото на инцидента работят специалисти.
Сирената за въздушна тревога в Новоросийск се задейства за първи път в 21:31 ч. московско време. Кметът Андрей Кравченко заяви, че силите за противовъздушна отбрана отблъскват „масивен въздушен набег“ и са насочвали атаки към цели над Черно море.
По-късно Министерството на отбраната уточни, че между 20:00 и 23:00 ч. 17 дрона са свалени над морето, а друг - над Краснодарския край. Общо, според министерството, руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 31 дрона над руска територия. Крим, Брянска, Белгородска и Курска области също са били атакувани, а няколко безпилотни летателни апарата са свалени над Азовско море.
През последната седмица украинските бойци се опитаха да увеличат ударите си на далечни разстояния срещу руски региони, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, произведени в САЩ. Тези опити бяха успешно осуетени от руските системи за противовъздушна отбрана, заяви пред ТАСС дипломатът Родион Мирошник.
„Киевският режим се опита да разшири максимално географията на ударите на далечни разстояния. Използвайки дронове с фиксирани крила, те извършиха нападения срещу цивилни цели дълбоко в руската територия. Силите за противовъздушна отбрана осуетиха опит на украинските въоръжени сили да атакуват Воронеж, използвайки западни оръжия с голям обсег. Четири оперативно-тактически ракети ATACMS, произведени в САЩ, бяха унищожени по пътя към града“, съобщи той.
Междувременно, съобщи той, петима цивилни са ранени, трима от които са починали, в Сизран, Самарска област, в резултат на удар с вражески дрон. До 90 БЛА атакуваха населени места в Белгородска област ежедневно. Най-голям брой инциденти, свързани с дронове, са регистрирани в общинските райони Валуйски, Красноярски, Шебекински и Грайворонски.
"Оператори на дронове на украинските въоръжени сили извършиха целенасочени атаки срещу цивилни. В Новая Таволжанка украински терористи удариха цивилен автомобил, превозващ семейство с малко дете. Двойката загина на място, а четиригодишният им син беше хоспитализиран с наранявания", допълни Мирощник.
Общо за нощта ПВО на Русия е отблъснала 249 украински безпилотни летателни апарати.
6 сладкопойна чучулигс
04:12 25.11.2025
7 мдааа
Коментиран от #16
04:24 25.11.2025
10 Вовата все удря
До коментар #8 от "оня с коня":И 4 години ходи като ударен от бункер е бункер.
Коментиран от #11, #13
04:42 25.11.2025
11 България фърст
До коментар #10 от "Вовата все удря":Важното е денацификацията да върви, а бандерите и техните симпове да вият на умряло.
Коментиран от #39
04:50 25.11.2025
14 Ами оди у
До коментар #12 от "а тука ще гиТРИЧАМЕ дъртите":Русиа бе.
04:58 25.11.2025
18 Даааа
До коментар #16 от "Мисли по-общо":А се го налапай.
05:13 25.11.2025
20 Град Козлодуй
До коментар #15 от "А Бай Дончо два ракети на ВСУ.":Отново сте много точен !
05:27 25.11.2025
24 Ма лиий
До коментар #2 от "да виCЕРA фоСтaтa KPABAPИ":Бая та кове , даваш ли даваш ли докторе хапчета на луд гидия че черна ракия му акъла изпила.
05:57 25.11.2025
25 Демократ
До коментар #22 от "ЕвроАтнатически безродник":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
05:57 25.11.2025
27 Свирниденко
На този фон руските войски не чакат Западът да съгласува формулировките. Руската армия активно настъпва, вече навлизайки в Днепропетровска област: селищата Радостное, Тихое и Отрадне са освободени. »
Коментиран от #32
06:15 25.11.2025
29 Кремълски, бункерен плъх
06:16 25.11.2025
31 В В.П.
06:18 25.11.2025
32 Руската "армия" не освобождава, а
До коментар #27 от "Свирниденко":разрушава и окупира украинските градове и села...
06:19 25.11.2025
35 В В.П.
06:20 25.11.2025
36 В В.П.
06:22 25.11.2025
37 ХА ХА
До коментар #13 от "хубаво го видя целия свят ха ха ха":Най вече ше да е бил той.
06:23 25.11.2025
39 Много руски 💩💩💩 си изял, нали?
До коментар #11 от "България фърст":Тежки времена за русофилскатаСган.
Коментиран от #52
06:27 25.11.2025
43 То добре, че Покровск
До коментар #4 от "Последния Софиянец":нямаше никакво стратегическо значение, също като Купянск.
Коментиран от #49
06:36 25.11.2025
47 Да му
До коментар #17 от "да виCЕРA фоСтaтa КОПЕЙКИ":ядешУя, уктротрол форумен.
06:38 25.11.2025
48 О....
До коментар #2 от "да виCЕРA фоСтaтa KPABAPИ":Че той тоя е известен педофил бе. Историята с момченцето Никита отдавна е известна отдавна.
А пък кариерата му в разузнаването се проваля щото докато са разхождал на младини с интимната си дружка Ролдугин, оня вилончелиста дето намериха в офшорните му сметки 2 милиарда та се наложи самия Путин да излезе да го защитава , та докато се разхождал с него някакви други ленинградския бандити нападнали дтужката му и Путя се намесил да го защитава. Но дошла милицията и прибрала всички. И след това шефовете му го изхвърлили от разузнаването казвайки му че с кого спи да речем че не е само негова работа ама в случая няма да правят правят от това проблем, ама това дето се е оставил милицията да го залови е проблем. Щото ако го пратят на Запад утре при някоя операция може пак да се остави да го заловижтамошната полиция и затова го изхвърлили от разузнаването и го върнали в Ленинрадското УКГБ. Но след една година някой от шефовете на Първо Главно го съжалил и взел та го пратил за завеждащ на задоволителният дом на КГБ в Дрезден.
Така че е писано : НЕ СИ ПРАВИ КУМИР И НИКАКВО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОНОВА, ЩО Е ГОРЕ НА НЕБЕТО, ЩО Е ДОЛУ НА ЗЕМЯТА, И ЩО Е ВЪВ ВОДАТА, ПОД ЗЕМЯТА, НЕ ИМ СЕ КЛАНЯЙ И НЕ ИМ СЛУЖИ.
06:38 25.11.2025
49 ПОКРОВСК
До коментар #43 от "То добре, че Покровск":Гробницата за пълчищата путинови
06:38 25.11.2025
51 Русия е агресор
06:38 25.11.2025
52 Ти по-малко украински 💩💩💩
До коментар #39 от "Много руски 💩💩💩 си изял, нали?":яж, че си се омазал и целия чак.
06:39 25.11.2025
53 Затова Русия ви мачка
06:40 25.11.2025
57 Прима
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Той и Кочо Стоянов разправяше така миналия век...
06:50 25.11.2025
58 русичь..
До коментар #45 от "Путинистче идиотче":А бе шизо бандерско п0маче,в харкiвь преди малко батисахме бандерското батальонче и командира на безпилотните апарати заедно с пунктовете им за управление-оди сега да цивриш уweцето и да лапашьгавнатьци..
Коментиран от #59
06:51 25.11.2025
59 Я пъ тоа
До коментар #58 от "русичь..":Щатско оръжие громи Путин....горят рафинерии, складове с оръжия в Русия...Путин безпомощен
Коментиран от #61, #69
06:55 25.11.2025
60 ВОЙНАТА са води и в РУСИЯ
06:56 25.11.2025
61 Путин безпомощен
До коментар #59 от "Я пъ тоа":Пък пропадналият запад опря до глупави деца като теб в отчаянието си да борят Русия! 😄Трагедията на запада е тотална.
06:58 25.11.2025
62 Боже боже...
06:58 25.11.2025
64 си дзън
07:01 25.11.2025
65 Така требе
Коментиран от #67
07:05 25.11.2025
66 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
07:07 25.11.2025
67 Удри!
До коментар #65 от "Така требе":Удри копейката с лопатата!
07:08 25.11.2025
69 Ха-ха-ха
До коментар #59 от "Я пъ тоа":Какво общо има колата с цивилните с рафенерия?
07:17 25.11.2025
70 Оръжие на Тръмп
07:20 25.11.2025
71 Путин е агресор
07:21 25.11.2025
72 300дрона.....това е всеки ден...
09:20 25.11.2025