Арести след пожара в Хонконг. Издирват 279 човека, загиналите са най-малко 44 ВИДЕО

27 Ноември, 2025 03:42, обновена 27 Ноември, 2025 05:38 968 0

Известно е за 100 пострадали, от които 45 в тежко състояние

Пожарът в жилищен комплекс в квартал Тай По в Новите територии в Хонконг, който отне най-малко 44 живота, е най-смъртоносният жилищен пожар в историята на града, съобщи South China Morning Post.

Според вестника, предишният най-смъртоносен пожар в метрополиса по брой на жертвите е бил пожарът в сградата Гарли през 1996 г., при който загинаха 41 души и бяха ранени 81. Този пожар е бил причинен от небезопасни заваръчни работи.

Пожарът в комплекса от осем високи сгради Wang Fuk Court започна в сряда. Една сграда е до голяма степен невредима, докато седем са обхванати от пламъци. Пламнали са бамбукови скелета, издигнати върху сградите за козметичен ремонт. Комплексът съдържа близо 2000 апартамента, в които живеят приблизително 4000 жители.

Според последната информация броят на загиналите е достигнал най-малко 44, като приблизително 100 души са ранени, 45 от които са в тежко състояние. 279 души все още са в неизвестност.

Полицията в Хонконг арестува трима души във връзка с пожара в жилищен комплекс в квартал Тай По. Те са двама ръководители на компанията, извършила ремонта на сградите, и един инженер-консултант. Говорител на полицията съобщи на пресконференция, че в сградите са монтирани защитни мрежи, фолио и полистиролова пяна за уплътняване на прозорците, но те не отговарят на противопожарните разпоредби.

На пожара е дадено най-високото ниво на опасност - 5. Последният път, когато пожар от ниво 5 е регистриран в Хонконг, е през 2008 г., когато пожар в нощен клуб уби четирима души и рани 55.


