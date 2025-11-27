Euroclear предупреждава ЕС: заем на руско имущество за Украйна може да удари доверието на пазарите

Белгийската финансова институция Euroclear е изпратила писмо до институциите на ЕС, в което предупреждава за потенциални рискове, ако запорираното руско имущество бъде предоставено като заем на Украйна, съобщават местни медии, предава БТА.

Според Euroclear подобна стъпка би се възприела като фактическо отнемане, което може да доведе до сериозни политически и икономически последици. В писмото се подчертава, че това би нарушило върховенството на закона и доверието на международните инвеститори, включително суверенни фондове и централни банки. Централните банки могат да се въздържат от инвестиции в Европа, а държавите членки на ЕС да срещнат затруднения при тегленето на нови заеми и да плащат по-високи лихви.

Медиите отбелязват, че това е най-конкретното предупреждение досега по предложението на Европейската комисия за отпускане на 140 милиарда евро от общо 185 милиарда евро запорирани активи на Руската централна банка на Киев като заем. Според Комисията, Украйна би върнала средствата след края на войната и изплащането на обезщетение от Русия за нанесените разрушения.

Както съобщи БТА, ЕК вчера потвърди готовност да предложи правно решение за използването на руските средства. Въпросът ще бъде обсъден на Европейския съвет през декември. Комисията изтъква, че има още две възможни опции за осигуряване на средства за Украйна, но те биха наложили на страните от ЕС да теглят заеми на международните пазари и да плащат допълнителни лихви.