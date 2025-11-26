Новини
Доналд Тръмп: Киев трябва да отстъпи територии, а Москва да спре настъплението
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Киев трябва да отстъпи територии, а Москва да спре настъплението

26 Ноември, 2025 04:01, обновена 26 Ноември, 2025 04:13 848 18

Според американският президент европейските съюзници на САЩ ще играят активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна

Доналд Тръмп: Киев трябва да отстъпи територии, а Москва да спре настъплението - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

"За да постигне мирно споразумение, Украйна трябва да се откаже от част от територията си, в противен случай ще я загуби в рамките на няколко месеца", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Той отговори на въпроси на репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида, където се очаква да прекара уикенда на Деня на благодарността.

Президентът на САЩ допусна, че Русия може да получи контрол над териториите, които Украйна ще трябва да отстъпи през следващите няколко месеца.

„Ако го погледнете, нещата се движат само в една посока.“

„Голямата отстъпка на Москва е прекратяване на военните действия и отказ от контрол над по-големи територии със спиране на настъплението. Самото прекратяване на военните действия и настъпателните операции от страна на Русия може да се разглежда като отстъпка към разрешаването на кризата в Украйна. Те обсъждат взаимна размяна на територии и се опитват да разграничат територията“, каза той, обяснявайки, че е невъзможно да се прокара граница през „средата на къща или средата на магистрала“. „Това е сложен процес и не се случва бързо“, отбеляза Тръмп.

Според него европейските съюзници на САЩ ще играят активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна.

На въпрос за нов краен срок, Тръмп отговори: „Знаете ли какъв е крайният срок за мен? Когато всичко това свърши.“

„Мисля, че сме много близо до споразумение. Ще разберем. Мислех, че ще бъде постигнато по-рано“, каза политикът по време на церемония в Белия дом преди Деня на благодарността, изразявайки увереност в успеха на мирните инициативи.

Той написа в профила си в социалните медии Truth Social, че екипът му е постигнал огромен напредък през последната седмица.

В мирния план, каза той, „има само няколко точки, по които има разногласия“.

„Надявам се скоро да се срещна с президента Зеленски и президента Путин, но само когато споразумението за прекратяване на тази война е окончателно или е в последния си етап“, каза Тръмп.

„Тази война може да продължи с години. Русия има много повече хора, много повече войници. Мисля, че ако Украйна може да постигне споразумение, това е добре. Честно казано, мисля, че е добре и за двете страни. Украйна е много по-малка група хора", заяви Тръмп.

На 25 ноември ABC News съобщи, че САЩ и Украйна са се споразумели за условията на евентуален мирен план. Според журналисти документът е бил съкратен до 19 точки. Британският премиер Киър Стармър също обяви, че планът е договорен от делегациите на САЩ и Украйна, като подчерта, че „са направени важни стъпки напред“.

Администрацията на Тръмп е уверена, че Путин ще отхвърли проекта за мирен план, преразгледан в Женева.

„Някои служители на администрацията на Тръмп смятат, че промените в мирното споразумение, договорени след срещи между американски и украински преговарящи в Женева, биха могли да доведат до това руският президент Владимир Путин да го отхвърли категорично“, съобщава The New York Times.


  • 1 Ъъъъъъъъъъ

    20 5 Отговор
    Урсула повтаряше като папагал, че нищо за Украйна не може да бъде договорено без Украйна! Сега защо всички си мислят, че всичко за Русия ще бъде договорено без Русия? Или тук отново опираме до двойните стандарти, които са новото нормално в Европа?

    Коментиран от #14

    04:19 26.11.2025

  • 2 баба ти Ванга

    7 15 Отговор
    Украйна ще отстъпи територии,когато САЩ отстъпят Аляска на Русия.

    04:19 26.11.2025

  • 3 Потресен

    8 18 Отговор
    Тоест Украйна без бой да отстъпи на кремълския тиранин. Ами няма как да стане бай Дончо

    Коментиран от #6, #12

    04:20 26.11.2025

  • 4 нннн

    14 3 Отговор
    Чичо Дончо да не се тревожи, а да отиде да играе голф. И без него Киев ще отстъпи територии, а Москва ще спре настъплението, след като се изпълнят всички точки на Путин...или след Лвов.

    04:28 26.11.2025

  • 5 Тромбозата

    9 3 Отговор
    Бие камбаната!
    Клекна пред Путин!
    Има ли още някой, който да не е разбрал, че Владимир Путин е Велик дипломат, военоначалник, политик и всичко онова, за което света се съобразява с неговата воля!
    Такива хора са избранници от Бога!
    Тук някакви свини, тикви, фритюрници са едни долнопробни бандити и нищо друго!

    Коментиран от #17

    04:32 26.11.2025

  • 6 Защо без бой?

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Потресен":

    Малко ли бой яде Украйна, заради Зелената крадлива Шайка? Или на чужд гръб и сто тояги са малко.

    04:34 26.11.2025

  • 7 Лошо

    5 2 Отговор
    Укритие ще задействат плана чернобил2 очаквайте саботаж идните дни от умиращия режим

    04:35 26.11.2025

  • 8 ха ха хааа

    6 1 Отговор
    Бай Дончо , върни Аляска на Маша и Медведья , бе ... 🤭

    04:37 26.11.2025

  • 9 да питам

    3 5 Отговор
    Що , требе да им отстъпи ? Някакви причини ?!🤔

    Коментиран от #11, #13

    04:40 26.11.2025

  • 10 Важно

    4 1 Отговор
    е Евросметките да са с кръчмар !

    04:41 26.11.2025

  • 11 Неразбрал

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Кой на кого ?

    04:42 26.11.2025

  • 12 Разтресен

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Потресен":

    По добре ли е да ги отстъпи с бой?

    При това Русия предложи в замяна на отстъплението от 20% от Донецк, да не предявява претенции за остатъка от Запорожие и Херсон. Много изгодно предложение! И мир сред това!
    Но ако сама си освободи тези 20%, тогава предложението отпада и ще има друго.

    04:42 26.11.2025

  • 13 Ъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    "Що , требе да им отстъпи ? Някакви причини ?!🤔"

    Защото ще загубят и това, което все още не са. Кое не е ясно?

    Коментиран от #16

    04:44 26.11.2025

  • 14 Яааа,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Руснята живна .. 🤭😉

    04:45 26.11.2025

  • 15 🤔🤔🤔🤔

    2 2 Отговор
    Ами и ти дай щата Тексас на Мексико ве много отворен.И Калифорния искаха да се отцепват.

    04:46 26.11.2025

  • 16 да питам

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъъъ":

    А защо " ще загубят " Ти ли си им дал или малката булка ?

    04:49 26.11.2025

  • 17 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тромбозата":

    БУНКЕРНИЯ бил ВЕЛИК 😆😆😆😆😆😆Ще видим колко е ВЕЛИК когато БЛАТАРИТЕ си припомнят 1990 километричните опашки и купоната система .А и вече нещо гориво няма опашки по 3 км.

    05:01 26.11.2025

  • 18 Фен

    0 1 Отговор
    Бе то добре, но урсулите не могат да си позволят да спрат войната. Твърде много са заложили и вложили в нея.

    05:16 26.11.2025