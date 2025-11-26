Доналд Тръмп: Киев трябва да отстъпи територии, а Москва да спре настъплението

"За да постигне мирно споразумение, Украйна трябва да се откаже от част от територията си, в противен случай ще я загуби в рамките на няколко месеца", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Той отговори на въпроси на репортери на борда на самолета си по пътя към Флорида, където се очаква да прекара уикенда на Деня на благодарността.

Президентът на САЩ допусна, че Русия може да получи контрол над териториите, които Украйна ще трябва да отстъпи през следващите няколко месеца.

„Ако го погледнете, нещата се движат само в една посока.“

„Голямата отстъпка на Москва е прекратяване на военните действия и отказ от контрол над по-големи територии със спиране на настъплението. Самото прекратяване на военните действия и настъпателните операции от страна на Русия може да се разглежда като отстъпка към разрешаването на кризата в Украйна. Те обсъждат взаимна размяна на територии и се опитват да разграничат територията“, каза той, обяснявайки, че е невъзможно да се прокара граница през „средата на къща или средата на магистрала“. „Това е сложен процес и не се случва бързо“, отбеляза Тръмп.

Според него европейските съюзници на САЩ ще играят активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна.

На въпрос за нов краен срок, Тръмп отговори: „Знаете ли какъв е крайният срок за мен? Когато всичко това свърши.“

„Мисля, че сме много близо до споразумение. Ще разберем. Мислех, че ще бъде постигнато по-рано“, каза политикът по време на церемония в Белия дом преди Деня на благодарността, изразявайки увереност в успеха на мирните инициативи.

Той написа в профила си в социалните медии Truth Social, че екипът му е постигнал огромен напредък през последната седмица.

В мирния план, каза той, „има само няколко точки, по които има разногласия“.

„Надявам се скоро да се срещна с президента Зеленски и президента Путин, но само когато споразумението за прекратяване на тази война е окончателно или е в последния си етап“, каза Тръмп.

„Тази война може да продължи с години. Русия има много повече хора, много повече войници. Мисля, че ако Украйна може да постигне споразумение, това е добре. Честно казано, мисля, че е добре и за двете страни. Украйна е много по-малка група хора", заяви Тръмп.

На 25 ноември ABC News съобщи, че САЩ и Украйна са се споразумели за условията на евентуален мирен план. Според журналисти документът е бил съкратен до 19 точки. Британският премиер Киър Стармър също обяви, че планът е договорен от делегациите на САЩ и Украйна, като подчерта, че „са направени важни стъпки напред“.

Администрацията на Тръмп е уверена, че Путин ще отхвърли проекта за мирен план, преразгледан в Женева.

„Някои служители на администрацията на Тръмп смятат, че промените в мирното споразумение, договорени след срещи между американски и украински преговарящи в Женева, биха могли да доведат до това руският президент Владимир Путин да го отхвърли категорично“, съобщава The New York Times.