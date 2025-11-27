ISW: Руското настъпление не е решаващо: войната остава с непредвидим изход

Данните за скоростта на напредване на руските войски показват, че военна победа на Русия в Украйна не е предопределена. Също така не изглежда неизбежно бързото завземане на оставащите под украински контрол части от Донецка област, предава News.bg.

В същото време високопоставен военен представител на САЩ изразява мнение, че конфликтът ще става все по-неблагоприятен за Украйна, тъй като Русия разполага с възможности да води продължителна война. Според него за Киев би било по-добре да търси мирно споразумение в настоящия момент, вместо да преговаря от по-слаба позиция на по-късен етап.

Тези изводи са част от последния дневен анализ на Института за изследване на войната (ISW).

След срещата на върха в Аляска на 15 август темпът на руското настъпление на бойното поле се е ускорил. В периода от 15 август до 20 ноември руските сили са напредвали средно с по 9,3 квадратни километра дневно на цялата фронтова линия. Въпреки това напредъкът им остава ограничен.

При запазване на този темп руският контрол над останалата част от Донецка област, която в момента се държи от Украйна, би могъл да бъде установен едва около август 2027 г.

ISW отчита, че руското военно командване вероятно ще продължи да отдава приоритет на настъпателните действия в Донецка област, но е малко вероятно напълно да изостави останалите направления, тъй като Москва се стреми да поддържа стратегическа инициатива и натиск по целия фронт.

През последните седмици руските войски отбелязват най-бърз напредък в източните райони на Днепропетровска и Запорожка област, което повишава общото темпо на настъплението в сравнение с по-бавния напредък в Донецка област.

Атаките на други участъци от фронта до голяма степен са опортюнистични и се възползват от благоприятни сезонни метеорологични условия.

Украинската армия демонстрира способност да ограничава руските настъпателни действия и да провежда успешни контраофанзиви, особено когато разполага с достатъчно личен състав и техника.

От началото на войната Украйна успя да принуди руските сили да се изтеглят от Киевска област и други райони на север през април 2022 г., освободи значителна част от Харковска област по време на изненадващата контраофанзива през септември и октомври същата година и върна контрола над западния бряг на Херсонска област през ноември 2022 г. след продължителна кампания.

Към настоящия момент украинските сили са възстановили над 50 процента от териториите, завзети от Русия от 2022 г. насам. Същевременно те принуждават Москва да изразходва огромни човешки ресурси, техника, време и енергия за изтощителни офанзиви, които водят до несъразмерно високи загуби спрямо постигнатите резултати.

През пролетта на 2024 г. и през януари 2025 г. украинската армия успешно осуети руски офанзиви в Харковска и Сумска област.

Киев успя да принуди Русия да се впусне в позиционна война, което ограничава възможностите ѝ за мащабни оперативни маневри.

Междувременно Кремъл продължава да поставя предварителни условия, които фактически блокират всяко мирно споразумение, ако то не отговаря на всички максималистични искания на Москва.

Руските власти се опасяват, че Съединените щати могат ясно да разпознаят нежеланието на Русия да води реални преговори и да приеме компромисен мир, който ограничава нейните амбиции.

Последните украински контраатаки имат потенциала допълнително да забавят превземането на Покровск от руските сили, въпреки че обстановката в района остава тежка и динамична.

Русия продължава да подготвя условия за разполагане на активни резервисти в бойните действия срещу Украйна.

Дългосрочната руска кампания за далекобойни удари все по-често води до жертви сред цивилното население - както убити, така и ранени.

Наскоро украинските сили са отчели напредък в района на Хуляйполе, докато руските войски са постигнали придвижване в близост до Лиман.