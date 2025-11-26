Новини
Свят »
Украйна »
Кая Калас критикува мирния план за Украйна: „Русия не поема ангажименти“
  Тема: Украйна

Кая Калас критикува мирния план за Украйна: „Русия не поема ангажименти“

26 Ноември, 2025 22:56 1 129 45

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • мирен план

Върховният представител на ЕС по външна политика настоява фокусът да остане върху агресора и изпълнението на международните споразумения

Кая Калас критикува мирния план за Украйна: „Русия не поема ангажименти“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас изрази загриженост относно първия проект на мирния план за Украйна, оповестен от медиите. Тя отбеляза, че в документа не се съдържат нито едно отстъпление или задължение от страна на Русия, предаде Украинская правда, предава Фокус.

Коментарите ѝ бяха направени след извънредната видеоконференция на министрите на външните работи на ЕС на 26 ноември. Калас подчерта, че проектът, който е видян от ЕС, не е окончателен, но е тревожно, че Русия не поема никакви ангажименти.

„Мисля, че в дългосрочна перспектива трябва да се види какво точно е длъжна да направи Русия“, заяви тя. Дипломатът предложи начална стъпка да бъде изпълнението на задълженията, поети от Русия в предишни международни споразумения.

„Има най-малко 20 такива споразумения, в които те са се съгласили да не нападат никого. Бихме могли да започнем с това. Важно е фокусът да остане върху този, който извършва агресията“, подчерта Кая Калас.

Тя допълни, че публикуваният в медиите проект на мирен план включва основно точки, изгодни за Русия, което поражда въпроси за неговата ефективност и справедливост.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 36 Отговор
    русията поема само бой до сега.

    Коментиран от #3, #13

    22:59 26.11.2025

  • 2 ООрана държава

    35 4 Отговор
    Тая за пореден път прецаква мирните споразумения

    Коментиран от #9

    23:01 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    31 4 Отговор
    Победените нямат право за ревизия на споразумения сключени без тях.

    Коментиран от #25

    23:01 26.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а Урсула,Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Делян Пеевски отиват на Народен съд.

    23:02 26.11.2025

  • 6 Срам

    6 5 Отговор
    Родителите на Попчето са работили за Горбачов много години ,и сега Каята се изявява като акула.

    23:02 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За размисъл

    22 4 Отговор
    Сетила се баба ....
    Къде бяхте досега????
    Налагахте безсмислени санкции ...
    Досега милион пъти трябваше да сте изготвили план и договорености. Но на вас не ви пукаше за украинския народ. Знаехте за невероятнара корупция, допускахте я и това ви прави съучастници. Не е интересно какво е казал Путин. Интересно е вие какво направихте, след като знаехте каква политика провежда. Той си гледаше своите интереси, а вие какво гледахте ???????

    Коментиран от #42

    23:05 26.11.2025

  • 9 Тъп та дрънка

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Как няма да ги прецаква, като вече излезнаха корупционните схеми за милиарди на тая и някои други от Брюксел с Киев.
    Европейците биват яко ограбвани и още не могат да вденат.

    Коментиран от #11

    23:07 26.11.2025

  • 10 ти да видиш

    20 2 Отговор
    Кайо, Кайооо ангажиментите са за губещите, както знаш много добре от 45-та насам!

    Коментиран от #15

    23:07 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сандо

    20 3 Отговор
    Тая овца май ще задмине неповторимата Аналена Бербок.

    23:13 26.11.2025

  • 13 За размисъл

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Дзънчоооо, не е важно какво поема Русия, а какво поема, т.е. ръси твоя джоб. Важно е тия брюкселски зелки какво ще ни накарат да поемем, след като три години един европейски народ измираше, а те само плямпаха. Били давали пари, били налагали санкции. Важния въпрос е защо, какви са причините да се стигне до днешните резултати. И не ми разправяй : ама той путин, ама тя Русия. Щото покрито малко котка го не личи.

    Коментиран от #16, #20

    23:14 26.11.2025

  • 14 Колко е

    12 4 Отговор
    Грозна тази ....

    Коментиран от #18, #19

    23:15 26.11.2025

  • 15 Мас

    2 17 Отговор

    До коментар #10 от "ти да видиш":

    Не е от 1945 ,а от 1917 орките са прецакани и избивани и морени от глад от царете си.От Ленин до Путин.

    23:15 26.11.2025

  • 16 За размисъл

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "За размисъл":

    Покрито мляко котка го не лочи.

    23:16 26.11.2025

  • 17 Факт

    6 1 Отговор
    На фронта ще издържат ли толкова дълго?

    23:16 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А пък

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "Колко е":

    рускитеСвине мрат.

    Коментиран от #33

    23:21 26.11.2025

  • 20 си дзън

    2 15 Отговор

    До коментар #13 от "За размисъл":

    След дълбок размисъл стигнах до извода, че русията ке се разпадне, както е
    предрекла Ванга

    23:22 26.11.2025

  • 21 Факт

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:26 26.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хе хе хе...

    10 0 Отговор
    Кая доказва че с толкова умствен багаж вече не 2 а дори за 4 крака не е...
    Може 6 или 8...
    Дрънкала т..ъпотии от типа : да се ограничи руската армия...
    Аллллоуу...
    Ми то ще рече човек че РФ ще капитулира едва ли не...
    Смех Смех...

    23:32 26.11.2025

  • 24 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "А Кая поема":

    Завист!

    23:37 26.11.2025

  • 25 Шопо

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Планът за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    23:40 26.11.2025

  • 26 Всъщност

    8 0 Отговор
    След Украйна, Русия трябва да "натрие носа" и на балтите затова, че не се държат почтенно с рускоговорящите.

    23:45 26.11.2025

  • 27 Съдията

    8 0 Отговор
    Отново бисер от западна(ла) политиканка. Русия като победител не е длъжна нищо да изпълнява, но такива като тая е задължително да квичат с подвита опашка.😂

    23:48 26.11.2025

  • 28 Патка заспала

    8 0 Отговор
    Квачко, марш в кухнята да миеш чиниите

    23:52 26.11.2025

  • 29 Уфф

    10 0 Отговор
    Пак ли тази ненормалница ни сервирате!?

    23:53 26.11.2025

  • 30 Анонимен

    4 0 Отговор
    Дрън дрън бръм дрън звън дрън

    23:58 26.11.2025

  • 31 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Ма Русия е победител ма пат ко. Победителят не поема ангажименти, победените го правят това. Свиквай.....и викни някой да ти ги обясни тея неща щото си прекалено и твърде не умна

    00:09 27.11.2025

  • 32 оня с коня

    1 4 Отговор
    добре е русия да премисли няколко пъти колко Първокласно оръжие може да се купи и вкара в Украйна с Конфискуваните й 300 МИЛИАРДА долара щото Украинецът набере ли скорост,няма спиране.

    Коментиран от #35

    00:11 27.11.2025

  • 33 Хохи Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "А пък":

    А пък хо хо ли те възкръсват нале? И тая неумната реве, че санкциите, които налага ще и излязат безплатни. Ами не, победителят ще я накара да си плати яко за тези санкции, укрите без хора и територия, урсулите без пари . Това е реалността

    00:14 27.11.2025

  • 34 Пудинг

    1 0 Отговор
    пхаххаахаххахаахаххя

    00:26 27.11.2025

  • 35 604

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    набрали са към долно могилино

    Коментиран от #38

    00:27 27.11.2025

  • 36 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Изключително отблъскваща персона! И е доста ограничена,повтаря заучени фрази, но най важнотж умело плюе Русия, като ментора си Урсула.

    00:27 27.11.2025

  • 37 Буха ха

    0 0 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на тази слугиня.

    00:30 27.11.2025

  • 38 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "604":

    Всеки момент ще излезе Евро-Амер. Решение тия 300 млр. да се "развържат" и да влязат в употреба а дотогава - "Ну Заец,погоди"!

    Коментиран от #43

    00:46 27.11.2025

  • 39 Слуга на дявола

    0 0 Отговор
    как да не поема ангажименти обеща да не напада нато и европа малко ли е това

    00:47 27.11.2025

  • 40 Смешник

    0 0 Отговор
    Защо и давате мнението на тая куха лейка

    00:58 27.11.2025

  • 41 койдазнай

    0 0 Отговор
    Как да не поема ангажименти?!? Русия гарантира, че ще спре нападенията срещу остатъка от Украйна, освен ако няма нужда да ги продължи!

    00:59 27.11.2025

  • 42 ганди

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За размисъл":

    На Путин много му пука за украинския народ! За две години е убил 2 млн украинци. И днеска прие закон, че на завзетите територии, 95% ще са руснаци! Какво ще стане с тия, дето не са руснаци, не е ясно...

    Коментиран от #44

    01:02 27.11.2025

  • 43 604

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    кот дъ стане, работъ утече, а за натюфските ястреби, то едни опърпъни врабчетъ

    01:09 27.11.2025

  • 44 Пудинг

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ганди":

    ще играят казачок, ще се топкат голи в байкал, и ще пеат балалйката в сибир докът станат истински руснаци!

    Коментиран от #45

    01:11 27.11.2025

  • 45 ганди

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пудинг":

    За това турците нямат никакви проблеми с нас! За нас българите, кючека, чалгата и мааанета са ни най- на сърце. Нищо зорлем няма да ни карат! А да ходим на Анталия, само се натискаме!

    01:25 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания