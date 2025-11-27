Новини
ISW: Руското настъпление не е решаващо: войната остава с непредвидим изход
  Тема: Украйна

ISW: Руското настъпление не е решаващо: войната остава с непредвидим изход

27 Ноември, 2025 07:13

Анализ на ISW за темповете на бойните действия, украинската съпротива и перспективите за преговори

ISW: Руското настъпление не е решаващо: войната остава с непредвидим изход - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Данните за скоростта на напредване на руските войски показват, че военна победа на Русия в Украйна не е предопределена. Също така не изглежда неизбежно бързото завземане на оставащите под украински контрол части от Донецка област, предава News.bg.

В същото време високопоставен военен представител на САЩ изразява мнение, че конфликтът ще става все по-неблагоприятен за Украйна, тъй като Русия разполага с възможности да води продължителна война. Според него за Киев би било по-добре да търси мирно споразумение в настоящия момент, вместо да преговаря от по-слаба позиция на по-късен етап.

Тези изводи са част от последния дневен анализ на Института за изследване на войната (ISW).

След срещата на върха в Аляска на 15 август темпът на руското настъпление на бойното поле се е ускорил. В периода от 15 август до 20 ноември руските сили са напредвали средно с по 9,3 квадратни километра дневно на цялата фронтова линия. Въпреки това напредъкът им остава ограничен.

При запазване на този темп руският контрол над останалата част от Донецка област, която в момента се държи от Украйна, би могъл да бъде установен едва около август 2027 г.

ISW отчита, че руското военно командване вероятно ще продължи да отдава приоритет на настъпателните действия в Донецка област, но е малко вероятно напълно да изостави останалите направления, тъй като Москва се стреми да поддържа стратегическа инициатива и натиск по целия фронт.

През последните седмици руските войски отбелязват най-бърз напредък в източните райони на Днепропетровска и Запорожка област, което повишава общото темпо на настъплението в сравнение с по-бавния напредък в Донецка област.

Атаките на други участъци от фронта до голяма степен са опортюнистични и се възползват от благоприятни сезонни метеорологични условия.

Украинската армия демонстрира способност да ограничава руските настъпателни действия и да провежда успешни контраофанзиви, особено когато разполага с достатъчно личен състав и техника.

От началото на войната Украйна успя да принуди руските сили да се изтеглят от Киевска област и други райони на север през април 2022 г., освободи значителна част от Харковска област по време на изненадващата контраофанзива през септември и октомври същата година и върна контрола над западния бряг на Херсонска област през ноември 2022 г. след продължителна кампания.

Към настоящия момент украинските сили са възстановили над 50 процента от териториите, завзети от Русия от 2022 г. насам. Същевременно те принуждават Москва да изразходва огромни човешки ресурси, техника, време и енергия за изтощителни офанзиви, които водят до несъразмерно високи загуби спрямо постигнатите резултати.

През пролетта на 2024 г. и през януари 2025 г. украинската армия успешно осуети руски офанзиви в Харковска и Сумска област.

Киев успя да принуди Русия да се впусне в позиционна война, което ограничава възможностите ѝ за мащабни оперативни маневри.

Междувременно Кремъл продължава да поставя предварителни условия, които фактически блокират всяко мирно споразумение, ако то не отговаря на всички максималистични искания на Москва.

Руските власти се опасяват, че Съединените щати могат ясно да разпознаят нежеланието на Русия да води реални преговори и да приеме компромисен мир, който ограничава нейните амбиции.

Последните украински контраатаки имат потенциала допълнително да забавят превземането на Покровск от руските сили, въпреки че обстановката в района остава тежка и динамична.

Русия продължава да подготвя условия за разполагане на активни резервисти в бойните действия срещу Украйна.

Дългосрочната руска кампания за далекобойни удари все по-често води до жертви сред цивилното население - както убити, така и ранени.

Наскоро украинските сили са отчели напредък в района на Хуляйполе, докато руските войски са постигнали придвижване в близост до Лиман.


Оценка 1.9 от 17 гласа.
Оценка 1.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    33 0 Отговор
    Трудно се признава истината .

    Коментиран от #20

    07:15 27.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    33 1 Отговор
    Определено не е решаващо. Украйна има поне още няколко месеца живот. Може дори да добута до пролетта. Но на каква цена? И защо?

    07:19 27.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИИ пропаганда

    29 1 Отговор
    Ще надминат и на Гьобелс пропагандата. Точно моментното разположение на силите има най-голямо значение. Временно примирие за прегрупиране няма да има.

    07:20 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 0 Отговор
    Истината е, че територията на Бандерайна намалява с всеки изминал ден.
    Русия не моли за примирие, тя ще принуди бандераинците да го искат...

    07:21 27.11.2025

  • 8 Решаващо е

    26 1 Отговор
    украинското отстъпление.

    07:21 27.11.2025

  • 9 Хе хе...

    30 1 Отговор
    Праведната пропаганда и евроатлантическите розАви понита истерясаха окончателно. То са мятания на планове, анализи, рязане на точки, срокове и несрокове, чупене на химикалки, вопли и клетви, взаимни обвинения, конференции безчет и циркъджилъци на корем. "колективните" вече изобщо не знаят на кой свят са. А на фронта руската армия мачка спокойно и методично, пазейки личния си състав и, доколкото е възможно, цивилните xoxли. Че след последните преговори в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 11060÷182 в полза на Русия, коефициент 61÷1.
    И накрая ще стане каквото каже Путин.
    Та така...

    07:22 27.11.2025

  • 10 1001

    22 0 Отговор
    Какви глупости се пишат.

    07:23 27.11.2025

  • 11 хикочко..

    17 0 Отговор
    И да търкаш и да не търкаш-масква напредва в украiнье-вече държат над 21%от нея..белоусоов сказал че до чнг-будуть25% т.е..една четвърт от бандерия към имперята

    07:23 27.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    3 18 Отговор
    "....превземането на Покровск...."

    Покровск не падна ли миналия месец когда Путин канеше журналисти ??? Ехххх....снова его обманули 😁

    Коментиран от #33

    07:23 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8888

    16 1 Отговор
    Става ясно за целия свят че Украйна няма войници, а тези който са на фронта не са сменяни от година, както и че Америка спря доставките на оръжия, а Европа само обещава нещо което няма... Американските генерали казаха че това е загубена война още от 2022, а Еленски вече мислят в коя държава да го крият защото заради милиарди марионетката пропиля държавата си: милиони избити, милиони емигрирали безвъзвратно, десетки години да се възстанови държавата.
    но въпреки това някакъв институт още смяна че Украйна ще победи русия... и хитлер не е правил такава дезинформация

    Коментиран от #26

    07:23 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ксанибa

    11 0 Отговор
    Колко да е непредвидим? Берлин, Париж или Лисабон!

    07:26 27.11.2025

  • 19 Ммммм

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Очевидно предаването на украинските войници в Мирноград е станало възможно след като са обезвредили и пленили надзорниците си от заградителния отряд.
    Това обаче се оказа изключително трудно заради заградителните отряди, съставени от европейски и латиноамерикански наемници, чиято задача е да разстрелят всеки украински боец решил да се предаде

    07:27 27.11.2025

  • 20 Новинарник

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Cъкpyшитeлнo пopaжeниe зa УKPAЙHA и в MИPHOГPAД: Укpaинcки вoйници и нaeмници почнаха да се предават.

    07:28 27.11.2025

  • 21 Мишел

    18 2 Отговор
    Изходът от войната е непредвидими само за ISW.

    07:29 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Я пъ тоа

    0 15 Отговор

    До коментар #14 от "8888":

    Русия иска Украйна да има "само" 600 хилядна армия....най многобройната в Европа, след руската

    Коментиран от #28

    07:32 27.11.2025

  • 27 Ццц

    8 8 Отговор
    Ако върнем анализите на въргал коментоторите назад във времето, ще видим, че всъщност специалистите винаги пишат какво им се иска да е, а не каквото е. Да си спомним за започналата през лятото пролетна офанзива на дрогирания, която той промотира още зимата. Тогава експертизата сочеше, че напредък от 9 кв. км. за цялата перемога не е лош резултат и като махнеш това-онова, всъщност е успех! 🤣 Осъзнавам, че на пропагандаторите на задкулисието на желаещите им е доста трудно да вадят добри новини за питомците си. Ама тая трудност не е от вчера и като хора-експерти от тях се очаква много повече.

    07:38 27.11.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    Украйна ще БЪДЕ БУФЕРАЙНА с паркетна армия до 50 000 щика.

    Това иска победителя и това ще стане !

    07:39 27.11.2025

  • 29 Сводка

    7 7 Отговор
    1200 убити и ранени руснаци за последното денонощие. Украинците които са убити и ранени са 6 пъти по-малко. За съжаление пълчищата на агресора не спират да напират, явно под въздействието на някаква дрога.

    Коментиран от #32

    07:44 27.11.2025

  • 30 Госあ

    8 5 Отговор
    Не, изобщо не е решаващо ! 😂 Последния украинец ще загаси лампата !

    07:45 27.11.2025

  • 31 Като чуя ISW и винаги се сещам!

    9 4 Отговор
    За чутовният им бисер :
    ,,Украинското КонтраНастъплрние е в застой,поради високата и гъста тревна растителност на фронта!"...!
    Без коментар!

    07:46 27.11.2025

  • 32 Госあ

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Сводка":

    Украина от 45 млн е останала 20 млн, бате. Тва е математиката - като за първолаци. А тия три села, освободени от руснаците са колко две Българии ха ха ха ха ха с 80% от полезните изкопаеми на бивша Украина.

    07:48 27.11.2025

  • 33 Историята се повтаря!

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    Ти така говореше и за Курск,Драги ми Смехурко...!
    А Чей Курск...?!?!

    07:49 27.11.2025

  • 34 Шопо

    7 3 Отговор
    Изхода е много предвидим, ако притиснете Русия те ще тестват тактическо ЯО над Лвов.
    Русия не може да загуби тази война, подаръци ще има за всички вражески държави.

    07:49 27.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Но трябва да признаем, че настъплението на блатните терористи е предимно в чували към крематорките.

    Коментиран от #38

    07:52 27.11.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Урките и ISW получиха един мечешки КУРск !

    07:53 27.11.2025

  • 38 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли ги сиренясали ?

    07:53 27.11.2025

