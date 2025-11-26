Новини
Песков: Изтичането на информация относно руско-американските преговори цели да провали плана за мир
Песков: Изтичането на информация относно руско-американските преговори цели да провали плана за мир

26 Ноември, 2025 19:26 782 54

Москва очаква посещението на американския пратеник Стив Уиткоф следващата седмица

Песков: Изтичането на информация относно руско-американските преговори цели да провали плана за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се предприемат целенасочени опити за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна, след като в медиите изтече информация за предполагаем разговор между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и високопоставения съветник на руския президент по външната политика Юрий Ушаков, съобщи ДПА, предава БТА.

„Очевидно има много хора в различни държави, включително и в Съединените щати, които искат да спрат тенденцията към мир“, заяви Песков, цитиран от ТАСС. Въпреки това той омаловажи значението на появилата се информация, публикувана снощи от „Блумбърг“. Според изданието става дума за запис от телефонен разговор от октомври между Уиткоф и Ушаков, в който американският пратеник е давал съвети как руското ръководство да взаимодейства с президента Доналд Тръмп. По-рано днес Тръмп защити Уиткоф, като заяви, че чутото звучи като „стандартни преговори“.

„Не бих преувеличавал разрушителния характер на тези изтичания. Самият президент Тръмп косвено се изказа в защита на Уиткоф - това е нормална работа на преговарящ със страните в един преговорен процес. Дори да се абстрахираме от въпроса дали информацията е истинска или не, в нея няма нищо необичайно“, посочи Песков.

Той подчерта, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение и че вече тече сериозен процес с участието на САЩ. По думите му Москва очаква Уиткоф да посети Русия следващата седмица, като се предвижда той да проведе подробни разговори с Владимир Путин.

От своя страна Юрий Ушаков заяви, също цитиран от ТАСС, че разговорите му с Уиткоф не са били предназначени за публично разгласяване. „На никого не е позволено да публикува това. На никого“, подчерта той.

Подобно на Песков, Дмитриев също изрази мнение, че публикуването на телефонните разговори е имало за цел да саботира усилията за мир.


Оценка 3.4 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 15 Отговор
    Появиха се хора с камуфлажи и украинското знаме на ръкавите.Готви се Майдан в София.

    Коментиран от #3, #15, #19

    19:27 26.11.2025

  • 2 А от къде

    7 0 Отговор
    изтича?

    19:29 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изтекъл

    5 9 Отговор
    ти мозъка!

    19:33 26.11.2025

  • 5 Киев за два дня

    8 13 Отговор
    КогИ?

    Коментиран от #11

    19:34 26.11.2025

  • 6 Дрезгав глас от Бешкек

    9 9 Отговор
    Евролидерите саботират мирния план!

    19:35 26.11.2025

  • 7 Стив

    5 8 Отговор
    е къртица....

    Коментиран от #21

    19:37 26.11.2025

  • 8 ЪХЪ

    17 16 Отговор
    Лъжат блатарите.Ако спре войната цялата кремълска банда отива е небитието.

    Коментиран от #13, #14

    19:38 26.11.2025

  • 9 Не разбрал

    5 5 Отговор
    Как западните медии са подслушвали хората на Тръмп. Май в бялата колиба всеки подслушва всекиго ?
    Или къртица има там .

    19:41 26.11.2025

  • 10 Българин

    5 10 Отговор
    Записите са публикувани от Ушаков. Той просто показва открито на всички, че американската администрация работи открито за Русия и защитава всички нейни интереси. Така президента Тръмп печели подкрепа в САЩ и по света!

    19:41 26.11.2025

  • 11 Майстор монтьор

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Киев за два дня":

    Сиги .Кат ти го оправя задното гърне .

    Коментиран от #18

    19:42 26.11.2025

  • 12 Демократ

    9 6 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:42 26.11.2025

  • 13 жик так

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "ЪХЪ":

    Цялата орда атлантици ще ходи да целува ръка на Путин ,а може и други работи да целува .

    Коментиран от #32

    19:43 26.11.2025

  • 14 Илиян

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "ЪХЪ":

    Тези май не осъзнават , че може да се завърти кълбото и Русия да съди ЕС за пропуснати ползи от замразените активи ! И тогава всички тези едиоти ще се изпокрият !

    Коментиран от #20

    19:45 26.11.2025

  • 15 Дрътия Софианец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нормально ... Бля .. 🤭😉

    19:45 26.11.2025

  • 16 Елементарно Уотсън!

    8 8 Отговор
    За руските бандити е важно задкулисието, за да не им се пречи. Няма други причини.

    19:45 26.11.2025

  • 17 Очевидно е

    4 7 Отговор
    че Московията се възползва от безпринципната политика на бай Дончо като му внуши, че изготвеният в нейна полза "мирен" план представлява "голяма бизнес-сделка", която непременно трябва да бъде сключена за сметка на на Украйна и Европа!

    19:45 26.11.2025

  • 18 Уруде безезъб

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Майстор монтьор":

    Ще влезеш на коня в аспуха.

    Коментиран от #30

    19:46 26.11.2025

  • 19 Брачед,

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Доживяхме , Песъков да се оплаква .. 🤭

    19:47 26.11.2025

  • 20 А пък

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Илиян":

    рускитеСвине мрат.

    Коментиран от #28

    19:48 26.11.2025

  • 21 Майка му е рускиня, а

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Стив":

    той е продажен лузър.

    19:48 26.11.2025

  • 22 Само питам

    5 4 Отговор
    А защо няма възможност народите от ЕС да се организират за сваляне на ръководители и членове на Е парламента? Примерно със стачки, протести, митинги и ако трябва с референдуми?

    Коментиран от #25, #29

    19:49 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Араб

    5 4 Отговор
    Победителят много иска мирен план , пък е победител.Не е виждал дневна светлина.

    19:51 26.11.2025

  • 25 Не може

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Оплачи се на арменският поп.

    19:51 26.11.2025

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Да не им се хващат!

    19:51 26.11.2025

  • 27 Руски изтребител Су-35С

    5 6 Отговор
    е принудил Украинските западни бойни самолети F-16 и Mirage да летят на ниски височини в зоната на СВО. "Су-35С притисна вражеските самолети към земята, принуждавайки ги да летят на изключително ниски височини в собствения си тил. Су-35С може да удря цели на екстремни разстояния – това са стотици километри" казва източника. Така действията на руския Су-35С не позволяват на американските F-16 и френските Mirage да достигнат линията на изстрелване на ракети "въздух-въздух".

    Коментиран от #33

    19:51 26.11.2025

  • 28 ха-ха

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "А пък":

    А укрите щото възкръсват ! Щраус, мамин ........

    19:52 26.11.2025

  • 29 Оди у Русиа

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Там референдуми през седмица.

    19:55 26.11.2025

  • 30 майстор Манол

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Уруде безезъб":

    В твоя ауспух съм то намаал много пъти .

    Коментиран от #36

    19:56 26.11.2025

  • 31 Бай Араб

    5 3 Отговор
    ВСВ завърши с победа на Съюзниците сили над Третия Райх.В Русия започнаха да твърдят че те спечелили войната Сега нищо ново под слънцето.

    19:57 26.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Араб

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Руски изтребител Су-35С":

    Пълни глупости

    Коментиран от #50

    20:00 26.11.2025

  • 34 новинарник

    6 9 Отговор
    Cъкpyшитeлнo пopaжeниe зa УKPAЙHA и в MИPHOГPAД: Укpaинcки вoйници и нaeмници почнаха да се предават .

    Коментиран от #38, #41

    20:00 26.11.2025

  • 35 Логично е!

    9 3 Отговор
    Войната може да спре само, ако свалят диктатора и хвърлят цялата вина върху него.
    Путлер е в позиция цунгцванг и няма друг полезен ход, освен да продължи със "СВО" докато е жив.

    Коментиран от #40

    20:01 26.11.2025

  • 36 Как ще ти

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "майстор Манол":

    Изправя гърбицата едногънково руско Мекере.И ще ти из б и я зъбките с мотика.

    20:01 26.11.2025

  • 37 Шопо

    6 4 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.
    Другото са празни приказки.

    20:01 26.11.2025

  • 38 Това го пишеш от октомври копейко

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "новинарник":

    Измисли нещо друго!

    20:02 26.11.2025

  • 39 Статисик

    2 7 Отговор
    Стига квичахте бре, всичко е решено в Анкоридж, и сега само си заработвате центовете да се упражнявате в словоблудство! Или не е ясно че американците не обичат да им се крадат парите даже дадени като заем и дните на Наркос са преброени?!

    20:02 26.11.2025

  • 40 селски ,

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Логично е!":

    Да ти имам логиката . И тя като теб - не става !

    Коментиран от #44

    20:02 26.11.2025

  • 41 Що не броиш

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "новинарник":

    Руските жертви в месните щурмове бе.Ходи ги смени тия едногънкови крепостни.От край време ги ползват за разходен материал.

    20:03 26.11.2025

  • 42 укрите се предават

    2 4 Отговор
    Очевидно предаването на украинските войници в Мирноград е станало възможно след като са обезвредили и пленили надзорниците си от заградителния отряд.
    Това обаче се оказа изключително трудно заради заградителните отряди, съставени от европейски и латиноамерикански наемници, чиято задача е да разстрелят всеки украински боец решил да се предаде .

    Коментиран от #47, #51

    20:03 26.11.2025

  • 43 Акциите на Европейския военно

    3 2 Отговор
    - промишлен комплекс паднаха до минимум през тази седмица благодарение на разговорите за мирни преговори в Украйна.На 24 ноември акциите на европейските производители на оръжия спаднаха до най-ниското си ниво за повече от четири месеца. Това се случи на фона на продължаващи мирни преговори за прекратяване на украинския конфликт. Въпреки това, началото на тази седмица сякаш постави под въпрос шансовете на отбранителната индустрия да се състезава за нови висоти. Акциите на германската отбранителна компания Renk паднаха с 3,29 процента, като загубиха 24,64 процента спрямо началото на миналата седмица. Производителят на сензорни системи Hensoldt спадна с 3,18 процента (минус 16,58 процента спрямо миналата седмица). Освен това, ценните книжа на германския производител на военна техника Rheinmetall, италианската отбранителна компания Leonardo, шведската аерокосмическа Saab и френската Thales спаднаха съответно с 3, 1,66, 2,47 и 1,59 процента.

    Коментиран от #45

    20:04 26.11.2025

  • 44 Трай бре

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "селски ,":

    Сел ьо

    20:04 26.11.2025

  • 45 Що се

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Акциите на Европейския военно":

    Хабиш бе.Кой впечатляваш бре руско Мекере

    20:05 26.11.2025

  • 46 почна се

    2 2 Отговор
    Украински войничета се предават масово и искат защита от Русия!
    За последната година в бандеровска Украйна са заведени над 500 000 случая по обвинения в дезертьорство! На децата заловени от улицата като животни, вече НЕ им се умира за кръвожадният наркоман продал Украйна и народа си на Запада.

    Предаващите се украинци: Руснаците се отнасят по-добре с нас, отколкото командирите ни. Нашите командири избягаха и при нас цари пълен хаос!!!

    Украинските момчета казват, че не са искали да се бият с Русия, а са били буквално отвлечени и пуснати на фронта

    Коментиран от #49

    20:07 26.11.2025

  • 47 Гонокок

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "укрите се предават":

    Ахааа ...🤭😉

    20:07 26.11.2025

  • 48 читател

    2 2 Отговор
    Кадрите показват как руски войник води група затворници през опожарена горска зона.

    По време на последвал разпит всички украински затворници са заявили, че нямат храна или боеприпаси, а командирите им са ги изоставили на произвола на съдбата – те са спрели комуникацията.

    Според руски военни данни, най-голямата концентрация на обкръжени украински сили е установена в източната част на Централния район и в микрорайон Пригородни. Руските артилерийски, минохвъргачни и безпилотни екипи действат в района.

    20:09 26.11.2025

  • 49 Абе Смех

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "почна се":

    Гледал ли си скоро руски пленници и какво разказват.Или напред или смърт,ранен ли си по ощ няма.Ходи ги смени.

    20:09 26.11.2025

  • 50 Украйна призна неподготвеността си

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Араб":

    за дуели със Су-35. През август Украинското издание на "Последният бастион" призна, че модернизацията на изтребителите F-16 в армиите на европейските страни няма да им позволи ефективно да се борят с руски самолети от поколението Су-35С. В материалите се отбелязва, че повечето европейски страни са придобили F-16 от приблизително същия тип, а по-късно тяхната функционалност е разширена. "Достатъчно ли е това, за да се противодейства на последния руски Су-35? Очевидно не," признават авторите на публикацията.

    20:10 26.11.2025

  • 51 Това трябва да се отнася точно за

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "укрите се предават":

    рашистите. Те са по тези методики от времето на Сталин.

    20:10 26.11.2025

  • 52 младите украинци

    2 1 Отговор
    Иначе от малки ги възпитават в специални лагери със скандирания за омраза към Русия и ги насъскват..все пак са млади и имат време да се опомнят..че мрат за имотите,вилите и милиардите на наркомана..при това той е с украински (може би и британски) паспорт,но не е украинец

    20:12 26.11.2025

  • 53 Кирил

    1 1 Отговор
    Тая така не става. Да Отвличаш хора по улиците и да ги изпратят на фронта. Не ми се мисли какво ще става след войната. Всеки ще си плати

    20:14 26.11.2025

  • 54 как се върти лопатата

    1 1 Отговор
    А вчера, продажните новинарчета обясняваха колко мощна е ракетата томахоук. Едва ли не тя ще донесе края на Русия. Пак се провалиха в пропагандата.

    20:15 26.11.2025

Новини по държави:
