Андрий Ермак: Забравете за 28-те точки на Тръмп, не приемаме този план

26 Ноември, 2025 05:42, обновена 26 Ноември, 2025 05:51 4 417 79

Най-малко четирима души са пострадали снощи при поредната атака с дронове по Запорожие

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Началникът на кабинета на Володимир Зеленски, Андрий Ермак, заяви, че 28-точковият мирен план на президента на САЩ Доналд Тръмп е „неприемлив“ за Киев и предложи "да се забрави".

„Предлагам да се забравят 28-те точки“, каза той в интервю за Axios. „Животът се променя толкова бързо, че сега мисля, че това е нещо от миналото.“

Според съобщения в западните медии, първоначалната версия на американския план е предвиждала отказ на Украйна да се присъедини към НАТО и ангажимент на алианса да не интегрира Киев, както и признаване от САЩ и други страни на суверенитета на Русия над Крим и Донбас, изтегляне на украинските сили от ДНР, официален статут на руския език в Украйна, ограничаване на числеността на украинската армия и отмяна на санкциите срещу Русия. Лидерите на ЕС изразиха несъгласие с някои от разпоредбите и обявиха разработването на контрапредложения.

Ермак заяви, че е разговарял с ръководителя на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и че тази седмица го очаква в Киев, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дрискол е ключов представител на американския преговарящ екип за урегулиране на конфликта в Украйна.

"Благодаря Ви за Вашата обективност и конструктивност“, написа Ермак в "Телеграм“. "Ние продължаваме да очакваме министъра на сухопътните сили на САЩ тази седмица в Киев и сме готови да продължим работата си възможно най-скоро, за да се финализират стъпките към прекратяването на кръвопролитията“, добави Ермак.

Началникът на канцеларията на Зеленски бе в състава на украинската делегация, която в неделя посети Женева за консултации с американски представители по предложенията на Вашингтон за мир.

Ермак отбеляза, че тези разговори са "добра основа“ и добави, че Зеленски и екипът му са "изцяло ангажирани с по-нататъшна работа".

Най-малко четирима души са пострадали тази вечер при поредната атака с дронове по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

Щети са нанесени на 7 жилищни блока, магазин и сграда на предприятие, където е избухнал пожар, написа областният управител.

Всички спешни служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.


Украйна
  • 1 Тоа па?

    111 67 Отговор
    Еми тогава войната ще продължи още и още... Одеса и цялото морско крайбрежие ще бъде затворено от Русия. И тогава ставате безинтересни за САЩ и британия. Ще ви пуснат, като горещ картов...

    05:52 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 всеки

    104 62 Отговор
    следващ план ще е по-лош за укрите. Тръмп се опитва да спаси каквото може.

    05:53 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е и кво?

    81 59 Отговор
    Сухопътните сили на сащ ще се включат във войната? Едва ли? Теа укрите са много наивни бе... Западналите няма да мрат за някаква си бивша съветска република... Никога

    05:58 26.11.2025

  • 7 Ако укрите отхвърлят този "план"

    96 56 Отговор
    след не повече от година "планът" ще бъде сведен само до една точка - вдигане на белия байрак и съгласяване с всичко, което им поискат руснаците... Американците спират помощта, западняците нямат пари за дотации на киевската клика... Остават замразените руските активи, но там вече започнаха да разбират, че е по-опасно да се пипа дори от риск за държавен фалит. Белгия не ще и да чуе за подобен ход, а и други са с големи резерви... Остават тримата желаещи "юнаци", но и на тримата им се клатят краката... Нашите не се броят, та са съгласни на всичко, което им спуснат брщкселските зелки...

    Коментиран от #10

    06:01 26.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    63 57 Отговор
    Той е още по неприемлив за Путин. Вчера писах, че Путин блъфира, а бай Дончо играе всичко коз. На края всички ще бият Зеленски и ще му вземат ризата и гащите, че пари Украйна отдавна няма.

    Коментиран от #14

    06:01 26.11.2025

  • 9 Помни

    74 47 Отговор
    Победените нямат право на избор !

    Коментиран от #76

    06:01 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трепанье на бандеровците

    55 43 Отговор
    докрай тогава!

    06:06 26.11.2025

  • 12 Копейка

    7 54 Отговор
    Сам на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #75

    06:10 26.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е, да...

    57 40 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Русия също нарочно бави топката. Така полеко ще завземат още територия, тези докато дърдорят, предлагат, отхвърлят... умуват... И ще се стигне и до разпадане на фронта и пълна капитулация... Натам отива...

    06:13 26.11.2025

  • 15 Уса

    49 39 Отговор
    Ако си мислите,че Тръмп иска да го приемете много се лъжете.Целта е пълно зануляване на Украйна

    06:13 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ДОНИ СПРИ ИМ ОРЪЖИЯТА

    47 18 Отговор
    На ермаците и бандерите да видим колко са велики мишки.

    06:24 26.11.2025

  • 22 Обективни истини

    41 18 Отговор
    Т.в. мир няма да има и продължавате да губите територия и хора
    Няма такива вироглави глу па ци.

    06:25 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нннн

    41 10 Отговор
    Значи, трябва да забравим за Украйна. Тръмп иска да я спаси, но киевската хунта е против.

    06:25 26.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    35 10 Отговор
    Русия побеждава.

    06:31 26.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе, Дрискол е

    6 19 Отговор

    До коментар #31 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    копейка от Възраждане, бе.🤣😂🤣

    06:36 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само върло трепанье на бандеровци

    25 2 Отговор
    и бандерски градове да губят стратегическо значение!

    06:38 26.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    10 4 Отговор
    Зеленски екукла на конци! Каквото му нареди Тръмп, това изпълнява, само за още една линия бело. А това сега е театър, колкото Тръмп да изкопче още някой хотел на Червения площад и още няколко хиляди рускини. А и 300 милиарда във фонда, управляван еднолично от Тръмп, не са за подценяване!

    06:41 26.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факт

    18 1 Отговор
    Само конференции. Кога и какво работят?

    06:43 26.11.2025

  • 42 Знае се вече

    22 3 Отговор

    До коментар #16 от "Да се знае ☝️":

    че Зеленски ще победи и ще изгони руснаците от всички територии, включително Крим, където ще си пият питиетата на плажа с Макрон, Стармър и Мерц! И ще се черпят със "салфетки"! А Ермак ще им сервира!

    Коментиран от #59

    06:44 26.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 На този

    23 1 Отговор

    До коментар #31 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    въпрос вече ти се отговори. Колко пати още ще го задаваш? Човекът ти каза, че мери с остатъците на Украйна и свършилите пари на Европа.

    06:45 26.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха-ха-ха

    18 3 Отговор

    До коментар #35 от "Путин загуби отдавна тази война.":

    Е, да, ама нато и ЕС, бристания фалираха. Това не е ли някаква победа?

    06:47 26.11.2025

  • 47 На този истинското му

    21 2 Отговор
    име е Андрий Глупак!С Украйна е Ту Ту туууууу!

    06:49 26.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Где Кая Калас ли?!

    18 1 Отговор

    До коментар #17 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":

    Убежала,вместе с Миндича,за границу...

    06:51 26.11.2025

  • 50 русичь..

    6 1 Отговор
    Бравос на сухой57-батисаха запорожько сх69

    06:54 26.11.2025

  • 51 Тогава забравете за Украйна, отпишете я!

    18 0 Отговор
    Това е единственият вариант, засега да остане поне част от нея, а ако продължат да шикалкавят, може и осталата да даде фира.

    06:54 26.11.2025

  • 52 На руснаците и това досега

    17 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЪХЪ":

    им стига като територии!
    70% икономиката и ресурсите на Украйна, сухопътна връзка с Крим и цяпото Азовско море.
    Ако Зеленски продължи да се опъва, и не иска мир, ще има и повече. Сляп ли си!?

    06:55 26.11.2025

  • 53 Та колко метра останаха до Крим?Козии?М?

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Мери ли ги?!Ммм?!Мери и докладвай...!

    06:55 26.11.2025

  • 54 Какво

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путин загуби отдавна тази война.":

    постигнал Путин във войната чети казаното от Дрискол вчера. Отделно Русия строи и е на завършване "Силата на Сибир" за Китай с разклонение за Монголия.

    06:55 26.11.2025

  • 55 Факт

    13 1 Отговор
    Настава паника!

    06:58 26.11.2025

  • 56 Ццц

    15 1 Отговор
    Ударете му две плесници на тоя подпухнал хуманоид! Да му се подобри преговорната позиция! 🤣

    06:58 26.11.2025

  • 57 Бая си задръстен!

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "ЪХЪ":

    Докато философстваш,Русия превзе 30% от територията на Украйна...!
    За разкошният Крим-да не говорим...!

    07:00 26.11.2025

  • 58 Овчи

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Ами той Киев капипулира още първите дни! И клекна да подпише Истанбулското за мир!
    Не знаеш ли?

    Борис Джонсън

    07:01 26.11.2025

  • 59 Поздравления👍!

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Знае се вече":

    За уместната ирония!

    07:02 26.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БАРС

    7 1 Отговор
    ТОЯ ДЕТО ПИШЕ ТАЯ СТАТИЯ ,ЯВНО НЕ ЧУВАЛ ЗА СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪДЕ СЕ Е НАМИПРАЛА .ТАКА ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ МНОГО ПО РАНО ОТ1861 ГОД.

    07:06 26.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 и кво каза тоя х0х0ль

    8 0 Отговор
    Ами нищо... бля, бля....

    07:10 26.11.2025

  • 64 Ехей

    12 3 Отговор
    Тези продължават да се надяват на интервенция. Армията им е почти разбита, обезверена, а скоро и пленена, а те не приемали. Крадци и нахалници!

    Коментиран от #73

    07:11 26.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дон Дони

    9 1 Отговор
    Къде е Кая Калас от най активна стана пасивна! Май всичко беше за едни пари дето си делнаха със зеления!

    07:18 26.11.2025

  • 67 БГР

    11 2 Отговор
    Тези за толкова време не разбраха че първото предложение на Русия е винаги най-доброто.
    След това следва мизерия, мизерия и още повече мизерия.

    07:20 26.11.2025

  • 68 Мизерията е за путин

    1 7 Отговор
    С всеки изминал ден тя нараства

    07:32 26.11.2025

  • 69 Украински кашик

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ето това":

    Само с ,,прекланяне" не става.Слагай малко консерви и на фронта-хора няма.Калашник ако знаеш как се ползва ще си намериш в окопите край Гуляй поле.Средна продължителност на живот-4ч.

    Коментиран от #72

    07:33 26.11.2025

  • 70 Докато щатско оръжие громи путин

    0 8 Отговор
    Плановете са излишни

    07:33 26.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #69 от "Украински кашик":

    Затова ли путинягата иска ограничаване на украинската армия до 600 хиляди човека.

    07:35 26.11.2025

  • 73 Че кой

    2 7 Отговор

    До коментар #64 от "Ехей":

    Изби над милион путинисти в Украйна....

    07:36 26.11.2025

  • 74 Аха...

    6 1 Отговор
    Когато стана въпрос за ревизия на далаверите - забравете а...?
    Това може да е последото добпо предложение...
    После след капитулацията -никой няма да ги пита - щат ли не щат ли...

    07:53 26.11.2025

  • 75 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка":

    Далаверата ни е че най после ще се отървем от вас завинаги.

    08:05 26.11.2025

  • 76 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Помни":

    Варварите признават само законите на джунглата !!! За тях дипломация има само ако е в тяхна полза

    08:08 26.11.2025

  • 77 резервист

    4 0 Отговор
    Адаш, не вярвай на англичаните, ако са ти обещали да те скрият след края на тази авантюра. Теб и милионите, които си откраднал, вярвайки, че ти се полагат. Ти и цялата шайка на Зеленски наистина може да се смятате за нещо от миналото.

    08:08 26.11.2025

  • 78 Историк

    1 0 Отговор
    Агент Краснов говори в множествено число,защото заедно с Путин има "концепция". Световен кошмар за терор. Двамата злодеи ще решават мира в света, а воюват с всички, Путин избива и унищожава Украйна и тероризира с всички възможни средства цивилизования свят, а агент Краснов прави сделки с живота на хората по цял свят. Настъпили са преломни времена и лудите злодеи докато не бъдат умиротворени няма да има мир в света.

    09:38 26.11.2025

  • 79 да беее

    0 0 Отговор
    ха ха ха кой те пита бе помийник - ще се чудите на къде и как да бягате, също се отнася и за нашите - тука тука сте

    09:40 26.11.2025

