Простреляните край Белия дом военни остават в критично състояние, САЩ затвориха границите си за афганистанци

Двамата простреляни край Белия дом военни от Националната гвардия на САЩ остават в критично състояние.

Службата за гражданство и имиграция на САЩ обяви, че незабавно спира обработката на заявления за влизане в страната на афганистански граждани.

„Обработката на всички имиграционни заявления, включващи афганистански граждани, е спряна за неопределено време в очакване на по-нататъшен преглед на протоколите за сигурност и проверка. Защитата и сигурността на нашата родина и американския народ остават нашата основна цел и мисия“, се казва в изявлението.

"Нелегалните имигранти представляват най-голямата заплаха за Съединените щати", заяви президентът Доналд Тръмп в обръщение към нацията след стрелбата близо до Белия дом във Вашингтон, при която бяха тежко ранени двама войници от Националната гвардия.

„Тази атака подчертава фундаменталната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да влязат в страната ни“, каза той.

По думите му "никоя държава не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване".

„Министерството на вътрешната сигурност е уверено, че задържаният заподозрян е чуждестранен гражданин, пристигнал в страната ни от Афганистан, ада на земята. Той беше доведен от администрацията на Байдън през септември 2021 г. със същите онези скандални полети, за които всички говореха“, подчерта американският лидер.

Президентът на САЩ заяви още, че властите трябва да проверят всеки чуждестранен гражданин, пристигнал в Съединените щати от Афганистан по времето на Байдън, а "тези, които не принадлежат на страната", трябва да бъдат експулсирани;

"Няма да толерираме атаки срещу закона и реда от хора, които дори не би трябвало да са в Съединените щати. Извършителят ще бъде изправен пред максимално възможното наказание", декларира Тръмп.

Пентагонът мобилизира 500 допълнителни войници от Националната гвардия в столицата.

Американският предприемач Илон Мъск призова за драстични мерки след стрелбата.

„Колко невинни хора трябва да умрат, за да реформираме нашата разбита система? Необходими са драстични мерки“, написа той в публикацията си във Facebook.