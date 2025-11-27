Новини
Унгария подкрепя присъединяването на Сърбия към ЕС, но не и на Украйна

27 Ноември, 2025 06:42, обновена 27 Ноември, 2025 06:48

Киев е във война, напълно негоден и неподготвен за членство в съюза, смята външният министър Сиярто

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария подкрепя присъединяването на Сърбия към Европейския съюз, но се противопоставя на членството на Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.

„Да" на членството на Сърбия в ЕС. "Не" на членството на Украйна в ЕС. Това е позицията на Унгария“, написа той в публикация.

Сиярто смята, че присъединяването на Сърбия ще донесе икономически растеж, докато блокирането на този ход от някои страни „подкопава доверието в ЕС“. В същото време, включването на Украйна „ще разруши бюджета и селскостопанската култура на ЕС“ и единствено представлява заплаха за съюза, каза Сийярто във видеообръщение.

Той отбелязва, че Украйна е „страна във война, напълно негодна и неподготвена за членство в ЕС“, където „корупционна машина действа на най-високо ниво в управлението“. В тази връзка Сиярто смята, че приемането на Украйна в блока би изпратило следното послание: „Влезте във войната, управлявайте машината за корупция на най-високо ниво в управлението и тогава ще бъдете приети в ЕС.“

Сърбия получи официален статут на кандидат за членство в ЕС през март 2012 г. Сръбският президент Александър Вучич многократно е заявявал, че страната остава ангажирана с европейския път.

Миналата година той определи членството на Сърбия в ЕС като стратегическа цел, подчертавайки, че Белград едновременно с това води независима политика спрямо Москва. Според Вучич основната причина, която възпира Сърбия от присъединяване към съюза, е отказът ѝ да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия.

В същото време Белград заяви, че ще се откаже от членството в ЕС, ако Сърбия бъде принудена да признае независимостта на самопровъзгласилата се Република Косово, да позволи еднополови бракове или да влезе в конфликт с Русия и Китай.

Украйна стана кандидат за членство в ЕС през 2022 г. Преговорите по този въпрос започнаха миналата година. Според Financial Times някои европейски страни се опасяват, че страните кандидатки за ЕС, като Украйна, Молдова и Западните Балкани, биха могли да нарушат правилата на блока за демокрация, свобода на медиите и независимост на съдебната система при присъединяване.

В тази връзка, според европейския комисар по разширяването Марта Кос, се разработва механизъм, при който на новите държави-членки на ЕС може да се даде „изпитателен период“ от няколко години и ако се отклонят от демократичните принципи, те могат да бъдат изключени.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е съгласен с временен статут и възнамерява да постигне пълноправно членство в ЕС.

Руските власти казват, че не възразяват срещу стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 искам и у нас такива лидери но уви

    8 3 Отговор
    добре че има поне една трезвомислеща държава в тоя прогнил съюз

    06:51 27.11.2025

  • 2 Смех

    4 6 Отговор
    В Сърбия бензина и дизела с 1 лев по-скъпи от колкото у нас.
    Понеже са приятели с руснаците.🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #10, #12

    06:54 27.11.2025

  • 3 Уолк лике ан еджипшън

    4 3 Отговор
    Питахте ли Загреб какво мисли за сербийа у ЕС?

    06:56 27.11.2025

  • 4 Сърбите пък къде са се засилили

    6 2 Отговор
    да "купуват фабрика на 8ми Септември"?

    Коментиран от #6

    07:04 27.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И на тях им се иска

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сърбите пък къде са се засилили":

    да имат Президент Урсула и Върховен Дипломат Кая. И ред базиран на правила, плюс "истински избори"!

    07:10 27.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 2 Отговор
    Какво членство в ЕС?
    Докато ги приемат, такава Украйна няма има...

    07:10 27.11.2025

  • 8 болгарин..

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Смех":

    По скъпи са що техния нефтохим не работи,а бг-тата пак ще бъдат осъдени от масква,че нашио го дадоо на спеца,както стана с беленските реактори-платихме ги с лихвите и сега нека да гният на площадката-а само тя струва над три млрда лева..а пък газта на сърбите е в пъти по евтина от наща-що минава транзит през бг-то

    07:12 27.11.2025

  • 9 Ха ха

    3 3 Отговор
    "Руските власти казват, че не възразяват срещу стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС."

    Айде бе, майтап! Всички знаем, че точно заради това Путин нападна Украйна и плати на корумпирания Янукович, Медвечук и други да разбият Украйна и да я вкарат в Русия.

    07:12 27.11.2025

  • 10 Да знаеш

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Смех":

    И в Германия цената на бензина е почти 2€ без да са приятели с Русия.

    07:13 27.11.2025

  • 11 Фен

    2 2 Отговор
    Сърбия се развива чудесно, и няма особенна нужда от ЕС. Украйна е една тотално провалена държава, а ЕС прави всичко възможно да я проваля все повече и повече, пречейки по всякакъв начин на постигането на мир там.

    Коментиран от #14

    07:14 27.11.2025

  • 12 Братан

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Смех":

    По принцип приятелството с руснаци струва и се заплаща. Услугите на рускините тоже. Забележи, че женените за рускини в България са до един бедняци и пропадналяци.

    07:14 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Сърбия се развивала чудесно без ЕС, а целият им бизнес е с ЕС и половината сърби са в ЕС.

    Хора, кой лъжете? Старите си глухи баби?

    Коментиран от #19

    07:16 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сеирджия

    1 2 Отговор
    рузнаците малко ги трепаха унгарците през 56-та, трябваше още!

    07:19 27.11.2025

  • 17 Разширяването на

    1 0 Отговор
    Римската империя на Изток е довело до разпадането и на Западна и Източна( т.н. Византия).Историята доказва, че приобщаване на различни етнокултури под едно управление води до нови форми на конфликт вътре в империята поради културални,морални и религиозни различия.Централно могат да бъдат налагани единствено репресии, които водят до по-бърз разпад.

    07:20 27.11.2025

  • 18 Българин

    1 1 Отговор
    Кой ще влезе в ЕС де завеси от руските шпиони на Орбан., а иначе титовите комунисти нямат работа в ЕС, защото и те също са руски шпиони.

    07:24 27.11.2025

  • 19 Фен

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Скоро не си ходил в Сърбия. Там бизнесът е с Китай. Китай е бъдещето, не ЕС. И ние скоро ще го разберем, но пак по трудният начин.

    07:25 27.11.2025

  • 20 Тити

    1 3 Отговор
    Колкото и да бие къчове Орбан няма избор без парите на Европа е умрял.

    07:27 27.11.2025

  • 21 Фен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    То и Америка е континент, ама така викат на САЩ. И най-много щети е нанесла на държави, които са на хиляди километри от нея. Да не са луди да палят собственият си двор.

    07:28 27.11.2025

  • 22 така е

    0 1 Отговор
    А цяла ЕС подкрепя Хунекзит. Писна ни от хуни.

    07:36 27.11.2025

