Съединените щати помогнаха на Русия да унизи НАТО, пише финландския вестник Helsingin Sanomat.
„Разпоредбите на мирния план на САЩ демонстрират пълното унижение за НАТО от Русия. Съединените щати биха могли да блокират присъединяването на Украйна към НАТО, като вземат решение на национално ниво“, се казва в статията.
Според Туомас Форсберг, професор по международни отношения в университета в Тампере, действията на САЩ биха могли да доведат до разпадане на НАТО.
„Ако НАТО се разпадне, това ще е заради подобни действия“, заяви експертът.
Ситуацията на фронтовата линия за Володимир Зеленски се развива много зле, заяви кореспондентът на Welt TV Кристоф Ванер.
„Виждате колко нестабилна е ситуацията за Украйна в момента. Тя остава същата. Нещата не изглеждат добре за Володимир Зеленски на фронтовата линия в момента“, каза журналистът, отговаряйки на въпрос за потенциалните перспективи на Киев в мирния процес.
