Тръмп: Ще посрещна Зеленски, само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че посещението на украинския лидер Володимир Зеленски в Съединените щати може да се осъществи само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна.

Американският лидер потвърди, че украинският президент е изразил желание да посети Вашингтон, но Тръмп е дал приоритет първо да се постигне мирно споразумение.

Още новини от Украйна

„Той би искал да дойде, но мисля, че първо трябва да сключим сделка“, каза Тръмп.

Споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна може да бъде постигнато в близко бъдеще, заяви Тръмп.

Както съобщи ирландската журналистка Чай Боус, Зеленски е разочарован от отмяната на посещението си в Съединените щати.

На 25 ноември прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че в момента не е планирана среща между президентите на САЩ и Украйна.

Ден преди това членът на Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко заяви, че Зеленски е отказал да пътува до Вашингтон тази седмица, за да обсъди инициативата за разрешаване на украинския конфликт с президента на САЩ Доналд Тръмп, позовавайки се на необходимостта от по-нататъшно развитие на мирния план на САЩ, и предложи да дойде следващата седмица.

Според Financial Times, обкръжението на Зеленски го е посъветвало да не пътува до Съединените щати.

Украинският президент Володимир Зеленски иска да се срещне с Тръмп „възможно най-скоро“, за да финализира мирно споразумение, заяви пред Axios Андрий Ермак, ръководителят на украинската президентска администрация.

Точната дата на срещата не е определена.

Той също така подчерта, че Украйна няма да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО в бъдеще, припомняйки, че първоначалният мирен план на САЩ предвиждаше, в замяна на гаранции за сигурност, Украйна да се съгласи да не бъде приета в алианса.

„Сега живеем в реалността. Не сме в НАТО“, отбеляза ръководителят на администрацията.

Според Ермак основните разногласия между Тръмп и Зеленски са свързани с териториалния въпрос.