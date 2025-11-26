Новини
Екоактивисти, блокирали летището в Хамбург, бяха осъдени да платят компенсации от над 400 000 евро

Екоактивисти, блокирали летището в Хамбург, бяха осъдени да платят компенсации от над 400 000 евро

26 Ноември, 2025 08:00 857 15

Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германски съд постанови, че 10 екоактивисти от организацията "Последно поколение" ще трябва да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро заради щети, причинени от акция, при която са блокирали летището в Хамбург, предаде радио "Дойчланд рундфунк", цитирано от БТА.

Освен това те ще трябва да поемат разноските по делото, които възлизат на близо 700 000 евро. Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.

На 13 юли 2023 г. екоактивистите успяват прескачат ограда на летището в Хамбург и четирима от тях се залепят на една от пистите. Според съобщения в някои медии заради действията им са били отменени 57 полета. В акцията са участвали четири жени и шестима мъже на възраст между 19 и 63 г.

Делото е заведено от авиокомпанията "Юроуингс" (Eurowings) от името на "Луфтханза груп" (Lufthansa Group). Решението на Окръжния съд в Хамбург не е окончателно и може да бъде обжалвано.


Германия
  • 1 Селянин

    17 0 Отговор
    Браво на съдията!

    Коментиран от #11

    08:03 26.11.2025

  • 2 Долу ЕС

    10 3 Отговор
    новината на часа е, че германия ще субсидира тока за тежйата индустрия до 5 цента....,.. за 3 г напред. След 1989 американците се счупиха да ни съветват както мвф и сб да закрием всичко, което е на субсидии, защото пазара решавал! искам тази новина да се обсъди на академичен нсъвет във всички икономически университети в България и и учебниците по икономика да бъдат публично изгорени! а социализма да бъде реабилитиран!!!

    08:11 26.11.2025

  • 3 нещастници

    13 0 Отговор
    Да бяха дошли да блокират летище София. Не само нямаше да ги глобяват, ами щяха и некой лев да изкарат от умнокрасивите.

    Коментиран от #6

    08:14 26.11.2025

  • 4 Швейк

    9 0 Отговор
    Грета беше ли там ?

    08:18 26.11.2025

  • 5 само да попитам

    6 0 Отговор
    а някой знае ли за какво са ревали този път болните мозъци че чак на пистата се “залепили” (с лепило предполагам)

    Коментиран от #9

    08:22 26.11.2025

  • 6 Пешо Кюстендилецо

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "нещастници":

    Нека дое некой ми се залепи на пато от Жабокрът за Ябълково да не моа мина да одиме до градо да види на що се вика кьотек. Лелееее, таквия у България нема да изкарат и един ден.

    Коментиран от #13

    08:23 26.11.2025

  • 7 А в България, Деянчо от Хасково е осъден

    2 1 Отговор
    цели 250 хиляди лева на Асен Василев, заради нелепости срещу му. "Език мой, враг мой".

    08:24 26.11.2025

  • 8 Еко вредители

    7 0 Отговор
    И да обжалват присъдата няма да се отмени. Ще им висят по 120 000 евро на всеки един докато не бъдат изплатени или в затвора. Такива са законите в Германия.

    08:27 26.11.2025

  • 9 Помня аз

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "само да попитам":

    По това време имаше акции в големи немски градове и магистрали, лепяха си ръцете за асфалта под предлога замърсяване на климата и планетата. А всъщност активистите бяха вербувани със свежи пачки долари. Сега ще връщат с лихвите и като гледам имоти ще продават дори. Ако имат де, ако нямат ще плащат до живот.

    08:34 26.11.2025

  • 10 Хе хей

    6 0 Отговор
    Забележете…400 000 щети а 700 000 разноски по делото. И как после съдът ще бъде корумпиран? Просто няма начин. Има още какво да учим от развитите държави, но дали искаме наистина да сме като тях?

    Коментиран от #14

    08:38 26.11.2025

  • 11 Народен съд

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    Едно е вярно… нито съда, нито съдиите им да подкупни. А при нас кога?

    08:40 26.11.2025

  • 12 А "Възраждане" кога?

    2 1 Отговор
    Бяха боядисали Европарламента в София!

    08:55 26.11.2025

  • 13 що така

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо Кюстендилецо":

    пешо,кажи как ще ги отлепиш от асфалта и ще ги вържеш за некое дърво.Па после ще им подигнеш полите.И колкото издържат

    08:56 26.11.2025

  • 14 така де

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хе хей":

    да не забравяме,че полетите са 53 и средно в тях пътуват по 160 пътника Които поименно са разпитани ксакви планове са имали и какво бизнес начинание са пропуснали И Това са папки с документи и факти за които са се погрижили съдиите Без доказателства НЯМА ПРИСЪДА

    09:00 26.11.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тия имат общо 5 евро и 35 цента, какви компенсации чакате от тия наркомани

    09:50 26.11.2025

