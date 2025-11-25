Новини
Говорителят на МВнР на русия коментира условията на ЕС за постигане на мир в Украйна

Мария Захарова, Кръгът е затворен, Урсула - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След среща с лидерите на ЕС, Урсула фон дер Лайен очерта условията на съюза за постигане на мир в Украйна. Те станаха обект на коментар от говорителя на руското МВнР Мария Захарова в канала на дипломата в Телеграм. Ето реакцията на "дясната ръка" на Сергей Лавров.

„Първо, границите не могат да се променят със сила.“

Урсула не може да не е чула за Косово. Западът обяви и със сила приложи едностранно преначертаване на границите на Сърбия, против волята на сръбския народ.

„Второ, Украйна, като суверенна държава, не може да ограничава въоръжените си сили, което би направило страната уязвима като по този начин подкопае европейската сигурност.“

Значи, Урсула отказва на една суверенна държава възможността да решава за въоръжените си сили?

Например, Договорът „2+4“ от 1990 г. регулира развитието на Бундесвера, а въоръжените сили на Федерална република Германия трябваше да бъдат намалени от 500 000 на 370 000 души персонал в рамките на четири години. Германия потвърди отново заявения си по-рано отказ от производството, притежанието и унищожаването на оръжия за масово унищожение.

Като гражданка на Германия, германка, тя би трябвало поне да познава историята на собствената си страна.

„Трето, централната роля на ЕС за осигуряване на мира за Украйна трябва да бъде напълно отразена.“

И откога Европейският съюз осигурява мир за Украйна? Това е важен въпрос, защото трябва да установим датата, от която са започнали заблудите на Брюксел. И, ако е възможно, нека изяснят кой е отговорен за това и на какво основание.

„Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Тя е избрала европейска съдба.“

Това е най-абсурдното нещо. Всички много добре помним как легитимно избраният президент на Украйна Виктор Янукович заяви, че страната, която тогава той легитимно ръководеше, спира споразумението за европейска интеграция, защото „украинската икономика и законодателство не са готови за асоцииране с Европейския съюз“.

В същия момент Западът започна още един Майдан, който доведе до противоконституционния преврат от 2014 г. и в крайна сметка до установяването на неонацистки режим в Киев под ръководството на глобално малцинство. Същият този режим забранява руския език и открито извършва терористични атаки, изпълнявайки заповеди от Брюксел на ЕС „до последния украинец“.

Това, трябва да се разбере, е самата „европейска съдба“.

Кръгът е затворен.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    105 17 Отговор
    Мир ще има когато целоте на СВО бъдат постигнати.

    07:48 25.11.2025

  • 3 Иван

    117 14 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #4, #6, #63

    07:51 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Медуня

    21 77 Отговор
    копейки пропаднали да ви напомня че с ваши пари от данъците се въоражава Украйна!!!

    Коментиран от #23, #36, #41

    07:55 25.11.2025

  • 6 Селянин

    111 13 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Никой не се интересува от Зеленски или Украйна. Интересуват се да печатат пари, който после да "отпускат" на едни техни хора и да се крадат. Всичко е заради едната алчност и егоизъм.

    Коментиран от #67

    07:56 25.11.2025

  • 7 Аква

    119 14 Отговор
    Брилянтна Мария Захарова! Руски юмрук право в европейската мутра!

    Коментиран от #61, #64

    07:56 25.11.2025

  • 8 Абе си?

    39 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ти как разбра какво е казала баба Ванка? И на китайски ли има превод,,🤣?

    07:57 25.11.2025

  • 9 Мдаа!🤔

    102 11 Отговор
    Много добре го е казала Захарова, аргументирано и точно! За съжаление отсрещната страна напълно е загубила разумът си и връзката с действителността!

    Коментиран от #65

    07:58 25.11.2025

  • 10 Шопо

    25 53 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ванга е казала че ЕССР ке се разпадне.

    Коментиран от #16, #43

    07:58 25.11.2025

  • 11 Гошо

    50 53 Отговор
    Тия жени как грохват само... Тая е на 49г. ,а прилича на доста повечко

    08:00 25.11.2025

  • 12 Диагноза

    52 65 Отговор
    Много зле е горката.🤔 И умствено и визуално .

    Коментиран от #44

    08:00 25.11.2025

  • 13 Баце ЕООД

    75 39 Отговор
    Европа с тази управа, няма бъдеще

    08:01 25.11.2025

  • 14 Факт

    61 37 Отговор
    Както винаги обаятелна!

    08:01 25.11.2025

  • 15 Урсуса

    74 42 Отговор
    Захарова е болезнено права за пореден път !

    08:01 25.11.2025

  • 16 Гошо

    14 62 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Никога не е казвала такова нещо. Казала е ,че Русия ще е над всички ато духовен център. Но пък според Севрюкова Китай ще отхапе целия Сибир и Русия ще стане наполовина.

    Коментиран от #25

    08:02 25.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво на Захарова

    62 32 Отговор
    Много точни въпроси, показващи мало умието на Европа, по скоро на урсулите. Не е трудно човек да се досети защо. С пълни сметки от оръжейно лоби за сметка на хиляди загиващи в Украйна.

    08:04 25.11.2025

  • 20 хихихихи

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха ха":

    Много си ядосан нещо. Ще има смяна на версията май.

    08:06 25.11.2025

  • 21 си дзън

    17 34 Отговор
    Кръгът е затворен. В русията си захапахме опашката.

    08:07 25.11.2025

  • 22 Маша

    40 13 Отговор
    Е Велика !!!

    08:07 25.11.2025

  • 23 Хахахаха

    20 16 Отговор

    До коментар #5 от "Медуня":

    Елгебетейка, Русия се въоръжава с парите на гейдържавите, които купуват руски ресурси от посредници!😂😂😂😂😂 А пък Доналд Тръмп ви забрани гейпарада! Нъцки!😂😂😂😂

    08:07 25.11.2025

  • 24 И отново

    48 39 Отговор
    Мария Захарова е права на 100%. Точно и аргументирано !

    Коментиран от #27, #69

    08:11 25.11.2025

  • 25 Рядко ,елементарна е...

    35 37 Отговор

    До коментар #16 от "Гошо":

    Така ли Путлер не вижда ,че е заобиколен с лузъри .

    08:11 25.11.2025

  • 26 Инна

    44 27 Отговор
    Разсъжденията на Урсула относно хипотетичния размер на украинската армия са особено забавни.

    Веднага възниква въпросът: „Кой ще поддържа тази армия?“
    Припомняме, че на 22 януари Зеленски заяви:
    „Европейските страни трябва да поемат отговорност за поддръжката на Украинските въоръжени сили (ВС), които Киев планира да увеличи до 1 милион бойци, ако Украйна не се присъедини към НАТО.“
    През май унгарският премиер Виктор Орбан отбеляза:
    „Плановете на Европейския съюз да финансира създаването на милионна украинска армия представляват риск за сигурността му, защото Украйна е политически нестабилна и няма гаранция, че нейните власти и армия винаги ще бъдат приятелски настроени към Европа.“
    Той заяви, че „по някаква причина отлични западноевропейски лидери излязоха с идеята да сключат споразумение с украинците, част от което е Украйна постоянно да поддържа армия от около милион души под оръжие, не само по време на войната, но и в дългосрочен план“, и че европейците ще платят за това.
    Той добави, че изпълнението на този план ще изисква колосални разходи; Унгария не е съгласна парите ѝ да бъдат изпращани на Украйна и използвани за подкрепа на украинската армия.

    08:13 25.11.2025

  • 27 Права е само когато не е

    28 35 Отговор

    До коментар #24 от "И отново":

    седнала или легнала. Абсолютни глyпости говори .

    Коментиран от #31, #35

    08:14 25.11.2025

  • 28 И още

    37 27 Отговор
    Поне 20 аргумента могат да се изредят в полза на Русия.

    08:15 25.11.2025

  • 29 БАРС

    26 23 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    АБЕ ЗАЩО ДРЪНКАШ ГЛУПОСТИ НИЩО ТАКОВА ВАНГА НЕ Е КАЗВАЛА.НАПРОТИВ ВАНГА НИ ЗАВЕЩА ДА СЕ ПРИДЪРЖАМЕ С РОСИЯ.НЯКОГА БЕШЕ КАЗАЛА ЧЕ РОСИЯ ЩЕ СТАНЕ СИЛНА ТЯ ЩЕ СЕ ПОМИРИ С КИТАЙ ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЮЗ А КЪМ ТЯХ ЩЕ СЕ ПРИСЪИДЕНИ И ИНДИЯ .СТАНАХА ЛИ СЪЮЗ СТАНАХА.ИМАЙ ПРЕДВИД ЧЕ ЗАРАДИ ОСТРОВ ДОМАНСК НА РЕКА АМУР ПО ВРЕМЕТО НА СССР КИТАЙ СЕ СКАРА С ЪС СССР И ДО ВРЕМЕТО НА ПУТИН НЕ СИ ГОВОРЕХА МНОГО А СЕГА КИТАЙ И ИНДИЯ СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ СЪЮЗНИЦИ.А САЩ ВАНГА КАЗА ДА НЕ ОТИВАМЕ КЪМ ТЯХ ТОВА ТОВА Е ЛЪЖЛИВА ДЪРЖАВА САМО ГЛЕДАТ ДА ГРАБЯТ

    08:15 25.11.2025

  • 30 Ахаха

    38 7 Отговор
    Газ пикаят Урсулианците че загубиха проекта си парите, а скоро и властта си

    08:16 25.11.2025

  • 31 Кое са глупостите

    37 23 Отговор

    До коментар #27 от "Права е само когато не е":

    Глупост е да мразиш истината и да се радваш, че урсулите те крадат и убиват Европа.

    08:16 25.11.2025

  • 32 Всъщност

    34 22 Отговор
    Ето защо много и все разумни хора са за победа на Русия в този конфликт. Въпросът не опира само до Украйна. Въпросът е за възпиране на западната атлантическа хегемония в света, чиято основна пречка днес е Русия и войната в Украйна

    08:17 25.11.2025

  • 33 Коко Н

    5 40 Отговор
    Гледните точки-възприятия на този дипломат от блатата(дворяните ги избиха), да се представи на по-високо ниво,обръщайки се фамилиарно към Фон,а и към жена, неотговарящи на ниво,не са възгледи-факти.
    Дошло е време на махленските хулигани да им се бие шамара!

    08:17 25.11.2025

  • 34 Не е нужно на говеда

    39 5 Отговор
    да се обяснява жената. Всички знаем че много простД добитък са тея в ЕК. Ама уникално простДи

    08:17 25.11.2025

  • 35 Ти и по история

    5 8 Отговор

    До коментар #27 от "Права е само когато не е":

    Учителката ти обяснява, ти "мнооооого умен". "глупости ти говори"

    08:17 25.11.2025

  • 36 Ха, Ха

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "Медуня":

    И с твои пари, и с твои, не само наши. Май за това те е най-много яд. Всяко зло за добро - може пък ЕС така да фалира, и свободата и независимостта да се възстановят, а ?

    08:19 25.11.2025

  • 37 Всъщност

    24 8 Отговор
    Ето защо много и все разумни хора са за победа на Русия в този конфликт. Въпросът не опира само до Украйна. Въпросът е за възпиране на западната атлантическа хегемония в света, чиято основна пречка днес е Русия и войната в Украйна

    08:21 25.11.2025

  • 38 Хайо

    34 7 Отговор
    Вижте когато говори руски политик каква класа е и когато говори европейски политик ,се чудиш от къде ги намират такива дебили .

    Коментиран от #42, #59

    08:22 25.11.2025

  • 39 И да се знае

    4 8 Отговор
    Че Южна Корея е на Северна!

    08:23 25.11.2025

  • 40 Хайо

    23 9 Отговор
    Мир в Европа ще има само когато отново Германия е под руски ботуш.Историята го показа ,до като Русия беше в Германия ,в Европа цареше мир.

    08:24 25.11.2025

  • 41 А ТИ ,,драги"...!

    22 7 Отговор

    До коментар #5 от "Медуня":

    Къде си,в цялата схема по наливане на безконтролни и безотчетни потоци пари от ЕС,в бездънната каца- Украйна...?!
    И Твоят джоб изпразниха,докато тук ми се правиш на интересен...

    08:24 25.11.2025

  • 42 По жалкото е

    27 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хайо":

    че европейските продажници опряха до лъжи и пропаганда. Затова изглеждат толкова жалко пред руски политик, говорещ с факти, доводи и аргументи. Това е голяма трагедия за Европа! Европейските народи трябва да ги изхвърлят урсулите с камъни, ако искат да запазят ЕС.

    08:25 25.11.2025

  • 43 Баба Ванга

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    носи името Евангелия, нито Ванга, нито Ванка. Баба Евангелия от Струмица не е казвала обсолютно нищо, просто някои шарлатани злоупотребяват много яко с името ѝ, лека ѝ пръст.

    08:25 25.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 пресолена

    7 13 Отговор
    русия сама се побеждава . бяга от едните и се намества в скута СИ.

    Коментиран от #46

    08:29 25.11.2025

  • 46 Дай боже някога

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "пресолена":

    и ние да се наместим така суверенно и с чисти отношения с някой, а не като вечна подлога на някой.

    08:34 25.11.2025

  • 47 Развийш ли

    11 5 Отговор
    Тези от малки ги зомбират че света им е длъжен и им принадлежи

    08:36 25.11.2025

  • 48 Лечител

    21 18 Отговор
    Тази рашистка е събирателен образ на всичко което една жена НЕ ТРЯБВА да бъде...

    Коментиран от #50

    08:37 25.11.2025

  • 49 Довиждане и благодаря за рибата

    16 13 Отговор
    Рибата се вмирисва от към главата. Каквито и факти, аргументи и доказателства да изтъкваш накрая разбираш, че не харесват гласа ти. ЕС ще пие една студена вода накрая.

    08:40 25.11.2025

  • 50 Гадно е да

    25 16 Отговор

    До коментар #48 от "Лечител":

    говори истината. Не я срам. Я виж урсулата колко е готина, като е глупава, крадлива и лъжлива като циганка. И чипове от пералните видяхме и унищожението на Европа виждаме и жалките лъжливи вопли. Друго си е циганията!

    08:40 25.11.2025

  • 51 Омбре

    14 10 Отговор
    Браво на Маша, право куме в очи. урсула толкова си може.

    08:52 25.11.2025

  • 52 Браво

    17 9 Отговор
    Много точно!
    Урсулите лъжат и се омазват в собствените си фон дер лайен.

    08:55 25.11.2025

  • 53 Стеф

    15 8 Отговор
    Урсула, Кая, Габриел, Павлова?!?
    Каква неведома сила ги подбира, толкова еднакви?!?

    08:56 25.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Руснаците

    8 13 Отговор
    изядоха хурката за втори път в Покровск и спряха да говорят за това. Отново кълнат и проклинат Европа, Урсула, Зеленски. Безсилие и безпомощност, това е жалката РФ

    09:09 25.11.2025

  • 56 Ето това е дипломат

    11 6 Отговор
    Когато казва нещо Захарова, няма как с факти да се обори. Невъзможно е. Всяка дума и е пирон в наративите на противника. Но все пак е и учила за дипломат а не за кенеколог или кифладжия

    Коментиран от #68

    09:12 25.11.2025

  • 57 Анджо

    6 8 Отговор
    Само русия ще се въоръжава.Бившите от СИВ не искат руската проклета политика. Русия предизвика да започнем това превъоръжаване. ТАЯ как обяснява ,че има право да тормози всички държави около техните територии трябва да живеят мизерно.

    09:13 25.11.2025

  • 58 спасител от Слънчака

    6 8 Отговор
    Дърта,грозна русоп......ка

    09:14 25.11.2025

  • 59 Лудия касапин

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Хайо":

    Руския политик явно е изтрезняла вече и се мъчи, да обясни нещо, което само ватите могат да разберат. Следобед очакваме Медведката и той в следствие на алкохолния делириум, да изръси някоя словесна диария.

    09:25 25.11.2025

  • 60 Да кръгът е затворен

    5 5 Отговор
    Сутринта на водка, на обед две, за вечеря три и така до края на света...или кръгът се затваря

    09:32 25.11.2025

  • 61 Типичния Български простак

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аква":

    Плод на "Руската култура"

    09:33 25.11.2025

  • 62 мдам

    1 1 Отговор
    голям рев ей ... човек да не помисли, че фронта се разпада нещо ..

    09:36 25.11.2025

  • 63 Драган

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Иване Русия огладня Тази миро творка да каже нещо за Навални на ли е много отворена Не само обрача но и Парите намаляха и бензина по бензиностанциите намаля само % се увеличива на нищитата

    09:39 25.11.2025

  • 64 Бедноста какво не прави

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аква":

    Правил те агрисивен и крадец с сила / човек като няма акъл използва сила/ До къде я докараха тази Русия в краката на Китай

    09:43 25.11.2025

  • 65 Да ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа!🤔":

    Някой плюят запада ама българин с Москвич не съм видял от както се отървахме от БРАТСКАТА РУСИЯ Емного българите посещават руските курорт но не оставаться там

    Коментиран от #66

    09:48 25.11.2025

  • 66 Я пак прочети коментара

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Да ама не":

    който се опитваш да коментираш ни в клин, ни в ръкав.

    "Много добре го е казала Захарова, аргументирано и точно! За съжаление отсрещната страна напълно е загубила разумът си и връзката с действителността!"

    09:53 25.11.2025

  • 67 Съселянин

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Каква е тази тревога Уж напредват Пък се претисняват И това не го разбирам Явно много пари /Крадени от руския народ /из световните банки имат и това им е претиснението

    09:53 25.11.2025

  • 68 алкохолен дипломат

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ето това е дипломат":

    руските ценности са водка, бомби и агресия!

    10:16 25.11.2025

  • 69 права но се клатушка

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "И отново":

    алкохолната мара рядко е права :)))

    10:20 25.11.2025

