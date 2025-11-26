Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ще посрещна Зеленски, само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Ще посрещна Зеленски, само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна

26 Ноември, 2025 03:58, обновена 26 Ноември, 2025 04:01 677 11

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • сащ-
  • преговори

Американският лидер потвърди, че украинският президент е изразил желание да посети Вашингтон, но държавният глава на САЩ е дал приоритет първо да се постигне мирно споразумение

Тръмп: Ще посрещна Зеленски, само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че посещението на украинския лидер Володимир Зеленски в Съединените щати може да се осъществи само след постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна.

Американският лидер потвърди, че украинският президент е изразил желание да посети Вашингтон, но Тръмп е дал приоритет първо да се постигне мирно споразумение.

Още новини от Украйна

„Той би искал да дойде, но мисля, че първо трябва да сключим сделка“, каза Тръмп.

Споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна може да бъде постигнато в близко бъдеще, заяви Тръмп.

Както съобщи ирландската журналистка Чай Боус, Зеленски е разочарован от отмяната на посещението си в Съединените щати.

На 25 ноември прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че в момента не е планирана среща между президентите на САЩ и Украйна.

Ден преди това членът на Върховната рада на Украйна Олексий Гончаренко заяви, че Зеленски е отказал да пътува до Вашингтон тази седмица, за да обсъди инициативата за разрешаване на украинския конфликт с президента на САЩ Доналд Тръмп, позовавайки се на необходимостта от по-нататъшно развитие на мирния план на САЩ, и предложи да дойде следващата седмица.

Според Financial Times, обкръжението на Зеленски го е посъветвало да не пътува до Съединените щати.

Украинският президент Володимир Зеленски иска да се срещне с Тръмп „възможно най-скоро“, за да финализира мирно споразумение, заяви пред Axios Андрий Ермак, ръководителят на украинската президентска администрация.

Точната дата на срещата не е определена.

Той също така подчерта, че Украйна няма да се откаже от намерението си да се присъедини към НАТО в бъдеще, припомняйки, че първоначалният мирен план на САЩ предвиждаше, в замяна на гаранции за сигурност, Украйна да се съгласи да не бъде приета в алианса.

„Сега живеем в реалността. Не сме в НАТО“, отбеляза ръководителят на администрацията.

Според Ермак основните разногласия между Тръмп и Зеленски са свързани с териториалния въпрос.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де бил

    7 0 Отговор
    Американският лидер потвърди, че украинският президент е изразил желание да посети Вашингтон, но държавният глава на САЩ е дал приоритет първо да се постигне мирно споразумение:
    Превод на български - Американския президент е ОТКАЗАЛ да се срещне с Зелински!

    Коментиран от #3

    04:06 26.11.2025

  • 2 оня с коня

    3 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:08 26.11.2025

  • 3 бай дончно от клоуни няма нужда

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Де бил":

    че то кои иска да се среща с тоя окрайннски просяк?

    чисто го е наритал бай дончо , ама то не му е сефте.. свикнал е да бъде ритан от белия дом псетоОКРАНСКО

    Коментиран от #8

    04:10 26.11.2025

  • 4 оня с коня

    2 1 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??
    слабо квичи. А Путин му вика: Трай красавице, мая!

    04:11 26.11.2025

  • 5 Без хирургия няма да мине

    6 0 Отговор
    На Украйна диагнозата и е поставена вече от Тръмп. Никой, дори САЩ не може дори иска, да и помогне! И със всяко забавяне ще се влошава положението и.
    За да не се стигне до летален изход, Украйна трябва да се отърве от европейските си баячки знахарки, които само усложняват състоянието! И на Украйна и своето.

    Коментиран от #7, #9

    04:13 26.11.2025

  • 6 нннн

    5 0 Отговор
    Зелен потник:
    - Що така? Аз толкова искам да показвам скечове! Публиката да ме гледа на голямата сцена под светлините на прожекторите, да ми се възхищава и да ръкопляска. Аууу, шъ плача...

    04:16 26.11.2025

  • 7 Брачед,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без хирургия няма да мине":

    " Летален изход " не е това , което мислиш , че е ...

    04:16 26.11.2025

  • 8 Де бил

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай дончно от клоуни няма нужда":

    Срещата през февруари я гледахме всички,не дадоха само изгонването на зеления. Последния опит беше скоро, нямаше кой да го посрещне. Това намеци ли са , сигнали ли са ,не ги разбирам ама гледам и той не ги разбира.

    04:18 26.11.2025

  • 9 Руски хирург

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без хирургия няма да мине":

    А можеше и да не се стига до скалпела и триона. И Украйна да си е цяла.

    04:21 26.11.2025

  • 10 Зеления път

    6 0 Отговор
    При последното посещение в САЩ Зеленото кацна някъде и беше "посрещнат" от пилота на самолета, за да има някой на снимката. Сега даже не му разрешават да лети до там. Не вдява ли изпържения му мозък, че е приключил цирка му.

    04:26 26.11.2025

  • 11 Порно

    1 0 Отговор
    Биха му шута на зеленото, по споразумение следват избори в срок 100 дни

    05:06 26.11.2025