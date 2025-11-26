Кая Калас критикува мирния план за Украйна: „Русия не поема ангажименти“

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас изрази загриженост относно първия проект на мирния план за Украйна, оповестен от медиите. Тя отбеляза, че в документа не се съдържат нито едно отстъпление или задължение от страна на Русия, предаде Украинская правда, предава Фокус.
Коментарите ѝ бяха направени след извънредната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС на 26 ноември. Калас подчерта, че проектът, който е видян от ЕС, не е окончателен, но е тревожно, че Русия не поема никакви ангажименти.
„Мисля, че в дългосрочна перспектива трябва да се види какво точно е длъжна да направи Русия“, заяви тя. Дипломатът предложи начална стъпка да бъде изпълнението на задълженията, поети от Русия в предишни международни споразумения.
„Има най-малко 20 такива споразумения, в които те са се съгласили да не нападат никого. Бихме могли да започнем с това. Важно е фокусът да остане върху този, който извършва агресията“, подчерта Кая Калас.
Тя допълни, че публикуваният в медиите проект на мирен план включва основно точки, изгодни за Русия, което поражда въпроси за неговата ефективност и справедливост.
22:59 26.11.2025
23:01 26.11.2025
23:01 26.11.2025
Къде бяхте досега????
Налагахте безсмислени санкции ...
Досега милион пъти трябваше да сте изготвили план и договорености. Но на вас не ви пукаше за украинския народ. Знаехте за невероятнара корупция, допускахте я и това ви прави съучастници. Не е интересно какво е казал Путин. Интересно е вие какво направихте, след като знаехте каква политика провежда. Той си гледаше своите интереси, а вие какво гледахте ???????
Как няма да ги прецаква, като вече излезнаха корупционните схеми за милиарди на тая и някои други от Брюксел с Киев. Европейците биват яко ограбвани и още не могат да вденат.
23:07 26.11.2025
13 За размисъл
До коментар #1 от "си дзън":Дзънчоооо, не е важно какво поема Русия, а какво поема, т.е. ръси твоя джоб. Важно е тия брюкселски зелки какво ще ни накарат да поемем, след като три години един европейски народ измираше, а те само плямпаха. Били давали пари, били налагали санкции. Важния въпрос е защо, какви са причините да се стигне до днешните резултати. И не ми разправяй : ама той путин, ама тя Русия. Щото покрито малко котка го не личи.
23:14 26.11.2025
23:15 26.11.2025
Не е от 1945 ,а от 1917 орките са прецакани и избивани и морени от глад от царете си.От Ленин до Путин. 23:15 26.11.2025
23:16 26.11.2025
16 За размисъл
Покрито мляко котка го не лочи. 23:16 26.11.2025
23:16 26.11.2025
рускитеСвине мрат.
20 си дзън
23:22 26.11.2025
23:26 26.11.2025
23:32 26.11.2025
Може 6 или 8...
23:37 26.11.2025
23:40 26.11.2025
23:45 26.11.2025
23:48 26.11.2025
23:52 26.11.2025
Завист! 23:53 26.11.2025
Планът за мир има само една точка - капитулация. Безусловна капитулация на Украйна.
23:58 26.11.2025
00:09 27.11.2025
А пък хо хо ли те възкръсват нале? И тая неумната реве, че санкциите, които налага ще и излязат безплатни. Ами не, победителят ще я накара да си плати яко за тези санкции, укрите без хора и територия, урсулите без пари . Това е реалността 00:14 27.11.2025
00:26 27.11.2025
набрали са към долно могилино
Всеки момент ще излезе Евро-Амер. Решение тия 300 млр. да се "развържат" и да влязат в употреба а дотогава - "Ну Заец,погоди"!
На Путин много му пука за украинския народ! За две години е убил 2 млн украинци. И днеска прие закон, че на завзетите територии, 95% ще са руснаци! Какво ще стане с тия, дето не са руснаци, не е ясно...
кот дъ стане, работъ утече, а за натюфските ястреби, то едни опърпъни врабчетъ 01:09 27.11.2025
01:11 27.11.2025
ще играят казачок, ще се топкат голи в байкал, и ще пеат балалйката в сибир докът станат истински руснаци!
За това турците нямат никакви проблеми с нас! За нас българите, кючека, чалгата и мааанета са ни най- на сърце. Нищо зорлем няма да ни карат! А да ходим на Анталия, само се натискаме! 01:25 27.11.2025
01:25 27.11.2025