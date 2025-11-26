Новини
Румънските служби обискираха 14 обекта на застрахователна компания с български собственици

26 Ноември, 2025 13:05 1 321 17

  • евроинс-
  • румъния-
  • застрахователна компания-
  • букурещ-
  • измама

Обиските са извършени в румънската столица Букурещ и в окръг Муреш, обявиха местните медии

Румънските служби обискираха 14 обекта на застрахователна компания с български собственици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на румънската полиция, ръководени от прокурор от Върховната касационна и наказателна прокуратура на Румъния, днес са извършили обиски в 14 обекта на застрахователната компания "Евроинс", която е с български собственици заради предполагаеми измами за над 1,6 милиарда румънски леи (315 милиона евро), предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

„В рамките на разследване е установено, че в периода 2020 – 2023 г. решаващите фактори на ниво българско ръководство (с основна управленска роля) на застрахователна компания, в качеството им на администратори на фирмата и с подкрепата на лица от висшето ръководство, биха могли да са действали постоянно, в изпълнение на една и съща престъпна резолюция, за да декапитализират въпросното дружество, като силно намалят наличните парични средства и имуществото, с което то разполага“, се посочва в прессъобщение на румънската полиция относно случая.

В документа се посочва още, че ръководните фактори на дружеството може да са разработили, координирали, внедрили, разпоредили и предизвикали механизъм за осъществяване на застрахователна дейност (по линия на задължителните автомобилни застраховки в Румъния), който е засегнал финансовата способност на дружеството.

От предоставената от полицията информация става ясно още, че обиските са извършени в румънската столица Букурещ и в окръг Муреш.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
