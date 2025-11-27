Простреляните край Белия дом военни остават в критично състояние, САЩ затвориха границите си за афганистанци

Двамата простреляни край Белия дом военни от Националната гвардия на САЩ остават в критично състояние.
Службата за гражданство и имиграция на САЩ обяви, че незабавно спира обработката на заявления за влизане в страната на афганистански граждани.
„Обработката на всички имиграционни заявления, включващи афганистански граждани, е спряна за неопределено време в очакване на по-нататъшен преглед на протоколите за сигурност и проверка. Защитата и сигурността на нашата родина и американския народ остават нашата основна цел и мисия“, се казва в изявлението.
"Нелегалните имигранти представляват най-голямата заплаха за Съединените щати", заяви президентът Доналд Тръмп в обръщение към нацията след стрелбата близо до Белия дом във Вашингтон, при която бяха тежко ранени двама войници от Националната гвардия.
„Тази атака подчертава фундаменталната заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата нация. Предишната администрация позволи на 20 милиона непроверени и неизвестни чужденци да влязат в страната ни“, каза той.
По думите му "никоя държава не трябва да бъде изложена на такъв риск за самото си съществуване".
„Министерството на вътрешната сигурност е уверено, че задържаният заподозрян е чуждестранен гражданин, пристигнал в страната ни от Афганистан, ада на земята. Той беше доведен от администрацията на Байдън през септември 2021 г. със същите онези скандални полети, за които всички говореха“, подчерта американският лидер.
Президентът на САЩ заяви още, че властите трябва да проверят всеки чуждестранен гражданин, пристигнал в Съединените щати от Афганистан по времето на Байдън, а "тези, които не принадлежат на страната", трябва да бъдат експулсирани;
"Няма да толерираме атаки срещу закона и реда от хора, които дори не би трябвало да са в Съединените щати. Извършителят ще бъде изправен пред максимално възможното наказание", декларира Тръмп.
Пентагонът мобилизира 500 допълнителни войници от Националната гвардия в столицата.
Американският предприемач Илон Мъск призова за драстични мерки след стрелбата.
„Колко невинни хора трябва да умрат, за да реформираме нашата разбита система? Необходими са драстични мерки“, написа той в публикацията си във Facebook.
1 някой лъже
Коментиран от #5, #10
05:34 27.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 побърканяк
До коментар #2 от "дончо местя го":рижавия го е страх да не му продупчат и другото ухо.
05:38 27.11.2025
4 Има зло
Коментиран от #6
05:50 27.11.2025
5 Никой не лъже в случая
До коментар #1 от "някой лъже":САЩ се разпада с нелегалната имиграция, както и Европа. Факт!
Чест му прави на Дончо че подпукал и нашите "ЕС лидери" по този въпрос!
Виж предната статия:
"САЩ засилват натиска върху съюзниците по имиграционната политика"
05:51 27.11.2025
6 Точно пък Тръмп
До коментар #4 от "Има зло":не е започвал война!
Поне засега!
Коментиран от #12, #26
05:54 27.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жоро
До коментар #1 от "някой лъже":Не,там трансовете се подвизават!
06:14 27.11.2025
11 Жоро
До коментар #9 от "Механик":Същото е да кажеш,че няма Българска нация,интелигентен!
06:17 27.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Колко да е обновена статията като
06:42 27.11.2025
14 русофил
06:43 27.11.2025
15 БУГАТИ
До коментар #8 от "Тръпмпакаглупака НИИИВГА НЕ Е МИНАВАЛ":Глупака си ти!
06:46 27.11.2025
16 Хе-хе
06:48 27.11.2025
17 Ивелин Михайлов
Коментиран от #27
06:56 27.11.2025
18 Фен
Коментиран от #21
07:04 27.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ццц
07:14 27.11.2025
21 АманДа
До коментар #18 от "Фен":Но също така ги упрекват, че не са благодарни. Класика.
07:16 27.11.2025
22 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Време е това да става и в краварника !!
07:16 27.11.2025
23 Да ги пращат
07:25 27.11.2025
24 МИЛИОНИ УБИТИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
07:26 27.11.2025
25 ЯСНО!
И в яростта си,за да довършат работата си и те се закачат за колесника на щатският самолет...
07:27 27.11.2025
26 На път е...
До коментар #6 от "Точно пък Тръмп":...да започне война с Венецуела...!
За сега само им думка разни корабчета и лодки,под предтекст,че били на наркотрафиканти...
07:30 27.11.2025
27 Украинец
До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":А нас тук ни настаняват в 5-звездни хотели по Черноморието и си паркирам ,,Q"-7 мицата,където си пожелая...!
Много убав народ се оказахте българите...!
07:34 27.11.2025
28 нищо изненадващо
07:48 27.11.2025
29 Запознат
Е така де, всички ние помним висящите по колесниците "привърженици на американците" афганистанци. Кога ли нашите козячета ще висят по колесниците и после ще правят атентати срещу господарите си като разберат че са били излъгани и използвани. Лоша е съдбата на предателите - тях даже и работодателите им не ги обичат.
07:52 27.11.2025