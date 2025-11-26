Андрий Ермак: Забравете за 28-те точки на Тръмп, не приемаме този план

Началникът на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, заяви, че 28-точковият мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп е „неприемлив“ за Киев и предложи "да се забрави".

„Предлагам да се забравят 28-те точки“, каза той в интервю за Axios. „Животът се променя толкова бързо, че сега мисля, че това е нещо от миналото.“

Според съобщения в западните медии, първоначалната версия на американския план е предвиждала отказ на Украйна да се присъедини към НАТО и ангажимент на алианса да не интегрира Киев, както и признаване от САЩ и други страни на суверенитета на Русия над Крим и Донбас, изтегляне на украинските сили от ДНР, официален статут на руския език в Украйна, ограничаване на числеността на украинската армия и отмяна на санкциите срещу Русия. Лидерите на ЕС изразиха несъгласие с някои от разпоредбите и обявиха разработването на контрапредложения.

Ермак заяви, че е разговарял с ръководителя на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и че тази седмица го очаква в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дрискол е ключов представител на американския преговарящ екип за урегулиране на конфликта в Украйна.

"Благодаря Ви за Вашата обективност и конструктивност“, написа Ермак в "Телеграм“. "Ние продължаваме да очакваме министъра на сухопътните сили на САЩ тази седмица в Киев и сме готови да продължим работата си възможно най-скоро, за да се финализират стъпките към прекратяването на кръвопролитията“, добави Ермак.

Началникът на канцеларията на Зеленски бе в състава на украинската делегация, която в неделя посети Женева за консултации с американски представители по предложенията на Вашингтон за мир.

Ермак отбеляза, че тези разговори са "добра основа“ и добави, че Зеленски и екипът му са "изцяло ангажирани с по-нататъшна работа".

Най-малко четирима души са пострадали тази вечер при поредната атака с дронове по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

Щети са нанесени на 7 жилищни блока, магазин и сграда на предприятие, където е избухнал пожар, написа областният управител.

Всички спешни служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.