Euroclear предупреждава ЕС: заем на руско имущество за Украйна може да удари доверието на пазарите

27 Ноември, 2025 10:59 885 34

Белгийската институция алармира за политически и икономически рискове при прехвърляне на замразени руски активи

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийската финансова институция Euroclear е изпратила писмо до институциите на ЕС, в което предупреждава за потенциални рискове, ако запорираното руско имущество бъде предоставено като заем на Украйна, съобщават местни медии, предава БТА.

Според Euroclear подобна стъпка би се възприела като фактическо отнемане, което може да доведе до сериозни политически и икономически последици. В писмото се подчертава, че това би нарушило върховенството на закона и доверието на международните инвеститори, включително суверенни фондове и централни банки. Централните банки могат да се въздържат от инвестиции в Европа, а държавите членки на ЕС да срещнат затруднения при тегленето на нови заеми и да плащат по-високи лихви.

Медиите отбелязват, че това е най-конкретното предупреждение досега по предложението на Европейската комисия за отпускане на 140 милиарда евро от общо 185 милиарда евро запорирани активи на Руската централна банка на Киев като заем. Според Комисията, Украйна би върнала средствата след края на войната и изплащането на обезщетение от Русия за нанесените разрушения.

Както съобщи БТА, ЕК вчера потвърди готовност да предложи правно решение за използването на руските средства. Въпросът ще бъде обсъден на Европейския съвет през декември. Комисията изтъква, че има още две възможни опции за осигуряване на средства за Украйна, но те биха наложили на страните от ЕС да теглят заеми на международните пазари и да плащат допълнителни лихви.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    33 1 Отговор
    Ха добро утро, тая кражба няма да е като останалите. Тук ще има много сериозни последствия.

    Коментиран от #16

    11:01 27.11.2025

  • 3 Шопо

    30 2 Отговор
    На якои много им се иска да има трета световна война .

    11:02 27.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    3 32 Отговор
    А Маскалия с какво ще плаща за варварството?

    Коментиран от #9, #10, #17, #21

    11:04 27.11.2025

  • 5 Гост

    6 15 Отговор
    Euroclear е европейското КТБ

    11:04 27.11.2025

  • 6 нннн

    34 1 Отговор
    Логично. Как да имаш доверие на крадци?

    11:04 27.11.2025

  • 7 Опорка

    32 2 Отговор
    "доведе до сериозни политически и икономически последици"
    Вече е довело, за това е истерията. Но всичко се срива безвъзвратно и нищо не може да се направи. ЕС е фалирал, благодарение на олигофpeнския си "елит".

    11:05 27.11.2025

  • 8 Баце ЕООД

    23 2 Отговор
    Превод :
    И без това сте фалирали..

    11:06 27.11.2025

  • 9 Шопо

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Същото каза Пашата когато загуби територията България.
    Това е варварство, как така.

    11:07 27.11.2025

  • 10 Ахаха

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Победителя му плащат.. ЕС дори иска ТИ да му платиш на победителя, по един или друг начин

    11:07 27.11.2025

  • 11 А добро ютро, свате

    26 2 Отговор
    Че това цял свят го знае. Глобалния юг от кое време го казва. Зорлем ги направихте съюзници на Русия.

    11:07 27.11.2025

  • 12 405

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от "404":

    Те Париж и Лондон също имат ядрени оръжия, при това не са руски, ами френски и английски. Разбирам, че си толкова пропаднал, че си загубил всяка надежда и искаш всички да страдат като теб и умрат в ядрен апокалипсис, но има и други начини да сложиш край на мъките си.

    Коментиран от #22

    11:09 27.11.2025

  • 13 Иван

    19 3 Отговор
    А кой ще накара Русия да плати.

    11:10 27.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    15 1 Отговор
    Това го казвам от отдавна в коментари. Че така се убива доверието в банките и това да се инвестира там. Че разни шейхове и всякакви ще си помислят за други алтернативи. И потокът на пари към запада ще се сниши.

    11:13 27.11.2025

  • 16 Да вземеш от масов убиец

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    за да платиш на близките на жертвите, не е кражба. Нито по Божия закон, нито по човешкия.

    Коментиран от #24, #26, #28

    11:13 27.11.2025

  • 17 Всъщнист

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Варвари са янките , турците и европейските им васали ! Защото те организираха Майдана и последвалия нацистки режим ?

    11:13 27.11.2025

  • 18 Призивът през 2008г. беше

    10 0 Отговор
    ,,Спасете банките”.Днес какво се е променило та ,, призивът” е с обратно значение?

    11:14 27.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    1 15 Отговор
    Взимай и го не мисли....
    След Четири Года кански мъки, лъжи и буксус, Рассия загуби всякакво доверие 👎

    Коментиран от #29, #30

    11:16 27.11.2025

  • 20 Али Турчинът

    14 1 Отговор
    Нищо не могат да направят на руските активи.От месеци ръсят само глупости.Най добрите им юристи даже не можаха да намерят правен път.Защото няма такъв път.Политиците им измислиха "репарационен кредит".Кой плаща репарации? Победителят или губещия?Разбира се че,губещия.Ама те щото са много умни очакват Русия да загуби войната.Вие вярвате на тези лъжци.Само приказки.

    11:16 27.11.2025

  • 21 Някой

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Взима си обратно, това което им е дарила през вековете. Украйна без Русия като нищо нямаше да съществува. От самото начало казах, че минимума който е логично да поиска Русия, е Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР. И въпросът е доколко Украйна е УССР с включени в нея територии? Като нищо за руснаците онези са предатели. Наследници на едни където са били окръг невключващ и Киев (1654г), където по повод 300 годишен съюз украинеца Хрушчов 1954г им подарява Крим - преди Кримска автономна съветска социалистическа република влезнала в РСФСР (Русия).

    11:17 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Денетор

    10 1 Отговор
    Чакай да сметнем, вземат заем като го гарантират с откраднати пари, и когато ги осъдят ще плащаме двойно. По-голяма глупост не можаха ли да измислят?!?

    11:21 27.11.2025

  • 24 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":

    Хайде, моля ви се, стига демегогия! Да вземаш чужди пари без разрешение, още повече поверени за съхранение в банкова институция си е чиста проба кражба. И по човешките закони, по Божиите също. По същата логика, да национализират и нашите спестявания в България, да помагат на жертвите...някъде по света. Ние сме точно толкова виновни за жертвите, колкото руските учители, лекари, трактористи и шлосери, чиито пари се опитват да откраднат. Разбирам, да конфискуват личните пари на Путин, ама парите на руската държва...!? Откъде накъде?!

    Коментиран от #25

    11:22 27.11.2025

  • 25 За разлика от фашизирания

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    руски народ ние, българите, не сме подивели да си възстановяваме Първата или Втората империя, както в Оксфорд наричат Първото и Второто българско царство. Не сме нахлули в чужда държава, не избиваме защитниците й и мирното й население, не разрушаваме язовирни стени, мостове, заводи и електроцентрали, не отвличаме чужди деца, за да ги побългаряваме. Затова няма опасност за активите на българската държава. Русия така или иначе няма да си върне никога запорираните 200 млрд. в Белгия. По-добре за самите руснаци е тези пари да отидат в Украйна за вазстановяването й, отколкото да ги вземе Тръмп за оръжие, с което да бъдат разрушавани руските градове.

    Коментиран от #32

    11:29 27.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":

    За пореден път те питам, а ти се криеш като ПУ-ТЬО без НИК ❗
    Колко време щеше да те бави Ердоган, ако София за едни майчиния език и започне да избива жени и деца в Хасково и Кърджали 🤔❓
    А дали САШт ще излезе срещу Анкара, заради София🤔❓

    11:30 27.11.2025

  • 27 Жив Дявол

    2 0 Отговор
    Лично арабите ще окичат брюкселските пудели на крана ако това стане. Руските резерви са от частни инвеститори които ще сринат еврото а Европата се сгромолясва с гръм и трясък.

    Коментиран от #31

    11:30 27.11.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да вземеш от масов убиец":

    За пореден път те питам, а ти се криеш като ПУ-ТЬО без НИК ❗
    Колко време щеше да те бави Ердоган, ако София ЗАБРАНИ ДА майчиния език и започне да избива жени и деца в Хасково и Кърджали 🤔❓
    А дали САШт ще излезе срещу Анкара, заради София🤔❓

    11:31 27.11.2025

  • 29 Тихо тихо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти се сърдим, болестта е тежка знаем…

    11:33 27.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Ех, Рус Кир, зад Русия са по-голямата част и по население , и по територия от планетата Земя❗
    Само разумът ги спира от ТрСвВ❗

    11:35 27.11.2025

  • 31 Опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жив Дявол":

    Това вече се случва. Достатъчно е човек да види цената на златото и да влезе в първия срещнат супермаркет. Еврото (а и долара) се сриват главоломно.

    Коментиран от #33

    11:35 27.11.2025

  • 32 Вместо разсъждения какво

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "За разлика от фашизирания":

    и за кого е по-добре дай правен аргумент, според който пари на една държава да бъдат предоставени на друга посредством репарационен заем при положение, че репарации се присъждат едва след края на конфликта.

    11:37 27.11.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Опорка":

    а НЕнашите ПОЛИ/Т/УТКИ пак ни сложиха на масата "на булката"‼️
    ПРОДАЖНИЦИ‼️

    11:38 27.11.2025

  • 34 Ъъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    На "богатата" Европа и свършиха парите! Факт! 🤣

    11:39 27.11.2025

