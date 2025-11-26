Песков: Изтичането на информация относно руско-американските преговори цели да провали плана за мир

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се предприемат целенасочени опити за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна, след като в медиите изтече информация за предполагаем разговор между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и високопоставения съветник на руския президент по външната политика Юрий Ушаков, съобщи ДПА, предава БТА.
„Очевидно има много хора в различни държави, включително и в Съединените щати, които искат да спрат тенденцията към мир“, заяви Песков, цитиран от ТАСС. Въпреки това той омаловажи значението на появилата се информация, публикувана снощи от „Блумбърг“. Според изданието става дума за запис от телефонен разговор от октомври между Уиткоф и Ушаков, в който американският пратеник е давал съвети как руското ръководство да взаимодейства с президента Доналд Тръмп. По-рано днес Тръмп защити Уиткоф, като заяви, че чутото звучи като „стандартни преговори“.
„Не бих преувеличавал разрушителния характер на тези изтичания. Самият президент Тръмп косвено се изказа в защита на Уиткоф - това е нормална работа на преговарящ със страните в един преговорен процес. Дори да се абстрахираме от въпроса дали информацията е истинска или не, в нея няма нищо необичайно“, посочи Песков.
Той подчерта, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение и че вече тече сериозен процес с участието на САЩ. По думите му Москва очаква Уиткоф да посети Русия следващата седмица, като се предвижда той да проведе подробни разговори с Владимир Путин.
От своя страна Юрий Ушаков заяви, също цитиран от ТАСС, че разговорите му с Уиткоф не са били предназначени за публично разгласяване. „На никого не е позволено да публикува това. На никого“, подчерта той.
Подобно на Песков, Дмитриев също изрази мнение, че публикуването на телефонните разговори е имало за цел да саботира усилията за мир.
