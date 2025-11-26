Кая Калас критикува мирния план за Украйна: „Русия не поема ангажименти“

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас изрази загриженост относно първия проект на мирния план за Украйна, оповестен от медиите. Тя отбеляза, че в документа не се съдържат нито едно отстъпление или задължение от страна на Русия, предаде Украинская правда, предава Фокус.

Коментарите ѝ бяха направени след извънредната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС на 26 ноември. Калас подчерта, че проектът, който е видян от ЕС, не е окончателен, но е тревожно, че Русия не поема никакви ангажименти.

„Мисля, че в дългосрочна перспектива трябва да се види какво точно е длъжна да направи Русия“, заяви тя. Дипломатът предложи начална стъпка да бъде изпълнението на задълженията, поети от Русия в предишни международни споразумения.

„Има най-малко 20 такива споразумения, в които те са се съгласили да не нападат никого. Бихме могли да започнем с това. Важно е фокусът да остане върху този, който извършва агресията“, подчерта Кая Калас.

Тя допълни, че публикуваният в медиите проект на мирен план включва основно точки, изгодни за Русия, което поражда въпроси за неговата ефективност и справедливост.