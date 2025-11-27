Новини
Свят »
САЩ »
Простреляните край Белия дом военни остават в критично състояние, САЩ затвориха границите си за афганистанци

27 Ноември, 2025 05:28, обновена 27 Ноември, 2025 06:38 3 454 29

Простреляните край Белия дом военни остават в критично състояние, САЩ затвориха границите си за афганистанци - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двамата простреляни край Белия дом военни от Националната гвардия на САЩ остават в критично състояние.

Службата за гражданство и имиграция на САЩ обяви, че незабавно спира обработката на заявления за влизане в страната на афганистански граждани.

„Обработката на всички имиграционни заявления, включващи афганистански граждани, е спряна за неопределено време в очакване на по-нататъшен преглед на протоколите за сигурност и проверка. Защитата и сигурността на нашата родина и американския народ остават нашата основна цел и мисия“, се казва в изявлението.

"Нелегалните имигранти представляват най-голямата заплаха за Съединените щати", заяви президентът Доналд Тръмп в обръщение към нацията след стрелбата близо до Белия дом във Вашингтон, при която бяха тежко ранени двама войници от Националната гвардия.

„Тази атака подчертава фундаменталната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да влязат в страната ни“, каза той.

По думите му "никоя държава не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване".

„Министерството на вътрешната сигурност е уверено, че задържаният заподозрян е чуждестранен гражданин, пристигнал в страната ни от Афганистан, ада на земята. Той беше доведен от администрацията на Байдън през септември 2021 г. със същите онези скандални полети, за които всички говореха“, подчерта американският лидер.

Президентът на САЩ заяви още, че властите трябва да проверят всеки чуждестранен гражданин, пристигнал в Съединените щати от Афганистан по времето на Байдън, а "тези, които не принадлежат на страната", трябва да бъдат експулсирани;

"Няма да толерираме атаки срещу закона и реда от хора, които дори не би трябвало да са в Съединените щати. Извършителят ще бъде изправен пред максимално възможното наказание", декларира Тръмп.

Пентагонът мобилизира 500 допълнителни войници от Националната гвардия в столицата.

Американският предприемач Илон Мъск призова за драстични мерки след стрелбата.

„Колко невинни хора трябва да умрат, за да реформираме нашата разбита система? Необходими са драстични мерки“, написа той в публикацията си във Facebook.


САЩ
  • 1 някой лъже

    12 9 Отговор
    Хехе щото по училищата все емигранти гърмят

    Коментиран от #5, #10

    05:34 27.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 побърканяк

    17 13 Отговор

    До коментар #2 от "дончо местя го":

    рижавия го е страх да не му продупчат и другото ухо.

    05:38 27.11.2025

  • 4 Има зло

    18 7 Отговор
    Прави още войни, унищожавай още страни и бежанците много ще те "обичат"...

    Коментиран от #6

    05:50 27.11.2025

  • 5 Никой не лъже в случая

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    САЩ се разпада с нелегалната имиграция, както и Европа. Факт!
    Чест му прави на Дончо че подпукал и нашите "ЕС лидери" по този въпрос!
    Виж предната статия:
    "САЩ засилват натиска върху съюзниците по имиграционната политика"

    05:51 27.11.2025

  • 6 Точно пък Тръмп

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Има зло":

    не е започвал война!

    Поне засега!

    Коментиран от #12, #26

    05:54 27.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    Не,там трансовете се подвизават!

    06:14 27.11.2025

  • 11 Жоро

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Същото е да кажеш,че няма Българска нация,интелигентен!

    06:17 27.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Колко да е обновена статията като

    6 0 Отговор
    По телевизията съобщиха, че простреляните военни са починали???!

    06:42 27.11.2025

  • 14 русофил

    1 0 Отговор
    прекрасно

    06:43 27.11.2025

  • 15 БУГАТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръпмпакаглупака НИИИВГА НЕ Е МИНАВАЛ":

    Глупака си ти!

    06:46 27.11.2025

  • 16 Хе-хе

    3 1 Отговор
    Някои лидери събират ето такива етности, за да гласуват за тях! От селски кмет в България до някои президенти на САЩ, всички си служат с този похват! Путин и той е събрал доста от Средна Азия гласоподаватели! Само проблеми! Тошко ще ги носи пък от Бангладеш!!! Един тук е коментирал, че местните също гърмят на поразия по училищата! Логично! Сега са местни, предците им са дошли като мигрираща напаст! Накратко - малко са им местните пънгали, че доставят и още!

    06:48 27.11.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    A тука ги настаняват в студентски, овча купел и лъвов мост

    Коментиран от #27

    06:56 27.11.2025

  • 18 Фен

    7 0 Отговор
    Хубаво е да си приятел на САЩ. Първо ти разсипват страната. После панически се изнасят от там, оставяйки на произвола на тълпата хората, които са им помагали. А сега вече, не щат и да чуят за тях. И украинците почват да го усещат. Преди 11 години ги храниха с курабийки. После, щяха да ги подкрепят, колкото е необходимо. Сега, след като вече страната им е по-зле и от Афганистан, ги карат да подпишат капитулация. А у нас още има хора, които искат да са приятели със САЩ.

    Коментиран от #21

    07:04 27.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ццц

    0 0 Отговор
    Тия не спират да ги тормозят. След като накараха елитните командоси да висят като прани гащи по колесниците, дойде ред и на националната гвардия.

    07:14 27.11.2025

  • 21 АманДа

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    Но също така ги упрекват, че не са благодарни. Класика.

    07:16 27.11.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Краварите стреляха необезпокоявано по цял свят.

    Време е това да става и в краварника !!

    07:16 27.11.2025

  • 23 Да ги пращат

    2 0 Отговор
    Към Европа....тук политиците се грижат за тях повече отколкото за собствените си избиратели

    07:25 27.11.2025

  • 24 МИЛИОНИ УБИТИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

    1 0 Отговор
    Са на съвестта на американците и британците.

    07:26 27.11.2025

  • 25 ЯСНО!

    1 0 Отговор
    Този афганистанец е един от многото ,гонели щатските рейнджъри до колесника на самолета...
    И в яростта си,за да довършат работата си и те се закачат за колесника на щатският самолет...

    07:27 27.11.2025

  • 26 На път е...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точно пък Тръмп":

    ...да започне война с Венецуела...!
    За сега само им думка разни корабчета и лодки,под предтекст,че били на наркотрафиканти...

    07:30 27.11.2025

  • 27 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":

    А нас тук ни настаняват в 5-звездни хотели по Черноморието и си паркирам ,,Q"-7 мицата,където си пожелая...!
    Много убав народ се оказахте българите...!

    07:34 27.11.2025

  • 28 нищо изненадващо

    0 0 Отговор
    Много слаба операция на службите на САЩ целяща да си върне базата в Афганистан и да притиска Русия и Китай от там.Пътя на коприната е важен кой ще го контролира.Раздухаха го по медиите умишлено с назидателен тон внушавайки как ще защитят Америка за в бъдеще от Афганистан...Но няма нищо случайно.Много слаба вътрешна операция свои срещу свой в името на определен резултат.

    07:48 27.11.2025

  • 29 Запознат

    0 0 Отговор
    "Той беше доведен от администрацията на Байдън през септември 2021 г. със същите онези скандални полети, за които всички говореха"

    Е така де, всички ние помним висящите по колесниците "привърженици на американците" афганистанци. Кога ли нашите козячета ще висят по колесниците и после ще правят атентати срещу господарите си като разберат че са били излъгани и използвани. Лоша е съдбата на предателите - тях даже и работодателите им не ги обичат.

    07:52 27.11.2025