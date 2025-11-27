Euroclear предупреждава ЕС: заем на руско имущество за Украйна може да удари доверието на пазарите

Белгийската финансова институция Euroclear е изпратила писмо до институциите на ЕС, в което предупреждава за потенциални рискове, ако запорираното руско имущество бъде предоставено като заем на Украйна, съобщават местни медии, предава БТА.
Според Euroclear подобна стъпка би се възприела като фактическо отнемане, което може да доведе до сериозни политически и икономически последици. В писмото се подчертава, че това би нарушило върховенството на закона и доверието на международните инвеститори, включително суверенни фондове и централни банки. Централните банки могат да се въздържат от инвестиции в Европа, а държавите членки на ЕС да срещнат затруднения при тегленето на нови заеми и да плащат по-високи лихви.
Медиите отбелязват, че това е най-конкретното предупреждение досега по предложението на Европейската комисия за отпускане на 140 милиарда евро от общо 185 милиарда евро запорирани активи на Руската централна банка на Киев като заем. Според Комисията, Украйна би върнала средствата след края на войната и изплащането на обезщетение от Русия за нанесените разрушения.
Както съобщи БТА, ЕК вчера потвърди готовност да предложи правно решение за използването на руските средства. Въпросът ще бъде обсъден на Европейския съвет през декември. Комисията изтъква, че има още две възможни опции за осигуряване на средства за Украйна, но те биха наложили на страните от ЕС да теглят заеми на международните пазари и да плащат допълнителни лихви.
2 Вашето мнение
Коментиран от #16
11:01 27.11.2025
3 Шопо
11:02 27.11.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #10, #17, #21
11:04 27.11.2025
5 Гост
11:04 27.11.2025
6 нннн
11:04 27.11.2025
7 Опорка
Вече е довело, за това е истерията. Но всичко се срива безвъзвратно и нищо не може да се направи. ЕС е фалирал, благодарение на олигофpeнския си "елит".
11:05 27.11.2025
8 Баце ЕООД
И без това сте фалирали..
11:06 27.11.2025
9 Шопо
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Същото каза Пашата когато загуби територията България.
Това е варварство, как така.
11:07 27.11.2025
10 Ахаха
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Победителя му плащат.. ЕС дори иска ТИ да му платиш на победителя, по един или друг начин
11:07 27.11.2025
11 А добро ютро, свате
11:07 27.11.2025
12 405
До коментар #1 от "404":Те Париж и Лондон също имат ядрени оръжия, при това не са руски, ами френски и английски. Разбирам, че си толкова пропаднал, че си загубил всяка надежда и искаш всички да страдат като теб и умрат в ядрен апокалипсис, но има и други начини да сложиш край на мъките си.
Коментиран от #22
11:09 27.11.2025
13 Иван
11:10 27.11.2025
15 Някой
11:13 27.11.2025
16 Да вземеш от масов убиец
До коментар #2 от "Вашето мнение":за да платиш на близките на жертвите, не е кражба. Нито по Божия закон, нито по човешкия.
Коментиран от #24, #26, #28
11:13 27.11.2025
17 Всъщнист
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Варвари са янките , турците и европейските им васали ! Защото те организираха Майдана и последвалия нацистки режим ?
11:13 27.11.2025
18 Призивът през 2008г. беше
11:14 27.11.2025
19 Pyccкий Карлик
След Четири Года кански мъки, лъжи и буксус, Рассия загуби всякакво доверие 👎
Коментиран от #29, #30
11:16 27.11.2025
20 Али Турчинът
11:16 27.11.2025
21 Някой
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Взима си обратно, това което им е дарила през вековете. Украйна без Русия като нищо нямаше да съществува. От самото начало казах, че минимума който е логично да поиска Русия, е Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. И въпросът е доколко Украйна е УССР с включени в нея територии? Като нищо за руснаците онези са предатели. Наследници на едни където са били окръг невключващ и Киев (1654г), където по повод 300 годишен съюз украинеца Хрушчов 1954г им подарява Крим - преди Кримска автономна съветска социалистическа република влезнала в РСФСР (Русия).
11:17 27.11.2025
23 Денетор
11:21 27.11.2025
24 Гост
До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":Хайде, моля ви се, стига демегогия! Да вземаш чужди пари без разрешение, още повече поверени за съхранение в банкова институция си е чиста проба кражба. И по човешките закони, по Божиите също. По същата логика, да национализират и нашите спестявания в България, да помагат на жертвите...някъде по света. Ние сме точно толкова виновни за жертвите, колкото руските учители, лекари, трактористи и шлосери, чиито пари се опитват да откраднат. Разбирам, да конфискуват личните пари на Путин, ама парите на руската държва...!? Откъде накъде?!
Коментиран от #25
11:22 27.11.2025
25 За разлика от фашизирания
До коментар #24 от "Гост":руски народ ние, българите, не сме подивели да си възстановяваме Първата или Втората империя, както в Оксфорд наричат Първото и Второто българско царство. Не сме нахлули в чужда държава, не избиваме защитниците й и мирното й население, не разрушаваме язовирни стени, мостове, заводи и електроцентрали, не отвличаме чужди деца, за да ги побългаряваме. Затова няма опасност за активите на българската държава. Русия така или иначе няма да си върне никога запорираните 200 млрд. в Белгия. По-добре за самите руснаци е тези пари да отидат в Украйна за вазстановяването й, отколкото да ги вземе Тръмп за оръжие, с което да бъдат разрушавани руските градове.
Коментиран от #32
11:29 27.11.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":За пореден път те питам, а ти се криеш като ПУ-ТЬО без НИК ❗
Колко време щеше да те бави Ердоган, ако София за едни майчиния език и започне да избива жени и деца в Хасково и Кърджали 🤔❓
А дали САШт ще излезе срещу Анкара, заради София🤔❓
11:30 27.11.2025
27 Жив Дявол
Коментиран от #31
11:30 27.11.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":За пореден път те питам, а ти се криеш като ПУ-ТЬО без НИК ❗
Колко време щеше да те бави Ердоган, ако София ЗАБРАНИ ДА майчиния език и започне да избива жени и деца в Хасково и Кърджали 🤔❓
А дали САШт ще излезе срещу Анкара, заради София🤔❓
11:31 27.11.2025
29 Тихо тихо
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Не ти се сърдим, болестта е тежка знаем…
11:33 27.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Ех, Рус Кир, зад Русия са по-голямата част и по население , и по територия от планетата Земя❗
Само разумът ги спира от ТрСвВ❗
11:35 27.11.2025
31 Опорка
До коментар #27 от "Жив Дявол":Това вече се случва. Достатъчно е човек да види цената на златото и да влезе в първия срещнат супермаркет. Еврото (а и долара) се сриват главоломно.
Коментиран от #33
11:35 27.11.2025
32 Вместо разсъждения какво
До коментар #25 от "За разлика от фашизирания":и за кого е по-добре дай правен аргумент, според който пари на една държава да бъдат предоставени на друга посредством репарационен заем при положение, че репарации се присъждат едва след края на конфликта.
11:37 27.11.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #31 от "Опорка":а НЕнашите ПОЛИ/Т/УТКИ пак ни сложиха на масата "на булката"‼️
ПРОДАЖНИЦИ‼️
11:38 27.11.2025
34 Ъъъъъъъъъъ
11:39 27.11.2025