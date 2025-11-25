След среща с лидерите на ЕС, Урсула фон дер Лайен очерта условията на съюза за постигане на мир в Украйна. Те станаха обект на коментар от говорителя на руското МВнР Мария Захарова в канала на дипломата в Телеграм. Ето реакцията на "дясната ръка" на Сергей Лавров.
„Първо, границите не могат да се променят със сила.“
Урсула не може да не е чула за Косово. Западът обяви и със сила приложи едностранно преначертаване на границите на Сърбия, против волята на сръбския народ.
„Второ, Украйна, като суверенна държава, не може да ограничава въоръжените си сили, което би направило страната уязвима като по този начин подкопае европейската сигурност.“
Значи, Урсула отказва на една суверенна държава възможността да решава за въоръжените си сили?
Например, Договорът „2+4“ от 1990 г. регулира развитието на Бундесвера, а въоръжените сили на Федерална република Германия трябваше да бъдат намалени от 500 000 на 370 000 души персонал в рамките на четири години. Германия потвърди отново заявения си по-рано отказ от производството, притежанието и унищожаването на оръжия за масово унищожение.
Като гражданка на Германия, германка, тя би трябвало поне да познава историята на собствената си страна.
„Трето, централната роля на ЕС за осигуряване на мира за Украйна трябва да бъде напълно отразена.“
И откога Европейският съюз осигурява мир за Украйна? Това е важен въпрос, защото трябва да установим датата, от която са започнали заблудите на Брюксел. И, ако е възможно, нека изяснят кой е отговорен за това и на какво основание.
„Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Тя е избрала европейска съдба.“
Това е най-абсурдното нещо. Всички много добре помним как легитимно избраният президент на Украйна Виктор Янукович заяви, че страната, която тогава той легитимно ръководеше, спира споразумението за европейска интеграция, защото „украинската икономика и законодателство не са готови за асоцииране с Европейския съюз“.
В същия момент Западът започна още един Майдан, който доведе до противоконституционния преврат от 2014 г. и в крайна сметка до установяването на неонацистки режим в Киев под ръководството на глобално малцинство. Същият този режим забранява руския език и открито извършва терористични атаки, изпълнявайки заповеди от Брюксел на ЕС „до последния украинец“.
Това, трябва да се разбере, е самата „европейска съдба“.
Кръгът е затворен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
07:48 25.11.2025
3 Иван
Като не може защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #4, #6, #63
07:51 25.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Медуня
Коментиран от #23, #36, #41
07:55 25.11.2025
6 Селянин
До коментар #3 от "Иван":Никой не се интересува от Зеленски или Украйна. Интересуват се да печатат пари, който после да "отпускат" на едни техни хора и да се крадат. Всичко е заради едната алчност и егоизъм.
Коментиран от #67
07:56 25.11.2025
7 Аква
Коментиран от #61, #64
07:56 25.11.2025
8 Абе си?
До коментар #4 от "си дзън":Ти как разбра какво е казала баба Ванка? И на китайски ли има превод,,🤣?
07:57 25.11.2025
9 Мдаа!🤔
Коментиран от #65
07:58 25.11.2025
10 Шопо
До коментар #4 от "си дзън":Ванга е казала че ЕССР ке се разпадне.
Коментиран от #16, #43
07:58 25.11.2025
11 Гошо
08:00 25.11.2025
12 Диагноза
Коментиран от #44
08:00 25.11.2025
13 Баце ЕООД
08:01 25.11.2025
14 Факт
08:01 25.11.2025
15 Урсуса
08:01 25.11.2025
16 Гошо
До коментар #10 от "Шопо":Никога не е казвала такова нещо. Казала е ,че Русия ще е над всички ато духовен център. Но пък според Севрюкова Китай ще отхапе целия Сибир и Русия ще стане наполовина.
Коментиран от #25
08:02 25.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Браво на Захарова
08:04 25.11.2025
20 хихихихи
До коментар #18 от "Ха ха ха ха":Много си ядосан нещо. Ще има смяна на версията май.
08:06 25.11.2025
21 си дзън
08:07 25.11.2025
22 Маша
08:07 25.11.2025
23 Хахахаха
До коментар #5 от "Медуня":Елгебетейка, Русия се въоръжава с парите на гейдържавите, които купуват руски ресурси от посредници!😂😂😂😂😂 А пък Доналд Тръмп ви забрани гейпарада! Нъцки!😂😂😂😂
08:07 25.11.2025
24 И отново
Коментиран от #27, #69
08:11 25.11.2025
25 Рядко ,елементарна е...
До коментар #16 от "Гошо":Така ли Путлер не вижда ,че е заобиколен с лузъри .
08:11 25.11.2025
26 Инна
Веднага възниква въпросът: „Кой ще поддържа тази армия?“
Припомняме, че на 22 януари Зеленски заяви:
„Европейските страни трябва да поемат отговорност за поддръжката на Украинските въоръжени сили (ВС), които Киев планира да увеличи до 1 милион бойци, ако Украйна не се присъедини към НАТО.“
През май унгарският премиер Виктор Орбан отбеляза:
„Плановете на Европейския съюз да финансира създаването на милионна украинска армия представляват риск за сигурността му, защото Украйна е политически нестабилна и няма гаранция, че нейните власти и армия винаги ще бъдат приятелски настроени към Европа.“
Той заяви, че „по някаква причина отлични западноевропейски лидери излязоха с идеята да сключат споразумение с украинците, част от което е Украйна постоянно да поддържа армия от около милион души под оръжие, не само по време на войната, но и в дългосрочен план“, и че европейците ще платят за това.
Той добави, че изпълнението на този план ще изисква колосални разходи; Унгария не е съгласна парите ѝ да бъдат изпращани на Украйна и използвани за подкрепа на украинската армия.
08:13 25.11.2025
27 Права е само когато не е
До коментар #24 от "И отново":седнала или легнала. Абсолютни глyпости говори .
Коментиран от #31, #35
08:14 25.11.2025
28 И още
08:15 25.11.2025
29 БАРС
До коментар #4 от "си дзън":АБЕ ЗАЩО ДРЪНКАШ ГЛУПОСТИ НИЩО ТАКОВА ВАНГА НЕ Е КАЗВАЛА.НАПРОТИВ ВАНГА НИ ЗАВЕЩА ДА СЕ ПРИДЪРЖАМЕ С РОСИЯ.НЯКОГА БЕШЕ КАЗАЛА ЧЕ РОСИЯ ЩЕ СТАНЕ СИЛНА ТЯ ЩЕ СЕ ПОМИРИ С КИТАЙ ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЮЗ А КЪМ ТЯХ ЩЕ СЕ ПРИСЪИДЕНИ И ИНДИЯ .СТАНАХА ЛИ СЪЮЗ СТАНАХА.ИМАЙ ПРЕДВИД ЧЕ ЗАРАДИ ОСТРОВ ДОМАНСК НА РЕКА АМУР ПО ВРЕМЕТО НА СССР КИТАЙ СЕ СКАРА С ЪС СССР И ДО ВРЕМЕТО НА ПУТИН НЕ СИ ГОВОРЕХА МНОГО А СЕГА КИТАЙ И ИНДИЯ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ СЪЮЗНИЦИ.А САЩ ВАНГА КАЗА ДА НЕ ОТИВАМЕ КЪМ ТЯХ ТОВА ТОВА Е ЛЪЖЛИВА ДЪРЖАВА САМО ГЛЕДАТ ДА ГРАБЯТ
08:15 25.11.2025
30 Ахаха
08:16 25.11.2025
31 Кое са глупостите
До коментар #27 от "Права е само когато не е":Глупост е да мразиш истината и да се радваш, че урсулите те крадат и убиват Европа.
08:16 25.11.2025
32 Всъщност
08:17 25.11.2025
33 Коко Н
Дошло е време на махленските хулигани да им се бие шамара!
08:17 25.11.2025
34 Не е нужно на говеда
08:17 25.11.2025
35 Ти и по история
До коментар #27 от "Права е само когато не е":Учителката ти обяснява, ти "мнооооого умен". "глупости ти говори"
08:17 25.11.2025
36 Ха, Ха
До коментар #5 от "Медуня":И с твои пари, и с твои, не само наши. Май за това те е най-много яд. Всяко зло за добро - може пък ЕС така да фалира, и свободата и независимостта да се възстановят, а ?
08:19 25.11.2025
37 Всъщност
08:21 25.11.2025
38 Хайо
Коментиран от #42, #59
08:22 25.11.2025
39 И да се знае
08:23 25.11.2025
40 Хайо
08:24 25.11.2025
41 А ТИ ,,драги"...!
До коментар #5 от "Медуня":Къде си,в цялата схема по наливане на безконтролни и безотчетни потоци пари от ЕС,в бездънната каца- Украйна...?!
И Твоят джоб изпразниха,докато тук ми се правиш на интересен...
08:24 25.11.2025
42 По жалкото е
До коментар #38 от "Хайо":че европейските продажници опряха до лъжи и пропаганда. Затова изглеждат толкова жалко пред руски политик, говорещ с факти, доводи и аргументи. Това е голяма трагедия за Европа! Европейските народи трябва да ги изхвърлят урсулите с камъни, ако искат да запазят ЕС.
08:25 25.11.2025
43 Баба Ванга
До коментар #10 от "Шопо":носи името Евангелия, нито Ванга, нито Ванка. Баба Евангелия от Струмица не е казвала обсолютно нищо, просто някои шарлатани злоупотребяват много яко с името ѝ, лека ѝ пръст.
08:25 25.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 пресолена
Коментиран от #46
08:29 25.11.2025
46 Дай боже някога
До коментар #45 от "пресолена":и ние да се наместим така суверенно и с чисти отношения с някой, а не като вечна подлога на някой.
08:34 25.11.2025
47 Развийш ли
08:36 25.11.2025
48 Лечител
Коментиран от #50
08:37 25.11.2025
49 Довиждане и благодаря за рибата
08:40 25.11.2025
50 Гадно е да
До коментар #48 от "Лечител":говори истината. Не я срам. Я виж урсулата колко е готина, като е глупава, крадлива и лъжлива като циганка. И чипове от пералните видяхме и унищожението на Европа виждаме и жалките лъжливи вопли. Друго си е циганията!
08:40 25.11.2025
51 Омбре
08:52 25.11.2025
52 Браво
Урсулите лъжат и се омазват в собствените си фон дер лайен.
08:55 25.11.2025
53 Стеф
Каква неведома сила ги подбира, толкова еднакви?!?
08:56 25.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руснаците
09:09 25.11.2025
56 Ето това е дипломат
Коментиран от #68
09:12 25.11.2025
57 Анджо
09:13 25.11.2025
58 спасител от Слънчака
09:14 25.11.2025
59 Лудия касапин
До коментар #38 от "Хайо":Руския политик явно е изтрезняла вече и се мъчи, да обясни нещо, което само ватите могат да разберат. Следобед очакваме Медведката и той в следствие на алкохолния делириум, да изръси някоя словесна диария.
09:25 25.11.2025
60 Да кръгът е затворен
09:32 25.11.2025
61 Типичния Български простак
До коментар #7 от "Аква":Плод на "Руската култура"
09:33 25.11.2025
62 мдам
09:36 25.11.2025
63 Драган
До коментар #3 от "Иван":Иване Русия огладня Тази миро творка да каже нещо за Навални на ли е много отворена Не само обрача но и Парите намаляха и бензина по бензиностанциите намаля само % се увеличива на нищитата
09:39 25.11.2025
64 Бедноста какво не прави
До коментар #7 от "Аква":Правил те агрисивен и крадец с сила / човек като няма акъл използва сила/ До къде я докараха тази Русия в краката на Китай
09:43 25.11.2025
65 Да ама не
До коментар #9 от "Мдаа!🤔":Някой плюят запада ама българин с Москвич не съм видял от както се отървахме от БРАТСКАТА РУСИЯ Емного българите посещават руските курорт но не оставаться там
Коментиран от #66
09:48 25.11.2025
66 Я пак прочети коментара
До коментар #65 от "Да ама не":който се опитваш да коментираш ни в клин, ни в ръкав.
"Много добре го е казала Захарова, аргументирано и точно! За съжаление отсрещната страна напълно е загубила разумът си и връзката с действителността!"
09:53 25.11.2025
67 Съселянин
До коментар #6 от "Селянин":Каква е тази тревога Уж напредват Пък се претисняват И това не го разбирам Явно много пари /Крадени от руския народ /из световните банки имат и това им е претиснението
09:53 25.11.2025
68 алкохолен дипломат
До коментар #56 от "Ето това е дипломат":руските ценности са водка, бомби и агресия!
10:16 25.11.2025
69 права но се клатушка
До коментар #24 от "И отново":алкохолната мара рядко е права :)))
10:20 25.11.2025