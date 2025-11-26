Новини
NBC News: Дрискол заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна е неизбежно
  Тема: Украйна

NBC News: Дрискол заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна е неизбежно

26 Ноември, 2025 05:32, обновена 26 Ноември, 2025 05:41

Ръководителят на сухопътните войски на САЩ обяснил, че положението само ще се влоши с времето и е по-изгодно за украинците да започнат мирни преговори сега

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол е заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна в конфликта с Русия е неизбежно, съобщи NBC News във вторник, позовавайки се на свои източници.

Според тях, по време на посещение в Киев миналата седмица, Дрискол е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко и е предупредил, че въоръжените ѝ сили ще претърпят неизбежно поражение. Той е заяви, че положението на Украйна само ще се влоши с времето и следователно би било по-изгодно за Киев да започне мирни преговори сега, отколкото да се окаже в по-лоша ситуация по-късно.

Освен това, американската делегация е декларирала, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжията и системите за противовъздушна отбрана, от които се нуждае, съобщиха източници на NBC News.

По-рано същата медия съобщи, че Дрискол е провел срещи с руски представители в Абу Даби. По-късно Пентагонът потвърди тази информация, като уточни, че консултациите за уреждане на конфликта в Украйна са се провели в понеделник вечерта и вторник.


  • 1 разстройство

    42 4 Отговор
    Дрискол од ри . ка зеления.

    05:43 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 404

    60 5 Отговор
    Хората в Европа чакат бърз край на бойните действия да, НО лидерите на ЕС (дори е неудобно да наречем обикновените крадци така) все още не са измислили „законна" схема за кражба на огромна купчина руски милиарди... така че воината ще продължи

    05:50 26.11.2025

  • 5 И Киев е Руски

    36 4 Отговор
    Украински източници твърдят, че всеки месец дезертират повече от над 40 хиляди украински войници!

    Бившият началник на щаба на 12-та бригада „Азов" на Националната гвардия на Украйна, Богдан Кротевич, се оплака в края на август, че фронтовите бригади са окомплектовани само на 30% и едва годни за бой. Няколко дни по-късно, на 4 септември, руският президент Владимир Путин заяви, че боеготовите подразделения на украинските въоръжени сили са окомплектовани не повече от 47-48

    Коментиран от #32

    05:54 26.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 404

    46 4 Отговор
    Западноевропейците отхвърлят американския мирен план за Украйна. Мерц измени плана, като премахна всичко, което би могло да разреши конфликта, но вместо това закрепи в текста неговата кауза. Фактът, че Мерц получава подкрепа, показва, че западноевропейците изобщо не искат мир.

    05:57 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоя Даниел Дрискол

    36 4 Отговор
    е поредната копейка!

    Затова не признава, че Зеленски и партьорите му жънат победа след победа.
    Да изчакаме статия от Дамбаза за да разберем Истината.

    Коментиран от #15

    05:58 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 404

    41 0 Отговор
    Войната няма да приключи докато тия Три най-идиотски държавни глави са на власт И тримата са фалитирани, затънали до гуша в дългове, но апетитите им са невероятни; свикнали сме да очакваме това и от тримата клоуни! Путин и Тръмп казват нещата такива, каквито са, а тези загубеняци могат да стоят там само като статисти! Мерц е палячо, Макрон е жаба, а Стармър е безполезен сам по себе си!

    06:00 26.11.2025

  • 14 8888

    31 0 Отговор
    то я ясно, те вече мислят къде да го крият...
    Защо ли Израел ще крие тези които поддържаха безсмислената воина, на която единствената цел беше да "отслаби" Русия на цената на милиони украински животи.... а да, това беше първоначалната идея да поставят марионетката Зеленски, ня който знанията му за политика се опираха до това да изиграе политик на сцената на театъра.

    06:04 26.11.2025

  • 15 Мария

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тоя Даниел Дрискол":

    Вече привършвам статията за нашите фенове.

    Защото явно и тия от NBC News са минали от долърчета на копейки!

    06:06 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И нека воят на форумните укротролове

    21 0 Отговор
    започне сега!😂

    06:18 26.11.2025

  • 20 Абе, докъде стигна контраступа, освободи

    26 1 Отговор
    ли вече Крим с Леопардите?хахахаха

    06:20 26.11.2025

  • 21 Зеления клоун

    20 0 Отговор
    Олеле, лоши ми е.

    06:21 26.11.2025

  • 22 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    1 22 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Мериш ли ги?М?

    Коментиран от #24

    06:21 26.11.2025

  • 23 Папата

    18 2 Отговор
    Бялото знаме!

    06:21 26.11.2025

  • 24 Карай, те всъщност Покровск и

    22 1 Отговор

    До коментар #22 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Купянск и бездруго нямаха никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #26, #27

    06:22 26.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руснак без крак

    2 23 Отговор

    До коментар #24 от "Карай, те всъщност Покровск и":

    Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.

    Коментиран от #28

    06:24 26.11.2025

  • 27 Сигурен съм, че ще се окаже и че

    20 1 Отговор

    До коментар #24 от "Карай, те всъщност Покровск и":

    Славянск и Краматорск и те не са имали ама абсолютно никакво стратегическо значение.

    06:25 26.11.2025

  • 28 Азовците от мазетата на Азовстал :

    18 2 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак без крак":

    успешно контраатакуваме, вече сме в Москва!

    06:26 26.11.2025

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    17 2 Отговор
    то беше ясно за какво си отидоха толкова хора. Шпиони, ЦРУ, Майдана, корупция и резултата ей го на. Грузинците се осетиха о време и спряха. Трябваше им на американците плацдарм и Севастопол е получиха си го

    06:35 26.11.2025

  • 30 дрисдрис

    1 3 Отговор
    накол

    06:39 26.11.2025

  • 31 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Карлос Друсар":

    To на Украина все още малко им трябва и аха-ще стигнат до Москва! Да развяват бялото знаме и да се свършва,че както е тръгнало Русия ще има граница с Полша........

    06:57 26.11.2025

  • 32 койдазнай

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    А от кога "Азов" станаха надежден източник на информация?

    07:01 26.11.2025

  • 33 пони, ама розАво

    2 1 Отговор
    Вече няма как да се справя с когнитивния дисонанс! Дори и синтетиката вече не ми помага!
    Ще се самоумра или ще си посегна на живота по друг начин! Черния си елекрически пингвин завещавам на ана борисовна, да си го ползва вместо счупената химикалка!
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало

    07:15 26.11.2025

  • 34 Според мен

    5 0 Отговор
    В края на войната Китай ще си вземе Тайван...просто изчаква руснаците да принудят запада да изпразни складовете. Ще стане от два стола запада да падне на земята

    07:50 26.11.2025

  • 35 Минск-16

    3 0 Отговор
    Естествено, че поражението на Украйна е неизбежно. Просто трябва да спрат оръжието за украинците, да не им дават разузнавателни данни, да принудят Европа да направи същото. А ако искат по-бързо, да започнат да предоставят изброената помощ на Русия.

    08:04 26.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зеления път

    4 0 Отговор
    За Зеленото и за Али Баба и 40-те разбойници всеки ден война е кражби, власт и живот. Краят на войната е и техен край. Ще драпат за война до последния украинец и до последната педя украинска земя.

    Коментиран от #39

    08:10 26.11.2025

  • 38 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Че това откога е "новина"?🤣

    08:10 26.11.2025

  • 39 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления път":

    "За Зеленото и за Али Баба и 40-те разбойници всеки ден война е кражби...."

    И за европейските лидери е същото. Огромна част от отпуснатите "помощи" се връщали обратно при тези, които са ги отпускали.....Долната граница е €50 милиарда, но сумата вероятно е много по-голяма.

    08:13 26.11.2025

  • 40 Историк

    1 2 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    08:27 26.11.2025