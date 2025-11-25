Новини
Helsingin Sanomat: САЩ помогнаха на Русия да унизи НАТО
  Тема: Украйна

Helsingin Sanomat: САЩ помогнаха на Русия да унизи НАТО

25 Ноември, 2025 06:37, обновена 25 Ноември, 2025 06:40

Ситуацията на фронтовата линия се развива много зле за Зеленски, заяви кореспондентът на Welt TV

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати помогнаха на Русия да унизи НАТО, пише финландския вестник Helsingin Sanomat.

„Разпоредбите на мирния план на САЩ демонстрират пълното унижение за НАТО от Русия. Съединените щати биха могли да блокират присъединяването на Украйна към НАТО, като вземат решение на национално ниво“, се казва в статията.

Според Туомас Форсберг, професор по международни отношения в университета в Тампере, действията на САЩ биха могли да доведат до разпадане на НАТО.

„Ако НАТО се разпадне, това ще е заради подобни действия“, заяви експертът.

Ситуацията на фронтовата линия за Володимир Зеленски се развива много зле, заяви кореспондентът на Welt TV Кристоф Ванер.

„Виждате колко нестабилна е ситуацията за Украйна в момента. Тя остава същата. Нещата не изглеждат добре за Володимир Зеленски на фронтовата линия в момента“, каза журналистът, отговаряйки на въпрос за потенциалните перспективи на Киев в мирния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 С такъв начело на НАТО

    лъжещ като циганин и продаден като зарзават, я по голямо унижения не виждам кой може да ти направи.

    06:42 25.11.2025

  • 4 Уфф

    Русия унизи НАТО на фронта в Украйна, а САЩ унизиха Урсулите! Другият вариант е при следващи преговори да видим вече капитулация на нацисткия режим в Киев и още по голямо унижение за голямото НАТО. А, бе умници мислите ли че американците не си дават сметка , че при разпадане на фронта следващата година можем да видим боеспособна руска милионна армия на границата с Полша. Тогава какво правим?? Ще ни залавят и нас по улиците и ще ни пращат в Полша и Румъния да се окопаваме в калта.

    07:04 25.11.2025

  • 5 Предстои

    самото НАТО да започне да търси виновни, че Русия е унижила НАТО! Ти да видиш! Тепърва ще става интересно!

    07:05 25.11.2025

  • 6 Намали пропагандата

    Забавна е, но не и за мразещият да мисли.

    07:06 25.11.2025

  • 7 Аха пак

    Запада иска да излъже Русия...неприемането на Украйна в НАТО да бъдели блокирано в Америка на национално ниво....т.е до следващите избори!!! Много хитро но няма да стане.то не че подписа на запада струва нещо виждайки как откраднаха парите на националната банка на Русия

    07:18 25.11.2025

  • 8 пресолена

    тръмп е бизнесмен на първо място. другото е подробност.

    07:35 25.11.2025

  • 9 Шопо

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо не изпълняват решенията на Тръмп.

    07:44 25.11.2025