Унгария подкрепя присъединяването на Сърбия към ЕС, но не и на Украйна

Унгария подкрепя присъединяването на Сърбия към Европейския съюз, но се противопоставя на членството на Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.
„Да" на членството на Сърбия в ЕС. "Не" на членството на Украйна в ЕС. Това е позицията на Унгария“, написа той в публикация.
Сиярто смята, че присъединяването на Сърбия ще донесе икономически растеж, докато блокирането на този ход от някои страни „подкопава доверието в ЕС“. В същото време, включването на Украйна „ще разруши бюджета и селскостопанската култура на ЕС“ и единствено представлява заплаха за съюза, каза Сийярто във видеообръщение.
Той отбелязва, че Украйна е „страна във война, напълно негодна и неподготвена за членство в ЕС“, където „корупционна машина действа на най-високо ниво в управлението“. В тази връзка Сиярто смята, че приемането на Украйна в блока би изпратило следното послание: „Влезте във войната, управлявайте машината за корупция на най-високо ниво в управлението и тогава ще бъдете приети в ЕС.“
Сърбия получи официален статут на кандидат за членство в ЕС през март 2012 г. Сръбският президент Александър Вучич многократно е заявявал, че страната остава ангажирана с европейския път.
Миналата година той определи членството на Сърбия в ЕС като стратегическа цел, подчертавайки, че Белград едновременно с това води независима политика спрямо Москва. Според Вучич основната причина, която възпира Сърбия от присъединяване към съюза, е отказът ѝ да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия.
В същото време Белград заяви, че ще се откаже от членството в ЕС, ако Сърбия бъде принудена да признае независимостта на самопровъзгласилата се Република Косово, да позволи еднополови бракове или да влезе в конфликт с Русия и Китай.
Украйна стана кандидат за членство в ЕС през 2022 г. Преговорите по този въпрос започнаха миналата година. Според Financial Times някои европейски страни се опасяват, че страните кандидатки за ЕС, като Украйна, Молдова и Западните Балкани, биха могли да нарушат правилата на блока за демокрация, свобода на медиите и независимост на съдебната система при присъединяване.
В тази връзка, според европейския комисар по разширяването Марта Кос, се разработва механизъм, при който на новите държави-членки на ЕС може да се даде „изпитателен период“ от няколко години и ако се отклонят от демократичните принципи, те могат да бъдат изключени.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е съгласен с временен статут и възнамерява да постигне пълноправно членство в ЕС.
Руските власти казват, че не възразяват срещу стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС.
1 искам и у нас такива лидери но уви
06:51 27.11.2025
2 Смех
Понеже са приятели с руснаците.🤣🤣🤣
Коментиран от #8, #10, #12
06:54 27.11.2025
3 Уолк лике ан еджипшън
06:56 27.11.2025
4 Сърбите пък къде са се засилили
Коментиран от #6
07:04 27.11.2025
6 И на тях им се иска
До коментар #4 от "Сърбите пък къде са се засилили":да имат Президент Урсула и Върховен Дипломат Кая. И ред базиран на правила, плюс "истински избори"!
07:10 27.11.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Докато ги приемат, такава Украйна няма има...
07:10 27.11.2025
8 болгарин..
До коментар #2 от "Смех":По скъпи са що техния нефтохим не работи,а бг-тата пак ще бъдат осъдени от масква,че нашио го дадоо на спеца,както стана с беленските реактори-платихме ги с лихвите и сега нека да гният на площадката-а само тя струва над три млрда лева..а пък газта на сърбите е в пъти по евтина от наща-що минава транзит през бг-то
07:12 27.11.2025
9 Ха ха
Айде бе, майтап! Всички знаем, че точно заради това Путин нападна Украйна и плати на корумпирания Янукович, Медвечук и други да разбият Украйна и да я вкарат в Русия.
07:12 27.11.2025
10 Да знаеш
До коментар #2 от "Смех":И в Германия цената на бензина е почти 2€ без да са приятели с Русия.
07:13 27.11.2025
11 Фен
Коментиран от #14
07:14 27.11.2025
12 Братан
До коментар #2 от "Смех":По принцип приятелството с руснаци струва и се заплаща. Услугите на рускините тоже. Забележи, че женените за рускини в България са до един бедняци и пропадналяци.
07:14 27.11.2025
14 Българин
До коментар #11 от "Фен":Сърбия се развивала чудесно без ЕС, а целият им бизнес е с ЕС и половината сърби са в ЕС.
Хора, кой лъжете? Старите си глухи баби?
Коментиран от #19
07:16 27.11.2025
16 Сеирджия
07:19 27.11.2025
17 Разширяването на
07:20 27.11.2025
18 Българин
07:24 27.11.2025
19 Фен
До коментар #14 от "Българин":Скоро не си ходил в Сърбия. Там бизнесът е с Китай. Китай е бъдещето, не ЕС. И ние скоро ще го разберем, но пак по трудният начин.
07:25 27.11.2025
20 Тити
07:27 27.11.2025
21 Фен
До коментар #15 от "Българин":То и Америка е континент, ама така викат на САЩ. И най-много щети е нанесла на държави, които са на хиляди километри от нея. Да не са луди да палят собственият си двор.
07:28 27.11.2025
22 така е
07:36 27.11.2025