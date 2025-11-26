NBC News: Дрискол заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна е неизбежно

Ръководителят на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол е заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна в конфликта с Русия е неизбежно, съобщи NBC News във вторник, позовавайки се на свои източници.
Според тях, по време на посещение в Киев миналата седмица, Дрискол е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко и е предупредил, че въоръжените ѝ сили ще претърпят неизбежно поражение. Той е заяви, че положението на Украйна само ще се влоши с времето и следователно би било по-изгодно за Киев да започне мирни преговори сега, отколкото да се окаже в по-лоша ситуация по-късно.
Освен това, американската делегация е декларирала, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжията и системите за противовъздушна отбрана, от които се нуждае, съобщиха източници на NBC News.
По-рано същата медия съобщи, че Дрискол е провел срещи с руски представители в Абу Даби. По-късно Пентагонът потвърди тази информация, като уточни, че консултациите за уреждане на конфликта в Украйна са се провели в понеделник вечерта и вторник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 разстройство
05:43 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 404
05:50 26.11.2025
5 И Киев е Руски
Бившият началник на щаба на 12-та бригада „Азов" на Националната гвардия на Украйна, Богдан Кротевич, се оплака в края на август, че фронтовите бригади са окомплектовани само на 30% и едва годни за бой. Няколко дни по-късно, на 4 септември, руският президент Владимир Путин заяви, че боеготовите подразделения на украинските въоръжени сили са окомплектовани не повече от 47-48
Коментиран от #32
05:54 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 404
05:57 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тоя Даниел Дрискол
Затова не признава, че Зеленски и партьорите му жънат победа след победа.
Да изчакаме статия от Дамбаза за да разберем Истината.
Коментиран от #15
05:58 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 404
06:00 26.11.2025
14 8888
Защо ли Израел ще крие тези които поддържаха безсмислената воина, на която единствената цел беше да "отслаби" Русия на цената на милиони украински животи.... а да, това беше първоначалната идея да поставят марионетката Зеленски, ня който знанията му за политика се опираха до това да изиграе политик на сцената на театъра.
06:04 26.11.2025
15 Мария
До коментар #11 от "Тоя Даниел Дрискол":Вече привършвам статията за нашите фенове.
Защото явно и тия от NBC News са минали от долърчета на копейки!
06:06 26.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И нека воят на форумните укротролове
06:18 26.11.2025
20 Абе, докъде стигна контраступа, освободи
06:20 26.11.2025
21 Зеления клоун
06:21 26.11.2025
22 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #16 от "Артилерист":Мериш ли ги?М?
Коментиран от #24
06:21 26.11.2025
23 Папата
06:21 26.11.2025
24 Карай, те всъщност Покровск и
До коментар #22 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.
Коментиран от #26, #27
06:22 26.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Руснак без крак
До коментар #24 от "Карай, те всъщност Покровск и":Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.
Коментиран от #28
06:24 26.11.2025
27 Сигурен съм, че ще се окаже и че
До коментар #24 от "Карай, те всъщност Покровск и":Славянск и Краматорск и те не са имали ама абсолютно никакво стратегическо значение.
06:25 26.11.2025
28 Азовците от мазетата на Азовстал :
До коментар #26 от "Руснак без крак":успешно контраатакуваме, вече сме в Москва!
06:26 26.11.2025
29 Ний ша Ва упрайм
06:35 26.11.2025
30 дрисдрис
06:39 26.11.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Карлос Друсар":To на Украина все още малко им трябва и аха-ще стигнат до Москва! Да развяват бялото знаме и да се свършва,че както е тръгнало Русия ще има граница с Полша........
06:57 26.11.2025
32 койдазнай
До коментар #5 от "И Киев е Руски":А от кога "Азов" станаха надежден източник на информация?
07:01 26.11.2025
33 пони, ама розАво
Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало
07:15 26.11.2025
34 Според мен
07:50 26.11.2025
35 Минск-16
08:04 26.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зеления път
Коментиран от #39
08:10 26.11.2025
38 Ъъъъъъъъ
08:10 26.11.2025
39 Ъъъъъъъъъ
До коментар #37 от "Зеления път":"За Зеленото и за Али Баба и 40-те разбойници всеки ден война е кражби...."
И за европейските лидери е същото. Огромна част от отпуснатите "помощи" се връщали обратно при тези, които са ги отпускали.....Долната граница е €50 милиарда, но сумата вероятно е много по-голяма.
08:13 26.11.2025
40 Историк
08:27 26.11.2025