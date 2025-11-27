Унгария подкрепя присъединяването на Сърбия към Европейския съюз, но се противопоставя на членството на Украйна, заяви унгарският външен министър Петер Сийярто.

„Да" на членството на Сърбия в ЕС. "Не" на членството на Украйна в ЕС. Това е позицията на Унгария“, написа той в публикация.

Сиярто смята, че присъединяването на Сърбия ще донесе икономически растеж, докато блокирането на този ход от някои страни „подкопава доверието в ЕС“. В същото време, включването на Украйна „ще разруши бюджета и селскостопанската култура на ЕС“ и единствено представлява заплаха за съюза, каза Сийярто във видеообръщение.

Той отбелязва, че Украйна е „страна във война, напълно негодна и неподготвена за членство в ЕС“, където „корупционна машина действа на най-високо ниво в управлението“. В тази връзка Сиярто смята, че приемането на Украйна в блока би изпратило следното послание: „Влезте във войната, управлявайте машината за корупция на най-високо ниво в управлението и тогава ще бъдете приети в ЕС.“

Сърбия получи официален статут на кандидат за членство в ЕС през март 2012 г. Сръбският президент Александър Вучич многократно е заявявал, че страната остава ангажирана с европейския път.

Миналата година той определи членството на Сърбия в ЕС като стратегическа цел, подчертавайки, че Белград едновременно с това води независима политика спрямо Москва. Според Вучич основната причина, която възпира Сърбия от присъединяване към съюза, е отказът ѝ да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия.

В същото време Белград заяви, че ще се откаже от членството в ЕС, ако Сърбия бъде принудена да признае независимостта на самопровъзгласилата се Република Косово, да позволи еднополови бракове или да влезе в конфликт с Русия и Китай.

Украйна стана кандидат за членство в ЕС през 2022 г. Преговорите по този въпрос започнаха миналата година. Според Financial Times някои европейски страни се опасяват, че страните кандидатки за ЕС, като Украйна, Молдова и Западните Балкани, биха могли да нарушат правилата на блока за демокрация, свобода на медиите и независимост на съдебната система при присъединяване.

В тази връзка, според европейския комисар по разширяването Марта Кос, се разработва механизъм, при който на новите държави-членки на ЕС може да се даде „изпитателен период“ от няколко години и ако се отклонят от демократичните принципи, те могат да бъдат изключени.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е съгласен с временен статут и възнамерява да постигне пълноправно членство в ЕС.

Руските власти казват, че не възразяват срещу стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС.