Тръмп: Ще посрещна Зеленски, само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че посещението на украинския лидер Володимир Зеленски в Съединените щати може да се осъществи само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна.
Американският лидер потвърди, че украинският президент е изразил желание да посети Вашингтон, но Тръмп е дал приоритет първо да се постигне мирно споразумение.
„Той би искал да дойде, но мисля, че първо трябва да сключим сделка“, каза Тръмп.
Споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна може да бъде постигнато в близко бъдеще, заяви Тръмп.
Както съобщи ирландската журналистка Чай Боус, Зеленски е разочарован от отмяната на посещението си в Съединените щати.
На 25 ноември прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че в момента не е планирана среща между президентите на САЩ и Украйна.
Ден преди това членът на Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко заяви, че Зеленски е отказал да пътува до Вашингтон тази седмица, за да обсъди инициативата за разрешаване на украинския конфликт с президента на САЩ Доналд Тръмп, позовавайки се на необходимостта от по-нататъшно развитие на мирния план на САЩ, и предложи да дойде следващата седмица.
Според Financial Times, обкръжението на Зеленски го е посъветвало да не пътува до Съединените щати.
Украинският президент Володимир Зеленски иска да се срещне с Тръмп „възможно най-скоро“, за да финализира мирно споразумение, заяви пред Axios Андрий Ермак, ръководителят на украинската президентска администрация.
Точната дата на срещата не е определена.
Той също така подчерта, че Украйна няма да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО в бъдеще, припомняйки, че първоначалният мирен план на САЩ предвиждаше, в замяна на гаранции за сигурност, Украйна да се съгласи да не бъде приета в алианса.
„Сега живеем в реалността. Не сме в НАТО“, отбеляза ръководителят на администрацията.
Според Ермак основните разногласия между Тръмп и Зеленски са свързани с териториалния въпрос.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де бил
Превод на български - Американския президент е ОТКАЗАЛ да се срещне с Зелински!
Коментиран от #3
04:06 26.11.2025
2 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
04:08 26.11.2025
3 бай дончно от клоуни няма нужда
До коментар #1 от "Де бил":че то кои иска да се среща с тоя окрайннски просяк?
чисто го е наритал бай дончо , ама то не му е сефте.. свикнал е да бъде ритан от белия дом псетоОКРАНСКО
Коментиран от #8
04:10 26.11.2025
4 оня с коня
слабо квичи. А Путин му вика: Трай красавице, мая!
04:11 26.11.2025
5 Без хирургия няма да мине
За да не се стигне до летален изход, Украйна трябва да се отърве от европейските си баячки знахарки, които само усложняват състоянието! И на Украйна и своето.
Коментиран от #7, #9
04:13 26.11.2025
6 нннн
- Що така? Аз толкова искам да показвам скечове! Публиката да ме гледа на голямата сцена под светлините на прожекторите, да ми се възхищава и да ръкопляска. Аууу, шъ плача...
04:16 26.11.2025
7 Брачед,
До коментар #5 от "Без хирургия няма да мине":" Летален изход " не е това , което мислиш , че е ...
04:16 26.11.2025
8 Де бил
До коментар #3 от "бай дончно от клоуни няма нужда":Срещата през февруари я гледахме всички,не дадоха само изгонването на зеления. Последния опит беше скоро, нямаше кой да го посрещне. Това намеци ли са , сигнали ли са ,не ги разбирам ама гледам и той не ги разбира.
04:18 26.11.2025
9 Руски хирург
До коментар #5 от "Без хирургия няма да мине":А можеше и да не се стига до скалпела и триона. И Украйна да си е цяла.
04:21 26.11.2025
10 Зеления път
04:26 26.11.2025
11 Порно
05:06 26.11.2025