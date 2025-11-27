Новини
САЩ засилват натиска върху съюзниците по имиграционната политика

27 Ноември, 2025 04:42, обновена 27 Ноември, 2025 05:28 797 4

Случаи на чуждестранни правителства, подкрепящи незаконна или масова миграция, ще бъдат включени в годишните доклади за правата на човека

САЩ засилват натиска върху съюзниците по имиграционната политика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е наредил на американските дипломати в Канада, Австралия, Нова Зеландия и европейските страни да окажат натиск върху правителствата си да ограничат потока от имигранти, съобщи The New York Times, позовавайки се на дипломатическа телеграма.

Според вестника Рубио е призовал американските дипломати да изтъкнат пред своите правителства престъпленията, извършени от имигранти, за да ги насърчат да затегнат ограниченията за влизане. В телеграмата се посочва, че подобни случаи са „широко разпространени и подкопават социалното сближаване и обществената безопасност“.

Освен това, дипломатите са длъжни да изпращат доклади за престъпления, свързани с имигранти, до централата на Държавния департамент, заедно с анализи за това как приемащите правителства се справят с тези проблеми, включително „политики, които неправомерно облагодетелстват мигрантите за сметка на местното население“. Случаи на чуждестранни правителства, подкрепящи незаконна или масова миграция, ще бъдат включени в годишните доклади за правата на човека, съобщава вестникът, позовавайки се на служители на Държавния департамент.

Според един от източниците на изданието, скоро до дипломатическите мисии в тези страни ще бъдат изпратени и грами, посветени на решаването на имиграционните проблеми в Латинска Америка и други региони.

Вестникът съобщава, че администрацията на Тръмп обвинява европейските правителства в опити да цензурират изявленията на крайнодесните политически партии по тези теми. Държавният департамент е инструктирал дипломатите да опишат случаи на такава цензура.

Тръмп многократно се е застъпвал за по-строга имиграционна политика. Той вече заяви намерението си да проведе "най-голямата операция по депортиране на нелегални имигранти в американската история".


