ISW: Руското настъпление не е решаващо: войната остава с непредвидим изход

Данните за скоростта на напредване на руските войски показват, че военна победа на Русия в Украйна не е предопределена. Също така не изглежда неизбежно бързото завземане на оставащите под украински контрол части от Донецка област, предава News.bg.
В същото време високопоставен военен представител на САЩ изразява мнение, че конфликтът ще става все по-неблагоприятен за Украйна, тъй като Русия разполага с възможности да води продължителна война. Според него за Киев би било по-добре да търси мирно споразумение в настоящия момент, вместо да преговаря от по-слаба позиция на по-късен етап.
Тези изводи са част от последния дневен анализ на Института за изследване на войната (ISW).
След срещата на върха в Аляска на 15 август темпът на руското настъпление на бойното поле се е ускорил. В периода от 15 август до 20 ноември руските сили са напредвали средно с по 9,3 квадратни километра дневно на цялата фронтова линия. Въпреки това напредъкът им остава ограничен.
При запазване на този темп руският контрол над останалата част от Донецка област, която в момента се държи от Украйна, би могъл да бъде установен едва около август 2027 г.
ISW отчита, че руското военно командване вероятно ще продължи да отдава приоритет на настъпателните действия в Донецка област, но е малко вероятно напълно да изостави останалите направления, тъй като Москва се стреми да поддържа стратегическа инициатива и натиск по целия фронт.
През последните седмици руските войски отбелязват най-бърз напредък в източните райони на Днепропетровска и Запорожка област, което повишава общото темпо на настъплението в сравнение с по-бавния напредък в Донецка област.
Атаките на други участъци от фронта до голяма степен са опортюнистични и се възползват от благоприятни сезонни метеорологични условия.
Украинската армия демонстрира способност да ограничава руските настъпателни действия и да провежда успешни контраофанзиви, особено когато разполага с достатъчно личен състав и техника.
От началото на войната Украйна успя да принуди руските сили да се изтеглят от Киевска област и други райони на север през април 2022 г., освободи значителна част от Харковска област по време на изненадващата контраофанзива през септември и октомври същата година и върна контрола над западния бряг на Херсонска област през ноември 2022 г. след продължителна кампания.
Към настоящия момент украинските сили са възстановили над 50 процента от териториите, завзети от Русия от 2022 г. насам. Същевременно те принуждават Москва да изразходва огромни човешки ресурси, техника, време и енергия за изтощителни офанзиви, които водят до несъразмерно високи загуби спрямо постигнатите резултати.
През пролетта на 2024 г. и през януари 2025 г. украинската армия успешно осуети руски офанзиви в Харковска и Сумска област.
Киев успя да принуди Русия да се впусне в позиционна война, което ограничава възможностите ѝ за мащабни оперативни маневри.
Междувременно Кремъл продължава да поставя предварителни условия, които фактически блокират всяко мирно споразумение, ако то не отговаря на всички максималистични искания на Москва.
Руските власти се опасяват, че Съединените щати могат ясно да разпознаят нежеланието на Русия да води реални преговори и да приеме компромисен мир, който ограничава нейните амбиции.
Последните украински контраатаки имат потенциала допълнително да забавят превземането на Покровск от руските сили, въпреки че обстановката в района остава тежка и динамична.
Русия продължава да подготвя условия за разполагане на активни резервисти в бойните действия срещу Украйна.
Дългосрочната руска кампания за далекобойни удари все по-често води до жертви сред цивилното население - както убити, така и ранени.
Наскоро украинските сили са отчели напредък в района на Хуляйполе, докато руските войски са постигнали придвижване в близост до Лиман.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #20
07:15 27.11.2025
3 Фен
07:19 27.11.2025
5 ИИ пропаганда
07:20 27.11.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Русия не моли за примирие, тя ще принуди бандераинците да го искат...
07:21 27.11.2025
8 Решаващо е
07:21 27.11.2025
9 Хе хе...
И накрая ще стане каквото каже Путин.
Та така...
07:22 27.11.2025
10 1001
07:23 27.11.2025
11 хикочко..
07:23 27.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Покровск не падна ли миналия месец когда Путин канеше журналисти ??? Ехххх....снова его обманули 😁
Коментиран от #33
07:23 27.11.2025
14 8888
но въпреки това някакъв институт още смяна че Украйна ще победи русия... и хитлер не е правил такава дезинформация
Коментиран от #26
07:23 27.11.2025
18 Ксанибa
07:26 27.11.2025
19 Ммммм
До коментар #4 от "Така е":Очевидно предаването на украинските войници в Мирноград е станало възможно след като са обезвредили и пленили надзорниците си от заградителния отряд.
Това обаче се оказа изключително трудно заради заградителните отряди, съставени от европейски и латиноамерикански наемници, чиято задача е да разстрелят всеки украински боец решил да се предаде
07:27 27.11.2025
20 Новинарник
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Cъкpyшитeлнo пopaжeниe зa УKPAЙHA и в MИPHOГPAД: Укpaинcки вoйници и нaeмници почнаха да се предават.
07:28 27.11.2025
21 Мишел
07:29 27.11.2025
26 Я пъ тоа
До коментар #14 от "8888":Русия иска Украйна да има "само" 600 хилядна армия....най многобройната в Европа, след руската
Коментиран от #28
07:32 27.11.2025
27 Ццц
07:38 27.11.2025
28 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Украйна ще БЪДЕ БУФЕРАЙНА с паркетна армия до 50 000 щика.
Това иска победителя и това ще стане !
07:39 27.11.2025
29 Сводка
Коментиран от #32
07:44 27.11.2025
30 Госあ
07:45 27.11.2025
31 Като чуя ISW и винаги се сещам!
,,Украинското КонтраНастъплрние е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта!"...!
Без коментар!
07:46 27.11.2025
32 Госあ
До коментар #29 от "Сводка":Украина от 45 млн е останала 20 млн, бате. Тва е математиката - като за първолаци. А тия три села, освободени от руснаците са колко две Българии ха ха ха ха ха с 80% от полезните изкопаеми на бивша Украина.
07:48 27.11.2025
33 Историята се повтаря!
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":Ти така говореше и за Курск,Драги ми Смехурко...!
А Чей Курск...?!?!
07:49 27.11.2025
34 Шопо
Русия не може да загуби тази война, подаръци ще има за всички вражески държави.
07:49 27.11.2025
36 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #38
07:52 27.11.2025
37 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:53 27.11.2025
38 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #36 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали ?
07:53 27.11.2025