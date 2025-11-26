Екоактивисти, блокирали летището в Хамбург, бяха осъдени да платят компенсации от над 400 000 евро

Германски съд постанови, че 10 екоактивисти от организацията "Последно поколение" ще трябва да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро заради щети, причинени от акция, при която са блокирали летището в Хамбург, предаде радио "Дойчланд рундфунк", цитирано от БТА.
Освен това те ще трябва да поемат разноските по делото, които възлизат на близо 700 000 евро. Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.
На 13 юли 2023 г. екоактивистите успяват прескачат ограда на летището в Хамбург и четирима от тях се залепят на една от пистите. Според съобщения в някои медии заради действията им са били отменени 57 полета. В акцията са участвали четири жени и шестима мъже на възраст между 19 и 63 г.
Делото е заведено от авиокомпанията "Юроуингс" (Eurowings) от името на "Луфтханза груп" (Lufthansa Group). Решението на Окръжния съд в Хамбург не е окончателно и може да бъде обжалвано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин
Коментиран от #11
08:03 26.11.2025
2 Долу ЕС
08:11 26.11.2025
3 нещастници
Коментиран от #6
08:14 26.11.2025
4 Швейк
08:18 26.11.2025
5 само да попитам
Коментиран от #9
08:22 26.11.2025
6 Пешо Кюстендилецо
До коментар #3 от "нещастници":Нека дое некой ми се залепи на пато от Жабокрът за Ябълково да не моа мина да одиме до градо да види на що се вика кьотек. Лелееее, таквия у България нема да изкарат и един ден.
Коментиран от #13
08:23 26.11.2025
7 А в България, Деянчо от Хасково е осъден
08:24 26.11.2025
8 Еко вредители
08:27 26.11.2025
9 Помня аз
До коментар #5 от "само да попитам":По това време имаше акции в големи немски градове и магистрали, лепяха си ръцете за асфалта под предлога замърсяване на климата и планетата. А всъщност активистите бяха вербувани със свежи пачки долари. Сега ще връщат с лихвите и като гледам имоти ще продават дори. Ако имат де, ако нямат ще плащат до живот.
08:34 26.11.2025
10 Хе хей
Коментиран от #14
08:38 26.11.2025
11 Народен съд
До коментар #1 от "Селянин":Едно е вярно… нито съда, нито съдиите им да подкупни. А при нас кога?
08:40 26.11.2025
12 А "Възраждане" кога?
08:55 26.11.2025
13 що така
До коментар #6 от "Пешо Кюстендилецо":пешо,кажи как ще ги отлепиш от асфалта и ще ги вържеш за некое дърво.Па после ще им подигнеш полите.И колкото издържат
08:56 26.11.2025
14 така де
До коментар #10 от "Хе хей":да не забравяме,че полетите са 53 и средно в тях пътуват по 160 пътника Които поименно са разпитани ксакви планове са имали и какво бизнес начинание са пропуснали И Това са папки с документи и факти за които са се погрижили съдиите Без доказателства НЯМА ПРИСЪДА
09:00 26.11.2025
15 ООрана държава
09:50 26.11.2025