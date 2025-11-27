The Wall Street Journal: Даниел Дрискол няма амбиции да стане шеф на Пентагона

Ръководителят на сухопътните войски на армията на САЩ Даниел Дрискол няма амбиции да стане шеф на Пентагона, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Неназовани американски служители описаха Дрискол като ефективен и харизматичен лидер, а двама висши европейски военни служители заявиха, че техните правителства го смятат за „тежка категория в администрацията“. Нарастващото влияние на Дрискол повдига въпроси дали той е подготвен да замени Пийт Хегсет като министър на отбраната, съобщава вестникът.

Дрискол обаче казва на всички, че няма амбиции да стане шеф на Пентагона, подчертаха източниците на изданието.

В коментар пред вестника, той отрече всякакви различия с Хегсет. Дрискол го нарече „сила на доброто“ и отбеляза, че е „трансформирал Пентагона“. „За мен е чест да имам възможността да работя за президента Доналд Тръмп и министър Хегсет“, каза Дрискол.

По-рано CNN съобщи, че „необичайната роля“ на Дрискол в усилията за мирно разрешаване на конфликта в Украйна е разпалила отново спекулациите, че той „в крайна сметка би могъл да замени Пийт Хегсет“ като ръководител на Пентагона. Този сценарий, според CNN, се обсъжда тихомълком в американската администрация от няколко месеца.

Както съобщи Associated Press, позовавайки се на американски служител, Дрискол, който представлява американската страна в консултациите с Москва и Киев за разрешаване на украинския конфликт, е научил за назначението си седмица преди пътуването си до Киев и срещата си с Володимир Зеленски, където е представил плана на Вашингтон за разрешаване на конфликта. В неделя министърът е участвал в двустранни консултации между САЩ и Украйна в Женева, а в понеделник вечерта и вторник, според Пентагона, е провел срещи с руски представители в Абу Даби (ОАЕ).