Ръководителят на сухопътните войски на САЩ Даниел Дрискол е заявил пред киевските власти, че поражението на Украйна в конфликта с Русия е неизбежно, съобщи NBC News във вторник, позовавайки се на свои източници.

Според тях, по време на посещение в Киев миналата седмица, Дрискол е описал положението на Украйна на бойното поле като изключително тежко и е предупредил, че въоръжените ѝ сили ще претърпят неизбежно поражение. Той е заяви, че положението на Украйна само ще се влоши с времето и следователно би било по-изгодно за Киев да започне мирни преговори сега, отколкото да се окаже в по-лоша ситуация по-късно.

Освен това, американската делегация е декларирала, че американският военно-промишлен комплекс не може да продължи да предоставя на Украйна оръжията и системите за противовъздушна отбрана, от които се нуждае, съобщиха източници на NBC News.

По-рано същата медия съобщи, че Дрискол е провел срещи с руски представители в Абу Даби. По-късно Пентагонът потвърди тази информация, като уточни, че консултациите за уреждане на конфликта в Украйна са се провели в понеделник вечерта и вторник.