Румънските служби обискираха 14 обекта на застрахователна компания с български собственици

Служители на румънската полиция, ръководени от прокурор от Върховната касационна и наказателна прокуратура на Румъния, днес са извършили обиски в 14 обекта на застрахователната компания "Евроинс", която е с български собственици заради предполагаеми измами за над 1,6 милиарда румънски леи (315 милиона евро), предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
„В рамките на разследване е установено, че в периода 2020 – 2023 г. решаващите фактори на ниво българско ръководство (с основна управленска роля) на застрахователна компания, в качеството им на администратори на фирмата и с подкрепата на лица от висшето ръководство, биха могли да са действали постоянно, в изпълнение на една и съща престъпна резолюция, за да декапитализират въпросното дружество, като силно намалят наличните парични средства и имуществото, с което то разполага“, се посочва в прессъобщение на румънската полиция относно случая.
В документа се посочва още, че ръководните фактори на дружеството може да са разработили, координирали, внедрили, разпоредили и предизвикали механизъм за осъществяване на застрахователна дейност (по линия на задължителните автомобилни застраховки в Румъния), който е засегнал финансовата способност на дружеството.
От предоставената от полицията информация става ясно още, че обиските са извършени в румънската столица Букурещ и в окръг Муреш.
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
13:08 26.11.2025
4 баща без вежди
тъй викаме в турция
13:08 26.11.2025
5 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Коментиран от #7, #11
13:09 26.11.2025
6 Боруна Лом
13:09 26.11.2025
7 Боруна Лом
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":ДОБЪР ШЕГАДЖИЯ СИ!
13:10 26.11.2025
8 Дик диверсанта
Коментиран от #9
13:12 26.11.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #8 от "Дик диверсанта":И колко му плащат, ха ха?
13:13 26.11.2025
10 Кой ни хване
13:24 26.11.2025
11 Шопо
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Да подарим нашия Ф16 на Украйна, като победят Русия ще ни го върнат.
13:27 26.11.2025
12 Даниел
13:27 26.11.2025
13 Племето помни като маймуните- 3 минути
Коментиран от #17
13:28 26.11.2025
15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:34 26.11.2025
16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
13:34 26.11.2025
17 Иииииии
До коментар #13 от "Племето помни като маймуните- 3 минути":Намирисва на прасе
13:43 26.11.2025